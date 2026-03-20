  • Новость часаЦАХАЛ сообщил о новых ударах по инфраструктуре в Тегеране
    20 марта 2026, 02:14 • Новости дня

    ЕС принял к сведению намерение Кипра начать обсуждение британских баз на острове

    Tекст: Антон Антонов

    В ЕС приняли к сведению сообщения о том, что власти Кипра планируют начать переговоры с Великобританией по вопросу британских военных баз на острове, говорится в итоговом заявлении лидеров Евросоюза по итогам заседания Евросовета.

    В документе сообщается о «намерении Кипра инициировать обсуждение». Евросовет готов при необходимости оказать содействие в этом процессе, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Кипра Никос Христодулидис отказался отвечать на вопрос о возможном закрытии британских военных баз на острове после удара по ним беспилотников. Христодулидис назвал британские базы на Кипре пережитком колониализма.

    Президент Кипра подчеркнул необходимость открытого диалога с Британией о будущем баз после завершения кризиса на Ближнем Востоке.

    Минобороны Британии подтвердило удар беспилотника Ирана по базе Акротири на Кипре.

    19 марта 2026, 14:07 • Новости дня
    Дмитриев предложил ЕС восстановить «Северный поток» за европейский счет

    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюзу следует рассмотреть возможность восстановления «Северного потока» из-за роста цен на газ, но при этом все расходы должны лечь на европейскую сторону.

    По его словам, цена на природный газ в ЕС выросла на 26%, а к 2026 году этот показатель может превысить первоначальные прогнозы более чем вдвое, передает РИА «Новости».

    «Цена на природный газ в ЕС сегодня выросла на 26%. И это еще не все! Цена на газ в ЕС в 2026 году более чем вдвое превысит первоначальный прогноз», – написал Дмитриев в соцсетях. Он также отметил, что европейские «поджигатели войны» теперь ностальгируют по «Северному потоку».

    Дмитриев добавил, что завтра Евросоюзу стоит обсудить возможность восстановления «Северного потока» – но исключительно за счет собственных средств.

    Ранее немецкий политик призвал восстановить «Северные потоки».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что взрыв Украиной газопровода «Северный поток» был направлен против немецких совладельцев этой инфраструктуры и пространства ЕС в целом с точки зрения энергетической безопасности.

    Комментарии (24)
    19 марта 2026, 21:25 • Новости дня
    Дмитриев заявил о «наступлении зимы» для фон дер Ляйен
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Риски, связанные с энергетической политикой Еврокомиссии, начинают воплощаться, что отражается на перспективах главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал ситуацию вокруг председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает РИА «Новости». Дмитриев заявил, что для руководителя Еврокомиссии «наступает зима», имея в виду последствия ее решений в энергетической сфере.

    По словам Дмитриева, «для Урсулы наступает зима, поскольку риски, связанные с ее катастрофическими решениями в сфере энергетики, становятся реальностью». Он отметил, что политика фон дер Ляйен привела Европу к серьезным энергетическим проблемам.

    Дмитриев подчеркнул, что ошибки руководства Еврокомиссии уже оказывают влияние на экономику и энергобезопасность стран Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цена газа на европейской бирже превысила 850 долларов за тысячу кубометров впервые с января 2023 года.

    Европейские страны ранее достигли исторического максимума суточного импорта сжиженного природного газа.

    Комментарии (4)
    19 марта 2026, 15:55 • Видео
    Развал ЕС продолжится Польшей

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    Комментарии (2)
    19 марта 2026, 08:48 • Новости дня
    Мерц потребовал участия Европы в переговорах по Украине
    @ Zhang Haofu/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости присутствия Европы на переговорах по Украине и призвал выдать срочный кредит Киеву, сообщает издание Die Welt.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с резким заявлением по поводу переговорного процесса по Украине, передает РИА «Новости».

    Он выразил недовольство тем, что диалог по урегулированию конфликта ведется только между Россией и США, без участия европейцев и самой Украины.

    «Не может быть так, чтобы переговоры велись исключительно между Россией и США, минуя Украину и европейцев», – заявил Мерц в беседе с Die Welt.

    Мерц также подчеркнул необходимость как можно скорее согласовать кредит на 90 млрд евро для поддержки Украины, отметив срочность этого вопроса для европейских стран.

    Премьер Словакии Роберт Фицо раскритиковал европейских политиков за поддержку продолжения конфликта на Украине и выразил сомнения в эффективности дипломатии Евросоюза.

    Президент Финляндии Александр Стубб отметил важность единой позиции Евросоюза в переговорах с Россией и подчеркнул, что приближается время для открытия политических каналов.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский подчеркнул, что Москва по-прежнему поддерживает переговоры по Украине, но видит давление ЕС и НАТО на Киев с целью их срыва.

    Эксперты рассматривают разные пути посадить Европу за стол переговоров с Россией.

    Комментарии (15)
    19 марта 2026, 18:59 • Новости дня
    Венгрия и Словакия заблокировали кредит ЕС Украине и 20-й пакет антироссийских санкций

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На саммите Евросоюза две страны заблокировали принятие решения о военной поддержке Киева и новом пакете антироссийских санкций.

    Венгрия и Словакия заблокировали решение саммита Евросоюза о выделении Украине 90 млрд евро военного финансирования на 2026-2027 годы, а также утверждение 20-го пакета санкций против России. Согласно итоговому коммюнике, главы 25 из 27 стран поддержали подготовленный проект, однако вето Будапешта и Братиславы не позволило придать документу юридическую силу.

    Дипломатический источник сообщил ТАСС, что Венгрия и Словакия отказались снимать свои возражения, несмотря на обсуждения и призывы других участников. В приложенном проекте итогового заявления, который не получил одобрения, отмечалось, что Евросовет приветствует утверждение кредита для Киева и ожидает первого транша в апреле.

    В документе также подчеркивалась важность быстрого утверждения нового пакета санкций, ограничивающих российские нефтяные доходы и деятельность банковской системы России. После провала переговоров по Украине саммит перешел к обсуждению ситуации на Ближнем Востоке и проблем, связанных с ростом цен на энергоресурсы, что грозит экономике ЕС серьезными трудностями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюссель намерен лишить Будапешт права голоса после выборов за отказ согласовать кредит для украинских властей.

    Ранее страны ЕС согласовали выделение Киеву крупного займа, но окончательное утверждение блокируется из-за остановки транзита по нефтепроводу «Дружба».

    В Венгрии заявили, что Брюссель, Берлин и Киев согласовали план нефтяной блокады страны для смены власти и поддержки оппозиционной партии «Тиса».

    Комментарии (3)
    19 марта 2026, 10:20 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 850 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В четверг цена газа на европейской бирже на старте торгов превысила 850 долларов за тысячу кубометров, впервые с января 2023 года.

    Торговая сессия четверга началась с резкого роста стоимости энергоресурсов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

    Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открылись у отметки 853,7 доллара за одну тысячу кубометров. Подобные ценовые показатели на рынке фиксируются впервые с 10 января 2023 года.

    Скачок котировок на старте составил сразу 31%. К десяти утра по московскому времени цена немного скорректировалась, опустившись до 826,2 доллара, что соответствует росту на 26,8%. Динамика рассчитывается от расчетной стоимости предыдущего торгового дня, которая составляла 651,5 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале марта стоимость голубого топлива на европейском рынке преодолела психологическую отметку в 720 долларов.

    Ранее европейские страны достигли исторического максимума суточного импорта сжиженного природного газа.

    Комментарии (3)
    19 марта 2026, 08:14 • Новости дня
    Baijiahao: Путин вызвал переполох в Европе словами о прекращении поставок газа

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление Владимира Путина о возможном сокращении поставок нефти и газа в Европу вызвало переполох в европейских странах, готовившихся ограничить российское топливо, сообщило китайское издание Baijiahao.

    По данным китайского издания Baijiahao, президент Владимир Путин нанес опережающий удар по планам европейских стран ограничить закупки российского топлива, включая сжиженный газ, Его заявление о прекращении поставок вызвало в Европе настоящий переполох, передают «Вести».

    Путин подчеркнул, что России целесообразно самой сократить поставки нефти и газа в Европу, а не ждать, пока Евросоюз, по его выражению, «захлопнет дверь». Китайское издание отметило, что таким образом российский лидер фактически выдвинул Европе ультиматум.

    В материале Baijiahao подчеркивается, что европейские государства планировали новые ограничения для российского энергосектора.

    Президент Владимир Путин на совещании в Кремле поставил задачу правительству оценить целесообразность прекращения поставок российских энергоресурсов на европейский рынок.

    Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    Французский политик Флориан Филиппо заявил, назвав готовность Москвы немедленно прекратить поставки газа в Европу шоком для западных лидеров и энергетической ловушкой для ЕС.

    На фоне сокращения поставок углеводородов из региона Персидского залива Владимир Путин предложил европейским покупателям долгосрочное сотрудничество по поставкам российской нефти и газа при отказе ЕС от политических ограничений.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 12:46 • Новости дня
    Премьер Словении призвал Евросоюз расследовать вмешательство Black Cube в выборы
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Словении Роберт Голоб обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом расследовать возможное вмешательство израильской компании Black Cube в избирательную кампанию.

    Премьер-министр Словении Роберт Голоб в письме к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен призвал провести расследование в связи с сообщениями о вмешательстве израильской частной разведывательной компании Black Cube в избирательную кампанию, передает Politico.

    Голоб отметил, что деятельность Black Cube представляет «гибридную угрозу» для Евросоюза и его государств-членов, а также может подорвать демократические процессы. В письме подчеркивается, что за несколько дней до парламентских выборов в Словении появилась скоординированная кампания с публикацией аудио- и видеозаписей, направленных на дискредитацию правительства Голоба.

    Словенские власти на этой неделе заявили, что четыре сотрудника Black Cube прибыли в страну и занимались «незаконным наблюдением» и «прослушкой». Представители компании Black Cube не дали комментариев по поводу обвинений.

    Голоб напомнил о предыдущих операциях Black Cube в Румынии и Венгрии, чтобы подчеркнуть системный характер вмешательства компании. Он также связал происходящее с работой Европейского центра демократической устойчивости и призвал Еврокомиссию немедленно передать инцидент на рассмотрение этого центра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Словении зафиксировали факты прямого иностранного вмешательства в избирательный процесс. Словенский премьер Роберт Голоб прервал все мероприятия и отправился в Брюссель после сообщений о возможном иностранном влиянии на предстоящие выборы.

    Выборы в Государственное собрание Словении назначены на 22 марта, согласно последнему опросу, оппозиционная СДП лидирует с 23,9%, за ней идет движение «Свобода» премьера Голоба с 20,1%, а 8,8% респондентов пока не определились с выбором.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 14:43 • Новости дня
    Украина представила план по восстановлению «Дружбы» Евросоюзу
    @ REUTERS/Bernadett Szabo

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская сторона представила план восстановления нефтепровода «Дружба» на встрече с заместителем посла Евросоюза в Киеве Гедиминасом Навицкасом.

    По информации главы украинской компании «Нафтогаз» Сергея Корецкого, подробно обсуждалось текущее состояние трубопровода и были озвучены соответствующие предложения по его ремонту, передает ТАСС.

    По словам Корецкого, стороны «наметили дальнейшие совместные шаги», однако детали этих действий не раскрываются.

    Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто подверг критике решение Еврокомиссии отправить делегацию для осмотра нефтепровода «Дружба» без специалистов из Венгрии и Словакии.

    Сообщалось, что Владимир Зеленский согласился отремонтировать поврежденный участок магистрали «Дружба», чтобы разблокировать многомиллиардный кредит от Евросоюза.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 14:54 • Новости дня
    Захарова заявила о манипуляциях Германией темой Минских соглашений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала требование канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить место за столом переговоров по Украине.

    По словам Захаровой, западные политики уже имели возможность вести переговоры, но вместо этого предпочли иное поведение, передает РИА «Новости».

    «У них уже было место. Они вместо ведения переговоров за столом, сползли под стол, манипулируя темой Минских соглашений», – заявила Захарова.

    Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости присутствия Европы на переговорах по Украине и призвал выдать срочный кредит Киеву.

    Захарова подчеркивала, что возвращение представителей европейских стран к переговорам по Украине возможно только после восстановления доверия и обучения соответствующим манерам.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа находится в истерике и требует от России участия в переговорах по Украине.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 10:26 • Новости дня
    NYT: Война с Ираном обострила бюджетные риски для Европы и Азии

    Tекст: Вера Басилая

    Обострение военного конфликта на Ближнем Востоке усилило инфляцию и поставило правительства Европы и Азии перед сложным выбором между поддержкой граждан и бюджетной дисциплиной, сообщает The New York Times (NYT).

    Эскалация войны в Иране усилила инфляционное давление на экономики Европы и Азии, где зависимость от импорта нефти и газа остается высокой, а воспоминания о кризисе 2022 года еще свежи. Власти стран региона сталкиваются с дилеммой: увеличить поддержку населения на фоне роста цен на энергоносители или ужесточить бюджет, рискуя вызвать недовольство граждан и инвесторов, передает The New York Times.

    Некоторые правительства уже предприняли ограниченные меры. В Португалии сократили налоги на дизель, в Греции ввели потолок на корпоративную прибыль при продаже топлива и некоторых продуктов, а в Южной Корее рассматривается расширение программы энергетических ваучеров для домохозяйств. Эксперты отмечают, что сейчас политическое давление на власти существенно выше, чем в прошлые годы, поскольку рост цен вызывает резонанс среди избирателей.

    Новым фактором стали атаки Ирана на энергетические объекты в Катаре и Саудовской Аравии, из-за чего перебои с поставками углеводородов сохраняются. Европейским странам эксперты прогнозируют усиление конкуренции с азиатскими импортерами за альтернативные источники энергоресурсов, что ведет к дальнейшему росту цен. Аналитики подчеркивают, что повторение масштабных субсидий, подобных 2022 году, возможно, но будет болезненным для бюджетов.

    Особенно уязвимой, по мнению экспертов, остается Британия, чья долговая нагрузка высока, а экономический рост ограничен. Германия также имеет мало пространства для маневра, и если цены на нефть и газ сохранятся, ожидаемый экономический рост страны может снизиться вдвое. Франция, несмотря на развитую атомную энергетику, испытывает сложности с сокращением долга.

    В Азии наибольшие трудности испытывают развивающиеся рынки, такие как Таиланд и Индонезия, которые уже вынуждены вновь субсидировать топливо за счет госфондов, рискуя рейтингом и увеличением долговой нагрузки. По мнению аналитиков, наиболее уязвимыми к новому энергетическому шоку остаются Бангладеш, Пакистан и страны Тихоокеанского региона.

    Как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, обострение ситуации на Ближнем Востоке принесло Евросоюзу внушительные энергетические счета: с момента нападения США и Израиля на Иран цены на газ выросли на 50%, а на нефть – на 27%.

    Урсула фон дер Ляйен оценила дополнительные расходы Евросоюза на энергию в 3 млрд евро.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что европейцы находят в России спасение от топливного коллапса.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 22:01 • Новости дня
    Орбан «разминал ноги» во время выступления Зеленского на саммите ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Венгрии Виктор Орбан не присутствовал за столом переговоров по кредиту Украине, но ходил по залу, «разминал ноги», когда Владимир Зеленский выступал на саммите Евросоюза по видеосвязи, сообщает Euractiv.

    Издание Euractiv со ссылкой на два источника сообщило, что Виктор Орбан, выступающий против предоставления Украине кредита Евросоюза, отсутствовал за переговорным столом во время онлайн-выступления Владимира Зеленского на саммите ЕС. По данным трансляции, опубликованной на портале Еврокомиссии, Орбан не был замечен за столом вместе с остальными лидерами Евросоюза в момент обращения Зеленского, передает РИА «Новости».

    По данным издания, Орбан находился в зале, но разминал ноги, пока Зеленский говорил.

    Ранее, как пишет Politico со ссылкой на дипломатов, отчаяние в Евросоюзе по поводу невозможности выдать Украине кредит из-за позиции Венгрии привело к обострению отношений. Правительства стран-членов начали занимать более конфронтационную позицию по отношению к Будапешту, а также обсуждать возможность привлечения Орбана к ответственности в европейском суде.

    Владимир Зеленский пообещал передать номер телефона Орбана ВСУ после того, как Венгрия заблокировала следующий кредит Евросоюза для Украины.

    А бывший генерал СБУ Григорий Омельченко выступил с персональными угрозами в адрес премьер-министра Венгрии.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что страна не поддержит выделение Украине кредита ЕС на 90 млрд евро без возобновления поставок нефти.

    Венгрия обвинила Брюссель, Берлин и Киев в нефтяной блокаде.

    Еврокомиссия рассчитывала добиться прогресса по снятию венгерского вето перед саммитом ЕС.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 12:30 • Новости дня
    На Западе сообщили о планах ЕС наказать Венгрию за блокировку кредита

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Брюссель намерен лишить Будапешт права голоса после выборов из-за отказа согласовать кредит для украинских властей, сообщило издание Politico со ссылкой на европейских чиновников.

    Европейские чиновники разрабатывают стратегию давления на венгерское руководство из-за блокирования финансирования киевского режима, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    В Брюсселе считают конфронтацию неизбежной вне зависимости от исхода выборов в Венгрии 12 апреля.

    «Хотя блок до сих пор избегал крупной конфронтации с Венгрией, эта осторожная позиция вполне может измениться после выборов», – говорится в публикации. Авторы материала подчеркивают, что ответные меры наступят гораздо быстрее в случае переизбрания Виктора Орбана.

    Шведский министр Джессика Розенкранц подтвердила готовность применить седьмую статью договора о Евросоюзе. Эта процедура предполагает лишение государства права голоса в Совете ЕС.

    По информации издания, если победит оппозиционер Петер Мадьяр, европейские лидеры, вероятно, займут выжидательную позицию, чтобы оценить политику нового правительства.

    Ранее страны ЕС согласовали выделение Киеву крупного займа, однако окончательное утверждение блокируется из-за остановки транзита по нефтепроводу «Дружба».

    При этом Орбан заявил, что Венгрия не поддержит выделение Украине кредита ЕС на 90 млрд евро, если поставки нефти не будут восстановлены.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 05:55 • Новости дня
    Молдавия ввела санкции против российских журналистов и артистов

    Tекст: Антон Антонов

    Молдавия ввела санкции в отношении четырех российских журналистов и двух артистов, следует из соответствующего приказа.

    Документ опубликован в «Официальном вестнике». В документе указаны имена Дмитрия Губерниева, Екатерины Андреевой, Марии Ситтель, Павла Зарубина, а также артистов Сергея Полунина и Романа Чумакова (псевдоним – Рома Жиган), передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Евросоюз уже включил этих же журналистов и артистов в свой санкционный список.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России выступил с критикой ограничительных мер Евросоюза. Россия назвала эти меры дискриминационными.


    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 14:55 • Новости дня
    Британия предупредила о сокращении помощи развивающимся странам ради Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Британский МИД сообщил о планах снизить объем гуманитарной помощи зарубежным странам, но сохранить поддержку для Украины и ряда приоритетных направлений.

    Власти Британии планируют сократить общий объем гуманитарной помощи другим странам, но при этом обещают сохранить поддержку для «приоритетных» государств, среди которых Украина, пишет РИА «Новости».

    В 2025 году объем зарубежной помощи составит 0,5% ВВП, но к 2027 году его снизят до 0,3% ВВП. Такое решение сообщил британский Форин-офис, уточнив порядок распределения средств.

    В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается: «Поддержка будет направлена в первую очередь в нестабильные и затронутые конфликтами государства, а также туда, где больше всего нуждаются в гуманитарной помощи, включая Украину, Газу, Ливан и Судан». К 2029 году 70% бюджета помощи сосредоточится именно в этих странах.

    Также Лондон намерен перейти на новую модель гуманитарного участия, отдавая приоритет экспертизе и инвестициям, а не прямым выплатам. Это означает, что Британия будет больше вкладываться в консультационную и проектную деятельность, а не в прямое финансирование.

    Британское отделение международной организации Save the Children предупреждает, что сокращение поддержки негативно скажется на детях развивающихся стран. Представители организации считают, что такие меры лишат многих малышей доступа к медицинской помощи и образованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кроме гумпомощи, Британия за последний год выделила 800 млн долларов на укрепление противовоздушной обороны на Украине и поставила свыше одной тысячи ракет для систем ПВО.

    Ранее министр обороны Британии Джон Хили заявил о готовности направить британских военнослужащих на Украину после заключения мирного соглашения и завершения боевых действий.

    Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что удар ракетами Storm Shadow по Брянску стал возможен только при непосредственном участии специалистов из Британии.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 13:49 • Новости дня
    Президент Кипра отказался раскрывать позицию по закрытию британских военных баз

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Кипра Никос Христодулидис отказался отвечать на вопрос о возможном закрытии британских военных баз на острове после удара по ним беспилотников.

    Перед началом саммита ЕС он отметил: «Я не буду вести переговоры публично и не буду публично заявлять о своих запросах. Но нам нужно открыть это обсуждение», передает РИА «Новости».

    Глава государства подчеркнул, что у Кипра есть четкая позиция относительно будущего этих баз, однако детали предпочел не раскрывать. Он также напомнил, что присутствие британских военных объектов на Кипре связано с колониальным прошлым острова.

    По словам Христодулидиса, на территориях, находящихся под контролем Британии, проживают более 10 тыс. граждан Кипра, за которых власти страны несут ответственность. Президент добавил, что после стабилизации ситуации на Ближнем Востоке Кипр намерен провести открытый и честный диалог с британским правительством по поводу дальнейшей судьбы военных баз.

    Ранее Христодулидис подчеркнул необходимость открытого диалога с Британией о будущем военных баз после завершения кризиса на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Британии подтвердило удар беспилотника Ирана по базе Акротири на Кипре. На авиабазе Акротири на Кипре прогремел взрыв. Два истребителя Typhoon вылетели с британской базы Акротири. Guardian сообщило, что дроны для атаки на базы Британии на Кипре запустили из Ливана.

    Комментарии (0)
