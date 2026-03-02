КСИР нанес удар по дата-центру Amazon в ОАЭ

Дроны-камикадзе КСИР атаковали дата-центр Amazon Web Services в ОАЭ

Tекст: Мария Иванова

Иранские военные 1 марта направили барражирующие боеприпасы на инфраструктуру Amazon Web Services, передает ТАСС со ссылкой на иностранные СМИ. В результате инцидента в здании начался пожар.

«Источники сообщили, что атака была осуществлена боевыми дронами Корпуса стражей исламской революции», – пишет агентство.

Местным экстренным службам для тушения огня пришлось полностью обесточить комплекс. Пожарные были вынуждены отключить не только основную сеть, но и резервные генераторы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против Исламской республики.

Ударам ракет и беспилотников КСИР подверглись американские базы в ОАЭ и Саудовской Аравии. Иранские СМИ сообщили об уничтожении шести офицеров ЦРУ на территории Эмиратов.