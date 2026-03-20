    За убийство африканского друга СССР ответит европейский аристократ
    Фон дер Ляйен придумала способ снизить цены на энергоносители
    Трамп пошутил с Такаити о Перл-Харбор
    Японская Makita отсудила у Веры Пирожок 300 млн рублей
    Иран нанес новые удары по энергетической инфраструктуре арабских стран
    Экономист оценил сроки задержки кредита в 90 млрд евро для Украины
    Bloomberg: Европу ждет многолетний энергетический кризис
    Фон дер Ляйен исключила закупки газа из России даже при отключении энергии в ЕС
    США запретили Кубе получать российскую нефть
    20 марта 2026, 13:06 • Новости дня

    Туск заявил о подготовке ЕС к наплыву нелегальных мигрантов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз готовится противостоять массовой нелегальной миграции с Ближнего Востока, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам саммита ЕС, прошедшего в четверг в Брюсселе.

    Туск сообщил, что Евросоюз готовится противостоять массовой нелегальной миграции с Ближнего Востока, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что на встрече с премьер-министрами Италии и Дании удалось убедить Европейскую комиссию и партнеров в необходимости четкого заявления о закрытости ЕС для нелегальных мигрантов из-за войны и геополитического кризиса в регионе.

    Туск подчеркнул, что Европа не повторит ошибок 2015 года, когда континент столкнулся с масштабным миграционным кризисом. По словам Туска, пока сложно прогнозировать, как именно события на Ближнем Востоке повлияют на миграционную ситуацию, однако закрытость для нелегальных мигрантов названа одним из ключевых решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель предупредила о риске новой волны беженцев из-за войны против Ирана. Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе не смогли согласовать конкретные шаги по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Армия обороны Израиля начала наносить новые удары по иранской инфраструктуре в Тегеране.

    19 марта 2026, 21:25 • Новости дня
    Дмитриев заявил о «наступлении зимы» для фон дер Ляйен
    Tекст: Ольга Иванова

    Риски, связанные с энергетической политикой Еврокомиссии, начинают воплощаться, что отражается на перспективах главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал ситуацию вокруг председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает РИА «Новости». Дмитриев заявил, что для руководителя Еврокомиссии «наступает зима», имея в виду последствия ее решений в энергетической сфере.

    По словам Дмитриева, «для Урсулы наступает зима, поскольку риски, связанные с ее катастрофическими решениями в сфере энергетики, становятся реальностью». Он отметил, что политика фон дер Ляйен привела Европу к серьезным энергетическим проблемам.

    Дмитриев подчеркнул, что ошибки руководства Еврокомиссии уже оказывают влияние на экономику и энергобезопасность стран Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цена газа на европейской бирже превысила 850 долларов за тысячу кубометров впервые с января 2023 года.

    Европейские страны ранее достигли исторического максимума суточного импорта сжиженного природного газа.

    19 марта 2026, 14:07 • Новости дня
    Дмитриев предложил ЕС восстановить «Северный поток» за европейский счет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюзу следует рассмотреть возможность восстановления «Северного потока» из-за роста цен на газ, но при этом все расходы должны лечь на европейскую сторону.

    По его словам, цена на природный газ в ЕС выросла на 26%, а к 2026 году этот показатель может превысить первоначальные прогнозы более чем вдвое, передает РИА «Новости».

    «Цена на природный газ в ЕС сегодня выросла на 26%. И это еще не все! Цена на газ в ЕС в 2026 году более чем вдвое превысит первоначальный прогноз», – написал Дмитриев в соцсетях. Он также отметил, что европейские «поджигатели войны» теперь ностальгируют по «Северному потоку».

    Дмитриев добавил, что завтра Евросоюзу стоит обсудить возможность восстановления «Северного потока» – но исключительно за счет собственных средств.

    Ранее немецкий политик призвал восстановить «Северные потоки».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что взрыв Украиной газопровода «Северный поток» был направлен против немецких совладельцев этой инфраструктуры и пространства ЕС в целом с точки зрения энергетической безопасности.

    19 марта 2026, 15:55 • Видео
    Развал ЕС продолжится Польшей

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    20 марта 2026, 10:42 • Новости дня
    Politico: Зеленский сорвал усилия лидеров ЕС убедить Орбана одобрить кредит Украине
    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские лидеры не смогли убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана одобрить кредит Украине, несмотря на давление и попытки компромисса, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь заблокировал одобрение кредита ЕС для Украины на 90 млрд евро, несмотря на давление большинства лидеров Евросоюза. Обсуждение проходило на саммите Европейского совета в Брюсселе, где Орбан оказался в изоляции, а главы государств разделились на тех, кто пытался убедить венгерского лидера жесткой критикой, и тех, кто выбрал мягкий подход.

    Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил: «Никто не может шантажировать Европейский совет, никто не может шантажировать европейские институты. То, что делает Венгрия, – абсолютно неприемлемо». Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что отказ Орбана нарушает фундаментальные принципы сотрудничества и подрывает доверие между странами ЕС.

    Венгерский премьер отказался выполнять обещание, данное в декабре, и связал кредит для Украины с восстановлением нефтепровода «Дружба», поврежденного в январе российским дроном. Орбан заявил, что благодаря его позиции «санкции против Венгрии были сняты», и он «защитил интересы страны». В то же время, по информации Кошты, трубопровод подвергался атакам 23 раза с начала спецоперации на Украине.

    Попытки лидеров Италии и Бельгии уговорить Орбана мягким тоном не принесли результата, а выступление Владимира Зеленского по видеосвязи только усугубило атмосферу. По словам участников встречи, украинский президент занял жесткую позицию, не идя на уступки по ремонту «Дружбы», что привело к прекращению обсуждения через 90 минут.

    Следующий саммит ЕС по этому вопросу пройдет после выборов в Венгрии 12 апреля. Если Орбан проиграет, его преемник может снять вето ради получения европейских средств. Если же он останется у власти и продолжит блокировать решение, на встрече в Кипре в конце апреля могут быть рассмотрены меры против Венгрии – от заморозки финансирования до ограничения ее прав в ЕС.

    В пятницу Орбан заявил, что Венгрия юридически вправе заблокировать предоставление Евросоюзом военного кредита Украине на сумму 90 млрд евро.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что у Евросоюза нет альтернативы кредиту Украине в 90 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз «так или иначе» согласует кредит Киеву на 90 млрд евро. Шведский премьер Ульф Кристерссон заверил, что несмотря на блокировку со стороны Венгрии, кредит Украине будет предоставлен.

    19 марта 2026, 18:59 • Новости дня
    Венгрия и Словакия заблокировали кредит ЕС Украине и 20-й пакет антироссийских санкций

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На саммите Евросоюза две страны заблокировали принятие решения о военной поддержке Киева и новом пакете антироссийских санкций.

    Венгрия и Словакия заблокировали решение саммита Евросоюза о выделении Украине 90 млрд евро военного финансирования на 2026-2027 годы, а также утверждение 20-го пакета санкций против России. Согласно итоговому коммюнике, главы 25 из 27 стран поддержали подготовленный проект, однако вето Будапешта и Братиславы не позволило придать документу юридическую силу.

    Дипломатический источник сообщил ТАСС, что Венгрия и Словакия отказались снимать свои возражения, несмотря на обсуждения и призывы других участников. В приложенном проекте итогового заявления, который не получил одобрения, отмечалось, что Евросовет приветствует утверждение кредита для Киева и ожидает первого транша в апреле.

    В документе также подчеркивалась важность быстрого утверждения нового пакета санкций, ограничивающих российские нефтяные доходы и деятельность банковской системы России. После провала переговоров по Украине саммит перешел к обсуждению ситуации на Ближнем Востоке и проблем, связанных с ростом цен на энергоресурсы, что грозит экономике ЕС серьезными трудностями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюссель намерен лишить Будапешт права голоса после выборов за отказ согласовать кредит для украинских властей.

    Ранее страны ЕС согласовали выделение Киеву крупного займа, но окончательное утверждение блокируется из-за остановки транзита по нефтепроводу «Дружба».

    В Венгрии заявили, что Брюссель, Берлин и Киев согласовали план нефтяной блокады страны для смены власти и поддержки оппозиционной партии «Тиса».

    20 марта 2026, 12:47 • Новости дня
    Фон дер Ляйен придумала способ снизить цены на энергоносители
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Развитие ядерной энергетики и возобновляемых источников, по мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, поможет снизить волатильность цен и укрепить энергетическую независимость региона.

    Европейская комиссия уверена, что переход на ядерную энергетику и возобновляемые источники поможет стабилизировать и снизить цены на энергию, передает «Интерфакс».

    Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции заявила: «Чем больше возобновляемых источников энергии, чем больше ядерной энергетики, тем ниже будут цены. Энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    Она отметила, что зависимость от импорта ископаемого топлива делает европейскую экономику уязвимой к мировым скачкам цен.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта призвал сокращать энергетическую зависимость и инвестировать в местное производство энергии. По его словам, энергетические кризисы в Европе связаны с внешними геополитическими событиями, такими как военные действия на Украине и Ближнем Востоке. Кошта подчеркнул, что только развитие ядерной и возобновляемой энергетики с акцентом на местное производство позволит ЕС добиться энергетической независимости и снизить риски для безопасности снабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европу ожидает многолетний энергетический кризис после атаки Ирана на ключевой завод по производству сжиженного газа в Катаре.

    Министерство внутренних дел США намерено принять меры для увеличения добычи энергоносителей на фоне роста мировых цен и цен внутри страны.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что глобальный энергетический рынок столкнулся с серьезными потрясениями на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

    20 марта 2026, 02:54 • Новости дня
    Фон дер Ляйен пообещала согласовать кредит Киеву на 90 млрд евро «так или иначе»
    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз «так или иначе» собирается согласовать кредит Киеву на 90 млрд евро, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Фон дер Ляйен заявила, что кредит остается заблокированным, поскольку, по ее словам, «один из руководителей не держит своего слова». «Но позвольте мне повторить то, что я уже говорила в Киеве: мы сделаем это так или иначе», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не согласится ни на какие решения Евросоюза по финансированию Украины, пока Киев не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    19 марта 2026, 22:51 • Новости дня
    Каллас сравнила войну в Иране с любовной историей

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе саммита ЕС глава евродипломатии Кая Каллас сравнила военную кампанию на Ближнем Востоке с историей любви, в которую легко втянуться, но трудно найти выход, сообщило издание Politico.

    Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас в ходе саммита Европейского союза сравнила войну на Ближнем Востоке с историей любви, передает ТАСС со ссылкой на публикацию издания Politico.

    «Начать войну – это как с любовной историей. В нее легко втянуться, но трудно выбраться», – приводит издание прямую речь Каллас.

    По данным Politico, таким образом Каллас объяснила, почему страны ЕС не готовы поддержать военную кампанию США, несмотря на заинтересованность в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе. Она подчеркнула, что этот конфликт может оказаться более затяжным и сложным, чем кажется на первый взгляд.

    В своем выступлении Каллас также отметила, что у ЕС нет планов расширять полномочия военно-морской миссии Aspides, действующей в Красном море, на Ормузский пролив. Это решение было официально озвучено главами МИД стран ЕС 16 марта на встрече в Брюсселе.

    В настоящее время в миссии Aspides участвуют четыре военных корабля, которые предоставили две из 27 стран ЕС – Греция и Италия.

    Ранее Кая Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что сейчас самое время начать пить из-за непростой ситуации в мире.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал снять Каллас с поста главы дипслужбы Евросоюза.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выражала опасения за будущее Евросоюза из-за безграмотности Каи Каллас.

    20 марта 2026, 01:58 • Новости дня
    Страны ЕС высказались об участии в обеспечении безопасности в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    Лидеры стран Евросоюза выразили готовность совместно с партнерами в регионе участвовать в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе при «соответствующих условиях», говорится в итоговом заявлении лидеров Евросоюза по итогам заседании Евросовета.

    «Европейский совет также приветствует объявленные государствами-членами усилия, в том числе посредством усиленной координации с партнерами в регионе, по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе при соблюдении соответствующих условий», – приводит РИА «Новости» текст документа.

    Лидеры ЕС призвали ввести мораторий на удары по объектам энергетики и водоснабжения на Ближнем Востоке. Также лидеры ЕС выразили сожаление из-за гибели мирных жителей в ходе боевых действий в регионе. В тексте заявления отмечается обеспокоенность последствиями этих конфликтов, включая возможное влияние на экономическую стабильность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония выразили готовность обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив. Ранее США выразили недовольство по поводу отказа союзников в Европе и Азии в помощи в разблокировании пролива.

    20 марта 2026, 11:41 • Новости дня
    Bloomberg: Европу ждет многолетний энергетический кризис
    Tекст: Дарья Григоренко

    Европу ожидает многолетний энергетический кризис после атаки Ирана на ключевой завод по производству сжиженного газа в Катаре, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg, лидеры Евросоюза выразили обеспокоенность ухудшающейся экономической ситуацией и призвали ввести «мораторий» на удары по энергетическим объектам в контексте конфликта между США, Израилем и Ираном.

    Как подчеркнул премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, если атаки продолжатся, «мировые последствия могут быть крайне серьезными». Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что разрушение производственных мощностей означает долгосрочные последствия для энергетики.

    Повреждения катарского комплекса Рас-Лаффан затронули две установки, обеспечивающие 17% экспорта СПГ страны, или 13 млн тонн в год. По словам главы QatarEnergy Саада аль-Кааби, восстановление займет от трех до пяти лет. За последние две недели рост цен на газ добавил Европе 7 млрд евро дополнительных расходов.

    Страны ЕС обсуждают временное снижение налогов на электроэнергию и смягчение системы квот на выбросы, чтобы поддержать промышленность, но эти меры могут привести к потере доходов бюджета и снизить стимулы для перехода к «зеленой» энергетике. В то же время премьер-министр Испании Педро Санчес отметил: «Европа должна полагаться на собственную энергию – это солнце и ветер».

    Организация по координации поставок нефти ЕС впервые признала, что может возникнуть угроза поставкам, особенно в случае длительных перебоев в перевозках через Ормузский пролив. Всемирная торговая организация также предупредила, что затяжной кризис снизит темпы роста мировой торговли товарами и услугами в 2026 году.

    Глава ЕЦБ Кристин Лагард призвала правительства принимать «временные, адресные и точечные» ответы на шок от роста цен на энергоносители, чтобы не усугубить ситуацию в экономике.

    Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев призвал Европу признать ошибки, сменить руководство Евросоюза и пересмотреть политику в отношении России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев отметил, что энергетические риски, связанные с политикой Еврокомиссии, начинают реализовываться и это влияет на перспективы Урсулы фон дер Ляйен.

    Позднее глава РФПИ иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок нефти и газа из России.

    19 марта 2026, 14:43 • Новости дня
    Украина представила план по восстановлению «Дружбы» Евросоюзу
    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская сторона представила план восстановления нефтепровода «Дружба» на встрече с заместителем посла Евросоюза в Киеве Гедиминасом Навицкасом.

    По информации главы украинской компании «Нафтогаз» Сергея Корецкого, подробно обсуждалось текущее состояние трубопровода и были озвучены соответствующие предложения по его ремонту, передает ТАСС.

    По словам Корецкого, стороны «наметили дальнейшие совместные шаги», однако детали этих действий не раскрываются.

    Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто подверг критике решение Еврокомиссии отправить делегацию для осмотра нефтепровода «Дружба» без специалистов из Венгрии и Словакии.

    Сообщалось, что Владимир Зеленский согласился отремонтировать поврежденный участок магистрали «Дружба», чтобы разблокировать многомиллиардный кредит от Евросоюза.

    19 марта 2026, 14:54 • Новости дня
    Захарова заявила о манипуляциях Германией темой Минских соглашений

    Захарова: ФРГ вместо ведения переговоров за столом сползла под него

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала требование канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить место за столом переговоров по Украине.

    По словам Захаровой, западные политики уже имели возможность вести переговоры, но вместо этого предпочли иное поведение, передает РИА «Новости».

    «У них уже было место. Они вместо ведения переговоров за столом, сползли под стол, манипулируя темой Минских соглашений», – заявила Захарова.

    Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости присутствия Европы на переговорах по Украине и призвал выдать срочный кредит Киеву.

    Захарова подчеркивала, что возвращение представителей европейских стран к переговорам по Украине возможно только после восстановления доверия и обучения соответствующим манерам.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа находится в истерике и требует от России участия в переговорах по Украине.

    20 марта 2026, 12:23 • Новости дня
    Фон дер Ляйен исключила закупки газа из России даже при отключении энергии в ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза не будут закупать российский газ даже в случае физической нехватки энергоресурсов, которая может привести к отключениям энергии.

    На пресс-конференции по итогам саммита ЕС она подчеркнула, что такое решение останется неизменным при любых обстоятельствах, передает ТАСС.

    В ответ на вопрос фон дер Ляйен пояснила: «У нас есть четкая цель, и мы придерживаемся нашей цели. Мы будем продолжать трансформацию нашего энергетического сектора, переводя его на зеленую и производимую в Европе энергию».

    Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен также заявлял, что страны ЕС не должны закупать «ни одной молекулы российских энергоресурсов» независимо от обстоятельств.

    В пятницу спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев призвал Европу признать ошибки, сменить руководство Евросоюза и пересмотреть политику в отношении России.

    Позднее глава РФПИ иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок нефти и газа из России.

    The New York Times сообщила, что война с Ираном усилила бюджетные угрозы для Европы и Азии.

    20 марта 2026, 11:49 • Новости дня
    Орбан заявил о скором банкротстве Европы без нефти из России

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после саммита ЕС в Брюсселе заявил, что Европа не сможет выжить без российской нефти в условиях надвигающегося глобального дефицита топлива.

    Виктор Орбан после саммита ЕС в Брюсселе заявил, что Европа не сможет выжить без российской нефти в условиях надвигающегося глобального дефицита топлива. Премьер подчеркнул, что в течение недели-двух ситуация станет очевидной для всех, несмотря на отрицание этой угрозы со стороны лидеров Евросоюза, передает РИА «Новости».

    Орбан отметил, что стратегия европейских стран, отказывающихся от российского топлива, является безрассудной и только усугубляет энергетический кризис. Он уточнил, что без возвращения российских энергоресурсов Евросоюз окажется в крайне тяжелом положении.

    Премьер-министр также указал, что ошибочная политика Евросоюза привела к его изоляции и приближает к банкротству, поскольку ЕС не ведет диалог ни с Россией, ни с США, ни с Китаем. По словам Орбана, преодолеть энергетический кризис без сотрудничества с этими странами невозможно.

    Кроме того, Орбан подчеркнул, что Венгрии, помимо возобновления поставок нефти по нефтепроводу «Дружба», необходимы гарантии со стороны Киева, чтобы подобная блокада не повторилась. На саммите ЕС венгерский премьер не услышал аргументов, которые могли бы переубедить его в необходимости этих шагов.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о сохранении курса ЕС на отказ от ископаемых источников энергии и ограничении импорта СПГ из России.

    Минфин США обновил лицензию на операции с российской нефтью и нефтепродуктами, введя дополнительные ограничения.

    Новый документ запрещает сделки с участием структур, связанных с Кубой, КНДР, Ираном, Крымом и новыми российскими регионами.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предсказал полный энергетический коллапс и банкротство Европы из-за антироссийских решений.

    20 марта 2026, 03:48 • Новости дня
    Орбан заявил о праве Венгрии заблокировать кредит ЕС Украине
    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия юридически вправе заблокировать предоставление Евросоюзом военного кредита Украине на сумму 90 млрд евро, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан напомнил, что в декабре 2025 года, когда Совет Евросоюза принимал это решение, Венгрия, Словакия и Чехия не поддержали инициативу, однако не препятствовали ее реализации для других стран, передает ТАСС.

    По его словам, ситуация изменилась после того, как Украина прекратила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», что глава венгерского правительства назвал нефтяной блокадой против Венгрии.

    «В то же время процесс принятия решения о выделении кредита еще до конца не завершен, и с юридической точки зрения ситуация абсолютно ясна: мы имеем на это право», – заявил Орбан, пояснив, что Венгрия не допустит выделения Украине 90 млрд евро до возобновления работы нефтепровода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что кредит остается заблокированным, поскольку, по ее словам, «один из руководителей не держит своего слова».

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Брюссель, Берлин и Киев согласовали план нефтяной блокады Венгрии с целью смены власти в стране и поддержки оппозиционной партии «Тиса».

    19 марта 2026, 22:01 • Новости дня
    Орбан «разминал ноги» во время выступления Зеленского на саммите ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Венгрии Виктор Орбан не присутствовал за столом переговоров по кредиту Украине, но ходил по залу, «разминал ноги», когда Владимир Зеленский выступал на саммите Евросоюза по видеосвязи, сообщает Euractiv.

    Издание Euractiv со ссылкой на два источника сообщило, что Виктор Орбан, выступающий против предоставления Украине кредита Евросоюза, отсутствовал за переговорным столом во время онлайн-выступления Владимира Зеленского на саммите ЕС. По данным трансляции, опубликованной на портале Еврокомиссии, Орбан не был замечен за столом вместе с остальными лидерами Евросоюза в момент обращения Зеленского, передает РИА «Новости».

    По данным издания, Орбан находился в зале, но разминал ноги, пока Зеленский говорил.

    Ранее, как пишет Politico со ссылкой на дипломатов, отчаяние в Евросоюзе по поводу невозможности выдать Украине кредит из-за позиции Венгрии привело к обострению отношений. Правительства стран-членов начали занимать более конфронтационную позицию по отношению к Будапешту, а также обсуждать возможность привлечения Орбана к ответственности в европейском суде.

    Владимир Зеленский пообещал передать номер телефона Орбана ВСУ после того, как Венгрия заблокировала следующий кредит Евросоюза для Украины.

    А бывший генерал СБУ Григорий Омельченко выступил с персональными угрозами в адрес премьер-министра Венгрии.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что страна не поддержит выделение Украине кредита ЕС на 90 млрд евро без возобновления поставок нефти.

    Венгрия обвинила Брюссель, Берлин и Киев в нефтяной блокаде.

    Еврокомиссия рассчитывала добиться прогресса по снятию венгерского вето перед саммитом ЕС.

