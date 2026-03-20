Фрегат ТОФ «Маршал Шапошников» вернулся во Владивосток из похода

Tекст: Дмитрий Зубарев

Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» вернулся во Владивосток после продолжительного похода по Азиатско-Тихоокеанскому региону и другим стратегически важным районам Мирового океана, сообщает РИА «Новости». Как отмечается в сообщении, «во Владивостоке торжественно встретили фрегат »Маршал Шапошников« Тихоокеанского флота после выполнения задач дальнего похода». На причале состоялся митинг, где командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина поблагодарил экипажи за стойкость и профессионализм.

Военнослужащие, проявившие себя во время похода, получили медали и грамоты. В торжественной встрече также приняли участие ветераны флота и семьи моряков.

Дальний поход начался в октябре 2025 года. Корабли прошли более 25 тыс. морских миль, преодолев несколько морей и два океана – Индийский и Тихий. За это время моряки совершили деловые визиты в шесть государств.

Фрегат «Маршал Шапошников» участвовал в ряде международных учений: военно-морском учении PASSEX с кораблями Таиланда, учении «Марумекс-2025» с ВМС Мьянмы, а также многостороннем учении «Милан-2026» в Индии. Кроме того, в порту Хамад в Катаре экипаж представлял ВМФ России на международной оборонной выставке DIMDEX-2026.

В ходе международных учений палубная авиация фрегата – вертолет Ка-27м – неоднократно привлекалась к выполнению учебных задач.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в индийском порту Вишакхапатнам состоялась торжественная церемония открытия международного учения «МИЛАН-2026». Фрегат Тихоокеанского флота России «Маршал Шапошников» прибыл в Индию для участия в этих учениях . Секретарь Совбеза России Николай Патрушев посетил фрегат «Маршал Шапошников» в оманском порту Маскат.