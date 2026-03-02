В FIDE назвали ошибкой возвращение Карякина в мировой рейтинг

Tекст: Мария Иванова

Российский шахматист появился в обновленном рейтинге 28 февраля, заняв десятое место с 2750 очками. Однако уже 2 марта его вновь удалили из списка, сообщает ТАСС.

В организации пояснили, что включение спортсмена произошло из-за оплошности квалификационной комиссии.

«Из-за оплошности в процессе утверждения матч на «Российской шахматной короне» был включен в рейтинг-лист FIDE... в нарушение настоящих правил. В результате этого статус Сергея Карякина был изменен на неактивный», – заявили в пресс-службе.

Согласно регламенту, если спортсмен не играет в классику год, его исключают из списков. В марте 2022 года Карякина отстраняли на шесть месяцев за поддержку спецоперации на Украине. Позже гроссмейстер отказался выступать на международных турнирах под нейтральным флагом.

Сейчас Карякину 36 лет. В 2016 году он выиграл турнир претендентов и сражался за звание чемпиона мира с Магнусом Карлсеном. Также россиянин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам и блицу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский гроссмейстер Сергей Карякин выбыл из списков Международной шахматной федерации всего через 48 часов после возвращения. Ранее норвежский шахматист Магнус Карлсен раскритиковал президента FIDE Аркадия Дворковича за управленческие решения. До этого лидер мирового рейтинга отказался выступать на турнирах под эгидой организации из-за скандала с дресс-кодом.