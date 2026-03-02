Российские наставники раскрыли главные качества для работы с учениками

Tекст: Елизавета Шишкова

Большинство респондентов указали, что главным качеством наставника является эмпатия – этот ответ выбрали 79,4%. На втором месте оказалось умение слушать (69,3%), а третью позицию занял профессионализм (57,7%). В числе других важных качеств отмечены: терпение (32,4%); юмор и позитивный настрой (39%); честность (39,8%); умение ясно излагать мысли (46,3%); мудрость (33,7%), говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Около 73% участников считают наставничество призванием, а не профессией, а только четверть (26,6%) допускает его освоение через обучение. Среди главных трудностей для наставников названы нехватка времени из-за основной работы, низкая мотивация молодежи, недостаточное внимание руководства и отсутствие подготовки. Наиболее востребованной формой поощрения оказалась финансовая мотивация, а также обучение и признание заслуг.

Почти 78% наставников не верят в возможность замены человека искусственным интеллектом: «Наставничество – это про эмпатию, «огонь в глазах» и личный пример», – подчеркнули участники.

Исследование показало, что 70% наставников готовы работать в выходные ради учеников, треть отложит важные проекты, а каждый пятый – предоставит финансовую или круглосуточную поддержку. Некоторые наставники готовы отменить отпуск или даже предоставить жилье ученикам. В то же время наставники учатся у своих подопечных цифровым технологиям, гибкости мышления и креативности.

Почти половина наставников признали, что принцип «скромность украшает человека» не сработал в их жизни, а другие традиционные установки прошлого также часто не подтверждаются на практике.

Генеральный директор Центра знаний «Машук», заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Антон Сериков отметил: «Наставничество сопровождает человека на протяжении всей жизни: первыми наставниками чаще всего становятся родители, учителя и руководители. При этом сегодня всё больше россиян осознанно ищут такого человека рядом: особенно высокий запрос на наставничество наблюдается среди молодёжи». В этом году наставники выбрали символами профессии сову, крылья и книгу и призвали к новым инициативам, посвящённым наставничеству.

В числе фильмов, формирующих мотивацию к саморазвитию, наставники выделили «Офицеры», «Москва слезам не верит», «Большая перемена», а среди книг – «Педагогическую поэму» Антона Макаренко, «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери и «7 навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови.