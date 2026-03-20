    Журова: Путин искренне гордится победами атлетов-паралимпийцев

    Tекст: Олег Исайченко

    Третье место сборной России на Паралимпиаде стало настоящей сенсацией для мировой общественности. Если бы к Играм был допущен весь состав, то россияне стали бы абсолютными чемпионами. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказала депутат Светлана Журова. В четверг Владимир Путин провел встречу с российскими паралимпийцами – победителями и призерами Паралимпиады в Италии.

    «Было время, когда к Паралимпиаде относились несколько несерьезно, как к фестивалю. Но ситуация постепенно менялась: так, паралимпийцев и олимпийцев уравняли в призовых, а также в президентских грантах», – отметила Светлана Журова, первый зампредседателя думского комитета по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

    Изменения происходили благодаря решениям Владимира Путина. По словам собеседницы, президент искренне гордится победами атлетов-паралимпийцев, преклоняется перед их подвигом. «Своей силой духа наши спортсмены обеспечили яркое возвращение России в мир большого спорта», – подчеркнула Журова, напомнив, что четверо завоевали восемь золотых медалей.

    «Это потрясающий результат. Третье место сборной России стало настоящей сенсацией для мировой общественности. Я думаю, если бы был весь состав, то наши спортсмены стали бы абсолютными чемпионами», – считает парламентарий. Она обратила внимание на то, что Италия, принимавшая Игры, «не скомкала» церемонии награждения россиян.

    «Не исключаю, что на итальянцев оказывали давление, чтобы они уводили камеру и не показывали российские госсимволы, лишний раз не фокусировались на победителях из России. Но они сделали полноценную трансляцию: все увидели и флаг, и эмоции чемпионов, а также услышали гимн. Это очень хороший знак», – уточнила собеседница.

    На Родине паралимпийцы отмечены госнаградами и приняты на высшем уровне. По оценкам Журовой, самым эмоциональным моментом церемонии в Кремле стало награждение паралимпийского чемпиона в лыжных гонках сидя Ивана Голубкова: президент встал на одно колено, чтобы прикрепить орден спортсмену-колясочнику.

    «В этом жесте выразились человечность, уважение, понимание того, через что пришлось пройти этому человеку ради победы. Я думаю, президенту известен путь каждого присутствовавшего на мероприятии спортсмена», – заметила спикер. Депутат подчеркнула: атлеты-паралимпийцы стали важнейшим вдохновляющим символом для всей страны – и особенно в условиях СВО.

    «Из зоны спецоперации некоторые ребята возвращаются с ранениями, а иногда и с серьезными травмами. То, что сейчас сделали паралимпийцы, – мотивация для тех, кто находится в госпитале. Они видят результаты и понимают, что жизнь после травмы продолжается», – рассуждает Журова.

    В заключение она отметила, что время разрушает все попытки изолировать Россию: «Можно наложить санкции, но дух спортсменов отменить невозможно, а паралимпийцев – вообще никак».

    В четверг Владимир Путин провел встречу с российскими паралимпийцами – победителями и призерами Игр в Италии. Президент вручил спортсменам государственные награды. В приветственной речи он назвал выступление сборной одной из самых ярких страниц в истории мирового паралимпийского движения.

    Делегация из шести человек завоевала 12 медалей (восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые), и заняла третье место в общекомандном зачете. Путин напомнил, что две опередившие ее сборные – Китая и США – были более чем в десять раз больше.

    «Вы наглядно продемонстрировали и России, и всему миру, кто действительно соответствует высокой миссии спортсмена-паралимпийца. А миссия и лозунг известны всем – «вдохновлять и восхищать мир». Как раз это вы сделали», – цитирует главу государства сайт Кремля.

    Президент указал, что за успехами спортсменов следили миллионы болельщиков. Дополнительную важность придавало то, что впервые за 12 лет на Паралимпиаде звучал гимн России и поднимался национальный флаг. «Вы сделали возвращение главных национальных символов России на международную арену без всякого преувеличения триумфальным», – подчеркнул он.

    Российский лидер отдельно отметил заслуги призеров, каждого из которых представили к ордену Дружбы. Лыжника Ивана Голубкова, выступающего в категории сидя, президент наградил, стоя на одном колене. Голубков поблагодарил президента за поддержку паралимпийцев. «Спасибо, что вы очень нас поддерживаете, паралимпийцев. Когда я выиграл первую медаль, я посвятил ее вам и всей нашей большой стране», – сказал он.

    19 марта 2026, 19:46 • Новости дня
    Путин назвал героями российских паралимпийцев
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал российских паралимпийцев, выступивших на Играх в Италии, героями.

    Во время встречи в Кремле он подчеркнул, что такие спортсмены являются основой многочисленных достижений Отечества в спорте, передает RT.

    «Это основа основ многочисленных достижений Отечества в спорте, его славной истории, которую слагали и будут слагать такие герои, как вы», – сказал глава государства.

    Сборная России завоевала на Паралимпийских играх 12 наград, включая восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. По итогам медального зачета российская команда заняла третье место.

    Напомним, в четверг в Кремле прошла церемония вручения государственных наград спортсменам, завоевавшим медали на ХIV Паралимпийских зимних играх. Путин поздравил паралимпийцев России с успехами и пожелал побед.

    Президент назвал выступление российской сборной в Италии настоящим подвигом.

    19 марта 2026, 15:14 • Новости дня
    Подросток из Петербурга пытался расчленить тело после убийства

    Подросток из Петербурга пытался расчленить тело после убийства сверстника

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Пушкинском районе Петербурга шестнадцатилетний подросток задержан по подозрению в убийстве сверстника с попыткой расчленить тело ножовкой.

    16-летний житель Петербурга, задержанный по подозрению в убийстве 17-летнего подростка, пытался расчленить его тело ножовкой после убийства. Как сообщили РИА «Новости» правоохранители, тело погибшего было найдено в болоте неподалеку от железнодорожной станции в Пушкинском районе города. На теле обнаружили признаки насильственной смерти – колотые и резаные раны, а также отчлененные конечности.

    По информации пресс-службы ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, задержание произошло на месте преступления: подросток вернулся туда, чтобы спрятать улики. В пресс-службе уточнили, что по предварительной версии, юноши встретились для выяснения отношений, и во время конфликта подозреваемый ударил оппонента ножом в живот.

    Правоохранители рассказали, что задержанный дал признательные показания, пояснив, что расчленил тело с помощью ножовки, чтобы скрыть следы преступления. Возбуждено уголовное дело по статье 105 части 1 УК РФ – убийство. Прокуратура Петербурга поставила расследование преступления на особый контроль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пушкине 16-летнего подростка задержали по подозрению в убийстве сверстника, тело которого нашли с признаками насильственной смерти у железнодорожной станции.

    Ранее девятиклассник в Красногвардейском районе Петербурга во время пересдачи контрольной ранил ножом учительницу, после чего его арестовали. До этого молодой человек убил 15-летнюю школьницу в отеле Петербурга.

    19 марта 2026, 15:55 • Видео
    Развал ЕС продолжится Польшей

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    19 марта 2026, 20:44 • Новости дня
    В Венгрии впервые увековечили имена более 300 советских воинов

    Более 300 имен советских воинов впервые выгравировали на мемориале в Будапеште

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В венгерской столице прошла церемония открытия мемориала, где впервые выгравировали имена более трехсот солдат и офицеров Красной армии.

    Более 300 имен солдат и офицеров Красной армии впервые были увековечены на мраморных плитах мемориального комплекса в Обуде после его реставрации. Комплекс посвящен советским воинам, погибшим в 1944-1945 годах при освобождении Венгрии от фашизма. Торжественное открытие обновленного захоронения прошло в одном из районов Будапешта, сообщает ТАСС.

    Военный и военно-воздушный атташе России в Венгрии полковник Алексей Заруднев на церемонии сообщил, что на территории комплекса покоятся 600 советских воинов, погибших в ходе кровопролитных уличных боев при взятии Будапешта зимой 1944-1945 годов. Заруднев отметил: «Из них более 300 имен установлено и выгравировано на плитах впервые. 226 воинов покоятся здесь как неизвестные».

    Ремонт мемориала осуществило посольство России в Венгрии: были очищены и отремонтированы надгробия, установлены дополнительные мраморные плиты с именами погибших, что стало данью памяти героям. Вклад в обновление захоронения внесли также Военно-исторический институт и музей Минобороны Венгрии, а также Служба коммунального хозяйства Будапешта.

    В церемонии приняли участие российские дипломаты, их коллеги из Белоруссии и Киргизии, сотрудники российских загранучреждений, представители общественных организаций и соотечественники, проживающие в Венгрии. Учащиеся средней школы при посольстве России возложили венки и цветы, а церковную службу провел протоиерей Иоанн Кадар из храма Преподобного Сергия Радонежского в Будапеште.

    Как пояснил представитель Минобороны РФ по военно-мемориальной работе в Венгрии Шерали Мамасолиев, изначально, с 1945 года, в Обуде хоронили только офицеров, а позже стали хоронить и солдат. Всего в Венгрии находится более 830 советских воинских захоронений периода Второй мировой войны, а в боях за освобождение страны погибли около 200 тыс. советских солдат и офицеров, из которых более 80 тысяч – в ходе сражений за Будапешт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Будапеште на площади Свободы прошла торжественная церемония возложения венков к памятнику советским воинам в честь годовщины освобождения Венгрии от фашизма.

    До этого в Венгрии после ремонта открыли советское воинское захоронение Великой Отечественной войны, где покоится 141 человек.


    20 марта 2026, 09:39 • Новости дня
    Россия отвергла обвинения Молдавии в загрязнении Днестра
    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия отвергает обвинения Молдавии в загрязнении Днестра, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    Полянский на постсовете ОБСЕ уточнил, что любые подобные обвинения являются необоснованными, а Молдавии стоит вместо поиска виновных сконцентрироваться на объективном расследовании ситуации, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что ситуация с загрязнением акватории Днестра нефтепродуктами остается неясной. Полянский напомнил, что первые масляные пятна были замечены 10 марта в районе населенного пункта Неславча, а попытки связать происшествие с ударами России по объектам украинской инфраструктуры дипломат назвал «весьма сомнительными».

    По версии молдавской стороны, разлив произошел 7 марта на одном из украинских объектов энергетики в городе Новоднестровске, который находится практически на границе с Молдавией. Полянский указал на нестыковку этой версии: если бы разлив действительно произошел 7 марта, нефтепродукты должны были бы достичь Неславчи за несколько часов, а не за три дня, преодолев около 150 километров.

    Дипломат также отметил, что в молдавском сегменте интернета обсуждается другая версия – о ДТП с участием автомобиля, перевозившего 30 тонн топлива, однако официальная информация об этом инциденте была удалена. По мнению Полянского, это свидетельствует о нежелании молдавских властей искать истинные причины случившегося, вместо этого они предпочитают политизировать ситуацию и использовать ее в своих целях.

    Накануне премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну сообщил, что подача воды из Днестра в города на севере Молдавии возобновляется после приостановки из-за загрязнения с Украины, при этом сохраняется строгий контроль качества.

    Во вторник посол России был вызван в МИД Молдавии для вручения ноты протеста по поводу разлива нефти, угрожавшего водоснабжению страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Молдавии обвинили Киев в отравлении реки Днестр. В свою очередь украинские власти заявили, что загрязнение может быть связано с атаками России на энергетическую инфраструктуру.

    20 марта 2026, 12:02 • Новости дня
    Посол Израиля отказался общаться со СМИ после вызова в МИД России

    Посол Израиля отказался общаться с прессой после вызова в МИД России

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Израиля Одед Йосеф был вызван в Министерство иностранных дел России в связи с ракетной атакой израильских ВВС на юге Ливана, в результате которой пострадали журналисты RT.

    Посол Израиля Одед Йосеф был вызван в Министерство иностранных дел России после ракетной атаки израильских ВВС на юге Ливана, в результате которой пострадали журналисты RT, передает ТАСС.

    Дипломат прибыл на Смоленскую площадь, однако отказался комментировать ситуацию и заявил журналистам: «Не хочу опоздать на встречу». Позже он покинул здание МИД России без комментариев.

    Ранее в МИД объявили, что послу Израиля будет донесена позиция Москвы по поводу произошедшего инцидента. В ведомстве подчеркнули, что атака рассматривается как «грубое нарушение норм международного права».

    Группа журналистов подверглась атаке Израиля на юге Ливана, несмотря на наличие опознавательных жилетов с надписью «Пресса».

    Глава бюро телеканала RT Стив Суини и оператор его съемочной группы получили ранения в результате израильской атаки.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар по журналистам RT в Ливане неслучайным.

    19 марта 2026, 21:32 • Новости дня
    Дегтярев призвал не критиковать выступающих в нейтральном статусе спортсменов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что не стоит критиковать российских спортсменов, выступающих на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

    По его словам, несмотря на запрет Международного олимпийского комитета использовать российскую символику на Играх-2026, российские атлеты продолжают бороться за медали и везут награды на родину, передают «Вести».

    «Многие критикуют нейтралов, наших русских ребят и девушек, которые едут, завоевывают медаль и привозят ее в Россию, – критиковать их не надо. Потому что они от флага не отказывались, от гимна не отказывались и паспорт свой на стол не кидали», – подчеркнул Дегтярев. Министр добавил, что лично не одобряет выступления под флагом других государств, отметив, что понять таких спортсменов ему сложно.

    Ранее Дегтярев анонсировал индексацию призовых спортсменам за Олимпиаду-2026.

    19 марта 2026, 16:11 • Новости дня
    Москвичи поспорили, кто больше заботится о своем здоровье
    Tекст: Алёна Задорожная

    Посещение спортзала, правильное питание, активный образ жизни и регулярные осмотры у врачей – залог здоровья. В этом уверены опрошенные газетой ВЗГЛЯД москвичи. Однако респонденты поспорили о том, какая возрастная группа больше всего заботится о себе.

    «Зумеры», которые ведут здоровый образ жизни, наверное, лучше всего подходят под категорию тех, кто больше других следит за своим здоровьем», – говорит один из опрошенных, добавляя, что речь также может идти о людях, ранее сталкивающихся с проблемами со здоровьем.

    «Молодежь активно занимается спортом, старается сделать так, чтобы в будущем было как можно меньше проблем», – соглашается женщина.

    Что любопытно, сами представители поколения «зумеров» не согласны с этими утверждениями. «Зумерам» некогда этим заниматься. Они либо работают, либо спят. А вот миллениалы, которым больше 30 лет, ходят в тренажерный зал, правильно питаются, увлекаются нутрициологией», – оппонирует представитель молодого поколения.

    «Миллениалы принимают осознанное решение уделять своему здоровью особое внимание. Они занимаются йогой, едят сбалансированную еду», – подтверждает одна из женщин.

    Другая девушка добавляет: «Сюда же можно отнести людей старше 40 лет. Они зачастую к этому возрасту бросают выпивать и курить. Да и в целом, когда столкнешься с проблемами со здоровьем, невольно начинаешь внимательнее следить за собой».

    Еще одна категория, уделяющая особое внимание своему здоровью – люди старшего поколения. «Это пожилые граждане, преимущественно женщины. Я это замечала в больницах: бабушки готовы сдавать абсолютно любые анализы, проходить все доступные диспансеризации», – поделилась девушка.

    «Еще пенсионеров часто можно встретить в аптеке. А тех, кого в аптеке больше, те и заботятся о своем здоровье больше других», – соглашается с ней молодой человек.

    Другие же считают, что дело не в возрасте и даже не в половой принадлежности. «Больше всех о здоровье заботятся те, у кого ответственность и самодисциплина находятся на первом месте», – уверенно заявляет одна из женщин. «Скорее всего, это спортсмены. Как минимум им это выгодно», – заключил прохожий.

    Что примечательно, все опрошенные, вне зависимости от пола, возраста и ответов, заверили, что внимательно следят за своим здоровьем: занимаются спортом, ведут активный образ жизни, пьют витамины хотя бы в профилактических дозах и регулярно проходят медицинские обследования.

    Ранее газета ВЗГЛЯД спрашивала у горожан, по какому принципу они формируют семейный бюджет, а также узнавала, какие темы пары не готовы обсуждать в отношениях.

    19 марта 2026, 17:32 • Новости дня
    Путин призвал прокуроров усилить борьбу с нарушениями в оборонной сфере

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости особого внимания к борьбе с нарушениями в оборонно-промышленном комплексе.

    Президент отметил, что ситуация в этой сфере требует пристального контроля со стороны прокуратуры, передает ТАСС.

    «Нужно контролировать средства, которые идут на гособоронзаказ и расширение мощностей оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, с учетом увеличения объема продукции военного назначения важно постоянно следить за качеством, а также за исполнением оборонными предприятиями законодательства о промышленной безопасности», – заявил Путин на коллегии Генпрокуратуры.

    Не менее важной, по словам главы государства, является работа органов прокуратуры по выявлению имущества и источников преступных доходов коррупционеров.

    Глава государства подчеркнул, что на развитие оборонно-промышленного комплекса государство направляет значительные финансовые средства.

    Ранее Путин на коллегии МВД подчеркнул важность противодействия экономическим преступлениям, особенно в секторах, обеспечивающих безопасность и суверенитет страны.

    19 марта 2026, 14:54 • Новости дня
    Захарова заявила о манипуляциях Германией темой Минских соглашений

    Захарова: ФРГ вместо ведения переговоров за столом сползла под него

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала требование канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить место за столом переговоров по Украине.

    По словам Захаровой, западные политики уже имели возможность вести переговоры, но вместо этого предпочли иное поведение, передает РИА «Новости».

    «У них уже было место. Они вместо ведения переговоров за столом, сползли под стол, манипулируя темой Минских соглашений», – заявила Захарова.

    Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости присутствия Европы на переговорах по Украине и призвал выдать срочный кредит Киеву.

    Захарова подчеркивала, что возвращение представителей европейских стран к переговорам по Украине возможно только после восстановления доверия и обучения соответствующим манерам.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа находится в истерике и требует от России участия в переговорах по Украине.

    20 марта 2026, 11:49 • Новости дня
    Орбан заявил о скором банкротстве Европы без нефти из России

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после саммита ЕС в Брюсселе заявил, что Европа не сможет выжить без российской нефти в условиях надвигающегося глобального дефицита топлива.

    Виктор Орбан после саммита ЕС в Брюсселе заявил, что Европа не сможет выжить без российской нефти в условиях надвигающегося глобального дефицита топлива. Премьер подчеркнул, что в течение недели-двух ситуация станет очевидной для всех, несмотря на отрицание этой угрозы со стороны лидеров Евросоюза, передает РИА «Новости».

    Орбан отметил, что стратегия европейских стран, отказывающихся от российского топлива, является безрассудной и только усугубляет энергетический кризис. Он уточнил, что без возвращения российских энергоресурсов Евросоюз окажется в крайне тяжелом положении.

    Премьер-министр также указал, что ошибочная политика Евросоюза привела к его изоляции и приближает к банкротству, поскольку ЕС не ведет диалог ни с Россией, ни с США, ни с Китаем. По словам Орбана, преодолеть энергетический кризис без сотрудничества с этими странами невозможно.

    Кроме того, Орбан подчеркнул, что Венгрии, помимо возобновления поставок нефти по нефтепроводу «Дружба», необходимы гарантии со стороны Киева, чтобы подобная блокада не повторилась. На саммите ЕС венгерский премьер не услышал аргументов, которые могли бы переубедить его в необходимости этих шагов.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о сохранении курса ЕС на отказ от ископаемых источников энергии и ограничении импорта СПГ из России.

    Минфин США обновил лицензию на операции с российской нефтью и нефтепродуктами, введя дополнительные ограничения.

    Новый документ запрещает сделки с участием структур, связанных с Кубой, КНДР, Ираном, Крымом и новыми российскими регионами.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предсказал полный энергетический коллапс и банкротство Европы из-за антироссийских решений.

    20 марта 2026, 12:23 • Новости дня
    Фон дер Ляйен исключила закупки газа из России даже при отключении энергии в ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза не будут закупать российский газ даже в случае физической нехватки энергоресурсов, которая может привести к отключениям энергии.

    На пресс-конференции по итогам саммита ЕС она подчеркнула, что такое решение останется неизменным при любых обстоятельствах, передает ТАСС.

    В ответ на вопрос фон дер Ляйен пояснила: «У нас есть четкая цель, и мы придерживаемся нашей цели. Мы будем продолжать трансформацию нашего энергетического сектора, переводя его на зеленую и производимую в Европе энергию».

    Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен также заявлял, что страны ЕС не должны закупать «ни одной молекулы российских энергоресурсов» независимо от обстоятельств.

    В пятницу спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев призвал Европу признать ошибки, сменить руководство Евросоюза и пересмотреть политику в отношении России.

    Позднее глава РФПИ иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок нефти и газа из России.

    The New York Times сообщила, что война с Ираном усилила бюджетные угрозы для Европы и Азии.

    19 марта 2026, 16:37 • Новости дня
    Путин связал укрепление законности с устойчивым развитием России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Задачи по укреплению законности и порядка на текущий год будут определены на сегодняшнем заседании коллегии Генеральной прокуратуры, сообщил президент России Владимир Путин во время своего выступления на мероприятии.

    «Определим дальнейшие задачи по укреплению законности и порядка, которые будут содействовать устойчивому, уверенному развитию нашей страны», – заявил глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Путин назвал Генпрокуратуру одним из важнейших звеньев в госуправлении.

    19 марта 2026, 14:51 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о поиске Индией способов использования рупий Россией

    Bloomberg: Индия начала искать применение рупиям внутри России

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Индии рассматривают новые варианты, позволяющие России инвестировать накопленные резервы рупий в местную экономику и финансовые инструмент, сообщает Bloomberg.

    Нью-Дели изучает дополнительные возможности для реализации накопленных Москвой средств, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Рупия не относится к полностью конвертируемым валютам, поэтому сейчас действуют ограничения на вложения в местные акции. Однако обсуждаются иные варианты использования резервов, способные снизить объем «застрявших» денег.

    Представитель Резервного банка Сентхил Кумар отметил, что рассматривается направление средств российских компаний в финансовые активы. Проблемы с остатками на счетах экспортеров возникли осенью 2023 года, но отказ от расчетов в нацвалютах не обсуждается.

    Российские финансовые организации предложили Резервному банку Индии разрешить инвестиции средств со специальных счетов в местные акции.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что БРИКС движется к невидимой для США системе расчетов.

    19 марта 2026, 17:25 • Новости дня
    Эксперты: Воссоединение Крыма с Россией стало точкой сборки Русского мира

    Политологи рассказали о трансформации российского общества после воссоединения Крыма с Россией

    Tекст: Евгений Поздняков

    Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году стало не только геополитическим событием, но и фактором внутренней трансформации общества. Оно укрепило национальное единство, изменило самоощущение граждан, а сам полуостров стал символом возрождения страны. К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований «Эпоха единения: 12 лет событиям Крымской весны».

    «Воссоединение Крыма с Россией стало фактором пробуждения российского общества от кризиса и распада 90-х годов, отправной точкой возрождения российской нации. Сформировавшийся по итогам 2014 года «Крымский консенсус» превратился сегодня в консенсус патриотический, что особенно важно в Год единства народов России», – считает политолог Владимир Шаповалов.

    По его словам, Крым стал символом побед России, консолидировал российское общество и власть, объединил все социальные, возрастные, профессиональные и этноконфессиональные группы страны.

    Крым в марте 2014 года сыграл роль «точки сборки» Русского мира, «а сама Россия благодаря событиям 2014 года вновь стала собой», добавил политолог Алексей Мартынов. «Большое спасибо родным крымчанам за тот референдум, за «Крымскую весну», которая вернула нам осознание самих себя, статус великой державы для нашей страны», – подчеркнул он.

    «Крымская весна» изменила не только статус полуострова, но и самоощущение всей страны. Как отметил Олег Матвейчев, зампред комитета Госдумы по информационной политике, она запустила процесс ментального и духовного перерождения России.

    «Страна стала другой в самоощущении и в понимании своего места в мире, – пояснил он. – Люди стали интересоваться геополитикой, мы перестали быть пассивными потребителями чужих культурных кодов и нарративов. То, что шло с Запада, ныне не воспринимается как «манна небесная». США и Европа теперь не выглядят нашими учителями. Народ стал критично подходить к их установкам, увидев их лицемерие. Сегодня «Крымский консенсус» стал еще крепче».

    Его слова подтверждает и социология. «Если в 2024 году говорили о том, что это правильное решение 86% опрошенных, то сейчас таковых 87%*. То есть это событие воспринимается как правильное, исторически справедливое и неизбежное. Собственно, в этом и заключается основа той поддержки – устойчивой и долговременной, которую мы наблюдаем сейчас», – приводит данные Мария Григорьева, эксперт департамента политических исследований аналитического центра ВЦИОМ. Причем позитивная динамика, по ее словам, заметна как в эмоциональных, так и в рациональных оценках.

    Прошедшие 12 лет стали временем масштабных преобразований для Крыма и Севастополя. Так, с 2014 года валовой региональный продукт Севастополя вырос в десять раз, рассказала Мария Литовко, заместитель губернатора.

    «За это время в городе было построено 177 объектов. Создание социальной инфраструктуры и новых медицинских учреждений подняло среднюю продолжительность жизни до 76 лет, – акцентирует она. – Город переживает культурный ренессанс. Буквально полтора года назад был введен в эксплуатацию уникальный храмово-культурный комплекс «Новый Херсонес», ожидается и скорое открытие кластера на мысе Хрустальном. Город, как отметил президент, возвращает былой блеск патриотической столицы».

    После вхождения в состав России полуостров стал витриной новой страны. И республика, и Севастополь за последние 12 лет добились крупных достижений по многим позициям, напоминает Георгий Мурадов, зампред Совета министров Республики Крым. Проделанная работа привлекает в регион гостей: в 2025 году полуостров уже во второй раз принял более семи миллионов туристов.

    *Всероссийский репрезентативный опрос «ВЦИОМ-Спутник». В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Дата проведения опроса март 2026 года. 

    19 марта 2026, 18:40 • Новости дня
    Церемония награждения победителей Паралимпиады началась в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Кремле проходит церемония вручения государственных наград спортсменам, завоевавшим медали на ХIV Паралимпийских зимних играх.

    Мероприятие посвящено чествованию победителей и призеров, представлявших Россию на соревнованиях, прошедших с 6 по 15 марта 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо, сообщил Кремль в Max.

    В российскую команду вошли шесть атлетов и один спортсмен-ведущий, которые участвовали в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде. Всего им удалось завоевать 12 медалей: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовых награды.

    По итогам турнира сборная России заняла третье место в общекомандном зачете.

    Напомним, президент России Владимир Путин удостоил государственных наград спортсменов-паралимпийцев и их тренеров за стойкость и волю к победе на Паралимпийских играх в Италии.

    Президент назвал выступление российской сборной в Италии настоящим подвигом.

