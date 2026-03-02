В России стартовал масштабный конкурс для наставников и ветеранов СВО

Регистрация участников проекта стартовала второго марта и продлится до 12 апреля. Конкурс проводится по поручению президента Владимира Путина Роспатриотцентром, «Движением Первых» и Центром «ВОИН». За два года инициатива объединила более 120 тыс. человек.

В этом сезоне открыто шесть номинаций, включая новое направление «Быть примером» для работы с трудными подростками. Традиционно представлена категория «СВОй наставник», в которой участвуют ветераны спецоперации. К проекту впервые смогут присоединиться граждане Абхазии.

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров поздравил коллег с профессиональным праздником. «Сегодня наша страна впервые отмечает День наставника. Уверен, наставники есть в жизни каждого из нас, и их значение трудно переоценить», – заявил он.

Сразу после подачи заявки конкурсанты приступят к отборочному этапу с видеовизиткой и тестированием. В полуфинал пройдут 2 тыс. лучших наставников, а в решающей стадии встретятся 400 финалистов. Их ждут деловая игра, образовательный блок и защита проектов.

Глава Роспатриотцентра Елена Беликова отметила, что организаторы уделяют особое внимание интеграции наставничества в систему патриотического воспитания. По ее словам, конкурс позволяет выявить лучшие практики и сформировать кадровый резерв. Важно, чтобы передача опыта стала осознанным выбором и внутренней потребностью.