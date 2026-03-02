Иран заявил о «полномасштабной войне» с США

Иран находится в состоянии полномасштабной войны после нападения Соединенных Штатов и Израиля, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в разговоре с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, передает ТАСС.
По словам Аракчи, Иран нанес ответные удары по территории Израиля и по базам Соединенных Штатов в регионе, а также готов защищаться столько, сколько потребуется.
Глава МИД Ирана отдельно подчеркнул, что страна намерена отомстить за убийство верховного лидера Исламской республики аятоллы Али Хаменеи, назвав его «лидером-мучеником».
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении вести военные действия против Ирана на протяжении четырех недель.
В результате атак США и Израиля в Иране погибли около 170 учащихся и учителей.
Аятолла Ширази объявил священную войну США и Израилю.
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия США и Израиля в Иране «предательством дипломатии».
Россия заявила о готовности выступить посредником для мира на Ближнем Востоке.