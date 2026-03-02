Из Абу-Даби вылетел первый после эскалации пассажирский лайнер

Первый самолет с начала эскалации вылетел из Абу-Даби в Лондон

Tекст: Вера Басилая

Согласно информации сервиса Flightradar, рейс под номером EY67 отправился в пункт назначения. Лайнер покинул взлетно-посадочную полосу в 14.40 по местному времени, передает РИА «Новости».

Этот вылет стал знаковым событием, так как является первым рейсом из аэропорта Абу-Даби с момента начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Международный аэропорт Заид в Абу-Даби открыл регистрацию на регулярный рейс авиакомпании Etihad Airways в Москву.

Российские отдыхающие на Бали столкнулись с трудностями при возвращении домой из-за временного закрытия аэропорта Дубая.

Авиакомпания UTair приостановила перелеты между Россией и Дубаем по причине ограничений в воздушном пространстве.

