Tекст: Дмитрий Зубарев

Американское подразделение, завершившее ротацию на европейском направлении, отчиталось о полной боеготовности 117 боевых машин пехоты Bradley, хотя на самом деле ни одна из них не была исправна, передает РИА «Новости». Аудит Пентагона показал, что в 2023 году военные сообщили о готовности 82% техники перед сдачей на хранение в Германии, однако проверка выявила неисправности у всех машин.

Для экстренного оснащения новых подразделений Пентагон был вынужден изъять 97 БМП Bradley из стратегического резерва. Восстановление 107 машин поручили подрядчику KBR, которому выделили 10,1 млн долларов, однако компания не имела специалистов с необходимым опытом и не владела армейской системой учета.

Из-за срывов сроков в марте 2024 года армия США изъяла из контракта 50 машин, а к маю полностью отстранила KBR от работ, передав технику на собственные ремонтные базы. К июлю 2025 года удалось восстановить лишь 51 машину из 117.

В Пентагоне признали, что одной из причин ситуации стала военная поддержка Украины: ресурсы и персонал перебросили на обслуживание техники для ВСУ, что привело к задержкам ремонта американских Bradley в Европе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон разрешил американским подрядчикам работать на Украине, чтобы заниматься ремонтом поставленной Киеву военной техники. Российские войска в районе Угледара захватили американскую боевую машину пехоты Bradley, находившуюся на вооружении противника. По данным журнала National Interest, украинская армия в ходе боев потеряла свыше 68 единиц БМП Bradley, то есть около трети от общего числа переданных машин.