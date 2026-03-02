Первый за трое суток рейс в Москву вылетел из Дубая

Tекст: Вера Басилая

Рейс в Москву был отправлен из международного аэропорта Дубая впервые за почти трое суток. По словам собеседника агентства, вылет осуществляет авиакомпания Flydubai на борту Boeing-737 Max 8, который должен прибыть в московский аэропорт Внуково, передает ТАСС.

Источник в авиадиспетчерских кругах ранее уточнял, что это первый пассажирский рейс, отправленный из Дубая с начала текущих суток. Управление по связям с общественностью эмирата предупреждало, что воздушные гавани могут работать в ограниченном режиме и рекомендовало пассажирам ожидать подтверждения времени вылета от авиакомпаний, прежде чем отправляться в аэропорты.

В пресс-службе отмечали, что ограничения затрагивают не только международный аэропорт Дубая, но и аэропорт Аль-Мактум. Кроме того, несколько часов назад из Абу-Даби в Москву также вылетел первый за более чем двое суток пассажирский рейс, который направляется в аэропорт Шереметьево.

Ранее сообщалось, что путешественникам из России в эмиратском аэропорту вручили ваучеры на одну тыс. дирхамов как извинение за долгое ожидание вылета домой.

Гостиницы Дубая получили поручение не выселять постояльцев в связи с массовой отменой рейсов.

Пассажирский рейс EY67 отправился из аэропорта Абу-Даби в столицу Британии в 14:40 по местному времени.