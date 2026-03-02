КСИР сообщил об ударе по офису Нетаньяху

Иран нанес ракетный удар по офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и месту пребывания командующего ВВС Израиля Томера Бара, передает ТАСС. Об этом утром сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
В заявлении КСИР говорится: «Офис премьер-министра преступного сионистского режима и месторасположение командующего военно-воздушными силами армии этого режима были поражены в ходе целенаправленных и внезапных атак ракетами Kheibar в десятой волне ударов, нанесенных вооруженными силами Исламской республики». Также представители КСИР отметили, что судьба премьер-министра Израиля остается неизвестной.
Официальные израильские источники пока не подтвердили информацию о попадании ракет и возможных последствиях удара.
В результате атаки ранее погиб верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. В Иране объявлен сорокадневный траур.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана заявил о запуске процесса избрания нового лидера страны. Дональд Трамп заявил о гибели 48 «лидеров Ирана». Аятолла Ширази объявил священную войну США и Израилю.