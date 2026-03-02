Манифестация в поддержку Ирана состоялась у посольства США в Риме

Tекст: Денис Тельманов

Акция прошла у здания посольства США в Риме, передает РИА «Новости». В мероприятии участвовали сторонники Палестины, левых политических движений и около десятка иранцев, преимущественно женщин и детей.

Участники раздавали флаги Ирана и фотографии жертв авиаударов США и Израиля, а также растянули баннер с надписью: «Репрессия не остановит сопротивление и солидарность».

Один из активистов заявил: «В начале года мы приходили сюда, чтобы протестовать против похищения законно избранного президента. Сегодня мы снова здесь, это же посольство совершило качественный скачок, оно больше не похищает президентов, оно убивает их в собственном доме».

Протестующие скандировали лозунги против США, призывая к прекращению вмешательства в дела Ирана и других стран, а также держали плакаты с призывами к солидарности с Ираном, Украиной, Венесуэлой и Кубой.

Полиция присутствовала на месте и контролировала ситуацию, не вмешиваясь в ход акции, следя за тем, чтобы участники не выходили на проезжую часть.

Манифестация прошла на фоне авиаударов США и Израиля по целям в Иране, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и жертвах среди гражданских лиц.

В ответ Иран наносит удары по израильской территории и военным объектам США на Ближнем Востоке. Удары США и Израиля произошли несмотря на продолжающиеся переговоры по иранскому ядерному досье, последний раунд которых состоялся в Женеве 26 февраля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе Мюнхенской конференции по безопасности самой масштабной акцией стала антииранская демонстрация, собравшая более 200 тыс. человек.

В Лондоне на Парламентской площади сотни активистов собрались с требованием прекратить агрессию Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана.