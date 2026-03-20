  • Новость часаКипр призвал Британию обсудить судьбу военных баз
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    За убийство африканского друга СССР ответит европейский аристократ
    Трамп пошутил с Такаити о Перл-Харбор
    Японская Makita отсудила у Веры Пирожок 300 млн рублей
    Иран нанес новые удары по энергетической инфраструктуре арабских стран
    Экономист оценил сроки задержки кредита в 90 млрд евро для Украины
    Bloomberg: Европу ждет многолетний энергетический кризис
    Фон дер Ляйен исключила закупки газа из России даже при отключении энергии в ЕС
    США запретили Кубе получать российскую нефть
    20 марта 2026, 12:47 • Новости дня

    Фон дер Ляйен придумала способ снизить цены на энергоносители

    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Развитие ядерной энергетики и возобновляемых источников, по мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, поможет снизить волатильность цен и укрепить энергетическую независимость региона.

    Европейская комиссия уверена, что переход на ядерную энергетику и возобновляемые источники поможет стабилизировать и снизить цены на энергию, передает «Интерфакс».

    Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции заявила: «Чем больше возобновляемых источников энергии, чем больше ядерной энергетики, тем ниже будут цены. Энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    Она отметила, что зависимость от импорта ископаемого топлива делает европейскую экономику уязвимой к мировым скачкам цен.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта призвал сокращать энергетическую зависимость и инвестировать в местное производство энергии. По его словам, энергетические кризисы в Европе связаны с внешними геополитическими событиями, такими как военные действия на Украине и Ближнем Востоке. Кошта подчеркнул, что только развитие ядерной и возобновляемой энергетики с акцентом на местное производство позволит ЕС добиться энергетической независимости и снизить риски для безопасности снабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европу ожидает многолетний энергетический кризис после атаки Ирана на ключевой завод по производству сжиженного газа в Катаре.

    Министерство внутренних дел США намерено принять меры для увеличения добычи энергоносителей на фоне роста мировых цен и цен внутри страны.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что глобальный энергетический рынок столкнулся с серьезными потрясениями на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

    19 марта 2026, 21:54 • Новости дня
    Готовность обеспечить безопасность в Ормузском проливе выразили шесть стран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония выразили готовность обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив.

    «Выражаем нашу готовность внести свой вклад в усилия по обеспечению безопасного прохода через пролив», – подчеркивается в совместном заявлении, опубликованном Даунинг-стрит, передает РИА «Новости».

    Страны отметили, что любые вмешательства в международное судоходство и нарушения глобальных энергетических цепочек несут угрозу мировой безопасности и стабильности.

    В заявлении также содержится призыв к немедленному введению моратория на атаки на объекты гражданской инфраструктуры, включая нефтегазовые объекты.

    Ранее министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр заявил, что Франция готова обеспечить безопасность Ормузского пролива после деэскалации.

    Иран предложил выработать новые договоренности по Ормузскому проливу. Замглавы МИД Ирана Вахид Джалялзаде сообщал, что после завершения конфликта власти Ирана намерены вместе с Оманом ввести новый правовой режим для судоходства в Ормузском проливе.

    Комментарии (13)
    19 марта 2026, 21:25 • Новости дня
    Дмитриев заявил о «наступлении зимы» для фон дер Ляйен
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Риски, связанные с энергетической политикой Еврокомиссии, начинают воплощаться, что отражается на перспективах главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал ситуацию вокруг председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает РИА «Новости». Дмитриев заявил, что для руководителя Еврокомиссии «наступает зима», имея в виду последствия ее решений в энергетической сфере.

    По словам Дмитриева, «для Урсулы наступает зима, поскольку риски, связанные с ее катастрофическими решениями в сфере энергетики, становятся реальностью». Он отметил, что политика фон дер Ляйен привела Европу к серьезным энергетическим проблемам.

    Дмитриев подчеркнул, что ошибки руководства Еврокомиссии уже оказывают влияние на экономику и энергобезопасность стран Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цена газа на европейской бирже превысила 850 долларов за тысячу кубометров впервые с января 2023 года.

    Европейские страны ранее достигли исторического максимума суточного импорта сжиженного природного газа.

    Комментарии (7)
    19 марта 2026, 15:55 • Видео
    Развал ЕС продолжится Польшей

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    Комментарии (2)
    19 марта 2026, 20:56 • Новости дня
    Иран заявил, что сбил истребитель F-35 ВВС США

    @ Sra Nicholas Rupiper/U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Средства противовоздушной обороны Ирана сбили стратегический истребитель F-35 ВВС США, заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

    Инцидент произошел в небе над центральной частью страны сегодня ночью, в 2.50 по местному времени, передает ТАСС.

    «Стратегический истребитель F-35 враждебной армии США в небе Центрального Ирана сегодня в 02:50 ночи был сбит средствами передовой системы ПВО Воздушно-космических сил КСИР и получил серьезные повреждения», – сказано в заявлении КСИР, распространенном иранской гостелерадиокомпанией.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    7 комментариев

    Ранее Иран ударил ракетами по израильским НПЗ и флоту США.

    Сообщалось, что ВВС США впервые ударили по Ирану новейшими противобункерными бомбами.

    Комментарии (13)
    19 марта 2026, 15:38 • Новости дня
    Миллер заявил о начале периода «быков» на энергетическом рынке
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель правления Газпрома Алексей Миллер прокомментировал ситуацию на энергетических рынках в связи с кризисом на Ближнем Востоке.

    Он отметил, что экстраординарные события последних дней на объектах энергетики региона приведут к неимоверным по масштабам и длительным последствиям, передает ТАСС.

    Миллер выразил мнение, что нынешняя ситуация на международных энергетических рынках характеризуется явной доминацией так называемых быков, то есть игроков, ожидающих роста цен. По его словам, «отдыхают только медведи, а пашут в три пота только быки».

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о потрясениях на энергорынках из-за войны вокруг Ирана. Он напомнил о прогнозе Путина о дестабилизации энергорынка из-за Ирана.

    Вице-премьер России Александр Новак заявил о масштабном энергетическом кризисе, вызванном конфликтом на Ближнем Востоке.

    Комментарии (18)
    19 марта 2026, 21:17 • Новости дня
    КСИР впервые применил новейшие управляемые ракеты Nasrallah

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Ирана задействовали новейшие управляемые ракеты Nasrallah в ходе очередной атаки по территории Израиля.

    Иран впервые задействовал новейшие управляемые ракеты Nasrallah в ходе очередной волны атак по Израилю, передает ТАСС. Об этом во вторник сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), уточнив, что речь идет о 65-й серии ударов.

    В заявлении КСИР говорится: «Впервые была применена система Nasrallah (усовершенствованная и управляемая [ракета] Qadr)». По данным иранской гостелерадиокомпании, система отличается повышенной точностью наведения и предназначена для поражения как наземных, так и воздушных целей.

    Использование новых ракет на фоне продолжающегося противостояния Тегерана и Тель-Авива подчеркивает рост военного потенциала КСИР и эскалацию ситуации в регионе. Официальные представители Израиля пока не прокомментировали применение данной системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран задействовал управляемые боеприпасы «Хадж Касем» для поражения целей в крупных израильских городах.

    Комментарии (10)
    19 марта 2026, 14:07 • Новости дня
    Дмитриев предложил ЕС восстановить «Северный поток» за европейский счет

    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюзу следует рассмотреть возможность восстановления «Северного потока» из-за роста цен на газ, но при этом все расходы должны лечь на европейскую сторону.

    По его словам, цена на природный газ в ЕС выросла на 26%, а к 2026 году этот показатель может превысить первоначальные прогнозы более чем вдвое, передает РИА «Новости».

    «Цена на природный газ в ЕС сегодня выросла на 26%. И это еще не все! Цена на газ в ЕС в 2026 году более чем вдвое превысит первоначальный прогноз», – написал Дмитриев в соцсетях. Он также отметил, что европейские «поджигатели войны» теперь ностальгируют по «Северному потоку».

    Дмитриев добавил, что завтра Евросоюзу стоит обсудить возможность восстановления «Северного потока» – но исключительно за счет собственных средств.

    Ранее немецкий политик призвал восстановить «Северные потоки».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что взрыв Украиной газопровода «Северный поток» был направлен против немецких совладельцев этой инфраструктуры и пространства ЕС в целом с точки зрения энергетической безопасности.

    Комментарии (24)
    20 марта 2026, 10:42 • Новости дня
    Politico: Зеленский сорвал усилия лидеров ЕС убедить Орбана одобрить кредит Украине
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские лидеры не смогли убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана одобрить кредит Украине, несмотря на давление и попытки компромисса, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь заблокировал одобрение кредита ЕС для Украины на 90 млрд евро, несмотря на давление большинства лидеров Евросоюза. Обсуждение проходило на саммите Европейского совета в Брюсселе, где Орбан оказался в изоляции, а главы государств разделились на тех, кто пытался убедить венгерского лидера жесткой критикой, и тех, кто выбрал мягкий подход.

    Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил: «Никто не может шантажировать Европейский совет, никто не может шантажировать европейские институты. То, что делает Венгрия, – абсолютно неприемлемо». Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что отказ Орбана нарушает фундаментальные принципы сотрудничества и подрывает доверие между странами ЕС.

    Венгерский премьер отказался выполнять обещание, данное в декабре, и связал кредит для Украины с восстановлением нефтепровода «Дружба», поврежденного в январе российским дроном. Орбан заявил, что благодаря его позиции «санкции против Венгрии были сняты», и он «защитил интересы страны». В то же время, по информации Кошты, трубопровод подвергался атакам 23 раза с начала спецоперации на Украине.

    Попытки лидеров Италии и Бельгии уговорить Орбана мягким тоном не принесли результата, а выступление Владимира Зеленского по видеосвязи только усугубило атмосферу. По словам участников встречи, украинский президент занял жесткую позицию, не идя на уступки по ремонту «Дружбы», что привело к прекращению обсуждения через 90 минут.

    Следующий саммит ЕС по этому вопросу пройдет после выборов в Венгрии 12 апреля. Если Орбан проиграет, его преемник может снять вето ради получения европейских средств. Если же он останется у власти и продолжит блокировать решение, на встрече в Кипре в конце апреля могут быть рассмотрены меры против Венгрии – от заморозки финансирования до ограничения ее прав в ЕС.

    В пятницу Орбан заявил, что Венгрия юридически вправе заблокировать предоставление Евросоюзом военного кредита Украине на сумму 90 млрд евро.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что у Евросоюза нет альтернативы кредиту Украине в 90 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз «так или иначе» согласует кредит Киеву на 90 млрд евро. Шведский премьер Ульф Кристерссон заверил, что несмотря на блокировку со стороны Венгрии, кредит Украине будет предоставлен.

    Комментарии (3)
    19 марта 2026, 18:59 • Новости дня
    Венгрия и Словакия заблокировали кредит ЕС Украине и 20-й пакет антироссийских санкций

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На саммите Евросоюза две страны заблокировали принятие решения о военной поддержке Киева и новом пакете антироссийских санкций.

    Венгрия и Словакия заблокировали решение саммита Евросоюза о выделении Украине 90 млрд евро военного финансирования на 2026-2027 годы, а также утверждение 20-го пакета санкций против России. Согласно итоговому коммюнике, главы 25 из 27 стран поддержали подготовленный проект, однако вето Будапешта и Братиславы не позволило придать документу юридическую силу.

    Дипломатический источник сообщил ТАСС, что Венгрия и Словакия отказались снимать свои возражения, несмотря на обсуждения и призывы других участников. В приложенном проекте итогового заявления, который не получил одобрения, отмечалось, что Евросовет приветствует утверждение кредита для Киева и ожидает первого транша в апреле.

    В документе также подчеркивалась важность быстрого утверждения нового пакета санкций, ограничивающих российские нефтяные доходы и деятельность банковской системы России. После провала переговоров по Украине саммит перешел к обсуждению ситуации на Ближнем Востоке и проблем, связанных с ростом цен на энергоресурсы, что грозит экономике ЕС серьезными трудностями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюссель намерен лишить Будапешт права голоса после выборов за отказ согласовать кредит для украинских властей.

    Ранее страны ЕС согласовали выделение Киеву крупного займа, но окончательное утверждение блокируется из-за остановки транзита по нефтепроводу «Дружба».

    В Венгрии заявили, что Брюссель, Берлин и Киев согласовали план нефтяной блокады страны для смены власти и поддержки оппозиционной партии «Тиса».

    Комментарии (3)
    20 марта 2026, 08:49 • Новости дня
    США начали бомбить минные заградители Ирана для защиты Ормузского пролива
    @ Airman 1st Class Cole Yardley/U.S. Air Force/dvidshub.net

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные сосредоточены на уничтожении десятков иранских минных заградителей, чтобы предотвратить возможное блокирование Ормузского пролива силами Тегерана, сообщил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн.

    США сосредоточили усилия на нейтрализации иранских минных заградителей и быстроходных катеров, модифицированных для размещения мин, чтобы Иран не смог перекрыть Ормузский пролив, передает ТАСС.

    По данным канала ABC со ссылкой на председателя Комитета начальников штабов ВС США Дэна Кейна, американская армия уже уничтожила 44 таких судна.

    В операциях задействованы самолеты, включая штурмовики A-10, которые наносят удары по морским целям. По словам Кейна, удары позволили снизить угрозу минирования ключевого транспортного маршрута.

    Телеканал ABC со ссылкой на представителя ВМС США уточнил, что два из трех американских кораблей, специализирующихся на борьбе с морскими минами и обычно базирующихся в Бахрейне, проходят техническое обслуживание в Сингапуре. Речь идет о USS Tulsa и USS Santa Barbara.

    Ранее сообщалось, что противоминные корабли США покинули Персидский залив.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    7 комментариев

    Центральное командование ВС США уничтожило 16 иранских минных заградителей вблизи Ормузского пролива.

    Организация ООН по морским вопросам опровергла наличие достоверных данных о минировании Ормузского пролива силами Ирана.

    Комментарии (6)
    19 марта 2026, 15:05 • Новости дня
    Стали известны подробности атаки Израиля на журналистов на юге Ливана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Южном Ливане группа журналистов подверглась атаке Израиля, несмотря на наличие у всех опознавательных жилетов с надписью «Пресса».

    Израильские военные атаковали группу журналистов на мосту на юге Ливана, несмотря на то, что все представители СМИ были одеты в жилеты с надписью «Пресса», сообщает RT в своем Telegram-канале.

    Корреспондент RT Али Рида заявил: «Израиль намеренно атаковал журналистов на мосту на юге Ливана. Все они были в опознавательных жилетах с надписью "Пресса"». По словам журналиста, атака произошла без предупреждения.

    Ранее в четверг на юге Ливана глава бюро телеканала RT Стив Суини и оператор его съемочной группы получили ранения в результате израильской атаки.

    А накануне при израильском ракетном ударе по жилому дому в центре Бейрута погиб директор политических программ телеканала Al Manar Мухаммед Шари и его жена, а их дети и внуки получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за время нападений Израиля в Ливане с 2023 года, по сведениям ООН, погибли не менее десяти репортеров. Ранения получили 15 сотрудников СМИ, в том числе представители Reuters, AFP и Al Jazeera.


    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 23:50 • Новости дня
    Нетаньяху заверил в непричастности США к ударам по газовым объектам в Иране
    @ Shang Hao/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские ВВС самостоятельно совершили удары по газовым объектам в Иране, США непричастны к этим атакам, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

    «Я приведу два факта. Во-первых, Израиль действовал в одиночку против газового комплекса Ассалуйе», – приводит слова Израиля РИА «Новости».

    Нетаньяху также отметил, что Израиль принял решение воздержаться от дальнейших атак после соответствующего призыва со стороны США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль атаковал иранские объекты нефтегазовой промышленности Ассалуйе (Эселуйе) и Южный Парс. В ответ Иран нанес удар по СПГ-заводу в Катаре. США заявили, что не были заранее проинформированы о планах Израиля. Вашингтон пообещал, что Израиль воздержится от новых ударов по Южному Парсу, если Иран прекратит атаки на Катар.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    7 комментариев


    Комментарии (6)
    19 марта 2026, 15:00 • Новости дня
    Захарова назвала удар по журналистам RT в Ливане неслучайным
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ракетный удар на юге Ливана, в результате которого пострадали корреспондент RT Стив Суини и его оператор.

    По ее мнению, инцидент не является случайным, особенно на фоне гибели около 200 журналистов в Газе за последние месяцы.

    В своем Telegram-канале Захарова подчеркнула, что ракета попала не по военному объекту, а в место, где журналисты снимали репортаж. Она пожелала пострадавшим сотрудникам RT скорейшего выздоровления и выразила надежду на реакцию со стороны международных организаций.

    Напомним, глава бюро RT в Ливане Стив Суини и оператор были ранены в результате авиаудара, когда их автомобиль пересекал мост рядом с военной базой.

    В четверг израильская авиация нанесла удары по югу Ливана.

    Комментарии (5)
    20 марта 2026, 02:54 • Новости дня
    Фон дер Ляйен пообещала согласовать кредит Киеву на 90 млрд евро «так или иначе»
    @ Christian Charisius/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз «так или иначе» собирается согласовать кредит Киеву на 90 млрд евро, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Фон дер Ляйен заявила, что кредит остается заблокированным, поскольку, по ее словам, «один из руководителей не держит своего слова». «Но позвольте мне повторить то, что я уже говорила в Киеве: мы сделаем это так или иначе», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не согласится ни на какие решения Евросоюза по финансированию Украины, пока Киев не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    Комментарии (12)
    19 марта 2026, 22:51 • Новости дня
    Каллас сравнила войну в Иране с любовной историей

    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе саммита ЕС глава евродипломатии Кая Каллас сравнила военную кампанию на Ближнем Востоке с историей любви, в которую легко втянуться, но трудно найти выход, сообщило издание Politico.

    Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас в ходе саммита Европейского союза сравнила войну на Ближнем Востоке с историей любви, передает ТАСС со ссылкой на публикацию издания Politico.

    «Начать войну – это как с любовной историей. В нее легко втянуться, но трудно выбраться», – приводит издание прямую речь Каллас.

    По данным Politico, таким образом Каллас объяснила, почему страны ЕС не готовы поддержать военную кампанию США, несмотря на заинтересованность в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе. Она подчеркнула, что этот конфликт может оказаться более затяжным и сложным, чем кажется на первый взгляд.

    В своем выступлении Каллас также отметила, что у ЕС нет планов расширять полномочия военно-морской миссии Aspides, действующей в Красном море, на Ормузский пролив. Это решение было официально озвучено главами МИД стран ЕС 16 марта на встрече в Брюсселе.

    В настоящее время в миссии Aspides участвуют четыре военных корабля, которые предоставили две из 27 стран ЕС – Греция и Италия.

    Ранее Кая Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что сейчас самое время начать пить из-за непростой ситуации в мире.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал снять Каллас с поста главы дипслужбы Евросоюза.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выражала опасения за будущее Евросоюза из-за безграмотности Каи Каллас.

    Комментарии (6)
    20 марта 2026, 12:02 • Новости дня
    Посол Израиля отказался общаться со СМИ после вызова в МИД России

    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Израиля Одед Йосеф был вызван в Министерство иностранных дел России в связи с ракетной атакой израильских ВВС на юге Ливана, в результате которой пострадали журналисты RT.

    Посол Израиля Одед Йосеф был вызван в Министерство иностранных дел России после ракетной атаки израильских ВВС на юге Ливана, в результате которой пострадали журналисты RT, передает ТАСС.

    Дипломат прибыл на Смоленскую площадь, однако отказался комментировать ситуацию и заявил журналистам: «Не хочу опоздать на встречу». Позже он покинул здание МИД России без комментариев.

    Ранее в МИД объявили, что послу Израиля будет донесена позиция Москвы по поводу произошедшего инцидента. В ведомстве подчеркнули, что атака рассматривается как «грубое нарушение норм международного права».

    Группа журналистов подверглась атаке Израиля на юге Ливана, несмотря на наличие опознавательных жилетов с надписью «Пресса».

    Глава бюро телеканала RT Стив Суини и оператор его съемочной группы получили ранения в результате израильской атаки.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар по журналистам RT в Ливане неслучайным.

    Комментарии (3)
    Главное
    Подполье сообщило об автобусах с трупами военных ВСУ в Николаеве
    TWZ отметил живучесть ПВО Ирана после поражения F-35 ВВС США
    Ким Чен Ын с дочерью прокатился на новейшем танке КНДР
    Орбан заявил о скором банкротстве Европы без нефти из России
    Лукашенко назвал залог женского счастья
    Убийство военного полицейского под Липецком взяли на контроль
    Умерла жена Олега Басилашвили телеведущая Галина Мшанская