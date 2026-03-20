Британия предупредила о сокращении помощи развивающимся странам ради Украины

Tекст: Тимур Шайдуллин

Власти Британии планируют сократить общий объем гуманитарной помощи другим странам, но при этом обещают сохранить поддержку для «приоритетных» государств, среди которых Украина, пишет РИА «Новости».

В 2025 году объем зарубежной помощи составит 0,5% ВВП, но к 2027 году его снизят до 0,3% ВВП. Такое решение сообщил британский Форин-офис, уточнив порядок распределения средств.

В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается: «Поддержка будет направлена в первую очередь в нестабильные и затронутые конфликтами государства, а также туда, где больше всего нуждаются в гуманитарной помощи, включая Украину, Газу, Ливан и Судан». К 2029 году 70% бюджета помощи сосредоточится именно в этих странах.

Также Лондон намерен перейти на новую модель гуманитарного участия, отдавая приоритет экспертизе и инвестициям, а не прямым выплатам. Это означает, что Британия будет больше вкладываться в консультационную и проектную деятельность, а не в прямое финансирование.

Британское отделение международной организации Save the Children предупреждает, что сокращение поддержки негативно скажется на детях развивающихся стран. Представители организации считают, что такие меры лишат многих малышей доступа к медицинской помощи и образованию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, кроме гумпомощи, Британия за последний год выделила 800 млн долларов на укрепление противовоздушной обороны на Украине и поставила свыше одной тысячи ракет для систем ПВО.

Ранее министр обороны Британии Джон Хили заявил о готовности направить британских военнослужащих на Украину после заключения мирного соглашения и завершения боевых действий.

Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что удар ракетами Storm Shadow по Брянску стал возможен только при непосредственном участии специалистов из Британии.