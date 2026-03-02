  • Новость часаСпецборт МЧС с покинувшими Иран россиянами вылетел из Азербайджана в Москву
    Война на Ближнем Востоке подрывает украинскую ПВО
    Армия Израиля заявила об ударе по секретной ядерной базе Ирана
    Продажи новых авто в России показали худший за десять лет результат
    Сбитого пилота F-15 ВВС США в Кувейте местные жители едва не забили трубой
    Иран заявил об уничтожении 10 танкеров в Ормузском проливе
    СМИ сообщили о выборах сына Али Хаменеи новым верховным лидером Ирана
    На российском СПГ-танкере в Средиземном море возник пожар
    Армия Китая назвала пять уроков операции Израиля и США против Ирана
    Испания призвала США уважать международное право
    2 марта 2026, 12:50 • Новости дня

    Песков анонсировал международные телефонные переговоры Путина

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин в понедельник намерен провести международные телефонные переговоры, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    У президента на понедельник намечены встречи и совещания, крупных публичных мероприятий не планируется, сообщил Песков, передает ТАСС.

    Также у Путина на 2 марта запланированы международные телефонные разговоры.

    Ранее Песков сообщал, что Москва поддерживает постоянный диалог с Тегераном и другими вовлеченными странами на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

    Напомним, Путин осудил убийство верховного аятоллы Ирана Сейеда Али Хаменеи.

    1 марта 2026, 13:20 • Новости дня
    Путин назвал убийство Хаменеи циничным нарушением всех норм морали
    Путин назвал убийство Хаменеи циничным нарушением всех норм морали
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин направил телеграмму иранскому коллеге Масуду Пезешкиану после трагической гибели верховного руководителя Исламской республики аятоллы Али Хаменеи, сообщил Кремль.

    Владимир Путин решительно осудил убийство Сейеда Али Хаменеи, назвав его циничным нарушением норм морали и международного права, сообщается на сайте Кремля.

    «В нашей стране аятоллу Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений», – подчеркнул президент.

    Российский лидер отметил роль погибшего в выведении российско-иранских отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Путин также передал слова искренней поддержки родным и близким Хаменеи, правительству и всему народу Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гостелевидение Ирана объявило о смерти лидера революции аятоллы Али Хаменеи в результате атаки США и Израиля. Корпус стражей исламской революции пообещал отомстить за гибель верховного руководителя страны.

    2 марта 2026, 15:14 • Новости дня
    Путин и лидер ОАЭ обсудили конфликт на Ближнем Востоке
    Путин и лидер ОАЭ обсудили конфликт на Ближнем Востоке
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В телефонном разговоре президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян подчеркнули важность немедленного прекращения огня и возвращения к дипломатии на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

    Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Главной темой разговора стали события, связанные с американо-израильской агрессией против Ирана и ответными действиями Тегерана. Оба лидера акцентировали необходимость скорейшего прекращения огня и перехода к политико-дипломатическому разрешению конфликта, говорится на сайте Кремля.

    Путин напомнил, что российская сторона многое сделала в плане содействия мирному урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы и поиска взаимоприемлемых компромиссов.

    Президент России отметил, что значительный вклад в этот процесс внесли Эмираты, однако наработки были сорваны в результате вооруженной агрессии против суверенного государства, члена ООН. Путин также поблагодарил Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна за помощь российским гражданам, находящимся в ОАЭ, в условиях форс-мажорной ситуации.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин в понедельник намерен провести международные телефонные переговоры.

    Путин направил телеграмму иранскому коллеге Масуду Пезешкиану после трагической гибели верховного руководителя Исламской республики аятоллы Али Хаменеи.

    3 марта 2026, 14:40 • Видео
    Фактор Китая на войне с Ираном

    По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    2 марта 2026, 18:24 • Новости дня
    Путин обсудил с принцем Саудовской Аравии эскалацию на Ближнем Востоке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в ходе телефонного разговора выразили обеспокоенность риском расширения конфликта, охватившего несколько стран Ближнего Востока. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

    Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом ситуацию на Ближнем Востоке, передает Кремль. Стороны выразили серьезную обеспокоенность рисками расширения зоны конфликта, который уже затронул несколько арабских государств и несет угрозу катастрофических последствий.

    Путин подчеркнул необходимость скорейшего решения сложившейся крайне опасной ситуации исключительно политико-дипломатическими методами.

    Мухаммед бен Сальман выразил мнение, что Россия в текущих условиях способна сыграть стабилизирующую роль благодаря своим дружественным отношениям как с Ираном, так и со странами Персидского залива.

    Ранее Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа по телефону обсудили эскалацию ситуации вокруг Ирана после действий США и Израиля.

    Также президент России провел телефонные переговоры с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани по поводу кризиса на Ближнем Востоке.

    Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора подчеркнули важность немедленного прекращения огня и возвращения к дипломатии на Ближнем Востоке.

    2 марта 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин обсудил с эмиром Катара агрессию США и Израиля против Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Разговор был посвящён последствиям действий США и Израиля против Ирана, которые привели к тяжёлому кризису на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Кремля.

    Владимир Путин обсудил с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани ситуацию на Ближнем Востоке, основное внимание было уделено кризису, возникшему из-за американо-израильской агрессии против Ирана, передает сайт Кремля. В Кремле назвали действия США и Израиля вопиющим нарушением международного права, что привело к тяжёлым последствиям для народа Ирана.

    Стороны выразили обоюдную озабоченность рисками расширения конфликта и возможностью вовлечения третьих стран. В разговоре отмечена надежда, что ответные действия Ирана не затронут гражданское население и инфраструктуру соседних государств, включая туристические и транспортные объекты.

    Эмир Катара поблагодарил за поддержку государств региона и подчеркнул, что сотрудничество с Россией по-прежнему является приоритетом. Лидеры выразили надежду на скорейшую деэскалацию и возвращение к политико-дипломатическим методам урегулирования разногласий на основе взаимного уважения и равноправия.

    Достигнута договоренность о продолжении двусторонних контактов по различным каналам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян подчеркнули важность немедленного прекращения огня и возврата к дипломатии на Ближнем Востоке.

    Путин направил телеграмму иранскому коллеге Масуду Пезешкиану после гибели верховного руководителя Исламской республики аятоллы Али Хаменеи.

    2 марта 2026, 14:15 • Новости дня
    Путин указал главе Амурской области на расхождение данных по урожаю в регионе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обратил внимание губернатора Амурской области Василия Орлова на расхождение в статистике по урожаю.

    В ходе встречи в Кремле Орлов отчитался о новых рекордах в сельском хозяйстве региона, передает РИА «Новости». «В частности, в 2025 году очередной рекорд – 2 млн 200 тыс. по зерновым и по сое», – отметил он.

    Путин в ответ сообщил, что согласно его данным, наблюдается снижение уровня сельхозпроизводства.

    Орлов пояснил, что в некоторых хозяйствах урожайность достигла 30 центнеров на гектар, в то время как средний показатель по области составил 19 центнеров.

    В понедельник Путин принял в Кремле губернатора Амурской области. В ходе встречи президент призвал увеличить трудоустройство бойцов СВО. Он также отметил рост численности населения в Амурской области.

    2 марта 2026, 14:59 • Новости дня
    Глава Амурской области принес Путину книгу о советских разведчиках

    Глава Амурской области Орлов принес Путину книгу о советских разведчиках

    Глава Амурской области принес Путину книгу о советских разведчиках
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Амурской области Василий Орлов принес в Кремль на встречу с президентом России Владимиром Путиным книгу «Дело «Маки-Мираж» Николая Чумакова.

    Издание рассказывает о малоизвестной операции советских разведчиков, которая проходила на Дальнем Востоке и в Китае в 1920–1930-х годах, передает РИА «Новости».

    «Маки-Мираж» – уникальная спецоперация советских служб, направленная на предотвращение нападения Японии на СССР.

    В понедельник Путин принял в Кремле губернатора Амурской области.

    Предыдущая встреча Путина и Орлова состоялась в 2023 году в Благовещенске, где обсуждались перспективы развития Амурской области.

    2 марта 2026, 17:04 • Новости дня
    Путин обсудил с королем Бахрейна эскалацию вокруг Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа по телефону обсудили резкую эскалацию ситуации вокруг Ирана, возникшую после действий США и Израиля, которая может привести к полномасштабной войне с непредсказуемыми последствиями. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

    Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа обсудили по телефону ситуацию вокруг Ирана, сообщает сайт Кремля.

    В ходе беседы стороны выразили озабоченность беспрецедентной эскалацией, возникшей в результате действий США и Израиля, и отметили, что напряжённость подводит регион к грани полномасштабной войны с непредсказуемыми последствиями.

    В пресс-службе Кремля подчеркнули, что в разговоре была отмечена необходимость скорейшего прекращения боевых действий, чтобы не допустить потери контроля над ситуацией и вернуть её в политико-дипломатическое русло. Путин и король Бахрейна сошлись во мнении, что дальнейшая эскалация представляет угрозу безопасности и для других арабских государств, с которыми Россия поддерживает дружеские связи.

    Путин подтвердил готовность России использовать все имеющиеся инструменты для содействия стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани по поводу кризиса на Ближнем Востоке после действий США и Израиля против Ирана.

    Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян отметили важность немедленного прекращения огня и возвращения к дипломатии.

    Путин направил телеграмму соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью аятоллы Али Хаменеи.

    3 марта 2026, 14:36 • Новости дня
    Путин указал на сопротивление госкомпаний казначейскому сопровождению

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на встрече с главой Федерального казначейства Романом Артюхиным отметил, что организации часто жалуются на усложнение работы и бюрократические препятствия при взаимодействии с финансовым ведомством.

    Путин обсудил вопросы финансового контроля на встрече с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным, сообщается на сайте Кремля. Владимир Путин поделился наблюдением, что государственные корпорации нередко выступают против участия ведомства в их деятельности.

    «Всегда участники экономической деятельности и некоторые наши госкомпании – не всегда, но частенько – сопротивляются казначейскому сопровождению, ссылаясь на то, что это усложняет работу, создает дополнительные административные трудности, препятствия, увеличивает время прохождения соответствующих решений», – заметил президент.

    Ранее Владимир Путин в ходе встречи с Артюхиным поручил принять дополнительные меры для повышения эффективности системы ценообразования в Министерстве обороны.

    До этого Путин признался в сложности борьбы с бюрократией при решении жизненно важных вопросов.

    2 марта 2026, 14:04 • Новости дня
    Путин призвал увеличить трудоустройство бойцов СВО

    Путин: Трудоустройство бойцов СВО является очень важной задачей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Амурской области Василием Орловым подчеркнул важность трудоустройства участников спецоперации.

    «Хочу поблагодарить вас за работу по поддержке участников СВО. Знаю, что 65% ветеранов, которые возвращаются из зоны специальной военной операции, трудоустраиваются у вас. Это не предел. Надо, безусловно, увеличивать этот процент трудоустроенных. Это очень важная задача», – заявил глава государства, передает ТАСС.

    Путин отметил положительную динамику в регионе по этому показателю и добавил, что Амурская область демонстрирует хорошие результаты, которые могут служить примером для других субъектов страны.

    В понедельник Путин принял в Кремле губернатора Амурской области. Предыдущая встреча Путина и Орлова состоялась в 2023 году в Благовещенске, где обсуждались перспективы развития Амурской области.

    2 марта 2026, 14:10 • Новости дня
    Путин отметил рост численности населения в Амурской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Амурской области Василием Орловым обратил внимание на увеличение численности постоянного населения региона.

    По словам главы государства, прирост составил 0,4%, что является положительным результатом, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что такие изменения обычно происходят благодаря работе региональных команд, которые уделяют внимание социальным вопросам. Президент поздравил Орлова с этим достижением.

    В понедельник Путин принял в Кремле губернатора Амурской области. В ходе встречи президент призвал увеличить трудоустройство бойцов СВО.

    2 марта 2026, 12:45 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой Амурской области Орловым

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин проведет встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Встреча пройдет в понедельник, 2 марта, указал Песков, передает ТАСС.

    Ранее в феврале Путин встречался с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым.

    2 марта 2026, 11:07 • Новости дня
    Путин назвал подвиг псковских десантников святыми страницами истории

    Tекст: Вера Басилая

    Подвиг псковских десантников в Чечне навсегда останется символом мужества и бесстрашия, святыми, незабываемыми страницами истории России, заявил президент России Владимир Путин.

    Подвиг псковских десантников в Чечне навсегда останется святыми страницами истории России, заявил президент Владимир Путин, сообщается в телеграмме губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову и участникам мероприятий, посвященных 26-й годовщине подвига 6-й парашютно-десантной роты.

    «Бесстрашие, отвага и мужество героев, их великий подвиг навсегда останутся святыми, незабываемыми страницами нашей истории, примером честного, беззаветного служения Отечеству и народу», – говорится в послании главы государства.

    Путин отметил, что солдаты и офицеры легендарной роты приняли неравный бой в тот момент, когда международный терроризм пытался посягнуть на независимость и территориальную целостность страны. По его словам, подвиг десантников – это образец служения Родине.

    Президент подчеркнул, что ратные традиции героев достойно продолжают современные десантники, участвующие в специальной военной операции. Он добавил, что сегодня военнослужащие проявляют силу духа, несгибаемый характер и готовность решать задачи ради защиты Отечества.

    6-я рота второго батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка под командованием Марка Евтюхина вступила в бой с отрядом чеченских боевиков в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года. Боевиками командовали Хаттаб, Идрис, Абу аль-Валид, Шамиль Басаев, в бою участвовало до 2,5 тыс. боевиков.

    В ходе боя погибли 84 российских военнослужащих, в живых остались только шестеро бойцов, потери боевиков составили от 400 до 500 человек.

    3 марта 2026, 11:12 • Новости дня
    Путин назначил Михно новым послом России в Польше
    Путин назначил Михно новым послом России в Польше
    @ Сергей Отрошко/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Георгия Михно на должность посла в Польше.

    Владимир Путин утвердил Георгия Михно в качестве нового руководителя российского посольства в Польше. Соответствующий указ главы государства появился на портале правовой информации.

    Ранее президент Владимир Путин назначил бывшего главу дипмиссии в Польше Сергея Андреева послом в Словакии.

    Генеральное консульство России в Кракове прекратило работу.

    Россия закрыла генеральное консульство Польши в Иркутске.

    Польша заняла второе место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    3 марта 2026, 12:56 • Новости дня
    Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин во вторник планирует провести международный телефонный разговор, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Кремль позднее проинформирует о том, как и с кем прошла беседа, сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что в графике российского лидера пока не значится телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

    «Я здесь сделаю традиционную оговорку – на данный момент», – заключил Песков.

    Ранее Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, они обсудили действия США и Израиля против Ирана.

    3 марта 2026, 15:58 • Новости дня
    Кремль сообщил о планах Путина открыть новые школы в регионах

    Кремль сообщил о планах Путина открыть новые школы в регионах 4 марта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин 4 марта в режиме видеоконференции примет участие в церемонии открытия новых школ и детсадов в различных регионах страны, сообщила пресс-служба Кремля.

    4 марта президент России Владимир Путин в формате видео-конференц-связи проведет совещание с членами правительства, передает РИА «Новости».

    В рамках совещания Владимир Путин примет участие в открытии новых образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации.

    Ранее Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых объектов здравоохранения на Кубани, в Приморье, Смоленской области и Ставропольском крае.

