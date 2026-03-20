    За убийство африканского друга СССР ответит европейский аристократ
    Фон дер Ляйен придумала способ снизить цены на энергоносители
    Трамп пошутил с Такаити о Перл-Харбор
    Японская Makita отсудила у Веры Пирожок 300 млн рублей
    Иран нанес новые удары по энергетической инфраструктуре арабских стран
    Экономист оценил сроки задержки кредита в 90 млрд евро для Украины
    Bloomberg: Европу ждет многолетний энергетический кризис
    Фон дер Ляйен исключила закупки газа из России даже при отключении энергии в ЕС
    США запретили Кубе получать российскую нефть
    20 марта 2026, 11:19 • Новости дня

    Трамп похвалил Такаити на саммите и пообещал поддержать Японию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На встрече в Вашингтоне президент США выразил поддержку Санаэ Такаити, несмотря на упоминание атаки на Перл-Харбор и разногласия по Ирану.

    Санаэ Такаити продемонстрировала прочные связи Японии и США во время своей первой встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне, сообщает Bloomberg.

    Несмотря на заметный момент напряженности из-за упоминания атаки на Перл-Харбор, лидер республиканцев похвалил Такаити, выделил новые сферы экономического сотрудничества и пообещал поддержать Токио во время будущих переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Во время встречи в Овальном кабинете американский лидер тепло встретил японского премьера, а Такаити объяснила ограничения, накладываемые пацифистской конституцией Японии на военную помощь США в районе Ормузского пролива.

    Американский президент подчеркнул: «У нас была потрясающая поддержка и отношения с Японией по всем вопросам». Для союзников США из Австралии и Южной Кореи теплый прием Такаити стал сигналом, что Трамп готов идти на компромисс, несмотря на разногласия, связанные с операцией в Иране.

    Такаити приехала в Вашингтон не с военными предложениями, а с внушительными экономическими инициативами – строительством малых модульных ядерных реакторов в Теннесси и Алабаме (до 40 млрд долларов), а также проектами газовых электростанций в Пенсильвании и Техасе (около 33 млрд долларов). Эти шаги вписываются в соглашение между Японией и США о тарифах, предусматривающее общий фонд в 550 млрд долларов, и призваны укрепить экономические связи двух стран.

    По итогам переговоров США заявили, что Япония быстро увеличит производство ракет-перехватчиков SM-3 в четыре раза для восполнения дефицита вооружений, вызванного конфликтом с Ираном. Трамп отдельно отметил дипломатические усилия Такаити по оказанию давления на Тегеран, а также ее инициативы по снятию ограничений на экспорт вооружений и увеличению оборонных расходов Японии до более чем 2% ВВП.

    Еще одним результатом саммита стала договоренность о поддержании тесного контакта между лидерами двух стран по вопросам Китая и КНДР. По мнению экспертов, встреча в Вашингтоне укрепила альянс США и Японии, а для Такаити стала яркой дипломатической победой на мировой арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила в парламенте об ожидании «крайне сложной» встречи с президентом США из-за требований направить военные корабли в Ормузский пролив. Президент США Дональд Трамп заявил о практическом завершении войны с Ираном и пригрозил последствиями в случае попыток Тегерана перекрыть Ормузский пролив. Ранее Трамп провел разговор с Такаити и рекомендовал ей не провоцировать Китай вопросом суверенитета Тайваня, опасаясь последствий напряженности между Пекином и Токио.

    19 марта 2026, 11:24 • Новости дня
    Эксперт: На мировом рынке газа складывается «идеальный шторм»

    Эксперт Юшков: Удар по СПГ-заводу в Катаре сулит новые проблемы Европе

    Эксперт: На мировом рынке газа складывается «идеальный шторм»
    Tекст: Анастасия Куликова

    На газовом рынке складывается «идеальный шторм». Это сулит новые проблемы Европе, которой предстоит в ближайшее время начать закачивать газ в подземные хранилища для подготовки к следующей зиме, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Иран нанес ракетный удар по крупнейшему в мире СПГ-заводу в Катаре.

    «Удар по крупнейшему в мире СПГ-заводу в Катаре будет иметь непредсказуемые долгосрочные последствия», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ. Он напомнил, что Доха, которая в 2025 году экспортировала 110 млн тонн СПГ, ранее приостановила добычу и сжижение газа. Причиной стало в первую очередь перекрытие Ормузского пролива.

    Более того, эмират отложил запуск проекта по расширению производства сжиженного газа как минимум до 2027 года. Теперь ситуация усугубляется еще больше, указал собеседник. «Не совсем понятно, какие повреждения в результате удара получил СПГ-завод. По некоторым данным, на объекте возникли пожары», – сказал эксперт, указав, что ремонт предприятия даже от обычной поломки занимает несколько месяцев.

    «Сколько времени уйдет на устранение последствий атаки, и в каких объемах Катар сможет производить СПГ, когда будет открыт Ормуз?», – задается вопросами Юшков. По его мнению, на газовом рынке складывается «идеальный шторм», и это сулит новые проблемы Европе. Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 29%. «Отопительный сезон закончится к концу марта. Необходимо будет начать закачивать газ в хранилища для подготовки к следующей зиме», – заметил спикер.

    Между тем, европейские политики в рамках 19-го пакета санкций запретили импорт СПГ из России с января 2027 года. Москва может превентивно переориентироваться на азиатские рынки. «Сокращение катарского СПГ поднимет цены на глобальном рынке. Европа столкнется с проблемами при подготовке к следующему отопительному сезону», – детализировал аналитик. По его прогнозам, высокие котировки на газ сохранятся весь 2026 год.

    Юшков также полагает, что Дональд Трамп знал об ударах Израиля по газовому месторождению Южный Парс в Иране, которые и спровоцировали Тегеран на атаку по заводу СПГ в Катаре. Но президент США сейчас делает вид, будто американская сторона «не трогает энергоинфраструктуру». «Штаты – страна-импортер нефти, поэтому для них более негативные последствия несет ситуация вокруг Ормуза. А высокие цены на газ им на руку, потому что Америка экспортирует СПГ», – уточнил экономист.

    «Странным образом совпало, что в ближайшие пять лет США намерены достроить заводы по сжижению газа. Речь пойдет о мощностях примерно в 110–112 млн тонн. Сейчас поразительным образом выпадает Катар, который ровно столько и производит», – заключил Юшков.

    В среду вечером один из крупнейших промышленных центров Рас-Лаффан в Катаре, где расположен самый большой комплекс по производству сжиженного природного газа, подвергся ракетным ударам. Минобороны эмирата сообщило, что Иран выпустил пять баллистических ракет. «Нашим вооруженным силам «с Божьей помощью» удалось сбить четыре баллистические ракеты, однако одна ракета упала в промышленном районе Рас-Лаффан, вызвав пожар», – уточнили в ведомстве.

    Корпорация QatarEnergy сообщила, что предприятию «нанесен значительный ущерб». На мощности Рас-Лаффана приходится около 20% мировых поставок СПГ. Ранним утром 19 марта объекты по производству сжиженного природного газа были повторно атакованы, что привело к обширным повреждениям.

    «Плохо для мира, катастрофично для ЕС», – прокомментировал произошедшее глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани заявил, что удар Ирана «представляют собой безрассудную и опасную эскалацию конфликта в одном из важнейших энергетических узлов мира».

    Доха объявила двух атташе Ирана и их подчиненных персонами нон-грата и приказала им в течение суток покинуть страну. МИД Катара подчеркнул, что такое решение было принято «на фоне нарушения Тегераном норм международного права и принципов добрососедства». Ведомство осудило «вопиющее нападение» Исламской республики на катарские производственные объекты.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил нанесение ударов по энергетическим объектам, «связанным с США и американскими акционерами», передает иранское агентство Fars. «ИРИ не намеревалась расширять масштаб войны на нефтяные объекты и не хотела наносить ущерб экономике дружественных и соседних стран, однако с агрессией врага против энергетической инфраструктуры мы фактически вступили в новую фазу войны», – заявил Корпус.

    Напомним, 18 марта Израиль нанес удары по газовой инфраструктуре на юге Ирана. На крупнейшем в мире месторождении углеводородов Южный Парс из строя выведены несколько объектов. По информации Axios, удар скоординирован с администрацией США. При этом Дональд Трамп уверяет, что Вашингтон не был заранее проинформированы о планах еврейского государства.

    «Израиль жестоко атаковал крупный объект, известный как газовое месторождение «Южный Парс» в Иране. Пострадала относительно небольшая часть месторождения. США ничего не знали об этой атаке, а Катар никоим образом не был к ней причастен и не имел представления о том, что это произойдет», – написал американский лидер в соцсети Thuth Social.

    Он пообещал, что Израиль больше не будет нападать на Южный Парс при условии, что Тегеран откажется от атак на «очень невинный, в этом случае, Катар». В противном Трамп пригрозил «взорвать все месторождение с такой силой, которую Иран раньше не видел». Как пишет Axios, заявление главы Белого дома стало попыткой деэскалировать ситуацию после того, как он «дал добро Израилю на удар по Южному Парсу, что стало значительной эскалацией войны».

    19 марта 2026, 14:52 • Новости дня
    Эксперт: Израиль спровоцировал новый этап войны на Ближнем Востоке

    Эксперт Анпилогов: Израиль спровоцировал новый этап войны на Ближнем Востоке

    Эксперт: Израиль спровоцировал новый этап войны на Ближнем Востоке
    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран избегал действий, способных вывести из строя нефте- и газодобывающую инфраструктуру стран залива. Однако ближневосточные монархии продолжили предоставлять силам США свои территории для обстрелов Исламской республики. Поэтому Тегеран перешел к новому этапу войны, сказал газете ВЗГЛЯД научный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее в Иране объявили о начале нового этапа войны.

    «Заявление КСИР о новом этапе войны на Ближнем Востоке, скорее всего, означает расширение пула целей для Ирана. И спровоцировал это Израиль, который выполнил «грязную работу», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание». Он напомнил, что Исламская республика до сих пор избегала действий, способных вывести из строя нефте- и газодобывающую инфраструктуру стран залива на длительный период времени.

    «В Тегеране предполагали, что государства региона будут, как минимум, предпринимать дипломатические и политические усилия по выдворению американских баз. Однако ближневосточные монархии продолжили предоставлять силам США свои территории для обстрелов Исламской республики. В логике ИРИ это делает их участниками конфликта и законной целью», – уточнил он.

    Кроме того, продолжил эксперт, Иран неоднократно предупреждал, что на удар по его нефтяным и газовым объектам последует симметричный ответ. В итоге Тегераном была реализована акция возмездия: в ответ на атаку по газовому месторождению Южный Парс иранские силы ударили по СПГ-заводу в Катаре, показав всю слабость и уязвимость стран залива.

    По оценкам Анпилова, ответ оказался гораздо более значим для мировой экономики, нежели повреждение или возможное уничтожение терминалов месторождения Южный Парс. «На мощности Рас-Лаффана приходится около 20% мировых поставок СПГ. Уход такого огромного количества газа в долгосрочной перспективе крайне негативно скажется на состоянии рынков», – пояснил аналитик, спрогнозировав дефицит сжиженного природного газа. 

    Собеседник оговорился, что хотя масштабы повреждений завода в Катаре неизвестны, на объекте есть масса очень чувствительного, сложного оборудования. «Даже если, условно, завтра разблокируют Ормуз, Дохе потребуется несколько месяцев, а может быть и больше года для того, чтобы заново запустить завод на полную мощность», – считает специалист.

    «Для США результаты этого удара двойственные. Дело в том, что внутренние цены на природный газ зависят от мировых. То есть, американские производственные и коммунальные цепочки получат огромный инфляционный ценовой шок, который ударит в первую очередь по населению, причем по наименее защищенным социальным слоям», – уточнил эксперт, напомнив, что это будет происходить в преддверии выборов в Конгресс.

    «На этом фоне у Дональда Трампа вилка решений крайне неприятная: либо продолжать войну и начинать наземную операцию, потому что воздушно-морская достигла своего предела; либо идти на переговоры с Ираном, которые могут привести к позорному для Вашингтона миру; либо просто выйти из конфликта, сказав, что Штаты добились всех целей», – рассуждает эксперт.

    По его мнению, последний вариант приведет к потере влияния США на монархии залива. «В случае ухода США без внятного результата государства Персидского залива будут искать нового сюзерена. Наиболее вероятным кандидатом выглядит Китай», – заключил Анпилогов.

    Ранее Иран заявил о новом этапе войны на Ближнем Востоке. Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил нанесение удара по связанным с США энергетическим объектам в регионе в ответ на атаки по иранской инфраструктуре. «ИРИ не намеревалась расширять масштаб войны на нефтяные объекты и не хотела наносить ущерб экономике дружественных и соседних стран, однако с агрессией врага против энергетической инфраструктуры мы фактически вступили в новую фазу войны», – подчеркнул Корпус.

    19 марта 2026, 15:55 • Видео
    Развал ЕС продолжится Польшей

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    19 марта 2026, 10:59 • Новости дня
    Лукьянов: Трамп растерян

    Политолог Лукьянов: Трамп растерян

    Лукьянов: Трамп растерян
    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп выглядит растерянным на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке после ударов по газовой инфраструктуре в Иране и Катаре, считает политолог Фёдор Лукьянов.

    Лукьянов в своем Telegram-канале отметил, что это заметно по риторике Трампа, который пытается переложить ответственность на других.

    «Сваливать ответственность на агрессивного партнёра – не самый выигрышный ход. Если неправда, то просто несолидно. А если правда – значит США не контролируют ход опасного для всего мира военного кризиса, ими же начатого», – добавил политолог.

    Ранее президент США Дональд Трамп после ударов Тегерана по заводам СПГ в Катаре заявил, что Израиль не будет наносить новые удары по иранскому газовому месторождению Южный Парс.

    Кроме того, Трамп заявил, что Вашингтон не знал о планах Израиля атаковать газовое месторождение в Иране, а Катар не был причастен к инциденту.

    Напомним, QatarEnergy заявила о ракетных ударах по заводам СПГ в Катаре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, катарская госкомпания Qatar Energy сообщила о пожарах в промышленном городе Рас-Лаффан в результате ракетной атаки.

    Власти Ирана пригрозили уничтожить нефтегазовые объекты на Ближнем Востоке в случае агрессии.

    17 марта 2026, 20:59 • Новости дня
    Трамп: Макрон очень скоро покинет свой пост
    Трамп: Макрон очень скоро покинет свой пост
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что французский лидер Эммануэль Макрон скоро покинет пост главы государства.

    «Он (Макрон) очень скоро покинет свой пост», – заявил глава Белого дома, передает РИА «Новости».

    Ранее Макрон подверг критике удары США и Израиля по Ирану, указав на их несоответствие международному праву и невозможность одобрения Парижем. Он также объявил об отказе Франции участвовать в операции США в Ормузском проливе.

    В январе Трамп заявил о ненужности Макрона.

    18 марта 2026, 10:06 • Новости дня
    Захарова задумалась о «венесуэльском сценарии» для Макрона
    Захарова задумалась о «венесуэльском сценарии» для Макрона
    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила о Венесуэле и Иране, комментируя слова президента США Дональда Трампа о президенте Франции Эммануэле Макроне.

    Президент Франции Эммануэль Макрон рискует лишиться должности не по своей воле, передает радио Sputnik.

    Официальный представитель МИД прокомментировала недавнее заявление Дональда Трампа о незавидной судьбе французского лидера.

    «У меня вопрос другой возник – будет ли к Макрону применен венесуэльский сценарий или иранский сценарий? На самом деле это главный вопрос, которым, думаю, задавался сам Макрон», – заявила Мария Захарова.

    Накануне глава Белого дома отметил, что его коллега из Парижа очень скоро перестанет быть президентом. Выборы в стране пройдут только в апреле 2027 года, однако действующий глава государства уже не сможет в них участвовать.

    Ранее Трамп заявил о скором уходе Эммануэля Макрона с поста главы государства.

    До этого Макрон подверг критике удары Вашингтона и Тель-Авива по Ирану.

    Глава Белого дома в январе назвал Макрона никому не нужным политиком.

    18 марта 2026, 09:58 • Новости дня
    Трамп: США не нужна поддержка НАТО в Ормузском проливе
    Трамп: США не нужна поддержка НАТО в Ормузском проливе
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не нуждаются в поддержке союзников для обеспечения безопасности в Ормузском проливе.

    Глава Белого дома раскритиковал Североатлантический альянс и другие страны за отказ прийти на помощь Америке, пишет The War Zone.

    Ранее Британия, Германия и Япония отклонили требование Вашингтона направить военные корабли в регион.

    «К счастью, мы уничтожили иранскую армию – их флот исчез, их военно-воздушные силы исчезли... и, возможно, самое главное, их лидеры исчезли», – подчеркнул Трамп.

    Он добавил, что благодаря военным успехам США больше не желают помощи стран альянса.

    Заявления прозвучали на фоне роста цен на энергоносители из-за закрытия Тегераном Ормузского пролива. Центр морских торговых операций Британии сообщил о попадании обломков в нефтяной танкер, находящийся примерно в 43 километрах к востоку от Эль-Фуджайры.

    Нефть марки Brent подорожала на 3% и торгуется около 103 долларов. Цены на дизельное топливо на заправках превысили пять долларов за галлон, что приведет к удорожанию грузоперевозок.

    Ранее Трамп критиковал союзников за холодную реакцию на призыв отправить корабли на Ближний Восток. Глава Белого дома предупреждал страны НАТО о негативных последствиях в случае отказа помочь с безопасностью Ормузского пролива.

    18 марта 2026, 12:06 • Новости дня
    Эксперт: США пожалеют о гибели Лариджани

    Востоковед Сажин: Вашингтон пожалеет о гибели Лариджани

    Эксперт: США пожалеют о гибели Лариджани
    Tекст: Анастасия Куликова

    Али Лариджани – несмотря на полную приверженность идеям исламской революции – был прагматиком. Его гибель – трагедия для Ирана, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Владимир Сажин. Он не исключил, что о смерти секретаря Высшего совета национальной безопасности еще пожалеют в Вашингтоне.

    «Али Лариджани происходил из очень авторитетной религиозной семьи. Он был образованным человеком, специализировался на философии Иммануила Канта», – сказал Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН. Собеседник напомнил, что Лариджани долгое время занимал пост спикера иранского парламента (меджлиса), а также несколько раз выдвигался в президенты, но в 2021 году его кандидатуру не допустили к выборам.

    В августе 2025 года Лариджани был назначен секретарем Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) – органа, определяющего под руководством верховного лидера генеральную линию и внутренней, и внешней, и военной политики. Иранские оппозиционеры упрекали Лариджани в том, что он оказался одним из главных инициаторов жесткого подавления протестов, вспыхнувших в конце 2025 года – начале 2026-го, рассказал эксперт.

    «Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи до сих пор не появлялся на публике. Страной фактически управлял Лариджани. Его гибель – трагедия для Исламской республики», – отметил востоковед. Он указал, что секретарь ВСНБ считался консерватором, но прагматиком. «Возможно, через несколько недель прагматизм взял бы верх, и Лариджани, хорошо понимающий Запад, пошел бы на какие-то уступки», – допустил Сажин.

    В этой связи не исключено, что о смерти Лариджани еще пожалеют в Вашингтоне. Политолог считает, что хотя США и Израиль едины в идее ослабить Иран, между взглядами Дональда Трампа и Тель-Авива на ситуацию в республике есть некоторые расхождения.

    «Главе Белого дома абсолютно безразлично, какая власть в Иране – исламская, республиканская, монархическая. Самое главное для американского лидера, чтобы руководство соответствовало его требованиям и выполняло указания – особенно в области углеводородов. Для Израиля же исламская власть неприемлема как таковая», – детализировал спикер.

    Как бы то ни было, сейчас тактика США и Израиля сводится к тому, что они уничтожают по списку военных и государственных деятелей. Востоковед напомнил, что Али Хаменеи после 12-дневной войны распорядился о назначении минимум четырех преемников на высокие должности. То есть если погибнет один, известно, кто его сменит.

    «Информацией обладают американская и израильская разведка. Штаты и еврейское государство фактически снимают слой за слоем власти страны в надежде, что новые гражданские и военные управленцы пойдут на определенные компромиссы, а точнее, на капитуляцию», – заключил Сажин.

    Ранее глава Минобороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани был убит в результате ночного авиаудара. Позднее смерть Лариджани подтвердил Тегеран. Его называли одним из наиболее влиятельных руководителей Исламской республики. Некоторые СМИ полагали, что в последние месяцы именно он де-факто решал наиболее актуальные для страны вопросы.

    Президент Ирана Масуд Пазешкиан пообещал отомстить за смерть Лариджани. Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что ударил по территории Израиля ракетами с разделяющейся головной частью. По их данным, были поражены более 100 военных целей и объектов безопасности еврейского государства. Отмечается, что это было местью за гибель Лариджани и его соратников.

    Глава МИД Исламской республики Аббас Аракчи подчеркнул, что политическая система Ирана устойчива, и гибель Лариджани не окажет влияния на ее стабильность. «Исламская республика Иран обладает прочной и устойчивой политической системой с сформировавшимися политическими, экономическими и общественными институтами. Наличие или отсутствие отдельной личности не способно поколебать эту структуру», – сказал он в интервью Al Jazeera.

    Как отмечает The New York Times, иранские чиновники стали сильнее опасаться за свою безопасность после гибели секретаря Совета национальной безопасности. Все в Иране испытывают тревожное чувство, что Израиль не остановится, пока не будут убиты все иранские лидеры и режим не будет свергнут, заявил собеседник издания.

    19 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    Трамп заявил о прекращении атак Израиля на газовые объекты Ирана
    Трамп заявил о прекращении атак Израиля на газовые объекты Ирана
    Tекст: Дарья Григоренко

    После ударов Тегерана по заводам СПГ в Катаре президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль не будет наносить новые удары по иранскому газовому месторождению Южный Парс.

    Как пишет Axios, израильские ВВС нанесли удар по газоперерабатывающему заводу в юго-западном Иране. Атака пришлась на газовое месторождение «Южный Парс» (South Pars) – важный объект для иранской экономики. Это был первый случай удара Израиля по газовой инфраструктуре на территории Ирана, и его проведение координировалось и утверждалось администрацией Дональда Трампа.

    Через несколько часов после израильского удара иранские военные нанесли два ракетных удара по промышленному городу Рас-Лаффан в Катаре, где находятся крупные объекты по сжижению и экспорту газа. Компания QatarEnergy подтвердила «существенные разрушения», однако данных о жертвах на данный момент нет.

    Президент США в социальной сети Truth Social заявил: «США ничего не знали об этой конкретной атаке», подчеркнув, что Катар не был вовлечён и не имел информации о готовящемся ударе. В то же время представители США и Израиля сообщили, что Катар действительно не был осведомлён, однако сам американский лидер знал о готовящейся операции и согласовал её с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По словам израильских чиновников, цель удара – сдержать Иран от попыток нарушить поставки нефти через Ормузский пролив.

    Глава Белого дома подчеркнул, что Израиль не будет наносить новых ударов по газовому полю South Pars, если только Иран не решится повторно атаковать Катар. Он добавил, что в случае новой атаки на катарские газовые объекты США готовы нанести массированный удар по South Pars, «которого Иран ещё не видел». Трамп отметил, что не стремится к действиям с долгосрочными последствиями для будущего Ирана, однако в случае угрозы Катару не будет колебаться.

    Ранее QatarEnergy заявила о ракетных ударах по заводам СПГ в Катаре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, катарская госкомпания Qatar Energy сообщила о пожарах в промышленном городе Рас-Лаффан в результате ракетной атаки.

    В четверг корпус стражей исламской революции заявил о завершении волны ответных ударов по связанной с США энергетической инфраструктуре.

    Власти Ирана пригрозили уничтожить нефтегазовые объекты на Ближнем Востоке в случае агрессии.

    17 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    Рар объяснил обидой отказ Европы помогать Трампу в Ормузском проливе
    Рар объяснил обидой отказ Европы помогать Трампу в Ормузском проливе
    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейские политики обижены на Дональда Трампа из-за того, что он не посвятил их в истинные планы по войне на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Евросоюз отверг призыв США участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

    «Решение европейцев не поддержать Дональда Трампа в войне против Ирана, скорее всего, временное», – считает германский политолог Александр Рар. Он полагает, что Европа может пересмотреть свою позицию в двух случаях. Первый – если американо-израильская операция перерастет в затяжной конфликт, а страны континента будут все сильнее страдать от высоких цен на энергоресурсы, уточнил собеседник.

    Политолог указал, что руководство Еврокомиссии и НАТО не против оказания помощи США. «Но на сегодняшний день европейские политики обижены на американского лидера из-за того, что тот не посвятил и не посвящает их в истинные планы в контексте войны на Ближнем Востоке», – добавил эксперт.

    «Европейцы видят, что Иран не слаб и бьет точно по американской военной инфраструктуре. Они пока не хотят нести собственные потери в «чужой» войне. А между тем, Трамп может попросить их и о поддержке пехотой, на что Европа не способна пойти», – рассуждает Рар. 

    Второй вариант, при котором Европа, вероятно, изменит решение, связан с конфликтом на Украине. «В этом вопросе европейцам крайне нужна американская поддержка, сами они уже не в состояние помогать Киеву», – отметил аналитик.

    «Если европейские политики поймут, что Трампа удастся склонить на новую военную поддержку Украины миссией в Персидском заливе, то Европа может изменить свою позицию», – считает эксперт. По его словам, европейские политики не верят, что глава Белого дома пойдет так далеко, чтобы из мести за их «непослушание» «закрыть» НАТО.

    Ранее министры иностранных дел стран ЕС после многочасовых переговоров в Брюсселе отвергли призыв США участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива. Глава европейской дипломатии Кайя Каллас отметила, что Европа не заинтересована в затяжной войне, а изменение мандата военно-морской миссии Aspides не поддерживается странами-участниками, передает Politico.

    Напомним, накануне саммита глава МИД Евросоюза Трамп заявил, что НАТО ждет «очень плохое будущее», если государства-члены откажутся помогать. Однако угрозы не возымели нужного эффекта. Так, министр обороны Германии Борис Писториус нашел в себе силы сказать, что «война с Иранам – не наша война».

    «Мы хотим дипломатических решений и скорейшего завершения, но увеличение количества военных кораблей в регионе вряд ли этому поспособствует. Американцы наряду с израильтянами выбрали этот путь. Мы высказали лишь весьма умеренную критику. Но следующий шаг грозит втянуть нас в этот конфликт», – предупредил министр.

    Позднее Трамп объяснил, что его просьба помочь с миссией в Ормузе – «проверка на лояльность для союзников США». По его словам, Штатам не нужна поддержка в возобновлении судоходства в Ормузском проливе. «Я считаю, что нам никто не нужен. Мы самая сильная нация в мире. Но в некоторых случаях я делаю это (призываю присоединиться к коалиции), потому что хочу узнать, как они реагируют», – сказал американский лидер.

    Любопытно, что на фоне этого заявления президента госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные переговоры с главой южнокорейского МИД Чо Хеном и настоятельно рекомендовал оказать содействие в открытии Ормуза.

    Президент Финляндии Александр Стубб тем временем призвал союзников «серьезно относиться» к заявлениям главы Белого дома о том, что он ставит на кон будущее НАТО ради обеспечения прохода через Ормузский пролив. По его мнению, страны, у которых «есть потенциал и воля помочь» Вашингтону, «должны это сделать». При этом Стубб отметил, что НАТО – оборонительный блок и «не занимается военными атаками как таковыми», пишет Bloomberg.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему ближайшие партнеры США не спешат соглашаться на инициативу Белого дома и оценивала, удастся ли Штатам привлечь другие страны к конфликту против Ирана.

    20 марта 2026, 10:45 • Новости дня
    Трамп в шутку упрекнул Такаити в «сюрпризе» с Перл-Харбор
    Трамп в шутку упрекнул Такаити в «сюрпризе» с Перл-Харбор
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп в шутку обосновал решение не уведомлять союзников о начале военной операции против Ирана историческим эпизодом с внезапной бомбардировкой Японией американской базы Перл-Харбор во Вторую мировую войну.

    Американский лидер пошутил о событиях Второй мировой войны на встрече с японским премьером Санаэ Такаити, передает Washington Post.

    «Мы никому не сказали об этом, потому что хотели внезапности. Кто знает о внезапности лучше, чем Япония? Почему вы не сказали мне о Перл-Харборе?» – сыронизировал он.

    Такаити, занявшая этот пост в октябре, отреагировала на слова американского лидера сдержанно. Политик перестала улыбаться, но проигнорировала реплику об атаке, унесшей жизни более двух тысяч граждан США. Она высоко оценила усилия Трампа по достижению мира.

    Встреча проходила на фоне обострения конфликта с Ираном, куда Вашингтон надеется привлечь союзников. Трамп призывал Токио направить военные корабли в Ормузский пролив, однако японская конституция накладывает строгие ограничения на операции сил самообороны за рубежом. Большинство японских избирателей не поддерживают участие страны в этом конфликте.

    Такаити сообщила, что передала позицию Токио о необходимости скорейшей деэскалации ситуации в регионе. В ответ на просьбу о поддержке она отметила, что существуют действия, которые «можно и нельзя делать в рамках японского законодательства».

    Напомним, Такаити исключила возможность отправки военных кораблей в зону конфликта с Ираном. Трамп остро отреагировал на отказ союзников участвовать в этой военной операции. Глава Белого дома также объяснял уничтожение иранского флота желанием повеселиться.

    19 марта 2026, 21:33 • Новости дня
    Демократы решили помешать выпуску золотого доллара с изображением Трампа
    Демократы решили помешать выпуску золотого доллара с изображением Трампа
    Федеральная комиссия по искусству США будет решать вопрос о выпуске памятной золотой монеты с изображением президента Дональда Трампа. Демократы уже назвали идею «глубоко неподобающей и потенциально незаконной».

    Как пишет The Washington Post, предлагается выпустить 24-каратную золотую монету с изображением Трампа, опирающегося на стол на кулаках. Такую фотографию сделал главный фотограф Белого дома, сейчас она экспонируется в Национальной портретной галерее Смитсоновского института. Подобные монеты обычно продаются за несколько тысяч долларов.

    Комиссия по изящным искусствам, состоящая из назначенцев Трампа, ранее уже поддержала проекты его администрации, включая единогласное одобрение строительства бального зала в Белом доме.

    Однако новая монета должна получить еще ряд согласований. Двухпартийная комиссия по монетам и чеканке уже отказалась рассматривать золотую монету, считая изображение действующего президента на валюте нарушением демократических норм. «Они могут уволить нас всех. Они могут заменить всех нас, чтобы выпустить эту монету … но в комиссии работают люди высокого уровня, они разбираются в нумизматике, знают историю и понимают, что это неправильно», – говорит демократ Дональд Скаринчи. Ему вторит сенатор-демократ Джефф Меркли, который заявил: «Монархи и диктаторы помещают свои лица на монеты, а не лидеры демократии».

    Ранее газета Financial Times рассказала о несостоявшемся подарке Зеленского для Трампа.

    17 марта 2026, 19:50 • Новости дня
    Вашингтон отказался от помощи союзников в операции против Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты самостоятельно добились военного успеха в операции против Ирана и не рассчитывают на поддержку НАТО.

    Трамп написал на странице в своей соцсети Truth Social, что США были уведомлены большинством союзников по НАТО об их нежелании участвовать в военной операции против Ирана. По словам Трампа, несмотря на согласие большинства стран с действиями Вашингтона, они не выразили готовности поддержать США на практике.

    В своем обращении Трамп высказал мнение, что НАТО всегда было «улицей с односторонним движением», где Америка защищает другие страны, не получая взаимной поддержки в критические моменты.

    Он отметил: «К счастью, мы разгромили вооруженные силы Ирана – их флот уничтожен, их авиация уничтожена, их ПВО и радары уничтожены, а возможно, самое важное, их лидеры на всех уровнях устранены и больше не смогут угрожать нам, нашим ближневосточным союзникам или миру в целом».

    Трамп подчеркнул, что после успешных военных действий США больше не нуждаются и не хотят получать помощь от стран НАТО, а также Японии, Австралии или Южной Кореи. Он добавил, что Соединенные Штаты, как самая мощная страна мира, не нуждаются в поддержке других государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз отказался поддержать призыв США участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

    Даже ближайшие партнеры США не решились направлять военные корабли на Ближний Восток.

    Европейские политики проявили недовольство по поводу того, что Вашингтон не посвятил их в истинные планы по войне на Ближнем Востоке.

    18 марта 2026, 10:19 • Новости дня
    Трамп заявил о разочаровании в Стармере

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал главу британского правительства Кира Стармера за нежелание оказать военную поддержку Вашингтону в конфликте с Ираном, пишут СМИ.

    Трамп отметил, что отношения с Лондоном испортились из-за позиции премьера Британии. «К сожалению, Кир – это не Уинстон Черчилль», – сказал он, пишет Politico.

    Глава Белого дома посетовал, что Стармер отказался направить два авианосца на Ближний Восток до фактической победы Вашингтона. По словам политика, Лондон предложил помощь лишь тогда, когда угроза практически исчезла, а запасы ракет у противника сократились до 8%.

    Кроме того, президент США назвал катастрофой миграционную и энергетическую политику действующего британского кабинета. Он призвал королевство отказаться от ветряных мельниц и вернуться к использованию нефти и газа.

    Напомним, Британия отказалась от планов по отправке авианосца «Принц Уэльский» на помощь США. Трамп до этого также критиковал Кира Стармера за нежелание участвовать в ударах по Ирану.

    Недавно американский лидер объявил об отсутствии нужды в силах НАТО после уничтожения иранского флота.

    17 марта 2026, 21:24 • Новости дня
    Трамп заявил о мгновенном крахе Украины без помощи США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп заявил, что киевский режим без поддержки Вашингтона потерпел бы поражение в конфликте с Россией практически моментально.

    Отсутствие помощи со стороны Вашингтона привело бы к катастрофическим последствиям для украинского руководства, заявил Трамп в беседе с ирландским премьером Михолом Мартином, передает РИА «Новости».

    «С Украиной было бы покончено за один день, если бы мы не помогли», – подчеркнул он.

    Глава Белого дома отметил решающую роль американского вмешательства в ход противостояния.

    В 2024 году помощники предыдущего президента США Джозефа Байдена прогнозировали проигрыш Киева в течение нескольких недель в случае прекращения поддержки Вашингтона.

    18 марта 2026, 14:25 • Новости дня
    Песков указал на отличие Стармера и Макрона от Черчилля и де Голля
    Песков указал на отличие Стармера и Макрона от Черчилля и де Голля
    @ Pool/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Кремле согласны с оценкой президента США Дональда Трампа по поводу современных европейских лидеров, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, нынешний премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон не сопоставимы с лидерами прошлого – Уинстоном Черчиллем и Шарлем де Голлем, передает ТАСС.

    «В данном случае можно констатировать и, наверное, согласиться, что, действительно, Стармер – это не Черчилль, действительно, Макрон – это не де Голль. Далее можно продолжать этот перечень достаточно долго. Это, действительно, те политические реалии, в которых мы живем», – сказал он.

    Ранее глава Белого дома отметил, что отношения с Лондоном испортились из-за позиции премьера Британии, подчеркнув, что, «к сожалению, Кир (Стармер) – это не Уинстон Черчилль».

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о предательстве Парижем заветов де Голля.

