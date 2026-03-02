Постпред России Ульянов осудил агрессию США и Израиля против Ирана

Tекст: Ольга Иванова

Россия категорически осуждает вооруженную агрессию США и Израиля против Ирана, передает РИА «Новости». Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

По его словам, действия США и Израиля привели к разрушительным последствиям, которые уже затронули и другие страны региона.

Ульянов подчеркнул, что сценарий нападений июня 2025 года фактически повторился, происходя по одной и той же схеме. Дипломат отметил, что подобная эскалация дестабилизирует ситуацию в регионе и может спровоцировать дальнейшее распространение кризиса.

Он также обратил внимание, что заявления американских и израильских властей не оставляют сомнений в их намерениях. «Сейчас заявления руководства США и Израиля не оставляют ни малейшего сомнения в том, что единственной их целью является свержение законного правительства Ирана и полное разрушение его государственности», – заявил Ульянов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что Москва готова выступить посредником в разрядке напряженности на Ближнем Востоке. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия США и Израиля в Иране «предательством дипломатии». МИД России осудил нападения США и Израиля и призвал к срочной деэскалации.