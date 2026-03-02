Иранский дрон атаковал объект Qatar Energy на севере Катара

Tекст: Ольга Иванова

Два беспилотных летательных аппарата, выпущенных с иранской территории, атаковали промышленные и энергетические объекты в Катаре, сообщает ТАСС.

По информации министерства обороны эмирата, один дрон был нацелен на водяной резервуар электростанции в Месаиде, а второй – на энергетический объект компании Qatar Energy в промышленном городе Рас-Лаффан.

В ведомстве отметили, что атака произошла на севере Катара. Жертв среди населения и сотрудников компаний нет. В настоящее время власти проводят оценку нанесенного ущерба инфраструктуре и выясняют обстоятельства случившегося.

Как писала газета ВЗГЛЯД, советник катарского премьер-министра сообщил, что иранские силы предприняли несколько попыток нанести удары по международному аэропорту Хамад в Дохе.

ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке. Иранский дрон-камикадзе атаковал американскую базу в Эрбиле.