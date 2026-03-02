В Тегеране продолжились проправительственные акции после атаки США и Израиля

Tекст: Мария Иванова

Граждане Исламской республики выходят на улицы для выражения солидарности с руководством страны. Демонстрации проходят в условиях обострения ситуации и атак со стороны Вашингтона и Тель-Авива, передает ТАСС.

Сведения о массовых собраниях подтвердил находящийся в столице Ирана россиянин. Он отметил отсутствие оппозиционных выступлений в городе в данный момент.

«Акции только проправительственные, антирежимных слышно не было», – сказал собеседник агентства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Тегерана ранее собрались на площади Палестины для выражения поддержки руководству страны.

Соединенные Штаты и Израиль провели повторные удары по нескольким районам иранской столицы. ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке.