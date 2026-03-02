Иран обратился к МККК с требованием осудить агрессию США и Израиля

Иран обратился к Международному комитету Красного Креста с просьбой принять срочные меры по защите гражданского населения, передает РИА «Новости».
В письме постоянного представителя Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни президенту МККК Мирьяне Сполярич содержится требование осудить противоправные действия, а также призыв к организации использовать свои полномочия для предотвращения нарушений гуманитарного права и обеспечения безопасности гражданских лиц и объектов.
Бахрейни подчеркнул, что агрессия США и Израиля сопровождается серьезными нарушениями международного гуманитарного права.
Он отметил, что преднамеренные и неизбирательные обстрелы гражданских лиц и инфраструктуры, включая больницы и школы, нарушают Женевские конвенции 1949 года и их Дополнительные протоколы.
В письме отдельно указано, что, согласно мандату МККК, организация обязана содействовать соблюдению международного гуманитарного права и принимать меры для предотвращения нарушений и защиты гражданских объектов. Иран настаивает на безоговорочном осуждении подобных действий со стороны МККК.
Военные самолеты Израиля атаковали десятки объектов служб безопасности и разведки в столице Ирана, включая штабы сил «Аль-Кудс».