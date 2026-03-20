Совещание планируется провести в середине дня, оно пройдет в режиме видеоконференции, сказал Песков, передает ТАСС.
Ранее в ходе совещания с СБ России Путин предложил усилить безопасность ключевых объектов жизнеобеспечения страны.
Он поздравил граждан страны с Днем воссоединения Крыма с Россией, подчеркнув важность этого события для всего государства, передает РИА «Новости».
«Прежде всего хотел бы поздравить вас и всех граждан страны с Днем воссоединения Крыма с Россией. За этот решительный и исторический без всякого преувеличения выбор быть со своей родиной, который сделали крымчане и севастопольцы в 2014 году, за выбор, который делают и сегодня жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей», – заявил Путин.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин намерен провести совещание по развитию Крыма в годовщину воссоединения региона с Россией.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Крым и Севастополь неотъемлемо связаны с Россией, а жители полуострова гордятся своим выбором.
Во время встречи в Кремле он подчеркнул, что такие спортсмены являются основой многочисленных достижений Отечества в спорте, передает RT.
«Это основа основ многочисленных достижений Отечества в спорте, его славной истории, которую слагали и будут слагать такие герои, как вы», – сказал глава государства.
Сборная России завоевала на Паралимпийских играх 12 наград, включая восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. По итогам медального зачета российская команда заняла третье место.
Напомним, в четверг в Кремле прошла церемония вручения государственных наград спортсменам, завоевавшим медали на ХIV Паралимпийских зимних играх. Путин поздравил паралимпийцев России с успехами и пожелал побед.
Президент назвал выступление российской сборной в Италии настоящим подвигом.
В Кремле Путин вручил государственные награды победителям и призерам ХIV Паралимпийских зимних игр 2026 года, сообщается на сайте Кремля.
«Вы не просто показали высочайший класс. Ваше участие в Играх – думаю, что со мной многие согласятся, – стало одной из самых ярких страниц вообще в истории мирового паралимпийского спорта», – сказал Путин, обращаясь к паралимпийцам.
«Победными стали Игры и для Ивана Юрьевича Голубкова – он дважды доказал свое безусловное лидерство в лыжных гонках сидя. И мы все знаем, что Иван Юрьевич во всеуслышание заявил, что эти победы он посвящает России, своей стране», – сказал Путин.
Голубков на церемонии награждения выразил благодарность президенту России за поддержку паралимпийцев. «Когда я выиграл эту медаль, я посвятил эту медаль вам и всей нашей большой стране», – приводит слова Голубкова РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, лыжник Голубков был награжден орденом Дружбы. Также эту награду получили лыжница Анастасия Багиян, горнолыжник Алексей Бугаев, горнолыжница Варвара Ворончихина и ведущий спортсмен Сергей Синякин.
Російська паралімпійська збірна, в склад якої увійшли шість спортсменів, зайняла третє місце в загальнокомандному заліку, завоювавши вісім золотих, одну срібну та три бронзові медалі. В цьому році російські паралімпійці вперше за 12 років виступали з національною символікою. Голубков завоював дві золоті медалі, перемігши в гонках з роздільним стартом на 10 і 20 кілометрів.
Президент отметил, что ситуация в этой сфере требует пристального контроля со стороны прокуратуры, передает ТАСС.
«Нужно контролировать средства, которые идут на гособоронзаказ и расширение мощностей оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, с учетом увеличения объема продукции военного назначения важно постоянно следить за качеством, а также за исполнением оборонными предприятиями законодательства о промышленной безопасности», – заявил Путин на коллегии Генпрокуратуры.
Не менее важной, по словам главы государства, является работа органов прокуратуры по выявлению имущества и источников преступных доходов коррупционеров.
Глава государства подчеркнул, что на развитие оборонно-промышленного комплекса государство направляет значительные финансовые средства.
Ранее Путин на коллегии МВД подчеркнул важность противодействия экономическим преступлениям, особенно в секторах, обеспечивающих безопасность и суверенитет страны.
По данным китайского издания Baijiahao, президент Владимир Путин нанес опережающий удар по планам европейских стран ограничить закупки российского топлива, включая сжиженный газ, Его заявление о прекращении поставок вызвало в Европе настоящий переполох, передают «Вести».
Путин подчеркнул, что России целесообразно самой сократить поставки нефти и газа в Европу, а не ждать, пока Евросоюз, по его выражению, «захлопнет дверь». Китайское издание отметило, что таким образом российский лидер фактически выдвинул Европе ультиматум.
В материале Baijiahao подчеркивается, что европейские государства планировали новые ограничения для российского энергосектора.
Президент Владимир Путин на совещании в Кремле поставил задачу правительству оценить целесообразность прекращения поставок российских энергоресурсов на европейский рынок.
Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.
Французский политик Флориан Филиппо заявил, назвав готовность Москвы немедленно прекратить поставки газа в Европу шоком для западных лидеров и энергетической ловушкой для ЕС.
На фоне сокращения поставок углеводородов из региона Персидского залива Владимир Путин предложил европейским покупателям долгосрочное сотрудничество по поставкам российской нефти и газа при отказе ЕС от политических ограничений.
«На протяжении столетий этот праздник олицетворяет стремление верующих к нравственному совершенствованию, к милосердию и состраданию, обращает их к непреходящим ценностям ислама», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что мусульмане России сохраняют уважение к историческим и духовным традициям предков, а проведение благотворительных, культурных и детских мероприятий стало доброй традицией в священный месяц Рамадан. Он отметил, что мусульмане «широко отмечают этот праздник в своих общинах и семейном кругу».
Он указал на созидательную роль мусульманских организаций в укреплении института семьи, воспитании молодежи и развитии диалога с государственными и общественными структурами. Кроме того, как подчеркнул президент России, мусульманские организации занимаются «реализацией патриотических, образовательных, гуманитарных инициатив».
«И конечно, особые слова признательности – последователям ислама, которые плечом к плечу с боевыми товарищами сражаются за свободу и независимость Родины, оказывают поддержку родным и близким героев», – заявил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2026 году мусульмане отметят праздник разговения 20 марта, молитва продлится с семи до восьми утра. Священный пост начался 18 февраля и завершился вечером 19 марта.
Греф: Сбербанк выплатит рекордные 853 млрд рублей дивидендов
Глава кредитной организации Герман Греф на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил о планах направить на выплаты акционерам за 2025 год 853 млрд рублей, сообщается на сайте Кремля.
«Мы обновили в прошлом году рекорд по чистой прибыли – 1 триллион 706 миллиардов. Соответственно, заплатим 50% от этой суммы в дивиденды – 853 миллиарда. Это тоже рекорд за всё время», – сказал он.
Согласно действующей политике, банк направляет на дивиденды 50% от чистой прибыли группы при условии соблюдения достаточности капитала. За 2024 год акционеры уже получили рекордные 786,9 млрд рублей.
Банкир также оценил перспективы на 2026 год. По его словам, организация рассчитывает получить прибыль выше прошлогоднего показателя в 1,7 трлн рублей и выполнить все целевые показатели стратегии, несмотря на сложности.
Греф добавил, что банк пока выдерживает все стратегические приоритеты, несмотря на непростые условия рынка.
Президент Владимир Путин назвал хорошими результаты работы Сбербанка в 2025 году.
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что достижение ключевой ставки в 12% ускорит инвестиционную активность и стабилизирует экономическое развитие.
Путин: Российские паралимпийцы совершили подвиг, взяв третье место в медальном зачете
Путин заявил: «Что касается наших ребят, паралимпийцев, они совершили действительно реально подвиг. Просто удивительно. Вот вы (министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев – прим. ВЗГЛЯД) сейчас сказали, 60-70 спортсменов представляли соответствующие команды. Наша-то команда состояла всего из 6 спортсменов», передает РИА «Новости».
Российский лидер уточнил, что в состав команды вошли только шесть человек, и они были представлены в трех разных видах спорта. «И благодаря вот этим медальным зачетам, золотым медалям, серебряным, бронзовым, завоевала команда третье место. Удивительно просто», – добавил Путин.
Паралимпийцев встретили в Москве после возвращения с Паралимпийских игр. Торжественная встреча прошла в ГУМе на Красной площади. Спортсменов приветствовали флагами и аплодисментами.
Путин: На развитие Крыма и Севастополя выделили около 1,3 трлн рублей за 12 лет
По словам президента, эти средства были вложены в решение ключевых социально-экономических вопросов, передает РИА «Новости».
«За прошедшие годы многое сделано для развития Крыма и Севастополя. В течение 12 лет на решение приоритетных социально-экономических вопросов полуострова направлено порядка 1,3 трлн рублей», – подчеркнул глава государства в ходе совещания с членами правительства в формате видеоконференции.
Накануне Кремль анонсировал совещание Путина с кабмином по развитию Крыма и Севастополя.
На совещании по развитию Крыма и Севастополя в прошлом году обсуждались достижения, которых регионы достигли после воссоединения с Россией.
Путин сделал шутливое замечание Аксенову за его слова о тостах
Президент России провел совещание по развитию Крыма и Севастополя в годовщину их воссоединения с Россией, передает РИА «Новости».
На встрече глава Крыма Сергей Аксенов сообщил Путину, что передал слова благодарности всем участникам событий «Крымской весны» 2014 года. «Всем все передал, полностью доложился. Поэтому спасибо огромное. Поднимали рюмку не один раз за Вас все эти дни. Спасибо Вам огромное, что Вы есть в нашей жизни», – добавил Аксенов.
Путин в ответ с улыбкой заявил: «Пора бы прекратить. Достаточно», отреагировав на слова о тостах в свою честь.
Аксенов уточнил, что все «происходило не в рабочее время».
Ранее Владимир Путин назвал выбор Крыма, Севастополя и Донбасса быть с Россией историческим и решительным.
В частности, открыт крытый ледовый каток в Севастополе, который, по словам главы государства, станет одним из ключевых центров развития хоккея, фигурного катания и других зимних видов спорта на юге России, сообщается на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что новый каток будет способствовать росту популярности этих дисциплин среди молодежи.
Президент такжесообщил о запуске федерального детского реабилитационного центра в Евпатории, предназначенного для оказания высокотехнологичной помощи детям с тяжелыми заболеваниями. Путин уточнил, что корпуса центра оснащены самым современным оборудованием, что позволит оказывать квалифицированную медицинскую помощь юным пациентам.
Еще одним важным введенным в строй объектом стали модернизированные очистные сооружения возле Судака. Путин отметил, что благодаря их вводу в эксплуатацию удастся значительно сократить сброс неочищенных сточных вод и улучшить экологическую ситуацию, особенно в летний сезон, когда полуостров посещают миллионы туристов.
«В качестве справки могу еще добавить, что всего предусмотрено строительство и реконструкция 27 канализационных очистных сооружений: 24 – в Крыму, три – в Севастополе. Завершена работа над десятью объектами: восемь – в Крыму, два – в Севастополе. Ведутся работы на 13 [объектах]. В стадии проектирования – еще четыре объекта», – отметил глава государства.
В завершение выступления Путин поблагодарил всех, кто занят в восстановлении исторических регионов, и поздравил специалистов сферы ЖКХ и бытового обслуживания с прошедшим профессиональным праздником.
Володин на выставке, посвященной 10-летию Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и 215-й годовщине войск правопорядка, подчеркнул, что Владимир Путин предпринимал все возможные шаги для предотвращения военного конфликта на Украине. По его словам, к возникновению боевых действий привели действия лидеров США, Британии, Франции и Германии, передает РИА «Новости».
Володин заявил: «Наш президент делал все для того, чтобы этого не допустить». Он также обвинил НАТО и зарубежные государства в финансировании военных действий на Украине, отметив, что Россия не только сопротивляется, но и ведет наступление.
Председатель Госдумы добавил, что, по его мнению, ответственность за кровопролитие несут западные лидеры и «киевский преступный режим», а местное население стало заложником ситуации. Володин выразил уверенность в победе России и пообещал поддержку военнослужащим Росгвардии и Вооруженных сил.
В ходе выставки директор Росгвардии Виктор Золотов поблагодарил депутатов и руководство Госдумы за законы, которые позволяют национальной гвардии эффективно реагировать на современные вызовы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что страна сражается за будущее, независимость, за правду и справедливость.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что киевским властям стоит прекратить сопротивление и сделать шаг в сторону мирного урегулирования.
Дмитрий Песков подчеркнул, что россияне за четыре года заметно сплотились вокруг Владимира Путина на фоне спецоперации.
В сообщении IRIB говорится, что Иран получил послание президента России «с выражением соболезнований» в связи с гибелью Лариджани, передает РИА «Новости».
Указывается, что Путин в послании Хаменеи назвал Лариджани настоящим другом России, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о ликвидации Лариджани в результате удара израильских ВВС. Иран подтвердил гибель Лариджани, которого называли «серым кардиналом» страны. Кремль осудил убийства представителей руководства Ирана.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ заявил о необходимости пресекать любые нарушения в Вооруженных силах, невзирая на звания, статус или прежние заслуги, пишет «Российская газета».
По словам Путина, «ни должностное положение кого бы то ни было, ни статус, ни даже прежние заслуги не могут быть оправданием для нарушения закона, причинения ущерба государству, нарушения прав и законных интересов других граждан».
Путин отдельно отметил значимость работы сотрудников военной прокуратуры, которые, по его словам, вносят большой вклад в укрепление дисциплины и обеспечение правопорядка в армии.
Ранее на коллегии Путин подчеркнул важность работы прокуроров с обращениями участников спецоперации на Украине и их семей.
Президент также отметил необходимость постоянного внимания Генпрокуратуры к борьбе с терроризмом и экстремизмом и связал укрепление законности с устойчивым развитием России.