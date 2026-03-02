Китай потребовал немедленно прекратить военные действия на Ближнем Востоке

Tекст: Мария Иванова

Вашингтон не предоставил Китаю никакого предварительного уведомления о нападении на Иран, передает Bloomberg.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила: «Я могу сказать, что Китай не был проинформирован заранее».

Дипломат призвала стороны немедленно прекратить военные операции. Она также сообщила, что один гражданин Китая, получивший ранения при атаке на Тегеран, скончался, а более 3 тыс. человек были эвакуированы из Исламской республики.

Пекин решительно осудил убийство верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Конфликт обострился в чувствительный момент для отношений двух держав, которые пытаются сохранить годовое торговое перемирие, заключенное лидерами стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Китая Ван И призвал к срочной остановке военных действий на Ближнем Востоке. Пекин официально потребовал прекратить удары США и Израиля по Ирану во избежание эскалации. Китайские дипломаты ранее указали на ущерб репутации Вашингтона из-за силовых методов решения конфликта.