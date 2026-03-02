Венесуэла выразила солидарность Катару на фоне эскалации вокруг Ирана

Tекст: Денис Тельманов

Дельси Родригес заявила, что обсудила с эмиром Катара ситуацию на Ближнем Востоке, пишет РИА «Новости». В ходе разговора она подчеркнула солидарность Венесуэлы с Катаром из-за дестабилизации региона и подчеркнула, что эскалация насилия ставит весь регион на грань войны.

Родригес выразила надежду на срочное возобновление переговоров с соблюдением принципов суверенитета, независимости и Устава ООН.

В ходе беседы Родригес подтвердила, что только диалог и дипломатия способны привести к миру. Она также передала соболезнования в связи с гибелью мирных жителей региона и вновь призвала к уважению международного права и сохранению мира.

На фоне обострения ситуации государственная компания QatarEnergy заявила о прекращении производства сжиженного природного газа после атаки БПЛА на крупнейший производственный комплекс в Катаре. Это привело к росту цен на газ в Европе на 34% – до 523 долларов за тысячу кубометров, по данным лондонской биржи ICE.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по целям в Иране, в том числе по Тегерану, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданского населения. В ответ Иран атакует объекты на территории Израиля и военные базы США на Ближнем Востоке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейшей акцией в ходе Мюнхенской конференции по безопасности стала антииранская демонстрация, собравшая более 200 тыс. человек. На Парламентской площади Лондона сотни активистов собрались с требованием прекратить агрессию США и Израиля против Ирана.