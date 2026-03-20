  • Новость часаКипр призвал Британию обсудить судьбу военных баз
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    За убийство африканского друга СССР ответит европейский аристократ
    Трамп пошутил с Такаити о Перл-Харбор
    Японская Makita отсудила у Веры Пирожок 300 млн рублей
    Иран нанес новые удары по энергетической инфраструктуре арабских стран
    Экономист оценил сроки задержки кредита в 90 млрд евро для Украины
    Bloomberg: Европу ждет многолетний энергетический кризис
    Фон дер Ляйен исключила закупки газа из России даже при отключении энергии в ЕС
    США запретили Кубе получать российскую нефть
    20 марта 2026, 12:34 • Новости дня

    Иран атаковал военные базы и радары США на Ближнем Востоке

    КСИР поразил баллистическими ракетами базу США Али ас-Салем в Кувейте

    Tекст: Мария Иванова

    Баллистические ракеты и беспилотники были применены для ударов по американской базе Али ас-Салем и объектам военной инфраструктуры в Кувейте.

    Корпус стражей исламской революции в ходе 67-го этапа операции «Правдивое обещание – 4» нанес удары по объектам Вашингтона, передает ТАСС.

    Пресс-служба ведомства уточнила, что атака осуществлялась с применением дронов и ракетного вооружения по базам и РЛС.

    «В ходе этой волны были точно поражены с использованием баллистических ракет средней дальности на твердом и жидком топливе: база США Али ас-Салем, командование беспилотной авиации и космических сил, ангары технического обслуживания самолетов», – говорится в заявлении. Также уничтожены склады оборудования, вертолетной поддержки и радары раннего предупреждения ПВО.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    7 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции нанес удары по связанным с США энергетическим объектам на Ближнем Востоке.

    Ранее иранские военные атаковали американские базы в Иордании, Катаре, ОАЭ и Кувейте в ответ на гибель командира ополчения. В Тегеране эти объекты назвали плацдармом для нападения на Исламскую республику.

    19 марта 2026, 14:52 • Новости дня
    Эксперт: Израиль спровоцировал новый этап войны на Ближнем Востоке

    @ STRINGER/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран избегал действий, способных вывести из строя нефте- и газодобывающую инфраструктуру стран залива. Однако ближневосточные монархии продолжили предоставлять силам США свои территории для обстрелов Исламской республики. Поэтому Тегеран перешел к новому этапу войны, сказал газете ВЗГЛЯД научный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее в Иране объявили о начале нового этапа войны.

    «Заявление КСИР о новом этапе войны на Ближнем Востоке, скорее всего, означает расширение пула целей для Ирана. И спровоцировал это Израиль, который выполнил «грязную работу», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание». Он напомнил, что Исламская республика до сих пор избегала действий, способных вывести из строя нефте- и газодобывающую инфраструктуру стран залива на длительный период времени.

    «В Тегеране предполагали, что государства региона будут, как минимум, предпринимать дипломатические и политические усилия по выдворению американских баз. Однако ближневосточные монархии продолжили предоставлять силам США свои территории для обстрелов Исламской республики. В логике ИРИ это делает их участниками конфликта и законной целью», – уточнил он.

    Кроме того, продолжил эксперт, Иран неоднократно предупреждал, что на удар по его нефтяным и газовым объектам последует симметричный ответ. В итоге Тегераном была реализована акция возмездия: в ответ на атаку по газовому месторождению Южный Парс иранские силы ударили по СПГ-заводу в Катаре, показав всю слабость и уязвимость стран залива.

    По оценкам Анпилова, ответ оказался гораздо более значим для мировой экономики, нежели повреждение или возможное уничтожение терминалов месторождения Южный Парс. «На мощности Рас-Лаффана приходится около 20% мировых поставок СПГ. Уход такого огромного количества газа в долгосрочной перспективе крайне негативно скажется на состоянии рынков», – пояснил аналитик, спрогнозировав дефицит сжиженного природного газа. 

    Собеседник оговорился, что хотя масштабы повреждений завода в Катаре неизвестны, на объекте есть масса очень чувствительного, сложного оборудования. «Даже если, условно, завтра разблокируют Ормуз, Дохе потребуется несколько месяцев, а может быть и больше года для того, чтобы заново запустить завод на полную мощность», – считает специалист.

    «Для США результаты этого удара двойственные. Дело в том, что внутренние цены на природный газ зависят от мировых. То есть, американские производственные и коммунальные цепочки получат огромный инфляционный ценовой шок, который ударит в первую очередь по населению, причем по наименее защищенным социальным слоям», – уточнил эксперт, напомнив, что это будет происходить в преддверии выборов в Конгресс.

    «На этом фоне у Дональда Трампа вилка решений крайне неприятная: либо продолжать войну и начинать наземную операцию, потому что воздушно-морская достигла своего предела; либо идти на переговоры с Ираном, которые могут привести к позорному для Вашингтона миру; либо просто выйти из конфликта, сказав, что Штаты добились всех целей», – рассуждает эксперт.

    По его мнению, последний вариант приведет к потере влияния США на монархии залива. «В случае ухода США без внятного результата государства Персидского залива будут искать нового сюзерена. Наиболее вероятным кандидатом выглядит Китай», – заключил Анпилогов.

    Ранее Иран заявил о новом этапе войны на Ближнем Востоке. Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил нанесение удара по связанным с США энергетическим объектам в регионе в ответ на атаки по иранской инфраструктуре. «ИРИ не намеревалась расширять масштаб войны на нефтяные объекты и не хотела наносить ущерб экономике дружественных и соседних стран, однако с агрессией врага против энергетической инфраструктуры мы фактически вступили в новую фазу войны», – подчеркнул Корпус.

    Напомним, 18 марта Израиль нанес удары по газовой инфраструктуре на юге Ирана. На крупнейшем в мире месторождении углеводородов Южный Парс из строя выведены несколько объектов. По информации Axios, удар скоординирован с администрацией США. При этом Дональд Трамп уверяет, что Вашингтон не был заранее проинформированы о планах еврейского государства.

    «Израиль жестоко атаковал крупный объект, известный как газовое месторождение «Южный Парс» в Иране. Пострадала относительно небольшая часть месторождения. США ничего не знали об этой атаке, а Катар никоим образом не был к ней причастен и не имел представления о том, что это произойдет», – написал американский лидер в соцсети Thuth Social.

    Он пообещал, что Израиль больше не будет нападать на Южный Парс при условии, что Тегеран откажется от атак на «очень невинный, в этом случае, Катар». В противном Трамп пригрозил «взорвать все месторождение с такой силой, которую Иран раньше не видел». Как пишет Axios, заявление главы Белого дома стало попыткой деэскалировать ситуацию после того, как он «дал добро Израилю на удар по Южному Парсу, что стало значительной эскалацией войны».

    В ответ Иран в среду вечером нанес удар по одному из крупнейших промышленных центров Рас-Лаффан в Катаре, где расположен самый большой комплекс по производству сжиженного природного газа. Минобороны эмирата сообщило, что Иран выпустил пять баллистических ракет. «Нашим вооруженным силам «с Божьей помощью» удалось сбить четыре баллистические ракеты, однако одна ракета упала в промышленном районе Рас-Лаффан, вызвав пожар», – уточнили в ведомстве.

    Корпорация QatarEnergy сообщила, что предприятию «нанесен значительный ущерб». На мощности Рас-Лаффана приходится около 20% мировых поставок СПГ. Ранним утром 19 марта объекты по производству сжиженного природного газа были повторно атакованы, что привело к обширным повреждениям.

    «Плохо для мира, катастрофично для ЕС», – прокомментировал произошедшее глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани заявил, что удар Ирана «представляют собой безрассудную и опасную эскалацию конфликта в одном из важнейших энергетических узлов мира».

    Доха объявила двух атташе Ирана и их подчиненных персонами нон-грата и приказала им в течение суток покинуть страну. МИД Катара подчеркнул, что такое решение было принято «на фоне нарушения Тегераном норм международного права и принципов добрососедства». Ведомство осудило «вопиющее нападение» Исламской республики на катарские производственные объекты.

    Комментарии (11)
    19 марта 2026, 21:54 • Новости дня
    Готовность обеспечить безопасность в Ормузском проливе выразили шесть стран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония выразили готовность обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив.

    «Выражаем нашу готовность внести свой вклад в усилия по обеспечению безопасного прохода через пролив», – подчеркивается в совместном заявлении, опубликованном Даунинг-стрит, передает РИА «Новости».

    Страны отметили, что любые вмешательства в международное судоходство и нарушения глобальных энергетических цепочек несут угрозу мировой безопасности и стабильности.

    В заявлении также содержится призыв к немедленному введению моратория на атаки на объекты гражданской инфраструктуры, включая нефтегазовые объекты.

    Ранее министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр заявил, что Франция готова обеспечить безопасность Ормузского пролива после деэскалации.

    Иран предложил выработать новые договоренности по Ормузскому проливу. Замглавы МИД Ирана Вахид Джалялзаде сообщал, что после завершения конфликта власти Ирана намерены вместе с Оманом ввести новый правовой режим для судоходства в Ормузском проливе.

    Комментарии (13)
    19 марта 2026, 15:55 • Видео
    Развал ЕС продолжится Польшей

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    Комментарии (2)
    19 марта 2026, 20:56 • Новости дня
    Иран заявил, что сбил истребитель F-35 ВВС США

    @ Sra Nicholas Rupiper/U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Средства противовоздушной обороны Ирана сбили стратегический истребитель F-35 ВВС США, заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

    Инцидент произошел в небе над центральной частью страны сегодня ночью, в 2.50 по местному времени, передает ТАСС.

    «Стратегический истребитель F-35 враждебной армии США в небе Центрального Ирана сегодня в 02:50 ночи был сбит средствами передовой системы ПВО Воздушно-космических сил КСИР и получил серьезные повреждения», – сказано в заявлении КСИР, распространенном иранской гостелерадиокомпанией.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    7 комментариев

    Ранее Иран ударил ракетами по израильским НПЗ и флоту США.

    Сообщалось, что ВВС США впервые ударили по Ирану новейшими противобункерными бомбами.

    Комментарии (13)
    19 марта 2026, 15:38 • Новости дня
    Миллер заявил о начале периода «быков» на энергетическом рынке
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель правления Газпрома Алексей Миллер прокомментировал ситуацию на энергетических рынках в связи с кризисом на Ближнем Востоке.

    Он отметил, что экстраординарные события последних дней на объектах энергетики региона приведут к неимоверным по масштабам и длительным последствиям, передает ТАСС.

    Миллер выразил мнение, что нынешняя ситуация на международных энергетических рынках характеризуется явной доминацией так называемых быков, то есть игроков, ожидающих роста цен. По его словам, «отдыхают только медведи, а пашут в три пота только быки».

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о потрясениях на энергорынках из-за войны вокруг Ирана. Он напомнил о прогнозе Путина о дестабилизации энергорынка из-за Ирана.

    Вице-премьер России Александр Новак заявил о масштабном энергетическом кризисе, вызванном конфликтом на Ближнем Востоке.

    Комментарии (18)
    19 марта 2026, 21:17 • Новости дня
    КСИР впервые применил новейшие управляемые ракеты Nasrallah

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Ирана задействовали новейшие управляемые ракеты Nasrallah в ходе очередной атаки по территории Израиля.

    Иран впервые задействовал новейшие управляемые ракеты Nasrallah в ходе очередной волны атак по Израилю, передает ТАСС. Об этом во вторник сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), уточнив, что речь идет о 65-й серии ударов.

    В заявлении КСИР говорится: «Впервые была применена система Nasrallah (усовершенствованная и управляемая [ракета] Qadr)». По данным иранской гостелерадиокомпании, система отличается повышенной точностью наведения и предназначена для поражения как наземных, так и воздушных целей.

    Использование новых ракет на фоне продолжающегося противостояния Тегерана и Тель-Авива подчеркивает рост военного потенциала КСИР и эскалацию ситуации в регионе. Официальные представители Израиля пока не прокомментировали применение данной системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран задействовал управляемые боеприпасы «Хадж Касем» для поражения целей в крупных израильских городах.

    Комментарии (10)
    20 марта 2026, 08:49 • Новости дня
    США начали бомбить минные заградители Ирана для защиты Ормузского пролива
    @ Airman 1st Class Cole Yardley/U.S. Air Force/dvidshub.net

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные сосредоточены на уничтожении десятков иранских минных заградителей, чтобы предотвратить возможное блокирование Ормузского пролива силами Тегерана, сообщил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн.

    США сосредоточили усилия на нейтрализации иранских минных заградителей и быстроходных катеров, модифицированных для размещения мин, чтобы Иран не смог перекрыть Ормузский пролив, передает ТАСС.

    По данным канала ABC со ссылкой на председателя Комитета начальников штабов ВС США Дэна Кейна, американская армия уже уничтожила 44 таких судна.

    В операциях задействованы самолеты, включая штурмовики A-10, которые наносят удары по морским целям. По словам Кейна, удары позволили снизить угрозу минирования ключевого транспортного маршрута.

    Телеканал ABC со ссылкой на представителя ВМС США уточнил, что два из трех американских кораблей, специализирующихся на борьбе с морскими минами и обычно базирующихся в Бахрейне, проходят техническое обслуживание в Сингапуре. Речь идет о USS Tulsa и USS Santa Barbara.

    Ранее сообщалось, что противоминные корабли США покинули Персидский залив.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    7 комментариев

    Центральное командование ВС США уничтожило 16 иранских минных заградителей вблизи Ормузского пролива.

    Организация ООН по морским вопросам опровергла наличие достоверных данных о минировании Ормузского пролива силами Ирана.

    Комментарии (6)
    19 марта 2026, 15:05 • Новости дня
    Стали известны подробности атаки Израиля на журналистов на юге Ливана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Южном Ливане группа журналистов подверглась атаке Израиля, несмотря на наличие у всех опознавательных жилетов с надписью «Пресса».

    Израильские военные атаковали группу журналистов на мосту на юге Ливана, несмотря на то, что все представители СМИ были одеты в жилеты с надписью «Пресса», сообщает RT в своем Telegram-канале.

    Корреспондент RT Али Рида заявил: «Израиль намеренно атаковал журналистов на мосту на юге Ливана. Все они были в опознавательных жилетах с надписью "Пресса"». По словам журналиста, атака произошла без предупреждения.

    Ранее в четверг на юге Ливана глава бюро телеканала RT Стив Суини и оператор его съемочной группы получили ранения в результате израильской атаки.

    А накануне при израильском ракетном ударе по жилому дому в центре Бейрута погиб директор политических программ телеканала Al Manar Мухаммед Шари и его жена, а их дети и внуки получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за время нападений Израиля в Ливане с 2023 года, по сведениям ООН, погибли не менее десяти репортеров. Ранения получили 15 сотрудников СМИ, в том числе представители Reuters, AFP и Al Jazeera.


    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 23:50 • Новости дня
    Нетаньяху заверил в непричастности США к ударам по газовым объектам в Иране
    @ Shang Hao/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские ВВС самостоятельно совершили удары по газовым объектам в Иране, США непричастны к этим атакам, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

    «Я приведу два факта. Во-первых, Израиль действовал в одиночку против газового комплекса Ассалуйе», – приводит слова Израиля РИА «Новости».

    Нетаньяху также отметил, что Израиль принял решение воздержаться от дальнейших атак после соответствующего призыва со стороны США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль атаковал иранские объекты нефтегазовой промышленности Ассалуйе (Эселуйе) и Южный Парс. В ответ Иран нанес удар по СПГ-заводу в Катаре. США заявили, что не были заранее проинформированы о планах Израиля. Вашингтон пообещал, что Израиль воздержится от новых ударов по Южному Парсу, если Иран прекратит атаки на Катар.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    7 комментариев


    Комментарии (6)
    20 марта 2026, 12:47 • Новости дня
    Фон дер Ляйен придумала способ снизить цены на энергоносители
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Развитие ядерной энергетики и возобновляемых источников, по мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, поможет снизить волатильность цен и укрепить энергетическую независимость региона.

    Европейская комиссия уверена, что переход на ядерную энергетику и возобновляемые источники поможет стабилизировать и снизить цены на энергию, передает «Интерфакс».

    Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции заявила: «Чем больше возобновляемых источников энергии, чем больше ядерной энергетики, тем ниже будут цены. Энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    Она отметила, что зависимость от импорта ископаемого топлива делает европейскую экономику уязвимой к мировым скачкам цен.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта призвал сокращать энергетическую зависимость и инвестировать в местное производство энергии. По его словам, энергетические кризисы в Европе связаны с внешними геополитическими событиями, такими как военные действия на Украине и Ближнем Востоке. Кошта подчеркнул, что только развитие ядерной и возобновляемой энергетики с акцентом на местное производство позволит ЕС добиться энергетической независимости и снизить риски для безопасности снабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европу ожидает многолетний энергетический кризис после атаки Ирана на ключевой завод по производству сжиженного газа в Катаре.

    Министерство внутренних дел США намерено принять меры для увеличения добычи энергоносителей на фоне роста мировых цен и цен внутри страны.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что глобальный энергетический рынок столкнулся с серьезными потрясениями на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

    Комментарии (8)
    20 марта 2026, 10:59 • Новости дня
    TWZ отметил живучесть ПВО Ирана после поражения F-35 ВВС США
    @ Lockheed Martin/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Истребитель F-35 ВВС США совершил экстренную посадку на базе на Ближнем Востоке после сообщения о попадании с территории Ирана.

    Американский истребитель F-35A ВВС США был вынужден прекратить боевую миссию над территорией Ирана и экстренно сесть на одной из американских авиабаз на Ближнем Востоке, сообщает The War Zone.

    Представитель Центрального командования США капитан Тим Хокинс подтвердил изданию, что самолет находился на боевом задании, когда был вынужден сделать аварийную посадку. Он подчеркнул, что «самолет приземлился благополучно, а пилот находится в стабильном состоянии», расследование причин происшествия продолжается.

    Появились неподтвержденные сообщения и видеозапись, якобы опубликованная Корпусом стражей исламской революции (КСИР), на которой, как утверждается, видно попадание по F-35 над Ираном с помощью системы FLIR. Однако независимых подтверждений подлинности этого видео нет, и Хокинс отказался комментировать возможность поражения истребителя огнем с земли. По информации CNN, которая ссылается на неназванные источники, F-35 мог быть поражен иранским огнем.

    Ранее официально не сообщалось о случаях поражения американских самолетов иранскими средствами ПВО с начала конфликта в конце прошлого месяца. Отмечается, что три самолета F-15E ВВС США были потеряны от дружественного огня Кувейта, и нынешний инцидент также не исключает подобного сценария.

    F-35A ВВС США участвуют в операции Epic Fury, одновременно палубные F-35C Морской пехоты США действуют с авианосца USS Abraham Lincoln. Израиль также использует модифицированные F-35I Adir для боевых вылетов против Ирана. Ранее израильские военные заявляли о попытке сбить их истребитель над Ираном, которая, по их словам, не удалась благодаря действиям летчика.

    Эксперты подчеркивают, что несмотря на заявления о превосходстве в воздухе, территория Ирана насыщена мобильными средствами ПВО и переносными зенитными ракетными комплексами, что создает постоянные риски даже для малозаметных самолетов последнего поколения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции заявил об уничтожении стратегического истребителя F-35 ВВС США средствами ПВО. Ранее иранские военные подтвердили поражение американского самолета F-15E Strike Eagle у юго-западной границы. Также власти Ирана сообщили о сбитом израильском истребителе F-35 в небе над городом Варамин.

    Комментарии (4)
    19 марта 2026, 15:00 • Новости дня
    Захарова назвала удар по журналистам RT в Ливане неслучайным
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ракетный удар на юге Ливана, в результате которого пострадали корреспондент RT Стив Суини и его оператор.

    По ее мнению, инцидент не является случайным, особенно на фоне гибели около 200 журналистов в Газе за последние месяцы.

    В своем Telegram-канале Захарова подчеркнула, что ракета попала не по военному объекту, а в место, где журналисты снимали репортаж. Она пожелала пострадавшим сотрудникам RT скорейшего выздоровления и выразила надежду на реакцию со стороны международных организаций.

    Напомним, глава бюро RT в Ливане Стив Суини и оператор были ранены в результате авиаудара, когда их автомобиль пересекал мост рядом с военной базой.

    В четверг израильская авиация нанесла удары по югу Ливана.

    Комментарии (5)
    19 марта 2026, 22:51 • Новости дня
    Каллас сравнила войну в Иране с любовной историей

    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе саммита ЕС глава евродипломатии Кая Каллас сравнила военную кампанию на Ближнем Востоке с историей любви, в которую легко втянуться, но трудно найти выход, сообщило издание Politico.

    Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас в ходе саммита Европейского союза сравнила войну на Ближнем Востоке с историей любви, передает ТАСС со ссылкой на публикацию издания Politico.

    «Начать войну – это как с любовной историей. В нее легко втянуться, но трудно выбраться», – приводит издание прямую речь Каллас.

    По данным Politico, таким образом Каллас объяснила, почему страны ЕС не готовы поддержать военную кампанию США, несмотря на заинтересованность в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе. Она подчеркнула, что этот конфликт может оказаться более затяжным и сложным, чем кажется на первый взгляд.

    В своем выступлении Каллас также отметила, что у ЕС нет планов расширять полномочия военно-морской миссии Aspides, действующей в Красном море, на Ормузский пролив. Это решение было официально озвучено главами МИД стран ЕС 16 марта на встрече в Брюсселе.

    В настоящее время в миссии Aspides участвуют четыре военных корабля, которые предоставили две из 27 стран ЕС – Греция и Италия.

    Ранее Кая Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что сейчас самое время начать пить из-за непростой ситуации в мире.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал снять Каллас с поста главы дипслужбы Евросоюза.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выражала опасения за будущее Евросоюза из-за безграмотности Каи Каллас.

    Комментарии (6)
    20 марта 2026, 12:02 • Новости дня
    Посол Израиля отказался общаться со СМИ после вызова в МИД России

    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Израиля Одед Йосеф был вызван в Министерство иностранных дел России в связи с ракетной атакой израильских ВВС на юге Ливана, в результате которой пострадали журналисты RT.

    Посол Израиля Одед Йосеф был вызван в Министерство иностранных дел России после ракетной атаки израильских ВВС на юге Ливана, в результате которой пострадали журналисты RT, передает ТАСС.

    Дипломат прибыл на Смоленскую площадь, однако отказался комментировать ситуацию и заявил журналистам: «Не хочу опоздать на встречу». Позже он покинул здание МИД России без комментариев.

    Ранее в МИД объявили, что послу Израиля будет донесена позиция Москвы по поводу произошедшего инцидента. В ведомстве подчеркнули, что атака рассматривается как «грубое нарушение норм международного права».

    Группа журналистов подверглась атаке Израиля на юге Ливана, несмотря на наличие опознавательных жилетов с надписью «Пресса».

    Глава бюро телеканала RT Стив Суини и оператор его съемочной группы получили ранения в результате израильской атаки.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар по журналистам RT в Ливане неслучайным.

    Комментарии (3)
    20 марта 2026, 10:45 • Новости дня
    Трамп в шутку упрекнул Такаити в «сюрпризе» с Перл-Харбор
    @ Mc2 Bruce Morgan/Us Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп в шутку обосновал решение не уведомлять союзников о начале военной операции против Ирана историческим эпизодом с внезапной бомбардировкой Японией американской базы Перл-Харбор во Вторую мировую войну.

    Американский лидер пошутил о событиях Второй мировой войны на встрече с японским премьером Санаэ Такаити, передает Washington Post.

    «Мы никому не сказали об этом, потому что хотели внезапности. Кто знает о внезапности лучше, чем Япония? Почему вы не сказали мне о Перл-Харборе?» – сыронизировал он.

    Такаити, занявшая этот пост в октябре, отреагировала на слова американского лидера сдержанно. Политик перестала улыбаться, но проигнорировала реплику об атаке, унесшей жизни более двух тысяч граждан США. Она высоко оценила усилия Трампа по достижению мира.

    Встреча проходила на фоне обострения конфликта с Ираном, куда Вашингтон надеется привлечь союзников. Трамп призывал Токио направить военные корабли в Ормузский пролив, однако японская конституция накладывает строгие ограничения на операции сил самообороны за рубежом. Большинство японских избирателей не поддерживают участие страны в этом конфликте.

    Такаити сообщила, что передала позицию Токио о необходимости скорейшей деэскалации ситуации в регионе. В ответ на просьбу о поддержке она отметила, что существуют действия, которые «можно и нельзя делать в рамках японского законодательства».

    Напомним, Такаити исключила возможность отправки военных кораблей в зону конфликта с Ираном. Трамп остро отреагировал на отказ союзников участвовать в этой военной операции. Глава Белого дома также объяснял уничтожение иранского флота желанием повеселиться.

    Комментарии (5)
    20 марта 2026, 04:26 • Новости дня
    ЦАХАЛ сообщил о новых ударах по инфраструктуре в Тегеране
    @ Tasnim News Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Армия обороны Израиля начала наносить новые удары по иранской инфраструктуре в Тегеране, сообщил ЦАХАЛ.

    «Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала волну ударов по инфраструктуре... в Тегеране», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Также ЦАХАЛ заявил о новом ракетном обстреле с территории Ирана. Военные подчеркнули, что системы противоракетной обороны работают «для перехвата угроз», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ответ на удар по иранскому газовому месторождению Южный Парс Иран атаковал СПГ-завод в Катаре. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что Израиль принял решение воздержаться от дальнейших атак по газовым объектам после соответствующего призыва со стороны США.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    7 комментариев


    Комментарии (2)
