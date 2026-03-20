Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Волгограда и Геленджика

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов объясняются требованиями безопасности полетов, сказано в сообщении Росавиации в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Росавиация также вводила ограничения на рейсы в аэропорту Геленджика.
Во время встречи в Кремле он подчеркнул, что такие спортсмены являются основой многочисленных достижений Отечества в спорте, передает RT.
«Это основа основ многочисленных достижений Отечества в спорте, его славной истории, которую слагали и будут слагать такие герои, как вы», – сказал глава государства.
Сборная России завоевала на Паралимпийских играх 12 наград, включая восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. По итогам медального зачета российская команда заняла третье место.
Напомним, в четверг в Кремле прошла церемония вручения государственных наград спортсменам, завоевавшим медали на ХIV Паралимпийских зимних играх. Путин поздравил паралимпийцев России с успехами и пожелал побед.
Президент назвал выступление российской сборной в Италии настоящим подвигом.
Эксперт Юшков: Удар по СПГ-заводу в Катаре сулит новые проблемы Европе
«Удар по крупнейшему в мире СПГ-заводу в Катаре будет иметь непредсказуемые долгосрочные последствия», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ. Он напомнил, что Доха, которая в 2025 году экспортировала 110 млн тонн СПГ, ранее приостановила добычу и сжижение газа. Причиной стало в первую очередь перекрытие Ормузского пролива.
Более того, эмират отложил запуск проекта по расширению производства сжиженного газа как минимум до 2027 года. Теперь ситуация усугубляется еще больше, указал собеседник. «Не совсем понятно, какие повреждения в результате удара получил СПГ-завод. По некоторым данным, на объекте возникли пожары», – сказал эксперт, указав, что ремонт предприятия даже от обычной поломки занимает несколько месяцев.
«Сколько времени уйдет на устранение последствий атаки, и в каких объемах Катар сможет производить СПГ, когда будет открыт Ормуз?», – задается вопросами Юшков. По его мнению, на газовом рынке складывается «идеальный шторм», и это сулит новые проблемы Европе. Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 29%. «Отопительный сезон закончится к концу марта. Необходимо будет начать закачивать газ в хранилища для подготовки к следующей зиме», – заметил спикер.
Между тем, европейские политики в рамках 19-го пакета санкций запретили импорт СПГ из России с января 2027 года. Москва может превентивно переориентироваться на азиатские рынки. «Сокращение катарского СПГ поднимет цены на глобальном рынке. Европа столкнется с проблемами при подготовке к следующему отопительному сезону», – детализировал аналитик. По его прогнозам, высокие котировки на газ сохранятся весь 2026 год.
Юшков также полагает, что Дональд Трамп знал об ударах Израиля по газовому месторождению Южный Парс в Иране, которые и спровоцировали Тегеран на атаку по заводу СПГ в Катаре. Но президент США сейчас делает вид, будто американская сторона «не трогает энергоинфраструктуру». «Штаты – страна-импортер нефти, поэтому для них более негативные последствия несет ситуация вокруг Ормуза. А высокие цены на газ им на руку, потому что Америка экспортирует СПГ», – уточнил экономист.
«Странным образом совпало, что в ближайшие пять лет США намерены достроить заводы по сжижению газа. Речь пойдет о мощностях примерно в 110–112 млн тонн. Сейчас поразительным образом выпадает Катар, который ровно столько и производит», – заключил Юшков.
В среду вечером один из крупнейших промышленных центров Рас-Лаффан в Катаре, где расположен самый большой комплекс по производству сжиженного природного газа, подвергся ракетным ударам. Минобороны эмирата сообщило, что Иран выпустил пять баллистических ракет. «Нашим вооруженным силам «с Божьей помощью» удалось сбить четыре баллистические ракеты, однако одна ракета упала в промышленном районе Рас-Лаффан, вызвав пожар», – уточнили в ведомстве.
Корпорация QatarEnergy сообщила, что предприятию «нанесен значительный ущерб». На мощности Рас-Лаффана приходится около 20% мировых поставок СПГ. Ранним утром 19 марта объекты по производству сжиженного природного газа были повторно атакованы, что привело к обширным повреждениям.
«Плохо для мира, катастрофично для ЕС», – прокомментировал произошедшее глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани заявил, что удар Ирана «представляют собой безрассудную и опасную эскалацию конфликта в одном из важнейших энергетических узлов мира».
Доха объявила двух атташе Ирана и их подчиненных персонами нон-грата и приказала им в течение суток покинуть страну. МИД Катара подчеркнул, что такое решение было принято «на фоне нарушения Тегераном норм международного права и принципов добрососедства». Ведомство осудило «вопиющее нападение» Исламской республики на катарские производственные объекты.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил нанесение ударов по энергетическим объектам, «связанным с США и американскими акционерами», передает иранское агентство Fars. «ИРИ не намеревалась расширять масштаб войны на нефтяные объекты и не хотела наносить ущерб экономике дружественных и соседних стран, однако с агрессией врага против энергетической инфраструктуры мы фактически вступили в новую фазу войны», – заявил Корпус.
Напомним, 18 марта Израиль нанес удары по газовой инфраструктуре на юге Ирана. На крупнейшем в мире месторождении углеводородов Южный Парс из строя выведены несколько объектов. По информации Axios, удар скоординирован с администрацией США. При этом Дональд Трамп уверяет, что Вашингтон не был заранее проинформированы о планах еврейского государства.
«Израиль жестоко атаковал крупный объект, известный как газовое месторождение «Южный Парс» в Иране. Пострадала относительно небольшая часть месторождения. США ничего не знали об этой атаке, а Катар никоим образом не был к ней причастен и не имел представления о том, что это произойдет», – написал американский лидер в соцсети Thuth Social.
Он пообещал, что Израиль больше не будет нападать на Южный Парс при условии, что Тегеран откажется от атак на «очень невинный, в этом случае, Катар». В противном Трамп пригрозил «взорвать все месторождение с такой силой, которую Иран раньше не видел». Как пишет Axios, заявление главы Белого дома стало попыткой деэскалировать ситуацию после того, как он «дал добро Израилю на удар по Южному Парсу, что стало значительной эскалацией войны».
Эксперт Анпилогов: Израиль спровоцировал новый этап войны на Ближнем Востоке
«Заявление КСИР о новом этапе войны на Ближнем Востоке, скорее всего, означает расширение пула целей для Ирана. И спровоцировал это Израиль, который выполнил «грязную работу», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание». Он напомнил, что Исламская республика до сих пор избегала действий, способных вывести из строя нефте- и газодобывающую инфраструктуру стран залива на длительный период времени.
«В Тегеране предполагали, что государства региона будут, как минимум, предпринимать дипломатические и политические усилия по выдворению американских баз. Однако ближневосточные монархии продолжили предоставлять силам США свои территории для обстрелов Исламской республики. В логике ИРИ это делает их участниками конфликта и законной целью», – уточнил он.
Кроме того, продолжил эксперт, Иран неоднократно предупреждал, что на удар по его нефтяным и газовым объектам последует симметричный ответ. В итоге Тегераном была реализована акция возмездия: в ответ на атаку по газовому месторождению Южный Парс иранские силы ударили по СПГ-заводу в Катаре, показав всю слабость и уязвимость стран залива.
По оценкам Анпилова, ответ оказался гораздо более значим для мировой экономики, нежели повреждение или возможное уничтожение терминалов месторождения Южный Парс. «На мощности Рас-Лаффана приходится около 20% мировых поставок СПГ. Уход такого огромного количества газа в долгосрочной перспективе крайне негативно скажется на состоянии рынков», – пояснил аналитик, спрогнозировав дефицит сжиженного природного газа.
Собеседник оговорился, что хотя масштабы повреждений завода в Катаре неизвестны, на объекте есть масса очень чувствительного, сложного оборудования. «Даже если, условно, завтра разблокируют Ормуз, Дохе потребуется несколько месяцев, а может быть и больше года для того, чтобы заново запустить завод на полную мощность», – считает специалист.
«Для США результаты этого удара двойственные. Дело в том, что внутренние цены на природный газ зависят от мировых. То есть, американские производственные и коммунальные цепочки получат огромный инфляционный ценовой шок, который ударит в первую очередь по населению, причем по наименее защищенным социальным слоям», – уточнил эксперт, напомнив, что это будет происходить в преддверии выборов в Конгресс.
«На этом фоне у Дональда Трампа вилка решений крайне неприятная: либо продолжать войну и начинать наземную операцию, потому что воздушно-морская достигла своего предела; либо идти на переговоры с Ираном, которые могут привести к позорному для Вашингтона миру; либо просто выйти из конфликта, сказав, что Штаты добились всех целей», – рассуждает эксперт.
По его мнению, последний вариант приведет к потере влияния США на монархии залива. «В случае ухода США без внятного результата государства Персидского залива будут искать нового сюзерена. Наиболее вероятным кандидатом выглядит Китай», – заключил Анпилогов.
Компания официально объявила сроки выхода на рынок первой модели возрожденной марки, передает РИА Новости.
«Флагманский кроссовер Volga К50 появится в продаже у официальных дилеров марки летом 2026 года. Подробная информация о комплектациях и ценах будет доступна ближе к старту продаж», – говорится в сообщении.
Новинка получила бензиновый двигатель объемом два литра с турбиной и мощностью 238 лошадиных сил. Силовой агрегат работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, также автомобиль оснащается системой полного привода.
Серийное производство машин стартует на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде во втором квартале 2026 года. Выпуском автомобилей займется акционерное общество «Нижегородские легковые автомобили».
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Денис Мантуров анонсировал начало сборки машин под брендом «Волга» весной 2026 года. Эксперты спрогнозировали стоимость новых моделей в диапазоне от 2,5 до 4,5 млн рублей. Ранее новую линейку автомобилей впервые представили на выставке «Цифровая индустрия промышленной России».
Вооруженные силы США находятся в шаге от получения первого гиперзвукового комплекса, сказал представитель американских сухопутных генерал-лейтенант Фрэнк Лозано Bloomberg.
«Мы очень близки к тому, чтобы полностью оснастить первую батарею всеми своими возможностями, и я не хочу портить сюрприз, но мы в нескольких неделях от этого», – сказал Лозано.
Военные сотрудничают с корпорацией Lockheed Martin для наращивания производства боеприпасов, сборка которых частично осуществляется вручную из-за высокой сложности. Ранее испытательное управление Пентагона предупредило о недостатке данных для оценки эффективности системы Dark Eagle, однако армия не обязана следовать этим рекомендациям.
С 2018 года Вашингтон потратил на данные разработки более 12 млрд долларов, но по-прежнему отстает от Москвы и Пекина. Российские войска уже применяли гиперзвуковые ракеты в ходе спецоперации на Украине.
В 2025 году армия США планировала проведение очередных испытаний дальнобойного гиперзвукового оружия. Издание Defense News сообщало о переносе сроков поставки этих систем на конец 2025 года из-за технических проблем.
Позиция Испании относительно конфликта на Ближнем Востоке постепенно находит поддержку среди стран Евросоюза, сообщает Politico.
Премьер-министр Испании Педро Санчес еще в самом начале осудил удары США и Израиля по Ирану, оказавшись в одиночестве среди европейских лидеров, однако сейчас к его антивоенной линии склоняются и другие государства ЕС.
Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил в интервью изданию: «Европа наконец проявляет решимость – так же, как с самого начала поступила Испания». По его словам, нынешняя позиция ЕС показывает, что Мадрид изначально не был изолирован – он просто стал первым, кто выступил открыто против войны, и теперь другие страны идут вслед за Испанией.
На предстоящем саммите Европейского совета, согласно проекту итогового заявления, ЕС собирается призвать к полному соблюдению международного права всеми сторонами, включая принципы Устава ООН и нормы гуманитарного права, а также выразить критику в адрес США и Израиля.
Альбарес отметил, что истинный реализм в политике заключается в том, чтобы выступать за мир, защищать благополучие граждан и добиваться деэскалации. Испанский министр также провел параллели между атакой на Иран, СВО на Украине, действиями США в Венесуэле и планами Трампа по аннексии Гренландии, подчеркнув: «Цели внешней политики нельзя навязывать войной».
Он добавил, что конфликт уже сказывается на европейцах: растут цены на электроэнергию, и существует риск новой миграционной волны, поскольку в Ливане насчитывается почти 1 млн внутренне перемещенных лиц. Альбарес подчеркнул, что ЕС обязан последовательно осуждать любые войны, независимо от региона, и отстаивать защиту гражданского населения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать действия Вашингтона и Тель-Авива в Иране. Вице-премьер страны Йоланда Диас раскритиковала руководство Евросоюза за недостаточно жесткую позицию по этому конфликту. Позднее министры иностранных дел стран ЕС отказались от предложения США расширить мандат военно-морской миссии.
Политолог Лукьянов: Трамп растерян
Лукьянов в своем Telegram-канале отметил, что это заметно по риторике Трампа, который пытается переложить ответственность на других.
«Сваливать ответственность на агрессивного партнёра – не самый выигрышный ход. Если неправда, то просто несолидно. А если правда – значит США не контролируют ход опасного для всего мира военного кризиса, ими же начатого», – добавил политолог.
Ранее президент США Дональд Трамп после ударов Тегерана по заводам СПГ в Катаре заявил, что Израиль не будет наносить новые удары по иранскому газовому месторождению Южный Парс.
Кроме того, Трамп заявил, что Вашингтон не знал о планах Израиля атаковать газовое месторождение в Иране, а Катар не был причастен к инциденту.
Напомним, QatarEnergy заявила о ракетных ударах по заводам СПГ в Катаре.
Как писала газета ВЗГЛЯД, катарская госкомпания Qatar Energy сообщила о пожарах в промышленном городе Рас-Лаффан в результате ракетной атаки.
Власти Ирана пригрозили уничтожить нефтегазовые объекты на Ближнем Востоке в случае агрессии.
Он отметил, что экстраординарные события последних дней на объектах энергетики региона приведут к неимоверным по масштабам и длительным последствиям, передает ТАСС.
Миллер выразил мнение, что нынешняя ситуация на международных энергетических рынках характеризуется явной доминацией так называемых быков, то есть игроков, ожидающих роста цен. По его словам, «отдыхают только медведи, а пашут в три пота только быки».
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о потрясениях на энергорынках из-за войны вокруг Ирана. Он напомнил о прогнозе Путина о дестабилизации энергорынка из-за Ирана.
Вице-премьер России Александр Новак заявил о масштабном энергетическом кризисе, вызванном конфликтом на Ближнем Востоке.
Арабские страны выразили резкое недовольство действиями США после израильских авиаударов по газовому месторождению «Южный Парс» в Иране, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.
По данным издания, правительства ближневосточных государств были возмущены не только атаками на стратегический объект, но и тем, что Вашингтон не смог остановить эти удары.
Ранее ряд арабских стран активно пытались убедить администрацию президента США Дональда Трампа прекратить удары по энергетической инфраструктуре Ирана. Сейчас они опасаются, что сами могут стать следующей целью.
Советник премьер-министра Катара Маджед Аль Ансари заявил, что нанесение Израилем ударов по объектам, связанным с иранским полигоном «Южный Парс», являющимся продолжением катарского полигона «Северный» – это опасный и безответственный шаг.
В арабских странах считают, что подобные действия угрожают стабильности всего региона.
Объекты нефтяной промышленности этого месторождения подверглись атаке со стороны США и Израиля.
США пообещали, что Израиль не будет наносить новые удары по иранскому газовому месторождению Южный Парс.
Сообщалось, что Вашингтон якобы не знал о планах Израиля атаковать газовое месторождение в Иране, а Катар не был причастен к инциденту.
Компания Qatar Energy сообщила о значительном ущербе крупнейшему СПГ-комплексу в Рас-Лаффане после ракетной атаки.
Атаки проводились с использованием беспилотников, по компрессорной станции (КС) «Русская» пытались ударить 22 дрона, указала компания в своем Telegram-канале.
По КС «Казачья» пытались ударить три дрона, по КС «Береговая» – один.
«Совместными действиями сил Министерства обороны РФ и мобильных оперативных групп атаки отражены, поражения объектов ПАО «Газпром» не допущено», – говорится в сообщении.
Отмечается, что эскалация атака проходит с 17 по 19 марта. Эти объекты инфраструктуры, обеспечивают экспортные поставки газа по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток».
До этого Газпром также сообщал о воздушных атаках на компрессорные станции «Русская» и «Береговая». Минобороны нейтрализовало попытку удара украинских беспилотников по инфраструктуре газопровода «Турецкий поток».
Иран направил официальное письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с требованием компенсации от ОАЭ за ущерб, который был нанесен стране в результате ударов США с территории эмиратов, передает РИА «Новости».
Агентство NourNews опубликовало отрывок из письма, где подчеркивается: «Действия ОАЭ на глобальном уровне влекут за собой международно-правовую ответственность. Такие действия подразумевают возмещение ущерба, включая выплату компенсации за всевозможные убытки, которые были нанесены Ирану».
С конца февраля Соединенные Штаты и Израиль начали наносить удары по объектам на иранской территории, включая Тегеран, в результате чего были разрушения и жертвы среди гражданского населения. В ответ Иран проводит атаки по израильской территории и военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ответ на нападение США и Израиля Иран нанес массированный удар беспилотниками по американской авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани на заседании Совбеза назвал атаку США и Израиля на страну военным преступлением. Позднее Иравани сообщил о гибели более 1,3 тыс. мирных жителей в Иране в результате ударов США и Израиля.
Дмитриев: ЕС стоит обсудить восстановление «Северного потока» за свой счет
По его словам, цена на природный газ в ЕС выросла на 26%, а к 2026 году этот показатель может превысить первоначальные прогнозы более чем вдвое, передает РИА «Новости».
«Цена на природный газ в ЕС сегодня выросла на 26%. И это еще не все! Цена на газ в ЕС в 2026 году более чем вдвое превысит первоначальный прогноз», – написал Дмитриев в соцсетях. Он также отметил, что европейские «поджигатели войны» теперь ностальгируют по «Северному потоку».
Дмитриев добавил, что завтра Евросоюзу стоит обсудить возможность восстановления «Северного потока» – но исключительно за счет собственных средств.
Ранее немецкий политик призвал восстановить «Северные потоки».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что взрыв Украиной газопровода «Северный поток» был направлен против немецких совладельцев этой инфраструктуры и пространства ЕС в целом с точки зрения энергетической безопасности.
Ракетные удары вызвали крупные пожары на объектах QatarEnergy
Катарская государственная компания заявила о нападении на свои мощности, передает РИА «Новости».
В сообщении в соцсети говорится: «QatarEnergy подтверждает, что в ранние часы четверга, 19 марта 2026 года, несколько объектов по производству сжиженного природного газа подверглись ракетным обстрелам, что привело к крупным пожарам и значительному дальнейшему ущербу».
Информация о пострадавших среди персонала пока не поступала. Для борьбы с огнем на месте происшествия были задействованы экстренные службы, которые занимались ликвидацией последствий атаки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, катарская госкомпания Qatar Energy сообщила о пожарах в промышленном городе Рас-Лаффан в результате ракетной атаки.
Ранее в четверг корпус стражей исламской революции заявил о завершении волны ответных ударов по связанной с США энергетической инфраструктуре.
Власти Ирана пригрозили уничтожить нефтегазовые объекты на Ближнем Востоке в случае агрессии.
Подросток из Петербурга пытался расчленить тело после убийства сверстника
16-летний житель Петербурга, задержанный по подозрению в убийстве 17-летнего подростка, пытался расчленить его тело ножовкой после убийства. Как сообщили РИА «Новости» правоохранители, тело погибшего было найдено в болоте неподалеку от железнодорожной станции в Пушкинском районе города. На теле обнаружили признаки насильственной смерти – колотые и резаные раны, а также отчлененные конечности.
По информации пресс-службы ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, задержание произошло на месте преступления: подросток вернулся туда, чтобы спрятать улики. В пресс-службе уточнили, что по предварительной версии, юноши встретились для выяснения отношений, и во время конфликта подозреваемый ударил оппонента ножом в живот.
Правоохранители рассказали, что задержанный дал признательные показания, пояснив, что расчленил тело с помощью ножовки, чтобы скрыть следы преступления. Возбуждено уголовное дело по статье 105 части 1 УК РФ – убийство. Прокуратура Петербурга поставила расследование преступления на особый контроль.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пушкине 16-летнего подростка задержали по подозрению в убийстве сверстника, тело которого нашли с признаками насильственной смерти у железнодорожной станции.
Ранее девятиклассник в Красногвардейском районе Петербурга во время пересдачи контрольной ранил ножом учительницу, после чего его арестовали. До этого молодой человек убил 15-летнюю школьницу в отеле Петербурга.
РБК сообщил о резком росте числа запретов россиянам на выезд за рубеж
На 1 января 2026 года на исполнении у пограничной службы ФСБ России находилось 8,9 млн постановлений о временном ограничении на выезд за рубеж для должников, передает РБК.
За год этот показатель вырос на 41,5%, что стало самым высоким темпом увеличения с 2019 года. В 2024 году наблюдался спад, однако в 2025 году динамика снова изменилась в сторону роста.
Федеральная служба судебных приставов разъясняет, что ограничения применяются к гражданам с долгами по алиментам, компенсации вреда здоровью или морального вреда свыше 10 тыс. руб., а по другим видам долгов – от 30 тыс. руб. На одного должника может приходиться несколько исполнительных производств, что увеличивает суммарное число запретов, хотя реальное число граждан с ограничением меньше.
В течение 2025 года приставы вынесли 9,2 млн новых постановлений, что на 20% меньше, чем годом ранее. После изменений в законе в октябре 2023 года запреты стали бессрочными и действуют до полного погашения долга или прекращения исполнительного производства. Несмотря на сокращение новых ограничений, общий объем действующих мер продолжает расти за счет накопительного эффекта.
Эксперты связывают уменьшение числа новых постановлений с ростом судебных пошлин, что делает суды менее доступными, а также с увеличением числа процедур банкротства, при которых исполнительные производства приостанавливаются. По оценкам специалистов, 8,9 млн постановлений затрагивают примерно 4–6 млн человек.
Юристы отмечают эффективность запретов на выезд, особенно для должников по алиментам и налогам. Однако для заемщиков по микрозаймам и потребительским кредитам мера становится менее действенной из-за переориентации части населения на внутренний туризм.
Как писала газета ВЗГЛЯД, к началу лета 2025 года временные ограничения на выезд из страны действовали в рамках 10,2 млн исполнительных производств. За девять месяцев прошлого года судебные приставы взыскали с должников рекордную сумму свыше 900 млрд рублей. Для злостных неплательщиков алиментов власти предусмотрели создание специального открытого реестра с дополнительными санкциями.