Франция заявила о готовности защищать страны Персидского залива

Франция выразила готовность участвовать в обороне государств Персидского залива

Tекст: Вера Басилая

По словам Барро, Франция готова принимать участие в защите стран Персидского залива в соответствии с международными соглашениями и принципами коллективной самообороны, передает РИА «Новости».

Также Барро подтвердил, что по военно-морской базе Франции в ОАЭ был нанесен удар беспилотником, и указал, что жертв среди личного состава нет. Французский министр уточнил, что ангар французской базы в Эмиратах был поражен в результате атаки беспилотника, целью которой стал порт Абу-Даби, однако ущерб оказался лишь материальным и ограниченным.

Ранее агентство AFP сообщило, что удар по базе нанес иранский беспилотник, в результате чего на объекте вспыхнул пожар. Министр Вооруженных сил Франции Катрин Вотрен заявила, что французские военные на базе приведены в состояние максимальной готовности из-за быстро меняющейся ситуации.

Париж перенаправил единственную авианосную ударную группу из Балтики в Восточное Средиземноморье на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Франция, Германия и Британия выразили готовность обороняться от Ирана.

После удара иранских дронов по французской базе в ОАЭ президент Франции Эммануэль Макрон объявил об усилении военного присутствия и поддержке союзников на Ближнем Востоке.

СМИ писали, что гибель аятоллы Хаменеи и удары по Ирану раскололи Евросоюз.