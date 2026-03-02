Путин призвал увеличить трудоустройство бойцов СВО

Путин: Трудоустройство бойцов СВО является очень важной задачей

Tекст: Валерия Городецкая

«Хочу поблагодарить вас за работу по поддержке участников СВО. Знаю, что 65% ветеранов, которые возвращаются из зоны специальной военной операции, трудоустраиваются у вас. Это не предел. Надо, безусловно, увеличивать этот процент трудоустроенных. Это очень важная задача», – заявил глава государства, передает ТАСС.

Путин отметил положительную динамику в регионе по этому показателю и добавил, что Амурская область демонстрирует хорошие результаты, которые могут служить примером для других субъектов страны.

В понедельник Путин принял в Кремле губернатора Амурской области. Предыдущая встреча Путина и Орлова состоялась в 2023 году в Благовещенске, где обсуждались перспективы развития Амурской области.