Фон дер Ляйен придумала способ снизить цены на энергоносители

Politico: Зеленский сорвал усилия лидеров ЕС убедить Орбана одобрить кредит Украине

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Politico, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь заблокировал одобрение кредита ЕС для Украины на 90 млрд евро, несмотря на давление большинства лидеров Евросоюза. Обсуждение проходило на саммите Европейского совета в Брюсселе, где Орбан оказался в изоляции, а главы государств разделились на тех, кто пытался убедить венгерского лидера жесткой критикой, и тех, кто выбрал мягкий подход.

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил: «Никто не может шантажировать Европейский совет, никто не может шантажировать европейские институты. То, что делает Венгрия, – абсолютно неприемлемо». Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что отказ Орбана нарушает фундаментальные принципы сотрудничества и подрывает доверие между странами ЕС.

Венгерский премьер отказался выполнять обещание, данное в декабре, и связал кредит для Украины с восстановлением нефтепровода «Дружба», поврежденного в январе российским дроном. Орбан заявил, что благодаря его позиции «санкции против Венгрии были сняты», и он «защитил интересы страны». В то же время, по информации Кошты, трубопровод подвергался атакам 23 раза с начала спецоперации на Украине.

Попытки лидеров Италии и Бельгии уговорить Орбана мягким тоном не принесли результата, а выступление Владимира Зеленского по видеосвязи только усугубило атмосферу. По словам участников встречи, украинский президент занял жесткую позицию, не идя на уступки по ремонту «Дружбы», что привело к прекращению обсуждения через 90 минут.

Следующий саммит ЕС по этому вопросу пройдет после выборов в Венгрии 12 апреля. Если Орбан проиграет, его преемник может снять вето ради получения европейских средств. Если же он останется у власти и продолжит блокировать решение, на встрече в Кипре в конце апреля могут быть рассмотрены меры против Венгрии – от заморозки финансирования до ограничения ее прав в ЕС.

В пятницу Орбан заявил, что Венгрия юридически вправе заблокировать предоставление Евросоюзом военного кредита Украине на сумму 90 млрд евро.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что у Евросоюза нет альтернативы кредиту Украине в 90 млрд евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз «так или иначе» согласует кредит Киеву на 90 млрд евро. Шведский премьер Ульф Кристерссон заверил, что несмотря на блокировку со стороны Венгрии, кредит Украине будет предоставлен.