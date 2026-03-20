Войска получили «Панцирь-С» для борьбы с ракетами ATACMS, Storm Shadow и «Фламинго»

Tекст: Мария Иванова

Комплексы «Панцирь-С» переданы в войска холдингом «Высокоточные комплексы», следует из сообщения госкорпорации «Ростех».

Эти зенитные ракетно-пушечные системы используются для противовоздушной обороны военных объектов, административно-промышленных центров и целых районов, оставаясь одним из ключевых элементов прикрытия российского неба.

«ЗРПК «Панцирь-С» ежедневно подтверждает свои характеристики в ходе боевой работы. Комплекс перехватывает практически всю номенклатуру средств воздушного нападения противника. На счету "Панцирей" успешное поражение самых разных беспилотников, а также баллистических ракет ATACMS, крылатых – Storm Shadow и «Фламинго», скоростных – HARM, управляемых снарядов HIMARS и других целей», – отметили в госкорпорации.

В компании подчеркнули, что комплексы демонстрируют высокую эффективность в реальных условиях применения и способны работать по разнообразным целям, от беспилотников до высокоскоростных управляемых боеприпасов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Юрий Кнутов оценил первое уничтожение украинской ракеты «Фламинго» комплексом «Панцирь» как очень хороший сигнал.

Ранее холдинг «Высокоточные комплексы» заявил о подтверждении высокой эффективности комплекса «Панцирь» при отражении удара ракет ATACMS.