Песков анонсировал встречу Путина с главой Амурской области Орловым

Встреча пройдет в понедельник, 2 марта, указал Песков, передает ТАСС.
Ранее в феврале Путин встречался с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым.
Владимир Путин решительно осудил убийство Сейеда Али Хаменеи, назвав его циничным нарушением норм морали и международного права, сообщается на сайте Кремля.
«В нашей стране аятоллу Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений», – подчеркнул президент.
Российский лидер отметил роль погибшего в выведении российско-иранских отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Путин также передал слова искренней поддержки родным и близким Хаменеи, правительству и всему народу Ирана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, гостелевидение Ирана объявило о смерти лидера революции аятоллы Али Хаменеи в результате атаки США и Израиля. Корпус стражей исламской революции пообещал отомстить за гибель верховного руководителя страны.
Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Главной темой разговора стали события, связанные с американо-израильской агрессией против Ирана и ответными действиями Тегерана. Оба лидера акцентировали необходимость скорейшего прекращения огня и перехода к политико-дипломатическому разрешению конфликта, говорится на сайте Кремля.
Путин напомнил, что российская сторона многое сделала в плане содействия мирному урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы и поиска взаимоприемлемых компромиссов.
Президент России отметил, что значительный вклад в этот процесс внесли Эмираты, однако наработки были сорваны в результате вооруженной агрессии против суверенного государства, члена ООН. Путин также поблагодарил Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна за помощь российским гражданам, находящимся в ОАЭ, в условиях форс-мажорной ситуации.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин в понедельник намерен провести международные телефонные переговоры.
Путин направил телеграмму иранскому коллеге Масуду Пезешкиану после трагической гибели верховного руководителя Исламской республики аятоллы Али Хаменеи.
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом ситуацию на Ближнем Востоке, передает Кремль. Стороны выразили серьезную обеспокоенность рисками расширения зоны конфликта, который уже затронул несколько арабских государств и несет угрозу катастрофических последствий.
Путин подчеркнул необходимость скорейшего решения сложившейся крайне опасной ситуации исключительно политико-дипломатическими методами.
Мухаммед бен Сальман выразил мнение, что Россия в текущих условиях способна сыграть стабилизирующую роль благодаря своим дружественным отношениям как с Ираном, так и со странами Персидского залива.
Ранее Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа по телефону обсудили эскалацию ситуации вокруг Ирана после действий США и Израиля.
Также президент России провел телефонные переговоры с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани по поводу кризиса на Ближнем Востоке.
Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора подчеркнули важность немедленного прекращения огня и возвращения к дипломатии на Ближнем Востоке.
Владимир Путин обсудил с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани ситуацию на Ближнем Востоке, основное внимание было уделено кризису, возникшему из-за американо-израильской агрессии против Ирана, передает сайт Кремля. В Кремле назвали действия США и Израиля вопиющим нарушением международного права, что привело к тяжёлым последствиям для народа Ирана.
Стороны выразили обоюдную озабоченность рисками расширения конфликта и возможностью вовлечения третьих стран. В разговоре отмечена надежда, что ответные действия Ирана не затронут гражданское население и инфраструктуру соседних государств, включая туристические и транспортные объекты.
Эмир Катара поблагодарил за поддержку государств региона и подчеркнул, что сотрудничество с Россией по-прежнему является приоритетом. Лидеры выразили надежду на скорейшую деэскалацию и возвращение к политико-дипломатическим методам урегулирования разногласий на основе взаимного уважения и равноправия.
Достигнута договоренность о продолжении двусторонних контактов по различным каналам.
В ходе встречи в Кремле Орлов отчитался о новых рекордах в сельском хозяйстве региона, передает РИА «Новости». «В частности, в 2025 году очередной рекорд – 2 млн 200 тыс. по зерновым и по сое», – отметил он.
Путин в ответ сообщил, что согласно его данным, наблюдается снижение уровня сельхозпроизводства.
Орлов пояснил, что в некоторых хозяйствах урожайность достигла 30 центнеров на гектар, в то время как средний показатель по области составил 19 центнеров.
В понедельник Путин принял в Кремле губернатора Амурской области. В ходе встречи президент призвал увеличить трудоустройство бойцов СВО. Он также отметил рост численности населения в Амурской области.
Глава Амурской области Орлов принес Путину книгу о советских разведчиках
Издание рассказывает о малоизвестной операции советских разведчиков, которая проходила на Дальнем Востоке и в Китае в 1920–1930-х годах, передает РИА «Новости».
«Маки-Мираж» – уникальная спецоперация советских служб, направленная на предотвращение нападения Японии на СССР.
В понедельник Путин принял в Кремле губернатора Амурской области.
Предыдущая встреча Путина и Орлова состоялась в 2023 году в Благовещенске, где обсуждались перспективы развития Амурской области.
Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа обсудили по телефону ситуацию вокруг Ирана, сообщает сайт Кремля.
В ходе беседы стороны выразили озабоченность беспрецедентной эскалацией, возникшей в результате действий США и Израиля, и отметили, что напряжённость подводит регион к грани полномасштабной войны с непредсказуемыми последствиями.
В пресс-службе Кремля подчеркнули, что в разговоре была отмечена необходимость скорейшего прекращения боевых действий, чтобы не допустить потери контроля над ситуацией и вернуть её в политико-дипломатическое русло. Путин и король Бахрейна сошлись во мнении, что дальнейшая эскалация представляет угрозу безопасности и для других арабских государств, с которыми Россия поддерживает дружеские связи.
Путин подтвердил готовность России использовать все имеющиеся инструменты для содействия стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.
У президента на понедельник намечены встречи и совещания, крупных публичных мероприятий не планируется, сообщил Песков, передает ТАСС.
Также у Путина на 2 марта запланированы международные телефонные разговоры.
Ранее Песков сообщал, что Москва поддерживает постоянный диалог с Тегераном и другими вовлеченными странами на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
Напомним, Путин осудил убийство верховного аятоллы Ирана Сейеда Али Хаменеи.
Путин обсудил вопросы финансового контроля на встрече с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным, сообщается на сайте Кремля. Владимир Путин поделился наблюдением, что государственные корпорации нередко выступают против участия ведомства в их деятельности.
«Всегда участники экономической деятельности и некоторые наши госкомпании – не всегда, но частенько – сопротивляются казначейскому сопровождению, ссылаясь на то, что это усложняет работу, создает дополнительные административные трудности, препятствия, увеличивает время прохождения соответствующих решений», – заметил президент.
Ранее Владимир Путин в ходе встречи с Артюхиным поручил принять дополнительные меры для повышения эффективности системы ценообразования в Министерстве обороны.
До этого Путин признался в сложности борьбы с бюрократией при решении жизненно важных вопросов.
Путин: Трудоустройство бойцов СВО является очень важной задачей
«Хочу поблагодарить вас за работу по поддержке участников СВО. Знаю, что 65% ветеранов, которые возвращаются из зоны специальной военной операции, трудоустраиваются у вас. Это не предел. Надо, безусловно, увеличивать этот процент трудоустроенных. Это очень важная задача», – заявил глава государства, передает ТАСС.
Путин отметил положительную динамику в регионе по этому показателю и добавил, что Амурская область демонстрирует хорошие результаты, которые могут служить примером для других субъектов страны.
По словам главы государства, прирост составил 0,4%, что является положительным результатом, передает ТАСС.
Путин подчеркнул, что такие изменения обычно происходят благодаря работе региональных команд, которые уделяют внимание социальным вопросам. Президент поздравил Орлова с этим достижением.
В понедельник Путин принял в Кремле губернатора Амурской области. В ходе встречи президент призвал увеличить трудоустройство бойцов СВО.
Подвиг псковских десантников в Чечне навсегда останется святыми страницами истории России, заявил президент Владимир Путин, сообщается в телеграмме губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову и участникам мероприятий, посвященных 26-й годовщине подвига 6-й парашютно-десантной роты.
«Бесстрашие, отвага и мужество героев, их великий подвиг навсегда останутся святыми, незабываемыми страницами нашей истории, примером честного, беззаветного служения Отечеству и народу», – говорится в послании главы государства.
Путин отметил, что солдаты и офицеры легендарной роты приняли неравный бой в тот момент, когда международный терроризм пытался посягнуть на независимость и территориальную целостность страны. По его словам, подвиг десантников – это образец служения Родине.
Президент подчеркнул, что ратные традиции героев достойно продолжают современные десантники, участвующие в специальной военной операции. Он добавил, что сегодня военнослужащие проявляют силу духа, несгибаемый характер и готовность решать задачи ради защиты Отечества.
6-я рота второго батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка под командованием Марка Евтюхина вступила в бой с отрядом чеченских боевиков в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года. Боевиками командовали Хаттаб, Идрис, Абу аль-Валид, Шамиль Басаев, в бою участвовало до 2,5 тыс. боевиков.
В ходе боя погибли 84 российских военнослужащих, в живых остались только шестеро бойцов, потери боевиков составили от 400 до 500 человек.
Владимир Путин утвердил Георгия Михно в качестве нового руководителя российского посольства в Польше. Соответствующий указ главы государства появился на портале правовой информации.
Ранее президент Владимир Путин назначил бывшего главу дипмиссии в Польше Сергея Андреева послом в Словакии.
Генеральное консульство России в Кракове прекратило работу.
Россия закрыла генеральное консульство Польши в Иркутске.
Польша заняла второе место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.
Кремль позднее проинформирует о том, как и с кем прошла беседа, сказал Песков, передает РИА «Новости».
Он добавил, что в графике российского лидера пока не значится телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
«Я здесь сделаю традиционную оговорку – на данный момент», – заключил Песков.
Ранее Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, они обсудили действия США и Израиля против Ирана.
Кремль сообщил о планах Путина открыть новые школы в регионах 4 марта
4 марта президент России Владимир Путин в формате видео-конференц-связи проведет совещание с членами правительства, передает РИА «Новости».
В рамках совещания Владимир Путин примет участие в открытии новых образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации.
Ранее Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых объектов здравоохранения на Кубани, в Приморье, Смоленской области и Ставропольском крае.