    США намерены разрушить Иран изнутри и чужими руками
    Военные США рассказали про уязвимость американских ПВО перед иранскими Shahed
    Затонувший у берегов Шри-Ланки иранский фрегат был атакован подлодкой США
    Россиян предупредили о возможном дефиците автозапчастей из ОАЭ
    Путин утвердил новую штатную численность Вооруженных сил
    Путин потребовал от МВД жестко пресекать русофобию и ксенофобию
    Путин призвал ускорить выплаты пострадавшим от мошенников
    Глава МВД оценил некомплект сотрудников ППС
    Колокольцев: Выявляемость схем незаконной миграции выросла на треть
    2 марта 2026, 19:04 • Новости дня

    Блогер показал снимки новой российской ракеты «Изделие 30»

    Блогер Федоров показал снимки новой российской ракеты «Изделие 30»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новую российскую крылатую ракету воздушного базирования под обозначением «Изделие 30» впервые удалось снять крупным планом, сообщил блогер Кирилл Федоров.

    В своем в Telegram-канале «Война История Оружие» Федоров со ссылкой на украинские СМИ написал, что ракета обладает размахом крыла около трех метров, массой боевой части 800 килограммов и способна поражать цели на расстоянии не менее 1500 километров. В публикации отмечается, что первые применения «Изделия 30» были зафиксированы в конце прошлого года.

    Также автор подчеркивает, что новая ракета выступает более доступной альтернативой крылатой ракете Х-101, которой оснащаются стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160.

    В январе американские СМИ сообщили, что Россия применила новые ракеты против Украины.

    4 марта 2026, 03:18 • Новости дня
    В Средиземном море загорелся российский СПГ-танкер «Арктический Метагаз»
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В Средиземном море произошел пожар на российском СПГ-танкере «Арктический Метагаз», который находится под санкциями США и Британии.

    Информация о пожаре на российском газовозе «Арктический Метагаз» (Arctic Metagaz) в Средиземном море опубликована агентством Reuters.

    Судно предназначено для перевозки сжиженного природного газа. По данным агентства, в последний раз оно передавало координаты 2 марта, когда находилось у берегов Мальты. Один из источников заявил, что танкер мог быть атакован беспилотником, однако доказательств этому не предоставил.

    Reuters отмечает, что танкер находится под санкциями США и Британии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сенатский комитет по иностранным делам в Конгрессе США одобрил законопроект о санкциях против танкеров, якобы связанных с так называемым теневым флотом России.

    Объем экспорта сжиженного природного газа из США в 2025 году достиг 156 млрд кубометров, при этом основным рынком сбыта осталась Европа.

    Комментарии (22)
    3 марта 2026, 20:40 • Новости дня
    МИД Эстонии вручил ноту российскому дипломату из-за ледокола в Финском заливе
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту, касающуюся процедурных вопросов передвижения российских ледоколов в эстонских территориальных водах.

    В заявлении ведомства отмечается, что речь идет о ледоколе «Мурманск», который 28 февраля отправился в Финский залив для оказания помощи танкеру Olympic Friendship, застрявшему во льдах, передает РИА «Новости».

    «Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ, чтобы вручить ему ноту касательно процедурных правил передвижения российских ледоколов в территориальных водах Эстонии», – заявили в МИД Эстонии.

    В сентябре МИД Эстонии сообщил о вызове временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина, чтобы вручить ноту протеста из-за российских самолетов на границе с прибалтийской страной.

    Комментарии (17)
    4 марта 2026, 13:24 • Видео
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 11:59 • Новости дня
    Россия отказалась менять белого медведя на японских капибар

    @ Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Директор Барнаульского зоопарка и член президиума Союза зоопарков и аквариумов России Сергей Писарев исключил возможность обмена белого медведя на капибар с японским зоопарком.

    Директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев исключил возможность передачи животного из-за недружественной политики Токио, передает РИА «Новости».

    По его словам, ситуация напоминает отзыв панд Китаем, поэтому дефицитных водосвинковых придется искать в других странах.

    «Наш белый медведь и знаменитая китайская панда – это не просто животные, это политика. Вы, наверное, слышали, когда Китай потребовал вернуть всех панд из Японии из-за недружественных действий со стороны руководства Японии по отношению к Китаю», – подчеркнул Писарев.

    Он подчеркнул, что белый медведь является национальным достоянием, и Россия не отдаст его Японии, несмотря на дефицит капибар в российских зоопарках. Писарев добавил, что российские зоопарки помогут коллегам по Евразийской ассоциации зоопарков и аквариумов, но диктовать условия России невозможно. По его словам, капибар можно получить из других стран.

    Руководитель Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев также раскритиковал предложение обменять дальневосточного леопарда на грызунов. Он сравнил такую сделку с попыткой выменять золото на кусок мыла, отметив особую ценность редких хищников.

    Ранее японский зоопарк Токусима выразил желание обменять своих капибар на белого медведя или амурского леопарда. Японская сторона испытывает потребность в хищнике для размножения после смерти медведя Гого, ранее привезенного из Перми.

    В России фиксируется дефицит капибар, поскольку зоопарки по всей стране хотят приобрести этих животных из-за их растущей популярности.

    Комментарии (9)
    4 марта 2026, 14:52 • Новости дня
    Путин потребовал от МВД жестко пресекать русофобию и ксенофобию
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал МВД жестко пресекать любые проявления русофобии, ксенофобии и религиозной вражды.

    По его словам, важно не только реагировать на подобные инциденты, но и активно выявлять тех, кто стремится раскачать ситуацию в российском обществе, передает ТАСС.

    «Задача МВД – жестко пресекать любые проявления русофобии, ксенофобии, религиозной вражды, расширять профилактическую работу в этой сфере, оперативно выявлять тех, кто стремится раскачать ситуацию в России, в нашем обществе», – подчеркнул Путин на заседании коллегии МВД.

    Ранее Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости жестко пресекать действия, направленные на разжигание русофобии и попытки раскола общества.

    Комментарии (11)
    3 марта 2026, 20:48 • Новости дня
    Хабенский отказался комментировать слухи о назначении ректором Школы-студии МХАТ
    Хабенский отказался комментировать слухи о назначении ректором Школы-студии МХАТ
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народный артист России, художественный руководитель и директор МХТ имени А.П. Чехова Константин Хабенский не подтвердил слухи о его возможном назначении ректором Школы-студии МХАТ.

    «Пусть те, кто об этом написал, и комментируют, при чем здесь я?» – сказал Хабенский в ответ на вопросы журналистов, передает ТАСС.

    В январе министр культуры России Ольга Любимова сообщила о назначении режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Выпускники выступили против этого решения.

    В среду Богомолова освободили от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ.

    Ранее народный артист России Сергей Безруков сообщил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на должность ректора Школы-студии МХАТ.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 05:52 • Новости дня
    Японский зоопарк предложил России капибар в обмен на белого медведя
    @ Jurgen & Christine Sohns/ imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Зоопарк Токусима выразил желание обменять часть своих многочисленных капибар на белого медведя для размножения или на амурского леопарда.

    Как передает РИА «Новости», заместитель директора зоопарка Токусима Нариоми Китамура заявил, что учреждение готово обменять своих капибар на белого медведя или амурского леопарда.

    Токусима занимает одно из первых мест в Японии по количеству этих животных на фоне дефицита капибар в России.

    «Мы хотели бы обменяться нашими капибарами на другое животное. Номер один – это полярный медведь. Дело в том, что у нас есть белая медведица, но она одна. Нам нужен самец для размножения», – сказал Китамура.

    В зоопарке рассказали, что ранее планировали получить самца белого медведя из Йокогамы, однако животное по кличке Гого, родившееся в Перми, умерло во время подготовки к транспортировке. Кроме того, представители Токусимы выразили интерес к амурскому леопарду.

    Капибары появились в Токусиме в 2007 году, а к 2016 году их численность достигла 35 особей. К 2021 году количество капибар в зоопарке выросло до 90 благодаря естественному размножению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость капибар в российских зоопарках выросла до 2 млн рублей из-за высокого спроса и дефицита неродственных животных.

    В России фиксируется дефицит капибар, поскольку зоопарки по всей стране хотят приобрести этих животных из-за их растущей популярности.

    Комментарии (7)
    4 марта 2026, 01:55 • Новости дня
    Спецборт МЧС с покинувшими Иран россиянами вылетел из Азербайджана в Москву

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спецборт МЧС России с 117 гражданами, покинувшими Иран, вылетел из Азербайджана в Москву, сообщили в пресс-службе ведомства.

    В ведомстве отметили: «Самолет Ил-76 вылетел в Москву с людьми, покинувшими территорию Ирана через наземные пункты пропуска. На территорию Российской Федерации прибудут 117 человек, в том числе 54 ребёнка», передает РИА «Новости».

    Пассажиров сопровождает команда врачей отряда «Центроспас» и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС. Все они готовы оказать эвакуированным необходимую медицинскую и психологическую поддержку.

    Во вторник МЧС сообщало, что спецборт вылетел в Азербайджан за россиянами.

    Ранее замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин потребовал от авиакомпаний предоставить детальный план вывозных рейсов с Ближнего Востока до 7 марта, включая меры поддержки пассажиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, временное закрытие воздушного пространства Ирана привело к сбоям в авиасообщении между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Тысячи российских туристов столкнулись с задержками рейсов и сложностями при возвращении домой. Основной причиной сложившейся ситуации стали ограничения из-за закрытия воздушного пространства Ирана на фоне обострения кризиса на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 15:03 • Новости дня
    Путин призвал ускорить выплаты пострадавшим от мошенников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости активизации процесса возмещения ущерба гражданам, пострадавшим от мошеннических действий.

    На расширенном заседании коллегии МВД России глава государства отметил, что вопрос компенсации особенно остро стоит для людей, утративших сбережения и оказавшихся в долговой зависимости, передает ТАСС.

    «Важно активизировать возмещение ущерба потерпевшим. Для людей, потерявших накопления, попавших в долговую зависимость, это очень чувствительный, острый вопрос», – сказал он.

    Ранее в Генпрокуратуре России сообщили, что сумма потерь от действий кибермошенников в стране за 2025 год превысила 195 млрд рублей, жертвам удалось вернуть лишь небольшую долю похищенного.

    Сообщалось, что в России выявили более 244 тыс. случаев кибермошенничества через мессенджеры.

    Комментарии (9)
    3 марта 2026, 21:42 • Новости дня
    В Казани продан на торгах бывший особняк бежавшего из России Бекмамбетова

    Бывший особняк XIX века режиссера Бекмамбетова в Казани продали на торгах за 21 млн

    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Победителем торгов по бывшему особняку режиссера Тимура Бекмамбетова в Казани стал некий Сергей Еремеев, заплативший более 21,4 млн рублей, сообщают информагентства.

    Особняк XIX века на улице Марджани в Казани, ранее принадлежавший уехавшему после начала СВО из России режиссеру Тимуру Бекмамбетову, был продан на электронном аукционе, передает ТАСС. Согласно данным торговой площадки, победителем стал некий Сергей Еремеев, предложивший цену в 21 443 963 рубля.

    В аукционе участвовал объект культурного наследия – Дом Багаутдиновой (Марджани) – Апанаевой, построенный в 1873 году и включающий помещения общей площадью более 200 кв. м.

    Начальная цена торгов составляла 9 323 465 рублей, шаг аукциона – 466 173 рубля. Судебное решение о продаже было вынесено Вахитовским районным судом Казани на основании иска прокуратуры после проверки состояния здания. Проверка выявила, что объект, признанный культурным наследием в 2000 году, содержался бесхозяйственно: после пожара и обрушения крыши в 2021 году были проведены только противоаварийные работы, полноценная реставрация так и не началась.

    Бекмамбетов, являвшийся ответчиком по делу, на заседание суда не присутствовал. В решении суда отмечалось, что он не предпринимал меры по сохранению памятника архитектуры. Покупатель особняка, помимо уплаты стоимости покупки, обязан провести восстановительные работы, сметная стоимость которых оценивается в 91,8 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, особняк режиссера фильма «Ночной дозор», который уехал из России, выставили на торги 28 января. Ранее суд в Казани лишил прав на жилье собственника квартиры из-за нарушений спокойствия и безопасности соседей, и квартира будет продана на торгах.


    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 20:24 • Новости дня
    Суд передал государству активы экс-главы Плеса на 1 млрд рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший глава Плесского городского поселения Алексей Шевцов (иноагент) лишился активов и доходов на сумму более 1 млрд рублей после вступления решения суда в законную силу, сообщает Генпрокуратура.

    Ивановский областной суд рассмотрел апелляцию на решение Приволжского районного суда по иску прокурора региона к бывшему главе Плесского городского поселения Алексею Шевцову (признан иностранным агентом) и связанным с ним лицам,  сообщает Генпрокуратура.

    Суд признал требования прокуратуры обоснованными и постановил обратить в доход государства объекты недвижимости, денежные средства и доли в коммерческих организациях, принадлежавшие Шевцову и его окружению на общую сумму более 1 млрд рублей.

    Установлено, что в течение десяти лет до 2015 года Шевцов, занимая должности депутата и главы поселения, покровительствовал подконтрольным компаниям в сфере недвижимости, гостиниц и общепита. К ведению бизнеса были привлечены родственники и доверенные лица, а для управления активами создана сеть взаимосвязанных фирм.

    За это время было оформлено право собственности более чем на 145 объектов недвижимости в Плесе, часть из которых ранее находилась в государственной и муниципальной собственности. В последние два года суды неоднократно признавали незаконными сделки по передаче земельных участков Шевцову.

    В результате решения суда в собственность государства перешли объекты недвижимости, доли в компаниях, а также взысканы незаконно полученные доходы. Судебный акт уже вступил в силу, отмечает Генпрокуратура.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2025 года Приволжский городской суд Ивановской области постановил изъять имущество бывшего председателя совета города Плес Алексея Шевцова (иноагент) и его родственников на сумму свыше 1 млрд рублей. Прокуратура заявила, что Шевцов оформил большую часть городского имущества на своих близких.

    В 2024 году Генпрокуратура уже изъяла у Шевцова земельный участок площадью 2,3 га и признала незаконными постройки под брендом «избинг-отеля». В целом с 2024 по 2025 год по искам прокуратуры у Шевцова и аффилированных лиц изъяли свыше 26 га земли. Причем одна из крупнейших площадей предоставлялась компании Шевцова в аренду по минимальной ставке.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 09:21 • Новости дня
    Захарова назвала позицию Канады по атакам на Иран случаем из медицины

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что позиция Канады об ударах США и Израиля по Ирану похожа на случай из медицины.

    Позиция Канады по поводу атак США и Израиля на Иран напоминает ситуацию из медицины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает радио Sputnik.

    Захарова прокомментировала слова премьера Канады Марка Карни, который выразил поддержку ударам, отметив, что «делает это с сожалением» и считает ситуацию провалом международного порядка.

    «Такие случаи описаны в медицине. Когда над ними насилие не совершают, они это делают добровольно, но через «не могу», – заявила Захарова.

    Ранее Захарова назвала ситуацию на Ближнем Востоке чудовищным моментом истории.

    США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана.

    Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам.

    МИД России осудил это вооруженное нападение на суверенное государство.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 20:32 • Новости дня
    Женщина пострадала при атаках ВСУ по Белгородской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате новых атак беспилотников ВСУ в Белгородской области пострадала одна женщина и повреждены автомобили, дома и производственные объекты, сообщают местные власти.

    В результате атаки дрона на город Грайворон пострадала мирная жительница, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Женщина получила баротравму и самостоятельно обратилась за медицинской помощью в Грайворонскую ЦРБ. После оказания помощи ее отпустили на амбулаторное лечение.

    На месте происшествия были повреждены два автомобиля. В Шебекинском округе, в селе Зиборовка, из-за удара FPV-дрона пробита кровля одного из корпусов производственного предприятия, а в селе Новая Таволжанка поврежден коммерческий объект. Еще два FPV-дрона нанесли ущерб частным домам: выбиты окна, посечены кровли, фасады, повреждены автомобиль и линия электропередачи.

    В других населённых пунктах региона также зафиксированы повреждения. В селе Солохи FPV-дрон атаковал автомобиль, испорчен кузов. В селе Отрадное два дрона сдетонировали на парковке, пострадали две машины. В селе Глотово в частном доме пробита кровля и выбиты окна, в селе Смородино пострадала надворная постройка, а в селе Замостье повреждена кабина грузовика.

    В хуторе Верный Волоконовского округа дрон ударил по припаркованной ГАЗели, транспортное средство повреждено. В Гора-Подол также сообщается о повреждении машины вследствие атаки дрона. Власти уточняют информацию о последствиях, аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Шебекинском округе Белгородской области при атаках ВСУ пострадали два мирных жителя – мужчина и женщина. А в субботу после ракетного удара по энергетической инфраструктуре Белгорода около 60 тыс. жителей остались без электричества, а светофоры вышли из строя.

    Ранее, 23 февраля в Шебекино после атаки украинского дрона на автомобиль четыре мирных жителя пострадали и были госпитализированы для оказания медицинской помощи. Последний раз жертвы от атак ВСУ в регионе фиксировали 22 февраля, тогда от ударов дронов ВСУ за один день  погибли два человека.


    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    Путин поручил МВД усилить набор ветеранов СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал Министерство внутренних дел активнее привлекать ветеранов специальной военной операции в ряды ведомства.

    По словам главы государства, участники спецоперации обладают необходимым боевым опытом, а также психологической и физической закалкой, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что ветераны могут значительно укрепить личный состав МВД. Президент обратился к руководству министерства с просьбой активнее вести подбор таких кандидатов на имеющиеся вакансии.

    Также Путин выразил благодарность сотрудникам МВД за добросовестную работу. Он отметил, что особую признательность испытывает к тем сотрудникам, которые с мужеством выполняют задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.

    Ранее Путин поддержал привлечение ветеранов СВО к борьбе с нелегальной миграцией.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 21:46 • Новости дня
    В Москве наградили лауреатов юбилейного сезона «Знание.Премия»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве в Национальном центре «Россия» прошла церемония вручения награды «Знание.Премия» – главной просветительской награды страны. Были объявлены 32 лауреата в 18 номинациях.

    Президент России Владимир Путин передал участникам церемонии поздравления и подчеркнул важность вкладов просветителей в воспитание молодежи и укрепление связи поколений. Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко зачитал обращение главы государства.

    «ССегодня мы чествуем лауреатов этой престижной награды – педагогов и ученых, литераторов и журналистов, предпринимателей и общественных деятелей, целые коллективы, которые искренне, по зову сердца посвящают себя наставничеству, развитию просветительского движения в нашей стране. Отмечу, ваш многогранный труд исключительно востребован, он расширяет кругозор, формирует у людей, особенно у молодежи, ответственную гражданскую позицию, воспитывает стремление к познанию и саморазвитию, укрепляет связь поколений», – сказал Путин в послании. Президент также поздравил собравшихся с Днем наставника.

    Кириенко в свою очередь выразил благодарность десяткам тысяч просветителей, ежедневно передающим знания и личный пример по всей стране, а также отдельно поблагодарил героев СВО и ветеранов, присутствовавших в зале, отметив их мужество и героизм.

    После этого он вручил награды в ключевой номинации «За общий вклад в просвещение». Лауреатами стали главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, а также проект Минпросвещения России «Разговоры о важном».

    В числе лауреатов в других номинациях – первый заместитель гендиректора «Иннопрактика» Наталья Попова и проект «Атомный урок» от «Росатома» и Минпросвещения, сборник стихов «Голос фронта» Сергея Лобанова, религиозно-просветительская программа «Слово пастыря» и проекты, сохраняющие память о подвигах защитников Отечества, такие как «Твой Герой» и «Без срока давности».

    Особое внимание было уделено развитию образования, наставничеству, экологии, науке, культуре, спорту. Были отмечены такие проекты, как конкурс для педагогов «Разумное, доброе, вечное», сеть госпитальных школ «УчимЗнаем», мультфильмы «Простоквашино. Финансовая грамотность», туристские поезда РЖД и фестиваль «Театральный бульвар – 2025».

    В номинации «За вклад в просвещение в сфере "Экология и Туризм"» просветителем года стал путешественник Федор Конюхов. В номинации «За вклад в просвещение в сфере "Спорт и ЗОЖ"» лучшим проектом  в этой номинации признано движение «Волонтеры-медики», а лауреатом-просветителем стал ветеран СВО Вячеслав Нагаев. Потеряв ногу и локтевой сустав, он вернулся к активной жизни и возглавил спортивное направление Ассоциации ветеранов СВО по Хабаровскому краю.

    Вноминации «За вклад в просвещение в сфере "История и Политика"» просветителем года стал международный обозреватель Федор Лукьянов. В номинации «За вклад в просвещение в сфере "Культура и Искусство"» просветителем года признан худрук Донецкой государственной академической филармонии Александр Парецкий.

    Учитель математики Пётр Земсков, директор Калужского техникума электронных приборов Галина Баранова и доцент Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики Татьяна Храмова отмечены как лучшие просветители в образовательных организациях.

    Лучшим просветительским фильмом признана картина «В списках не значился», которую посмотрели полтора миллиона зрителей.

    Награду «Юный просветитель года» вручили учащейся из Перми Алёне Варлашовой. В номинации «Народный выбор» победили заведующий региональным центром развития студенческого самоуправления в Тульской области Роман Вепринцев, международная акция «Диктант Победы», а в номинации «Выбор Первых» – олимпийский чемпион Никита Нагорный.

    Приз «Иностранный просветитель года» получил итальянский журналист Андреа Лучиди, освещающий события СВО.

    Организаторы объявили о нововведениях, которые появятся в следующем сезоне. Специально к Году единства народов России, который проходит в 2026 году, будет создана тематическая номинация. А главная номинация «За общий вклад в просвещение» теперь будет носить имя легендарного советского ученого, первого председателя правления Всесоюзного общества «Знание» Сергея Вавилова.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 03:52 • Новости дня
    Сомнолог Бонадыкова объяснила возникновение сонного паралича у людей

    Tекст: Денис Тельманов

    Сонный паралич часто связывают с недосыпом, нарушением режима, стрессом и сном на спине, а частые эпизоды требуют консультации специалиста.

    Врач сомнолог-кардиолог Скандинавского центра здоровья Валерия Бонадыкова сообщила, что сонный паралич может появляться из-за недосыпа, сбитого режима сна, сна на спине, сильного стресса и резких пробуждений, передает РИА «Новости».

    «Если сонный паралич повторяется, почти всегда есть триггеры: недосып, сбитый режим, сон на спине, сильный стресс, резкие пробуждения, иногда сопутствующие нарушения сна», – рассказала врач.

    По ее словам, профилактика таких состояний заключается в выравнивании графика, полноценном отдыхе, ограничении кофеина и алкоголя вечером, а также отказе от сна на спине.

    Бонадыкова добавила, что если эпизоды сонного паралича становятся частыми, пугающими, сопровождаются выраженной дневной сонливостью или внезапными провалами в сон, необходимо обратиться к специалисту, чтобы исключить серьезные расстройства сна.

    Она объяснила, что сонный паралич возникает, когда мозг уже почти проснулся, а защитное расслабление мышц, характерное для быстрого сна, еще не отключилось.

    В этот момент человек находится в сознании, осознает свое положение, но не может двигаться. Часто возникают усиленное дыхание, ощущение давления в груди, сердцебиение и чувство нехватки воздуха. По словам Бонадыковой, обычно подобные симптомы связаны именно со стрессовой реакцией организма, а не с опасными состояниями сердца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минздрав Карелии заявил, что совместный сон с кошками может укрепить нервную систему и иммунитет, но повысить риск кожных заболеваний и аллергии.

    Немецкий специалист Петер Акст считает, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки могут нанести вред здоровью.

    Охранник из Свердловской области выиграл в лотерею 60 млн рублей после сна его жены о белых курах, который предвещал успех.

    Комментарии (0)
