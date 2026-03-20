    Разрушение газовой инфраструктуры страшнее перекрытия Ормузского пролива
    Войска получили «Панцирь-С» для борьбы с ракетами ATACMS, Storm Shadow и «Фламинго»
    Фон дер Ляйен пообещала выдать кредит Киеву на 90 млрд евро «так или иначе»
    Японская Makita отсудила у Веры Пирожок 300 млн рублей
    Нетаньяху заверил в непричастности США к ударам по «Южному Парсу»
    Лидеры ЕС заявили об условиях безопасности в Ормузском проливе
    Макрон заявил об отсутствии плана «Б» для поддержки Украины
    Каллас сравнила войну в Иране с любовной историей
    Россия отвергла обвинения Молдавии в загрязнении Днестра
    20 марта 2026, 10:26 • Новости дня

    Назван фаворит на выборах мэра Парижа

    Politico: Грегуар обходит конкурентов в борьбе за пост мэра Парижа

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Кандидат от левоцентристов Эммануэль Грегуар лидирует в гонке за пост руководителя французской столицы с результатом 48% голосов, такие данные показало одно из социологических исследований.

    Представитель Социалистической партии может продлить четвертьвековое правление своей политической силы в городе, передает Politico со ссылкой на исследование Cluster 17.

    Грегуар опережает консерватора Рашиду Дати на семь пунктов. Третье место эксперты прогнозируют Софии Шикиру от партии «Непокоренная Франция» с 11%.

    Разрыв между лидерами сократился после первого тура, когда Дати объединилась с правоцентристом Пьером-Ивом Бурназелем. Также позиции консерваторов усилил выход из гонки представителя крайне правых Сары Кнафо. Тем не менее социалисты сохраняют уверенное преимущество перед решающим голосованием.

    Грегуар принципиально отказался от союза с Шикиру из-за агрессивной риторики ее соратников. Лидер «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон ранее вызвал скандал своими высказываниями, которые многие наблюдатели сочли антисемитскими.

    В феврале сообщалось, что Грегуар набрал 33% голосов в первом туре выборов мэра Парижа. Кандидат от крайне правой партии «Реконкиста» Сара Кнафо сумела выйти во второй этап голосования с результатом 10%.

    19 марта 2026, 19:46 • Новости дня
    Путин назвал героями российских паралимпийцев
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал российских паралимпийцев, выступивших на Играх в Италии, героями.

    Во время встречи в Кремле он подчеркнул, что такие спортсмены являются основой многочисленных достижений Отечества в спорте, передает RT.

    «Это основа основ многочисленных достижений Отечества в спорте, его славной истории, которую слагали и будут слагать такие герои, как вы», – сказал глава государства.

    Сборная России завоевала на Паралимпийских играх 12 наград, включая восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. По итогам медального зачета российская команда заняла третье место.

    Напомним, в четверг в Кремле прошла церемония вручения государственных наград спортсменам, завоевавшим медали на ХIV Паралимпийских зимних играх. Путин поздравил паралимпийцев России с успехами и пожелал побед.

    Президент назвал выступление российской сборной в Италии настоящим подвигом.

    19 марта 2026, 11:24 • Новости дня
    Эксперт: На мировом рынке газа складывается «идеальный шторм»

    Эксперт Юшков: Удар по СПГ-заводу в Катаре сулит новые проблемы Европе

    @ кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    На газовом рынке складывается «идеальный шторм». Это сулит новые проблемы Европе, которой предстоит в ближайшее время начать закачивать газ в подземные хранилища для подготовки к следующей зиме, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Иран нанес ракетный удар по крупнейшему в мире СПГ-заводу в Катаре.

    «Удар по крупнейшему в мире СПГ-заводу в Катаре будет иметь непредсказуемые долгосрочные последствия», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ. Он напомнил, что Доха, которая в 2025 году экспортировала 110 млн тонн СПГ, ранее приостановила добычу и сжижение газа. Причиной стало в первую очередь перекрытие Ормузского пролива.

    Более того, эмират отложил запуск проекта по расширению производства сжиженного газа как минимум до 2027 года. Теперь ситуация усугубляется еще больше, указал собеседник. «Не совсем понятно, какие повреждения в результате удара получил СПГ-завод. По некоторым данным, на объекте возникли пожары», – сказал эксперт, указав, что ремонт предприятия даже от обычной поломки занимает несколько месяцев.

    «Сколько времени уйдет на устранение последствий атаки, и в каких объемах Катар сможет производить СПГ, когда будет открыт Ормуз?», – задается вопросами Юшков. По его мнению, на газовом рынке складывается «идеальный шторм», и это сулит новые проблемы Европе. Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 29%. «Отопительный сезон закончится к концу марта. Необходимо будет начать закачивать газ в хранилища для подготовки к следующей зиме», – заметил спикер.

    Между тем, европейские политики в рамках 19-го пакета санкций запретили импорт СПГ из России с января 2027 года. Москва может превентивно переориентироваться на азиатские рынки. «Сокращение катарского СПГ поднимет цены на глобальном рынке. Европа столкнется с проблемами при подготовке к следующему отопительному сезону», – детализировал аналитик. По его прогнозам, высокие котировки на газ сохранятся весь 2026 год.

    Юшков также полагает, что Дональд Трамп знал об ударах Израиля по газовому месторождению Южный Парс в Иране, которые и спровоцировали Тегеран на атаку по заводу СПГ в Катаре. Но президент США сейчас делает вид, будто американская сторона «не трогает энергоинфраструктуру». «Штаты – страна-импортер нефти, поэтому для них более негативные последствия несет ситуация вокруг Ормуза. А высокие цены на газ им на руку, потому что Америка экспортирует СПГ», – уточнил экономист.

    «Странным образом совпало, что в ближайшие пять лет США намерены достроить заводы по сжижению газа. Речь пойдет о мощностях примерно в 110–112 млн тонн. Сейчас поразительным образом выпадает Катар, который ровно столько и производит», – заключил Юшков.

    В среду вечером один из крупнейших промышленных центров Рас-Лаффан в Катаре, где расположен самый большой комплекс по производству сжиженного природного газа, подвергся ракетным ударам. Минобороны эмирата сообщило, что Иран выпустил пять баллистических ракет. «Нашим вооруженным силам «с Божьей помощью» удалось сбить четыре баллистические ракеты, однако одна ракета упала в промышленном районе Рас-Лаффан, вызвав пожар», – уточнили в ведомстве.

    Корпорация QatarEnergy сообщила, что предприятию «нанесен значительный ущерб». На мощности Рас-Лаффана приходится около 20% мировых поставок СПГ. Ранним утром 19 марта объекты по производству сжиженного природного газа были повторно атакованы, что привело к обширным повреждениям.

    «Плохо для мира, катастрофично для ЕС», – прокомментировал произошедшее глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани заявил, что удар Ирана «представляют собой безрассудную и опасную эскалацию конфликта в одном из важнейших энергетических узлов мира».

    Доха объявила двух атташе Ирана и их подчиненных персонами нон-грата и приказала им в течение суток покинуть страну. МИД Катара подчеркнул, что такое решение было принято «на фоне нарушения Тегераном норм международного права и принципов добрососедства». Ведомство осудило «вопиющее нападение» Исламской республики на катарские производственные объекты.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил нанесение ударов по энергетическим объектам, «связанным с США и американскими акционерами», передает иранское агентство Fars. «ИРИ не намеревалась расширять масштаб войны на нефтяные объекты и не хотела наносить ущерб экономике дружественных и соседних стран, однако с агрессией врага против энергетической инфраструктуры мы фактически вступили в новую фазу войны», – заявил Корпус.

    Напомним, 18 марта Израиль нанес удары по газовой инфраструктуре на юге Ирана. На крупнейшем в мире месторождении углеводородов Южный Парс из строя выведены несколько объектов. По информации Axios, удар скоординирован с администрацией США. При этом Дональд Трамп уверяет, что Вашингтон не был заранее проинформированы о планах еврейского государства.

    «Израиль жестоко атаковал крупный объект, известный как газовое месторождение «Южный Парс» в Иране. Пострадала относительно небольшая часть месторождения. США ничего не знали об этой атаке, а Катар никоим образом не был к ней причастен и не имел представления о том, что это произойдет», – написал американский лидер в соцсети Thuth Social.

    Он пообещал, что Израиль больше не будет нападать на Южный Парс при условии, что Тегеран откажется от атак на «очень невинный, в этом случае, Катар». В противном Трамп пригрозил «взорвать все месторождение с такой силой, которую Иран раньше не видел». Как пишет Axios, заявление главы Белого дома стало попыткой деэскалировать ситуацию после того, как он «дал добро Израилю на удар по Южному Парсу, что стало значительной эскалацией войны».

    19 марта 2026, 15:55 • Видео
    Развал ЕС продолжится Польшей

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    19 марта 2026, 14:52 • Новости дня
    Эксперт: Израиль спровоцировал новый этап войны на Ближнем Востоке

    Эксперт Анпилогов: Израиль спровоцировал новый этап войны на Ближнем Востоке

    @ STRINGER/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран избегал действий, способных вывести из строя нефте- и газодобывающую инфраструктуру стран залива. Однако ближневосточные монархии продолжили предоставлять силам США свои территории для обстрелов Исламской республики. Поэтому Тегеран перешел к новому этапу войны, сказал газете ВЗГЛЯД научный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее в Иране объявили о начале нового этапа войны.

    «Заявление КСИР о новом этапе войны на Ближнем Востоке, скорее всего, означает расширение пула целей для Ирана. И спровоцировал это Израиль, который выполнил «грязную работу», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание». Он напомнил, что Исламская республика до сих пор избегала действий, способных вывести из строя нефте- и газодобывающую инфраструктуру стран залива на длительный период времени.

    «В Тегеране предполагали, что государства региона будут, как минимум, предпринимать дипломатические и политические усилия по выдворению американских баз. Однако ближневосточные монархии продолжили предоставлять силам США свои территории для обстрелов Исламской республики. В логике ИРИ это делает их участниками конфликта и законной целью», – уточнил он.

    Кроме того, продолжил эксперт, Иран неоднократно предупреждал, что на удар по его нефтяным и газовым объектам последует симметричный ответ. В итоге Тегераном была реализована акция возмездия: в ответ на атаку по газовому месторождению Южный Парс иранские силы ударили по СПГ-заводу в Катаре, показав всю слабость и уязвимость стран залива.

    По оценкам Анпилова, ответ оказался гораздо более значим для мировой экономики, нежели повреждение или возможное уничтожение терминалов месторождения Южный Парс. «На мощности Рас-Лаффана приходится около 20% мировых поставок СПГ. Уход такого огромного количества газа в долгосрочной перспективе крайне негативно скажется на состоянии рынков», – пояснил аналитик, спрогнозировав дефицит сжиженного природного газа. 

    Собеседник оговорился, что хотя масштабы повреждений завода в Катаре неизвестны, на объекте есть масса очень чувствительного, сложного оборудования. «Даже если, условно, завтра разблокируют Ормуз, Дохе потребуется несколько месяцев, а может быть и больше года для того, чтобы заново запустить завод на полную мощность», – считает специалист.

    «Для США результаты этого удара двойственные. Дело в том, что внутренние цены на природный газ зависят от мировых. То есть, американские производственные и коммунальные цепочки получат огромный инфляционный ценовой шок, который ударит в первую очередь по населению, причем по наименее защищенным социальным слоям», – уточнил эксперт, напомнив, что это будет происходить в преддверии выборов в Конгресс.

    «На этом фоне у Дональда Трампа вилка решений крайне неприятная: либо продолжать войну и начинать наземную операцию, потому что воздушно-морская достигла своего предела; либо идти на переговоры с Ираном, которые могут привести к позорному для Вашингтона миру; либо просто выйти из конфликта, сказав, что Штаты добились всех целей», – рассуждает эксперт.

    По его мнению, последний вариант приведет к потере влияния США на монархии залива. «В случае ухода США без внятного результата государства Персидского залива будут искать нового сюзерена. Наиболее вероятным кандидатом выглядит Китай», – заключил Анпилогов.

    Ранее Иран заявил о новом этапе войны на Ближнем Востоке. Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил нанесение удара по связанным с США энергетическим объектам в регионе в ответ на атаки по иранской инфраструктуре. «ИРИ не намеревалась расширять масштаб войны на нефтяные объекты и не хотела наносить ущерб экономике дружественных и соседних стран, однако с агрессией врага против энергетической инфраструктуры мы фактически вступили в новую фазу войны», – подчеркнул Корпус.

    Напомним, 18 марта Израиль нанес удары по газовой инфраструктуре на юге Ирана. На крупнейшем в мире месторождении углеводородов Южный Парс из строя выведены несколько объектов. По информации Axios, удар скоординирован с администрацией США. При этом Дональд Трамп уверяет, что Вашингтон не был заранее проинформированы о планах еврейского государства.

    19 марта 2026, 21:54 • Новости дня
    Готовность обеспечить безопасность в Ормузском проливе выразили шесть стран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония выразили готовность обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив.

    «Выражаем нашу готовность внести свой вклад в усилия по обеспечению безопасного прохода через пролив», – подчеркивается в совместном заявлении, опубликованном Даунинг-стрит, передает РИА «Новости».

    Страны отметили, что любые вмешательства в международное судоходство и нарушения глобальных энергетических цепочек несут угрозу мировой безопасности и стабильности.

    В заявлении также содержится призыв к немедленному введению моратория на атаки на объекты гражданской инфраструктуры, включая нефтегазовые объекты.

    Ранее министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр заявил, что Франция готова обеспечить безопасность Ормузского пролива после деэскалации.

    Иран предложил выработать новые договоренности по Ормузскому проливу. Замглавы МИД Ирана Вахид Джалялзаде сообщал, что после завершения конфликта власти Ирана намерены вместе с Оманом ввести новый правовой режим для судоходства в Ормузском проливе.

    19 марта 2026, 12:31 • Новости дня
    Анонсировано поступление в продажу нового кроссовера Volga К50
    @ volgaclubs

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первая модель российского автомобильного бренда Volga – кроссовер К50 – поступит в продажу в России летом 2026 года, сообщила компания.

    Компания официально объявила сроки выхода на рынок первой модели возрожденной марки, передает РИА Новости.

    «Флагманский кроссовер Volga К50 появится в продаже у официальных дилеров марки летом 2026 года. Подробная информация о комплектациях и ценах будет доступна ближе к старту продаж», – говорится в сообщении.

    Новинка получила бензиновый двигатель объемом два литра с турбиной и мощностью 238 лошадиных сил. Силовой агрегат работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, также автомобиль оснащается системой полного привода.

    Серийное производство машин стартует на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде во втором квартале 2026 года. Выпуском автомобилей займется акционерное общество «Нижегородские легковые автомобили».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Денис Мантуров анонсировал начало сборки машин под брендом «Волга» весной 2026 года. Эксперты спрогнозировали стоимость новых моделей в диапазоне от 2,5 до 4,5 млн рублей. Ранее новую линейку автомобилей впервые представили на выставке «Цифровая индустрия промышленной России».

    19 марта 2026, 21:25 • Новости дня
    Дмитриев заявил о «наступлении зимы» для фон дер Ляйен
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Риски, связанные с энергетической политикой Еврокомиссии, начинают воплощаться, что отражается на перспективах главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал ситуацию вокруг председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает РИА «Новости». Дмитриев заявил, что для руководителя Еврокомиссии «наступает зима», имея в виду последствия ее решений в энергетической сфере.

    По словам Дмитриева, «для Урсулы наступает зима, поскольку риски, связанные с ее катастрофическими решениями в сфере энергетики, становятся реальностью». Он отметил, что политика фон дер Ляйен привела Европу к серьезным энергетическим проблемам.

    Дмитриев подчеркнул, что ошибки руководства Еврокомиссии уже оказывают влияние на экономику и энергобезопасность стран Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цена газа на европейской бирже превысила 850 долларов за тысячу кубометров впервые с января 2023 года.

    Европейские страны ранее достигли исторического максимума суточного импорта сжиженного природного газа.

    19 марта 2026, 21:57 • Новости дня
    Британский генерал назвал Герасимова «отлитым из железа»

    Британский генерал Ширрефф назвал Герасимова «отлитым из железа»

    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший заместитель верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе Ричард Ширрефф назвал главу российского Генштаба Валерия Герасимова «жестким мужиком, отлитым из железа».

    Британский генерал Ричард Ширрефф, ранее занимавший пост заместителя верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе, в интервью русской службе Би-би-си поделился впечатлениями о главе российского Генштаба Валерии Герасимове, передает RT.

    «Он жесткий мужик. Такой, будто отлитый из железа, какими обычно и бывают советские генералы. Абсолютное воплощение старой советской и российской военной школы», – отметил Ширрефф.

    Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил об освобождении российскими войсками 12 населенных пунктов за две недели марта.

    Президент Владимир Путин наградил Валерия Герасимова орденом Мужества за отвагу и самоотверженность.

    19 марта 2026, 20:56 • Новости дня
    Иран заявил, что сбил истребитель F-35 ВВС США

    КСИР: Иран сбил истребитель F-35 ВВС США

    @ Sra Nicholas Rupiper/U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Средства противовоздушной обороны Ирана сбили стратегический истребитель F-35 ВВС США, заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

    Инцидент произошел в небе над центральной частью страны сегодня ночью, в 2.50 по местному времени, передает ТАСС.

    «Стратегический истребитель F-35 враждебной армии США в небе Центрального Ирана сегодня в 02:50 ночи был сбит средствами передовой системы ПВО Воздушно-космических сил КСИР и получил серьезные повреждения», – сказано в заявлении КСИР, распространенном иранской гостелерадиокомпанией.

    Ранее Иран ударил ракетами по израильским НПЗ и флоту США.

    Сообщалось, что ВВС США впервые ударили по Ирану новейшими противобункерными бомбами.

    19 марта 2026, 10:59 • Новости дня
    Лукьянов: Трамп растерян

    Политолог Лукьянов: Трамп растерян

    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп выглядит растерянным на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке после ударов по газовой инфраструктуре в Иране и Катаре, считает политолог Фёдор Лукьянов.

    Лукьянов в своем Telegram-канале отметил, что это заметно по риторике Трампа, который пытается переложить ответственность на других.

    «Сваливать ответственность на агрессивного партнёра – не самый выигрышный ход. Если неправда, то просто несолидно. А если правда – значит США не контролируют ход опасного для всего мира военного кризиса, ими же начатого», – добавил политолог.

    Ранее президент США Дональд Трамп после ударов Тегерана по заводам СПГ в Катаре заявил, что Израиль не будет наносить новые удары по иранскому газовому месторождению Южный Парс.

    Кроме того, Трамп заявил, что Вашингтон не знал о планах Израиля атаковать газовое месторождение в Иране, а Катар не был причастен к инциденту.

    Напомним, QatarEnergy заявила о ракетных ударах по заводам СПГ в Катаре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, катарская госкомпания Qatar Energy сообщила о пожарах в промышленном городе Рас-Лаффан в результате ракетной атаки.

    Власти Ирана пригрозили уничтожить нефтегазовые объекты на Ближнем Востоке в случае агрессии.

    19 марта 2026, 19:54 • Новости дня
    Медведев на примере Гитлера объяснил невозможность переговоров с Зеленским

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владимир Зеленский не рассматривается Россией как легитимный участник будущих переговоров или подписания акта капитуляции, отметил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он напомнил, что и Гитлер не мог быть участником переговоров.

    Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в своем аккаунте на платформе Max, что Владимир Зеленский никогда не станет легальной стороной переговоров с Россией и не сможет быть стороной подписания акта капитуляции. По словам Медведева, «Зеленский никогда не будет для нашей страны легальной стороной переговоров и уж тем более стороной подписания акта капитуляции».

    Медведев также провел историческую параллель, отметив: «Напомню еще раз, что Гитлер не мог быть участником переговоров. Потому что он был Гитлером. И именно поэтому акт о безоговорочной капитуляции Германии подписали глава немецкого военного командования генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, генерал-полковник Ганс-Юрген Штумпф и адмирал Ганс-Георг фон Фридебург».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о полученных от европейских стран сигналах желания участвовать в переговорах по украинскому урегулированию. Владимир Зеленский заявил, что у него «плохое» предчувствие по поводу влияния конфликта в Иране на переговоры по Украине, так как трехсторонние встречи постоянно откладываются. Кремль назвал именно Киев основным тормозом мирных переговоров.

    19 марта 2026, 15:38 • Новости дня
    Миллер заявил о начале периода «быков» на энергетическом рынке
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель правления Газпрома Алексей Миллер прокомментировал ситуацию на энергетических рынках в связи с кризисом на Ближнем Востоке.

    Он отметил, что экстраординарные события последних дней на объектах энергетики региона приведут к неимоверным по масштабам и длительным последствиям, передает ТАСС.

    Миллер выразил мнение, что нынешняя ситуация на международных энергетических рынках характеризуется явной доминацией так называемых быков, то есть игроков, ожидающих роста цен. По его словам, «отдыхают только медведи, а пашут в три пота только быки».

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о потрясениях на энергорынках из-за войны вокруг Ирана. Он напомнил о прогнозе Путина о дестабилизации энергорынка из-за Ирана.

    Вице-премьер России Александр Новак заявил о масштабном энергетическом кризисе, вызванном конфликтом на Ближнем Востоке.

    19 марта 2026, 11:52 • Новости дня
    WSJ: Арабские страны выразили недовольство США из-за атак по «Южному Парсу»

    Tекст: Вера Басилая

    Советник премьер-министра Катара Маджед Аль Ансари назвал удары по иранским полигонам «Южный Парс» безответственным шагом, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

    Арабские страны выразили резкое недовольство действиями США после израильских авиаударов по газовому месторождению «Южный Парс» в Иране, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

    По данным издания, правительства ближневосточных государств были возмущены не только атаками на стратегический объект, но и тем, что Вашингтон не смог остановить эти удары.

    Ранее ряд арабских стран активно пытались убедить администрацию президента США Дональда Трампа прекратить удары по энергетической инфраструктуре Ирана. Сейчас они опасаются, что сами могут стать следующей целью.

    Советник премьер-министра Катара Маджед Аль Ансари заявил, что нанесение Израилем ударов по объектам, связанным с иранским полигоном «Южный Парс», являющимся продолжением катарского полигона «Северный» – это опасный и безответственный шаг.

    В арабских странах считают, что подобные действия угрожают стабильности всего региона.

    Объекты нефтяной промышленности этого месторождения подверглись атаке со стороны США и Израиля.

    США пообещали, что Израиль не будет наносить новые удары по иранскому газовому месторождению Южный Парс.

    Сообщалось, что Вашингтон якобы не знал о планах Израиля атаковать газовое месторождение в Иране, а Катар не был причастен к инциденту.

    Компания Qatar Energy сообщила о значительном ущербе крупнейшему СПГ-комплексу в Рас-Лаффане после ракетной атаки.

    19 марта 2026, 12:34 • Новости дня
    Отражены новые атаки Украины на «Турецкий поток» и «Голубой поток»
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Минобороны и мобильные оперативные группы отразили атаки на инфраструктуру, обеспечивающую работу газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», сообщил Газпром.

    Атаки проводились с использованием беспилотников, по компрессорной станции (КС) «Русская» пытались ударить 22 дрона, указала компания в своем Telegram-канале.

    По КС «Казачья» пытались ударить три дрона, по КС «Береговая» – один.

    «Совместными действиями сил Министерства обороны РФ и мобильных оперативных групп атаки отражены, поражения объектов ПАО «Газпром» не допущено», – говорится в сообщении.

    Отмечается, что эскалация атака проходит с 17 по 19 марта. Эти объекты инфраструктуры, обеспечивают экспортные поставки газа по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток».

    До этого Газпром также сообщал о воздушных атаках на компрессорные станции «Русская» и «Береговая». Минобороны нейтрализовало попытку удара украинских беспилотников по инфраструктуре газопровода «Турецкий поток».

    19 марта 2026, 21:17 • Новости дня
    КСИР впервые применил новейшие управляемые ракеты Nasrallah

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Ирана задействовали новейшие управляемые ракеты Nasrallah в ходе очередной атаки по территории Израиля.

    Иран впервые задействовал новейшие управляемые ракеты Nasrallah в ходе очередной волны атак по Израилю, передает ТАСС. Об этом во вторник сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), уточнив, что речь идет о 65-й серии ударов.

    В заявлении КСИР говорится: «Впервые была применена система Nasrallah (усовершенствованная и управляемая [ракета] Qadr)». По данным иранской гостелерадиокомпании, система отличается повышенной точностью наведения и предназначена для поражения как наземных, так и воздушных целей.

    Использование новых ракет на фоне продолжающегося противостояния Тегерана и Тель-Авива подчеркивает рост военного потенциала КСИР и эскалацию ситуации в регионе. Официальные представители Израиля пока не прокомментировали применение данной системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран задействовал управляемые боеприпасы «Хадж Касем» для поражения целей в крупных израильских городах.

    19 марта 2026, 10:55 • Новости дня
    Иран потребовал компенсацию от ОАЭ за удары США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран требует компенсации от ОАЭ в связи с ущербом, который был ему нанесен из-за ударов США с территории эмиратов, следует из письма постоянного представителя Ирана при ООН Амира Саида Иравани, направленного генсеку организации Антониу Гутеррешу.

    Иран направил официальное письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с требованием компенсации от ОАЭ за ущерб, который был нанесен стране в результате ударов США с территории эмиратов, передает РИА «Новости».

    Агентство NourNews опубликовало отрывок из письма, где подчеркивается: «Действия ОАЭ на глобальном уровне влекут за собой международно-правовую ответственность. Такие действия подразумевают возмещение ущерба, включая выплату компенсации за всевозможные убытки, которые были нанесены Ирану».

    С конца февраля Соединенные Штаты и Израиль начали наносить удары по объектам на иранской территории, включая Тегеран, в результате чего были разрушения и жертвы среди гражданского населения. В ответ Иран проводит атаки по израильской территории и военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ответ на нападение США и Израиля Иран нанес массированный удар беспилотниками по американской авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани на заседании Совбеза назвал атаку США и Израиля на страну военным преступлением. Позднее Иравани сообщил о гибели более 1,3 тыс. мирных жителей в Иране в результате ударов США и Израиля.

