  • Новость часаРоссия отвергла обвинения Молдавии в загрязнении Днестра
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Разрушение газовой инфраструктуры страшнее перекрытия Ормузского пролива
    Войска получили «Панцирь-С» для борьбы с ракетами ATACMS, Storm Shadow и «Фламинго»
    Фон дер Ляйен пообещала выдать кредит Киеву на 90 млрд евро «так или иначе»
    Японская Makita отсудила у Веры Пирожок 300 млн рублей
    Нетаньяху заверил в непричастности США к ударам по «Южному Парсу»
    Лидеры ЕС заявили об условиях безопасности в Ормузском проливе
    Макрон заявил об отсутствии плана «Б» для поддержки Украины
    Каллас сравнила войну в Иране с любовной историей
    Россия отвергла обвинения Молдавии в загрязнении Днестра
    20 марта 2026, 10:21 • Новости дня

    Оппозиция Норвегии призвала к вступлению в Евросоюз

    Tекст: Вера Басилая

    Норвегии необходимо пересмотреть статус и подать заявку на членство в Европейском союзе из-за общих вызовов в сфере безопасности, заявила лидер консервативной партии Ине Эриксен Серейде.

    Лидер консервативной оппозиционной партии Норвегии Ине Эриксен Серейде заявила, что страна должна повторно подать заявку на вступление в Евросоюз. В интервью она отметила, что текущие отношения с Брюсселем уже не отвечают вызовам времени, особенно в свете угроз со стороны России и других глобальных конфликтов, передает Politico.

    Серейде подчеркнула: «Наилучшее будущее для Норвегии – быть полноценным членом ЕС». По ее словам, страна уже внедрила около 14 тыс. нормативных актов Евросоюза, но не участвует в формировании повестки и стратегических решений блока. Она также отметила, что недавний спор между Осло и Брюсселем по поводу ограничений на импорт ферросплавов показал уязвимость страны вне союза.

    Лидер консерваторов добавила, что возможная заявка Исландии на вступление в ЕС может изменить институциональный подход Евросоюза к соседям и усложнить для Норвегии сохранение нынешнего статуса. В числе преимуществ от членства Серейде назвала сферы обороны, космоса, здравоохранения и безопасности в Арктике.

    Несмотря на то, что большинство населения и парламента Норвегии пока выступают против вступления в ЕС, поддержка идеи за последние полтора года выросла на фоне трансатлантических разногласий и угроз со стороны США. Серейде считает, что в обществе появилась «более открытая» дискуссия по этому вопросу. Она также раскритиковала нынешнее правительство за табуирование темы ЕС до следующих выборов в 2029 году.

    Норвегия заняла восьмое место в мартовском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Ранее сообщалось, что исландские власти рассматривали возможность ускорения процесса вступления в Европейский союз.

    19 марта 2026, 21:25 • Новости дня
    Дмитриев заявил о «наступлении зимы» для фон дер Ляйен
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Риски, связанные с энергетической политикой Еврокомиссии, начинают воплощаться, что отражается на перспективах главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал ситуацию вокруг председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает РИА «Новости». Дмитриев заявил, что для руководителя Еврокомиссии «наступает зима», имея в виду последствия ее решений в энергетической сфере.

    По словам Дмитриева, «для Урсулы наступает зима, поскольку риски, связанные с ее катастрофическими решениями в сфере энергетики, становятся реальностью». Он отметил, что политика фон дер Ляйен привела Европу к серьезным энергетическим проблемам.

    Дмитриев подчеркнул, что ошибки руководства Еврокомиссии уже оказывают влияние на экономику и энергобезопасность стран Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цена газа на европейской бирже превысила 850 долларов за тысячу кубометров впервые с января 2023 года.

    Европейские страны ранее достигли исторического максимума суточного импорта сжиженного природного газа.

    Комментарии (7)
    19 марта 2026, 14:07 • Новости дня
    Дмитриев предложил ЕС восстановить «Северный поток» за европейский счет

    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюзу следует рассмотреть возможность восстановления «Северного потока» из-за роста цен на газ, но при этом все расходы должны лечь на европейскую сторону.

    По его словам, цена на природный газ в ЕС выросла на 26%, а к 2026 году этот показатель может превысить первоначальные прогнозы более чем вдвое, передает РИА «Новости».

    «Цена на природный газ в ЕС сегодня выросла на 26%. И это еще не все! Цена на газ в ЕС в 2026 году более чем вдвое превысит первоначальный прогноз», – написал Дмитриев в соцсетях. Он также отметил, что европейские «поджигатели войны» теперь ностальгируют по «Северному потоку».

    Дмитриев добавил, что завтра Евросоюзу стоит обсудить возможность восстановления «Северного потока» – но исключительно за счет собственных средств.

    Ранее немецкий политик призвал восстановить «Северные потоки».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что взрыв Украиной газопровода «Северный поток» был направлен против немецких совладельцев этой инфраструктуры и пространства ЕС в целом с точки зрения энергетической безопасности.

    Комментарии (24)
    19 марта 2026, 15:55 • Видео
    Развал ЕС продолжится Польшей

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    Комментарии (2)
    19 марта 2026, 18:59 • Новости дня
    Венгрия и Словакия заблокировали кредит ЕС Украине и 20-й пакет антироссийских санкций

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На саммите Евросоюза две страны заблокировали принятие решения о военной поддержке Киева и новом пакете антироссийских санкций.

    Венгрия и Словакия заблокировали решение саммита Евросоюза о выделении Украине 90 млрд евро военного финансирования на 2026-2027 годы, а также утверждение 20-го пакета санкций против России. Согласно итоговому коммюнике, главы 25 из 27 стран поддержали подготовленный проект, однако вето Будапешта и Братиславы не позволило придать документу юридическую силу.

    Дипломатический источник сообщил ТАСС, что Венгрия и Словакия отказались снимать свои возражения, несмотря на обсуждения и призывы других участников. В приложенном проекте итогового заявления, который не получил одобрения, отмечалось, что Евросовет приветствует утверждение кредита для Киева и ожидает первого транша в апреле.

    В документе также подчеркивалась важность быстрого утверждения нового пакета санкций, ограничивающих российские нефтяные доходы и деятельность банковской системы России. После провала переговоров по Украине саммит перешел к обсуждению ситуации на Ближнем Востоке и проблем, связанных с ростом цен на энергоресурсы, что грозит экономике ЕС серьезными трудностями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюссель намерен лишить Будапешт права голоса после выборов за отказ согласовать кредит для украинских властей.

    Ранее страны ЕС согласовали выделение Киеву крупного займа, но окончательное утверждение блокируется из-за остановки транзита по нефтепроводу «Дружба».

    В Венгрии заявили, что Брюссель, Берлин и Киев согласовали план нефтяной блокады страны для смены власти и поддержки оппозиционной партии «Тиса».

    Комментарии (3)
    19 марта 2026, 22:51 • Новости дня
    Каллас сравнила войну в Иране с любовной историей

    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе саммита ЕС глава евродипломатии Кая Каллас сравнила военную кампанию на Ближнем Востоке с историей любви, в которую легко втянуться, но трудно найти выход, сообщило издание Politico.

    Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас в ходе саммита Европейского союза сравнила войну на Ближнем Востоке с историей любви, передает ТАСС со ссылкой на публикацию издания Politico.

    «Начать войну – это как с любовной историей. В нее легко втянуться, но трудно выбраться», – приводит издание прямую речь Каллас.

    По данным Politico, таким образом Каллас объяснила, почему страны ЕС не готовы поддержать военную кампанию США, несмотря на заинтересованность в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе. Она подчеркнула, что этот конфликт может оказаться более затяжным и сложным, чем кажется на первый взгляд.

    В своем выступлении Каллас также отметила, что у ЕС нет планов расширять полномочия военно-морской миссии Aspides, действующей в Красном море, на Ормузский пролив. Это решение было официально озвучено главами МИД стран ЕС 16 марта на встрече в Брюсселе.

    В настоящее время в миссии Aspides участвуют четыре военных корабля, которые предоставили две из 27 стран ЕС – Греция и Италия.

    Ранее Кая Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что сейчас самое время начать пить из-за непростой ситуации в мире.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал снять Каллас с поста главы дипслужбы Евросоюза.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выражала опасения за будущее Евросоюза из-за безграмотности Каи Каллас.

    Комментарии (6)
    20 марта 2026, 02:54 • Новости дня
    Фон дер Ляйен пообещала согласовать кредит Киеву на 90 млрд евро «так или иначе»
    @ Christian Charisius/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз «так или иначе» собирается согласовать кредит Киеву на 90 млрд евро, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Фон дер Ляйен заявила, что кредит остается заблокированным, поскольку, по ее словам, «один из руководителей не держит своего слова». «Но позвольте мне повторить то, что я уже говорила в Киеве: мы сделаем это так или иначе», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не согласится ни на какие решения Евросоюза по финансированию Украины, пока Киев не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    Комментарии (7)
    20 марта 2026, 01:58 • Новости дня
    Страны ЕС высказались об участии в обеспечении безопасности в Ормузском проливе

    @ IMAGO/Martin Bertrand/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Лидеры стран Евросоюза выразили готовность совместно с партнерами в регионе участвовать в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе при «соответствующих условиях», говорится в итоговом заявлении лидеров Евросоюза по итогам заседании Евросовета.

    «Европейский совет также приветствует объявленные государствами-членами усилия, в том числе посредством усиленной координации с партнерами в регионе, по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе при соблюдении соответствующих условий», – приводит РИА «Новости» текст документа.

    Лидеры ЕС призвали ввести мораторий на удары по объектам энергетики и водоснабжения на Ближнем Востоке. Также лидеры ЕС выразили сожаление из-за гибели мирных жителей в ходе боевых действий в регионе. В тексте заявления отмечается обеспокоенность последствиями этих конфликтов, включая возможное влияние на экономическую стабильность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония выразили готовность обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив. Ранее США выразили недовольство по поводу отказа союзников в Европе и Азии в помощи в разблокировании пролива.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    7 комментариев


    Комментарии (2)
    19 марта 2026, 12:46 • Новости дня
    Премьер Словении призвал Евросоюз расследовать вмешательство Black Cube в выборы
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Словении Роберт Голоб обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом расследовать возможное вмешательство израильской компании Black Cube в избирательную кампанию.

    Премьер-министр Словении Роберт Голоб в письме к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен призвал провести расследование в связи с сообщениями о вмешательстве израильской частной разведывательной компании Black Cube в избирательную кампанию, передает Politico.

    Голоб отметил, что деятельность Black Cube представляет «гибридную угрозу» для Евросоюза и его государств-членов, а также может подорвать демократические процессы. В письме подчеркивается, что за несколько дней до парламентских выборов в Словении появилась скоординированная кампания с публикацией аудио- и видеозаписей, направленных на дискредитацию правительства Голоба.

    Словенские власти на этой неделе заявили, что четыре сотрудника Black Cube прибыли в страну и занимались «незаконным наблюдением» и «прослушкой». Представители компании Black Cube не дали комментариев по поводу обвинений.

    Голоб напомнил о предыдущих операциях Black Cube в Румынии и Венгрии, чтобы подчеркнуть системный характер вмешательства компании. Он также связал происходящее с работой Европейского центра демократической устойчивости и призвал Еврокомиссию немедленно передать инцидент на рассмотрение этого центра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Словении зафиксировали факты прямого иностранного вмешательства в избирательный процесс. Словенский премьер Роберт Голоб прервал все мероприятия и отправился в Брюссель после сообщений о возможном иностранном влиянии на предстоящие выборы.

    Выборы в Государственное собрание Словении назначены на 22 марта, согласно последнему опросу, оппозиционная СДП лидирует с 23,9%, за ней идет движение «Свобода» премьера Голоба с 20,1%, а 8,8% респондентов пока не определились с выбором.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 14:43 • Новости дня
    Украина представила план по восстановлению «Дружбы» Евросоюзу
    @ REUTERS/Bernadett Szabo

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская сторона представила план восстановления нефтепровода «Дружба» на встрече с заместителем посла Евросоюза в Киеве Гедиминасом Навицкасом.

    По информации главы украинской компании «Нафтогаз» Сергея Корецкого, подробно обсуждалось текущее состояние трубопровода и были озвучены соответствующие предложения по его ремонту, передает ТАСС.

    По словам Корецкого, стороны «наметили дальнейшие совместные шаги», однако детали этих действий не раскрываются.

    Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто подверг критике решение Еврокомиссии отправить делегацию для осмотра нефтепровода «Дружба» без специалистов из Венгрии и Словакии.

    Сообщалось, что Владимир Зеленский согласился отремонтировать поврежденный участок магистрали «Дружба», чтобы разблокировать многомиллиардный кредит от Евросоюза.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 14:54 • Новости дня
    Захарова заявила о манипуляциях Германией темой Минских соглашений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала требование канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить место за столом переговоров по Украине.

    По словам Захаровой, западные политики уже имели возможность вести переговоры, но вместо этого предпочли иное поведение, передает РИА «Новости».

    «У них уже было место. Они вместо ведения переговоров за столом, сползли под стол, манипулируя темой Минских соглашений», – заявила Захарова.

    Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости присутствия Европы на переговорах по Украине и призвал выдать срочный кредит Киеву.

    Захарова подчеркивала, что возвращение представителей европейских стран к переговорам по Украине возможно только после восстановления доверия и обучения соответствующим манерам.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа находится в истерике и требует от России участия в переговорах по Украине.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 03:48 • Новости дня
    Орбан заявил о праве Венгрии заблокировать кредит ЕС Украине
    @ Attila Volgyi/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия юридически вправе заблокировать предоставление Евросоюзом военного кредита Украине на сумму 90 млрд евро, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан напомнил, что в декабре 2025 года, когда Совет Евросоюза принимал это решение, Венгрия, Словакия и Чехия не поддержали инициативу, однако не препятствовали ее реализации для других стран, передает ТАСС.

    По его словам, ситуация изменилась после того, как Украина прекратила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», что глава венгерского правительства назвал нефтяной блокадой против Венгрии.

    «В то же время процесс принятия решения о выделении кредита еще до конца не завершен, и с юридической точки зрения ситуация абсолютно ясна: мы имеем на это право», – заявил Орбан, пояснив, что Венгрия не допустит выделения Украине 90 млрд евро до возобновления работы нефтепровода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что кредит остается заблокированным, поскольку, по ее словам, «один из руководителей не держит своего слова».

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Брюссель, Берлин и Киев согласовали план нефтяной блокады Венгрии с целью смены власти в стране и поддержки оппозиционной партии «Тиса».

    Комментарии (3)
    19 марта 2026, 22:01 • Новости дня
    Орбан «разминал ноги» во время выступления Зеленского на саммите ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Венгрии Виктор Орбан не присутствовал за столом переговоров по кредиту Украине, но ходил по залу, «разминал ноги», когда Владимир Зеленский выступал на саммите Евросоюза по видеосвязи, сообщает Euractiv.

    Издание Euractiv со ссылкой на два источника сообщило, что Виктор Орбан, выступающий против предоставления Украине кредита Евросоюза, отсутствовал за переговорным столом во время онлайн-выступления Владимира Зеленского на саммите ЕС. По данным трансляции, опубликованной на портале Еврокомиссии, Орбан не был замечен за столом вместе с остальными лидерами Евросоюза в момент обращения Зеленского, передает РИА «Новости».

    По данным издания, Орбан находился в зале, но разминал ноги, пока Зеленский говорил.

    Ранее, как пишет Politico со ссылкой на дипломатов, отчаяние в Евросоюзе по поводу невозможности выдать Украине кредит из-за позиции Венгрии привело к обострению отношений. Правительства стран-членов начали занимать более конфронтационную позицию по отношению к Будапешту, а также обсуждать возможность привлечения Орбана к ответственности в европейском суде.

    Владимир Зеленский пообещал передать номер телефона Орбана ВСУ после того, как Венгрия заблокировала следующий кредит Евросоюза для Украины.

    А бывший генерал СБУ Григорий Омельченко выступил с персональными угрозами в адрес премьер-министра Венгрии.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что страна не поддержит выделение Украине кредита ЕС на 90 млрд евро без возобновления поставок нефти.

    Венгрия обвинила Брюссель, Берлин и Киев в нефтяной блокаде.

    Еврокомиссия рассчитывала добиться прогресса по снятию венгерского вето перед саммитом ЕС.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 03:59 • Новости дня
    Фон дер Ляйен ответила на вопрос об импорте в Евросоюз СПГ из России

    Tекст: Антон Антонов

    Отвечая на вопрос о возможности импорта СПГ из России на фоне кризиса на Ближнем Востоке, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о сохранении курса на отказ от ископаемых источников энергии.

    Когда фон дер Ляйен спросили, не стоит ли ЕС возобновить импорт российского СПГ, она ответила, что в ЕС «была серьезная дискуссия», передает РИА «Новости».

    «Для нас важно, чтобы мы осуществили переход энергетического сектора на экологически чистые отечественные источники энергии», – сказала глава ЕК

    Однако она не стала повторять прежние категоричные заявления о полном отказе Евросоюза от российского ископаемого топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перекрытие Ормузского пролива привело к дефициту нефти и газа. Ситуация в Персидском заливе к середине марта 2026 года окончательно перешла в фазу структурной перестройки мирового энергетического рынка.

    Комментарии (2)
    19 марта 2026, 12:30 • Новости дня
    На Западе сообщили о планах ЕС наказать Венгрию за блокировку кредита

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Брюссель намерен лишить Будапешт права голоса после выборов из-за отказа согласовать кредит для украинских властей, сообщило издание Politico со ссылкой на европейских чиновников.

    Европейские чиновники разрабатывают стратегию давления на венгерское руководство из-за блокирования финансирования киевского режима, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    В Брюсселе считают конфронтацию неизбежной вне зависимости от исхода выборов в Венгрии 12 апреля.

    «Хотя блок до сих пор избегал крупной конфронтации с Венгрией, эта осторожная позиция вполне может измениться после выборов», – говорится в публикации. Авторы материала подчеркивают, что ответные меры наступят гораздо быстрее в случае переизбрания Виктора Орбана.

    Шведский министр Джессика Розенкранц подтвердила готовность применить седьмую статью договора о Евросоюзе. Эта процедура предполагает лишение государства права голоса в Совете ЕС.

    По информации издания, если победит оппозиционер Петер Мадьяр, европейские лидеры, вероятно, займут выжидательную позицию, чтобы оценить политику нового правительства.

    Ранее страны ЕС согласовали выделение Киеву крупного займа, однако окончательное утверждение блокируется из-за остановки транзита по нефтепроводу «Дружба».

    При этом Орбан заявил, что Венгрия не поддержит выделение Украине кредита ЕС на 90 млрд евро, если поставки нефти не будут восстановлены.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 02:31 • Новости дня
    Премьер Швеции пообещал Украине европейский кредит

    Tекст: Антон Антонов

    Несмотря на задержку из-за позиции Венгрии, которая блокирует кредит от Евросоюза Украине в 90 млрд евро, деньги поступят, заявил шведский премьер Ульф Кристерссон.

    «Деньги поступят, но будет задержка», – приводит слова Кристерссона РИА «Новости» со ссылкой на Euractiv.

    По его словам, лидеры Евросоюза подвергли премьер-министра Венгрии Виктора Орбана крайне резкой критике за отказ разблокировать выделение кредита. «Я никогда раньше не слышал такой резкой критики», – отметил Кристерссон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан заявил, что Будапешт не изменил свою позицию и продолжит блокировать предоставление Украине так называемого военного кредита ЕС на сумму 90 млрд евро до тех пор, пока Киев не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 02:14 • Новости дня
    ЕС принял к сведению намерение Кипра начать обсуждение британских баз на острове

    Tекст: Антон Антонов

    В ЕС приняли к сведению сообщения о том, что власти Кипра планируют начать переговоры с Великобританией по вопросу британских военных баз на острове, говорится в итоговом заявлении лидеров Евросоюза по итогам заседания Евросовета.

    В документе сообщается о «намерении Кипра инициировать обсуждение». Евросовет готов при необходимости оказать содействие в этом процессе, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Кипра Никос Христодулидис отказался отвечать на вопрос о возможном закрытии британских военных баз на острове после удара по ним беспилотников. Христодулидис назвал британские базы на Кипре пережитком колониализма.

    Президент Кипра подчеркнул необходимость открытого диалога с Британией о будущем баз после завершения кризиса на Ближнем Востоке.

    Минобороны Британии подтвердило удар беспилотника Ирана по базе Акротири на Кипре.

    Комментарии (0)
    Главное
    Орбан заявил о праве Венгрии заблокировать кредит ЕС Украине
    США начали бомбить минные заградители Ирана
    Ким Чен Ын с дочерью прокатился на новейшем танке КНДР
    Россия подготовила меры против мировых контейнерных гигантов
    Убийство военного полицейского под Липецком взяли на контроль
    Минздрав назвал возраст репродуктивного здоровья мужчин
    В Новосибирской области завершили изъятие скота в очагах пастереллеза