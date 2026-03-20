  Россия отвергла обвинения Молдавии в загрязнении Днестра
    Разрушение газовой инфраструктуры страшнее перекрытия Ормузского пролива
    Фон дер Ляйен пообещала выдать кредит Киеву на 90 млрд евро «так или иначе»
    Японская Makita отсудила у Веры Пирожок 300 млн рублей
    Нетаньяху заверил в непричастности США к ударам по «Южному Парсу»
    Лидеры ЕС заявили об условиях безопасности в Ормузском проливе
    Макрон заявил об отсутствии плана «Б» для поддержки Украины
    Каллас сравнила войну в Иране с любовной историей
    Россия отвергла обвинения Молдавии в загрязнении Днестра
    20 марта 2026, 08:05

    Войска получили «Панцирь-С» для борьбы с ракетами ATACMS, Storm Shadow и «Фламинго»

    Войска получили «Панцирь-С» для борьбы с ракетами ATACMS, Storm Shadow и «Фламинго»
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские комплексы «Панцирь-С» успешно справляются с перехватом различных ракетных угроз, включая современные крылатые ракеты типа «Фламинго», сообщили в «Ростехе».

    Комплексы «Панцирь-С» переданы в войска холдингом «Высокоточные комплексы», следует из сообщения госкорпорации «Ростех».

    Эти зенитные ракетно-пушечные системы используются для противовоздушной обороны военных объектов, административно-промышленных центров и целых районов, оставаясь одним из ключевых элементов прикрытия российского неба.

    «ЗРПК «Панцирь-С» ежедневно подтверждает свои характеристики в ходе боевой работы. Комплекс перехватывает практически всю номенклатуру средств воздушного нападения противника. На счету "Панцирей" успешное поражение самых разных беспилотников, а также баллистических ракет ATACMS, крылатых – Storm Shadow и «Фламинго», скоростных – HARM, управляемых снарядов HIMARS и других целей», – отметили в госкорпорации.

    В компании подчеркнули, что комплексы демонстрируют высокую эффективность в реальных условиях применения и способны работать по разнообразным целям, от беспилотников до высокоскоростных управляемых боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Юрий Кнутов оценил первое уничтожение украинской ракеты «Фламинго» комплексом «Панцирь» как очень хороший сигнал.

    Ранее холдинг «Высокоточные комплексы» заявил о подтверждении высокой эффективности комплекса «Панцирь» при отражении удара ракет ATACMS.

    19 марта 2026, 19:59
    Хегсет: США не должны отдавать боеприпасы Украине

    @ Po1 Eric Brann/Dod/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Пентагона Пит Хегсет считает, что американские боеприпасы должны использоваться для нужд США, а не отправляться на Украину.

    Соединенные Штаты должны применять свои боеприпасы в собственных интересах, а не отправлять их на Украину, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. По его словам, нынешняя ситуация связана с политикой Джо Байдена, в результате которой запасы боеприпасов США были истощены из-за отправок не собственным вооруженным силам, а на Украину, передает РИА «Новости».

    Хегсет отметил, что при анализе любых возникающих проблем решение зачастую сводится к одной рекомендации – «отправьте это Украине». Он подчеркнул, что в сложившихся условиях Вашингтон должен использовать боеприпасы для своих собственных интересов, а не поставлять их за рубеж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, шесть дней конфликта с Ираном обошлись Вашингтону в 11 млрд долларов. Причем военным США впервые пришлось использовать дорогостоящие ракеты-перехватчики в больших объемах против массированных атак иранских дронов и баллистических ракет.

    Ранее Пентагон запросил 200 млрд долларов на военные действия с Ираном.

    17 марта 2026, 20:38
    Франция провела учения с имитацией ядерного удара

    @ AP Photo/Los Alamos National Laboratory/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ночь с понедельника на вторник прошли масштабные учения ВВС Франции с отработкой сценария ядерного удара и помехами связи, сообщили местные СМИ.

    Французские воздушно-космические силы провели операцию «Покер», имитирующую ядерный удар, пишет Parisien. Учения проходили ночью и включали около 40 самолетов Rafale, Mirage 2000, самолет дальнего обнаружения AWACS и заправщики A330 MRTT. Самолеты огибали атлантическое побережье, после чего устремились к Средиземному морю, а затем направились к центру страны, где отрабатывали имитацию запуска ядерной ракеты.

    Во время маневров Rafale и истребители сопровождения противостояли системам ПВО и другим истребителям, а все коммуникационные каналы, включая радиосвязь, передачу данных и GPS-навигацию, были намеренно подвержены помехам. В стратегических ВВС Франции заявили, что подобные учения необходимы для проверки способности действовать в условиях ограниченной функциональности систем.

    Газета уточняет, что учения «Покер» проводятся четыре раза в год, и при их проведении учитываются все разведывательные данные, собранные и проанализированные Парижем.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ядерная доктрина страны претерпит значительные изменения. Макрон также объявил о переходе к фазе усиленного сдерживания совместно с восемью странами Европы.

    Глава МИД России Сергей Лавров с иронией назвал планы Франции по ядерному сдерживанию «макроновским зонтиком».

    19 марта 2026, 15:55
    Развал ЕС продолжится Польшей

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    19 марта 2026, 19:15
    В Госдуму внесли проект закона о праве ВС защищать россиян за рубежом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство России предложило разрешить использовать Вооруженные силы для защиты граждан, арестованных за границей по решениям иностранных судов.

    Законопроект о возможности использования Вооруженных сил для защиты россиян, арестованных за рубежом, был внесен правительством России в Госдуму, передает РИА «Новости». Документ предусматривает защиту граждан в случаях, когда арест или преследование осуществляется по решениям судов иностранных государств, обладающих уголовной юрисдикцией, без участия России, а также если такие органы не действуют на основании международного договора или резолюции Совбеза ООН.

    В пояснительной записке подчеркивается, что президент России обладает полномочиями принимать меры по защите страны и ее граждан, если решения или действия иностранных и международных органов противоречат интересам и публичному правопорядку Российской Федерации. Согласно проекту, президент сможет по своему решению использовать формирования Вооруженных сил за пределами страны для защиты граждан, если возникнет соответствующая необходимость.

    Отмечается, что проект разработан для расширения мер по защите россиян, подвергнутых аресту, задержанию или преследованию за рубежом по решениям иностранных судов, вынесенным без участия России.

    Ранее правительственная комиссия одобрила проект закона о защите граждан России от преследования зарубежными судами, полномочия которых не признаны Россией. А президент России Владимир Путин заявил, что россияне разочаровались в зарубежных судах.


    18 марта 2026, 19:59
    Разведка США признала преимущество России на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские разведслужбы пришли к выводу, что Россия сохраняет преимущество в конфликте на Украине и способна бросать вызов интересам США по всему миру.

    Разведорганы США признали преимущество России в вооруженном конфликте на Украине, сообщает ТАСС. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила: «Россия в 2025 году сохраняла преимущество в войне против Украины». Ее слова прозвучали во вступительном слове на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США.

    По мнению Габбард, Россия по-прежнему способна выборочно бросать вызов интересам США по всему миру, используя как военные, так и невоенные средства. Россиz продолжает инвестировать в оборонно-промышленный комплекс и разрабатывать новые виды вооружений, которые, по оценке Директорf Национальной разведки, представляют для США большую угрозу, чем обычные виды вооружений.

    Помимо этого, по словам Габбард, Россия располагает передовыми системами, среди которых вооружения для противодействия в космосе, гиперзвуковые ракеты и подводные средства, способные нивелировать военное преимущество США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская разведка допустила возможность развития избирательного партнерства между Россией и США.

    Ранее сообщалось, что директор национальной разведки США Тулси Габбард не проявляет заинтересованности в преследовании России. Также Габбард заявила, что deep state и НАТО пытаются втянуть военных США в прямой конфликт с Россией.

    17 марта 2026, 11:27
    Стало известно о рекордных военных расходах Германии при Мерце

    @ Elisa Schu/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Канцлер Фридрих Мерц инициировал масштабные инвестиции в оборону, что уже приводит к росту заказов для национальных производителей и стимулирует экономику, пишет Bloomberg.

    Правительство Германии приступило к крупнейшей трансформации армии со времён холодной войны, выделив на эти цели рекордные 600 млрд евро, сообщает Bloomberg.

    Канцлер Фридрих Мерц подчеркнул, что новая программа военных расходов стала не только геополитической необходимостью, но и масштабным стимулом для национальной экономики. Ужесточение ситуации на Украине и конфликт в Иране лишь усилили спрос на немецкое вооружение, включая ПВО для стран Персидского залива.

    В результате спрос на продукцию оборонных предприятий Германии растёт беспрецедентно: компании быстро увеличивают производственные мощности, а кредиты становятся доступнее. Например, Rheinmetall всего за 15 месяцев построила новый завод боеприпасов, а её акции с начала 2025 года выросли более чем на 160%. Аналитик UBS Феликс Хюфнер прогнозирует, что вклад оборонки добавит 0,5 процентных пункта к росту ВВП ФРГ к 2028 году.

    Более 85% контрактов размещаются внутри Германии и Евросоюза, чтобы поддержать собственных производителей и снизить зависимость от импорта, прежде всего из США. Ведущие банки, такие как Deutsche Bank, создают специальные команды для финансирования военной отрасли. Для ускорения закупок власти упростили процедуры и расширили практику прямых контрактов с немецкими компаниями.

    Рост оборонных расходов уже дал толчок многим отраслям, включая стартапы и автопром, которые переориентируются на выпуск продукции для армии. Эксперты отмечают, что такой подход может стать катализатором технологических инноваций с последующим выходом на гражданский рынок – как это уже случалось в истории с интернетом или GPS.

    Параллельно Еврокомиссия предложила реформировать систему торговли выбросами ETS, используя доходы от продажи квот для поддержки декарбонизации в менее развитых странах ЕС. Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости ускорить модернизацию энергоёмких отраслей и удерживать цены на выбросы под контролем, а также о планах по корректировке траектории снижения выбросов после 2030 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Helsing получила 600 млн евро на разработку военных дронов для Украины. Стартапы ФРГ получат заказы на беспилотники для немецкой бригады, размещенной в Литве. Bloomberg сообщил о приостановке заказов БПЛА Helsing для Украины.

    18 марта 2026, 17:40
    Президент Кипра назвал британские базы на острове пережитком колониализма

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Кипра Никос Христодулидис подчеркнул необходимость открытого диалога с Британией о будущем военных баз после завершения кризиса на Ближнем Востоке.

    Присутствие британских военных баз на острове является пережитком колониализма, заявил президент Кипра Никос Христодулидис, выступая на мероприятии научно-исследовательского центра «Европейский центр политики», передает ТАСС.

    Глава Кипра отметил, что больше не является дипломатом и может открыто говорить о необходимости пересмотра статуса баз. Он подчеркнул: «Присутствие британских баз на Кипре – это пережиток колониализма. Когда этот кризис закончится, нам нужно провести открытый и честный разговор с британским правительством».

    Британские базы «Акротири» и «Декелия» остались на Кипре после подписания Лондонского соглашения в 1960 году, когда остров получил независимость, но Британия сохранила на территории военное присутствие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 марта иранский беспилотник ударил по базе Акротири, жертв не было, был нанесен незначительный ущерб. После этого Британия решила вывести второстепенный персонал с базы на Кипре.

    Позже власти Кипра выразили недовольство отсутствием гарантий безопасности от Лондона. В ответ два британских вертолета AW159 Wildcat с антидроновой защитой прибыли на авиабазу Акротири.

    17 марта 2026, 15:07
    Американский летчик заявил об уничтожении ядерных ракет США ударами НЛО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В 1967 году возле базы в Монтане межконтинентальные баллистические ракеты были неожиданно выведены из строя после появления странных огней в небе, сообщил офицер ВВС США в отставке Роберт Салас.

    Офицер ВВС США в отставке Роберт Салас рассказал в подкасте Дэнни Джонса, что в 1967 году рядом с военной базой в Монтане произошел необычный инцидент. По словам Саласа, охранники заметили в небе загадочные огни, после чего над подземными шахтами внезапно выключился свет, передает РИА «Новости».

    Салас заявил: «Ядерные ракеты были выведены из строя неопознанными летающими объектами». Ракеты Minuteman I, оснащенные ядерными боеголовками, стали неисправны практически одновременно с появлением НЛО.

    Салас подчеркнул, что данный случай вызвал серьезное беспокойство у военного командования. Ранее британское издание Daily Mail сообщило о загадочном исчезновении в США генерала, который был связан с темой НЛО.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении обнародовать секретные документы Пентагона о внеземных цивилизациях и НЛО.

    Позже американский военный министр Пит Хегсет также заявил, что не исключает существование инопланетян и также намерен опубликовать материалы Пентагона после анализа.

    Между тем, после поручения Трампа раскрыть все связанные с НЛО материалы с сайта-архива Black Vault через день были удалены сотни гигабайт рассекреченных документов об НЛО и проектах ЦРУ.


    18 марта 2026, 20:30
    США заявили о готовности к военному диалогу с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пентагон подтвердил намерение поддерживать диалог с российскими военными для предотвращения эскалации и обсуждения контроля над ядерным оружием.

    Министерство войны США готово к поддержанию каналов связи с российскими военными для предотвращения непреднамеренной эскалации. Помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Дэниел Циммерман заявил, что ведомство открыто для содействия диалогу между военными с Россией, включая поддержку переговоров после завершения действия СНВ-3 и обсуждение вопросов стратегической стабильности, передает ТАСС.

    В его письменном заявлении для слушаний в Палате представителей Конгресса США отмечается, что Пентагон готов к диалогу на высоком уровне, объявленному в прошлом месяце генералом Алексусом Гринкевичем, главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

    Циммерман подчеркнул, что Вашингтон рассматривает защиту национальных интересов, особенно по вопросам будущего контроля над ядерными вооружениями, как приоритет.

    В заявлении также подчеркивается важность сохранения диалога между военными для обеспечения стратегической стабильности и предотвращения случайных инцидентов между странами.

    Ранее в среду американские разведслужбы пришли к выводу, что Россия сохраняет преимущество в конфликте на Украине и способна бросать вызов интересам США по всему миру. При этом, американская разведка допустила возможность развития избирательного партнерства между Россией и США.

    До этого замглавы Пентагона Элбридж Колби заявил, что США считают приоритетом предотвращение войны с Россией.

    17 марта 2026, 20:54
    Глава NORTHCOM назвал Россию сильнейшим противником для США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Северного командования США (NORTHCOM) Грегори Гийо заявил о способности России создать максимальную угрозу Северной Америке из всех вероятных противников Штатов.

    Россия остается противником, обладающим наибольшими возможностями для создания угрозы Северной Америке, заявил глава Северного командования США (NORTHCOM) Грегори Гийо в письменных показаниях для слушаний в палате представителей. Он подчеркнул, что Москва развивает арсенал межконтинентальных баллистических ракет и существенно укрепляет неядерный военный потенциал, передает ТАСС.

    Гийо отметил, что именно российские возможности представляют наибольшую опасность для территории США и Канады. По его словам, этот фактор требует повышенного внимания со стороны американского военного командования.

    В Москве неоднократно подчеркивали, что не планируют нападать на страны НАТО, несмотря на регулярные заявления Вашингтона и Альянса об угрозе со стороны России. Российские власти акцентировали, что действия НАТО у западных границ России провоцируют рост напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Гийо заявил об усилении сотрудничества между Россией, Китаем, КНДР и Ираном, что увеличивает риск коллективного противостояния Вашингтону.

    Он также отмечал, что за последние три года Россия значительно нарастила потенциал крылатых ракет, что создает угрозу для США. Генерал допускал и прямой конфликт США с Россией из-за Украины.


    18 марта 2026, 11:20
    Пентагон запустил массовое производство копий иранских дронов-камикадзе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военные наладили выпуск дешевых ударных беспилотников, созданных путем обратного проектирования иранских аппаратов семейства Shahed, сообщают СМИ.

    Министерство войны США планирует массово производить одноразовые ударные дроны LUCAS, которые уже применяются американскими силами на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg.

    Эти аппараты производит компания SpektreWorks, и они представляют собой американскую версию иранских дронов-камикадзе.

    Руководство Пентагона называет эту систему незаменимой в текущем конфликте. «Идея состоит в том, чтобы массово производить их в этой стране и иметь резервные мощности», – заявил заместитель министра войны США по исследованиям Эмиль Майкл на конференции в Вашингтоне.

    Чиновник добавил, что пока беспилотники работают очень хорошо, назвав их полезным инструментом в арсенале. Стоимость одного аппарата оценивается примерно в 55 тыс. долларов, а дальность полета может превышать 740 километров. Цель программы заключается в замене дорогих крылатых ракет, цена которых доходит до нескольких миллионов долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер называл дроны LUCAS незаменимыми в ходе боевых действий. Американские военные впервые применили эти беспилотники в рамках операции Epic Fury против целей на территории Ирана. Разработчики фактически скопировали конструкцию иранского барражирующего боеприпаса Shahed-136.

    18 марта 2026, 18:16
    Испания запланировала военную поддержку Украине на 1 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Испании Педро Санчес анонсировал новый пакет военной помощи для Украины, предусматривающий выделение одного миллиарда евро в 2026 году.

    Испания планирует выделить Украине один миллиард евро в рамках нового соглашения о военной поддержке. Об этом сообщил премьер-министр страны Педро Санчес во время пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    Санчес подчеркнул, что Мадрид берет на себя обязательство предоставить указанную сумму в 2026 году в рамках двусторонней поддержки. По его словам, планируется совместная работа в области производства и разработки оборонной промышленности.

    Премьер добавил: «Мы будем работать вместе и будем продвигать совместное производство и совместную разработку в сфере промышленной обороны».

    Глава правительства также отметил, что ситуация на Ближнем Востоке «в значительной степени монополизирует внимание в глобальном обсуждении», однако Испания продолжит поддерживать Украину.

    До этого Испания предоставила на Украину 2 млрд евро в виде разнообразной помощи, включая военную, 15 декабря 2025 года. Ранее в ноябре Испания пообещала Киеву новый пакет военной помощи на 615 млн евро с дополнительной поддержкой энергетики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории Испании военную подготовку за последние месяцы получили свыше восьми тысяч бойцов ВСУ, а Мадрид выделил значительные средства на гуманитарную поддержку.


    17 марта 2026, 20:05
    Пентагон отказался подтвердить переброску морпехов к Ирану

    @ Lcpl. Christopher Lape/U.S. Marine Corps/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американское военное ведомство не стало подтверждать отправку десантного корабля USS Tripoli с морской пехотой на Ближний Восток, о чем сообщалось ранее.

    Министерство войны США отказалось подтверждать РИА «Новости» информацию о переброске десантного корабля USS Tripoli с подразделениями морской пехоты на Ближний Восток. Официальный представитель Пентагона заявил: «В целях обеспечения безопасности операций мы не комментируем будущие или гипотетические перемещения сил».

    Ранее телеканал CNN сообщил, что USS Tripoli с морскими пехотинцами на борту миновал Сингапур и направляется в сторону Ближнего Востока для участия в военной операции против Ирана. По информации источников телеканала, речь идет о 31-м экспедиционном подразделении морской пехоты США численностью около 2,2 тыс. человек, дислоцированном на Окинаве.

    Источники CNN сообщают, что Пентагон распорядился о развертывании подразделения, однако место назначения и задачи подразделения официально не раскрываются.

    Ранее сообщалось, что США направляют в регион Ближнего Востока десантников и экспедиционный отряд морской пехоты численностью до пяти тысяч человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, морпехи, вероятнее всего, будут перебрасываться на остров Харк с территории Кувейта с помощью вертолетов после подавления систем ПВО.

    Позже власти Ирана предупредили, что любая попытка захвата острова приведет к жесткому ответу и унижению нападающих.

    18 марта 2026, 16:10
    Захарова заявила о превращении Украины в центр нелегальной торговли оружием

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность масштабами нелегальной торговли оружием на Украине, подчеркнув угрозу мировой безопасности.

    Украина превращается в один из крупнейших мировых центров нелегальной торговли оружием, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что это явление создает серьезные риски для мировой безопасности, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что недавно появились очередные доказательства того, что, по ее словам, «киевский режим, сетуя на нехватку вооружений для ВСУ, буквально торгует ими направо и налево». Она сослалась на данные американского Института изучения войны, согласно которым каждый третий автомат, находящийся у экстремистов и террористических групп по всему миру, имеет украинское происхождение.

    По ее информации, более 70% оружия, используемого мексиканским наркокартелем «Новое поколение Халиско», изначально предназначалось для украинских военных. Захарова заявила, что Украина стремительно превращается в хаб черного оружейного рынка, что, по ее мнению, представляет опасность не только для региона, но и для глобальной безопасности.

    Ранее Еврокомиссия в рабочем документе впервые признала опасность обратного нелегального трафика оружия с Украины в страны Европы. А Захарова отмечала, что западное оружие с Украины уже попало на черные рынки и это грозит Европе катастрофическими последствиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюссель намеренно разжигает противостояние на украинской территории, чтобы скрыть отсутствие достижений на иных направлениях и сохранить действующую власть в Киеве.


    17 марта 2026, 13:58
    Шойгу сообщил о прямой угрозе ударов по Уралу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Урал еще недавно был недосягаем для воздушных ударов с Украины, но теперь он находится в зоне прямой угрозы, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на выездном совещании в Уральском федеральном округе.

    Шойгу заявил, что Урал еще недавно был недосягаем для воздушных ударов с территории Украины, однако теперь он находится в зоне прямой угрозы, сообщает ТАСС.

    Секретарь Совбеза подчеркнул, что приоритетными целями противника являются объекты военного назначения, а также объекты транспорта и топливно-энергетического комплекса. Он отметил, что развитие средств поражения, главным образом беспилотных систем, и изощренность их применения приводят к ситуации, когда ни один регион России не может чувствовать себя в полной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Алмаз-Антей» досрочно поставил российским военным комплексы противовоздушной обороны и другую технику. Зенитно-ракетный комплекс «Триумф» поразил украинский беспилотник над Петербургом.

    За одну ночь российские средства ПВО нейтрализовали 206 украинских беспилотников.

    17 марта 2026, 18:50
    На Украине заговорили об отмене брони от мобилизации для крупных СМИ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские СМИ, включая ТСН, 1+1 и УНИАН, оказались под угрозой лишения права на бронь от мобилизации для своих сотрудников, сообщает местная пресса.

    Министерство культуры Украины могло лишить ряд крупных украинских СМИ, включая телеканалы «ТСН» и «1+1», а также издание «Главред» и агентство УНИАН, права предоставлять своим сотрудникам бронь от мобилизации. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на информацию из Telegram-каналов и собственные источники, передает РИА «Новости».

    В сообщении говорится, что право предоставлять бронь уже утратила компания «1+1 Интернет». Другие источники утверждают, что под угрозой могут оказаться также работники телеканалов «2+2» и «ТЕТ».

    Журналисты «Страны.ua» связались с сотрудником одного из перечисленных СМИ. Он пояснил, что пока право на бронь действует, однако никаких гарантий ее сохранения в будущем нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число граждан на Украине, имеющих бронь от мобилизации, достигло 1,3 млн человек.

    Ранее сообщалось, что власти на Украине расширяют мобилизационные мероприятия, при этом делая исключения для определенных категорий. До этого генерал ВСУ предлагал мобилизовать молодых украинцев в трудовую армию.


    Главное
    Орбан заявил о праве Венгрии заблокировать кредит ЕС Украине
    США начали бомбить минные заградители Ирана
    Ким Чен Ын с дочерью прокатился на новейшем танке КНДР
    Россия подготовила меры против мировых контейнерных гигантов
    Убийство военного полицейского под Липецком взяли на контроль
    Минздрав назвал возраст репродуктивного здоровья мужчин
    В Новосибирской области завершили изъятие скота в очагах пастереллеза