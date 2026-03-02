  • Новость часаТрамп: После Ирана будет Куба и «это лишь вопрос времени»
    2 марта 2026, 12:01 • Новости дня

    Глава Минобороны Израиля объявил мишенью лидера «Хезболлы»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал генерального секретаря ливанской шиитской организации «Хезболла» Наима Касема «мишенью для уничтожения» после ночного обстрела из Ливана территории еврейского государства.

    Кац объявил генерального секретаря «Хезболлы» Наима Касема мишенью для уничтожения, передает ТАСС. Такое заявление он сделал после ночного обстрела из Ливана территории Израиля. Кац подчеркнул, что «Хезболла» заплатит высокую цену за ракетные атаки по Израилю.

    В своем обращении министр отметил: «Хезболла» заплатит высокую цену за обстрел Израиля, и Наим Касем, решивший стрелять под давлением Ирана, теперь является мишенью для уничтожения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские истребители атаковали объекты организации «Хезболла» к северу от реки Литани. Министр обороны Израиля пригрозил уничтожить «Хезболлу» в случае эскалации конфликта. «Хезболла» обвинила США в поддержке израильского удара по Ирану.

    5 марта 2026, 14:35 • Новости дня
    Иран вычислил пилотов, атаковавших школу для девочек в Минабе

    Власти Ирана установили личности виновных в гибели 171 школьницы

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские власти заявили об установлении личностей пилотов и авиабаз, причастных к авиудару по школе в Минабе, где погибли не менее 171 школьницы.

    По данным осведомленных источников, иранским властям удалось полностью установить исполнителей удара по школе для девочек в Минабе, передает Fars.

    «Осведомленные источники сообщают, что удалось полностью установить исполнителей, участвовавших в убийстве детей Минаба», – говорится в сообщении агентства. Там уточняется, что точно установлены личности пилотов, авиабазы, с которых они вылетали, а также их подданство, передает РИА «Новости».

    Иранская сторона заявила о готовности к жесткому и решительному ответу на это преступление. 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. В ответ Тегеран наносит удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

    В первый день конфликта, 28 февраля, под удар попала школа для девочек «Шаджаре Тайебе» в Минабе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор иранского города Минаб сообщил о гибели учеников в результате атаки на начальную школу.

    Представитель Минобрнауки исламской республики подтвердил информацию о 175 жертвах среди школьников и учителей за двое суток конфликта.

    5 марта 2026, 09:05 • Новости дня
    Израиль начал новую масштабную волну атак по Тегерану

    Армия Израиля нанесла удары по военным объектам Ирана в Тегеране

    Израиль начал новую масштабную волну атак по Тегерану
    @ U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Армия Израиля атаковала военные объекты в Тегеране, нанеся удары по инфраструктурам, связанным с иранским режимом.

    Израильские военные начали новую масштабную волну атак по военным объектам в столице Ирана, передает РИА «Новости».

    Пресс-служба армии Израиля сообщила о проведении ударов по различным инфраструктурам, принадлежащим властям Ирана, по всему Тегерану.

    В официальном заявлении отмечается, что силы ЦАХАЛ начали масштабную волну атак по инфраструктурам... режима Ирана по всему Тегерану.

    Ранее армия обороны Израиля нанесла одновременные удары по Тегерану и Бейруту.

    Израильская авиация поразила объект в Исфахане, который связан с производством и хранением баллистических ракет «Гадр».

    Иранский военный чиновник пригрозил ударом по атомному реактору в Димоне, если коалиция США и Израиля не откажется от планов свержения властей в Иране.

    5 марта 2026, 19:09 • Видео
    Закавказье пытаются втянуть в войну с Ираном

    Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.

    5 марта 2026, 13:42 • Новости дня
    Стало известно о гибели высокопоставленных сотрудников ЦРУ после удара Ирана

    Mehr: Сотрудники ЦРУ погибли при ударе Ирана по одной из ближневосточных стран

    Tекст: Мария Иванова

    Несколько высокопоставленных сотрудников ЦРУ США погибли при ракетном ударе Ирана по их штаб-квартире в одной из ближневосточных стран, сообщило агентство Mehr.

    Группа сотрудников Центрального разведывательного управления США погибла после ракетной атаки по их командному пункту. Инцидент произошел в одном из ближневосточных государств, передает ТАСС.

    Согласно поступившим данным, среди убитых числятся высокопоставленные представители американской спецслужбы. Удар был нанесен иранскими силами непосредственно по штаб-квартире ведомства.

    Ранее сообщалось, что иранские военные уничтожили шесть офицеров ЦРУ в ходе ракетного удара по ОАЭ.

    5 марта 2026, 15:00 • Новости дня
    Шойгу подсчитал ежедневные потери при перекрытии Ормузского пролива

    Шойгу сообщил об убытках до 7 млрд долларов за день блокады Ормузского пролива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финансовые потери мировой экономики при однодневном закрытии Ормузского пролива могут достигнуть 7 млрд долларов, что подтверждает глобальное значение этого маршрута, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

    Убытки от перекрытия Ормузского пролива за один день составляют до 7 млрд долларов. Об этом журналистам сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, отметив значимость пролива для мировой экономики, передает ТАСС.

    «По оценкам, один день перекрытия пролива – это примерно 7 млрд долларов убытков всем», – заявил Шойгу, подчеркивая, что конфликт на Ближнем Востоке был начат без осознания последствий.

    Он выразил мнение, что архитектура международной безопасности разрушается по всем направлениям, и отметил отсутствие четкого понимания у инициаторов войны, к чему приведет их политика. По его словам, «идет разрушение архитектуры безопасности. Причем по всем направлениям».

    Комментируя действия США и Израиля против Ирана, Шойгу заявил, что подобные атаки уже не требуют даже формального повода. По его словам, «мы дошли до того, что и пробирки уже не надо. Уже даже и слов не надо никаких».

    Шойгу назвал агрессию против Ирана беспрецедентным пренебрежением международным правом и отметил, что роль ООН в регулировании подобных конфликтов заметно снизилась за последние 15-20 лет.

    Напомним, с начала атак в результате ударов США и Израиля в Иране погибли 1 230 человек.

    5 марта 2026, 16:04 • Новости дня
    Алиев потребовал объяснений и извинений от Ирана за инцидент с дроном

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказал требование к официальным лицам Ирана дать разъяснения и извиниться за инцидент с дроном.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от иранских официальных лиц разъяснений и извинений после инцидента с дроном, передает РИА «Новости». Об этом он заявил в ходе заседания Совета безопасности Азербайджана в Баку.

    Алиев подчеркнул, что те, кто совершил этот террористический акт, должны быть привлечены к уголовной ответственности. Он отметил, что официальный Баку ожидает от Тегерана внятной реакции на произошедшее, а также официальных объяснений причин инцидента.

    Ранее Генштаб ВС Ирана опроверг сообщения о запуске беспилотника по территории Азербайджана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Азербайджана пообещало ответить на удары иранских беспилотников. Азербайджан выразил официальный протест Ирану по данному инциденту.

    5 марта 2026, 14:52 • Новости дня
    Индонезия заявила о возможном выходе из Совета мира после ударов по Ирану

    Индонезия заявила о рассмотрении выхода из Совета мира после ударов по Ирану

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство Индонезии обсуждает прекращение участия в Совете мира после недавних военных ударов США и Израиля по территории Ирана.

    О планах рассмотреть выход Индонезии из Совета мира сообщил председатель Народного консультативного конгресса страны Ахмад Музани, передает ТАСС.

    Парламентарий напомнил, что Джакарта присоединилась к организации, надеясь ускорить процесс достижения независимости Палестины.

    По словам спикера, вопрос о выходе обсуждается на самом высоком уровне, и президент Индонезии Прабово Субианто уже не раз говорил о такой возможности. Музани отметил: «Для Индонезии участие в Совете мира и выход из него – это возможный вариант, о котором президент уже неоднократно говорил. Мы можем выйти из объединения в любой момент, но, повторюсь, это должно происходить на основе взаимного согласия».

    Он подчеркнул, что недавние удары Соединенных Штатов и Израиля по Ирану стали причиной, по которой индонезийское руководство решило пересмотреть роль страны в Совете мира. Парламентарий добавил, что атаки ясно дали понять, что решение о дальнейшем участии Индонезии может быть пересмотрено в ближайшее время.

    Ранее британский премьер Стармер также заявил о намерении отказаться от участия в «Совете мира», инициированном Дональдом Трампом. А госслужащие Нидерландов провели в Гааге акцию протеста против израильской политики в секторе Газа в первый день заседания Совета мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 февраля в столице США прошло первое заседание «Совета мира», собравшее мировых лидеров для обсуждения урегулирования конфликта в секторе Газа. Во время выступления одного из делегатов президент США Дональд Трамп уснул.

    5 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    Израильская армия зафиксировала новый ракетный залп из Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Жители центральных районов Израиля, включая Тель-Авив, получили экстренное предупреждение о возможной ракетной угрозе после нового залпа с территории Ирана.

    Израильская армия зафиксировала очередной ракетный залп, выпущенный с территории Ирана, сообщает ТАСС.

    По данным армейской пресс-службы, сигнал тревоги был направлен жителям центрального региона страны, включая Тель-Авив.

    Корреспондент агентства отмечает, что официального объявления воздушной тревоги в данный момент не последовало. Власти продолжают внимательно следить за развитием ситуации и предупреждают граждан о возможной угрозе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по территории Израиля с иранской территории были выпущены ракеты.

    В результате ударов по Ирану, начавшихся 28 февраля, по оценкам израильских военных, выведена из строя более половины ракетных пусковых установок страны.

    5 марта 2026, 20:54 • Новости дня
    Иран провел 20-ю волну атак по базам США и Израиля

    КСИР: Иран провел 20-ю волну атак по базам США и Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран провел 20-ю серию ударов по военным базам США на Ближнем Востоке и по территории Израиля, сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    «Двадцатая волна операции «Правдивое обещание – 4» <…> против американских и сионистских целей была проведена», – приводит иранская гостелерадиокомпания заявление КСИР, передает ТАСС.

    Ранее Иран нанес удар по эсминцу США ракетами Qadr и Talaiyeh.

    Иран также ударил по штабу американских военных в районе международного аэропорта Заид в Абу-Даби.

    Кроме того, иранские спецслужбы и КСИР нанесли превентивный удар по сепаратистским формированиям, готовившим при поддержке США и Израиля нападение через западную границу страны.

    5 марта 2026, 10:57 • Новости дня
    В Тегеране разбомбили жилой комплекс со съемочной группой RT внутри

    RT сообщил о бомбардировке жилого комплекса Бруджерди в Тегеране

    Tекст: Мария Иванова

    Жилой массив в иранской столице, где базируются российские репортеры, оказался под ударом, однако сотрудники медиа не пострадали.

    Здание комплекса Бруджерди стало целью атаки, но находящиеся там сотрудники телеканала находятся в полной безопасности. Инцидент произошел в столице Ирана, где сейчас работают представители российских СМИ.

    В официальном заявлении вещателя приводятся подробности случившегося. «Жилой комплекс Бруджерди в Тегеране, где работает съемочная группа RT, подвергся бомбардировке. Наша группа в безопасности», – говорится в публикации Telegram-канала RT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее возле офиса телеканала RT в Тегеране уже произошел прилет.

    5 марта 2026, 10:18 • Новости дня
    Иранские дроны атаковали топливные резервуары израильской авиабазы

    Армия Ирана сообщила об ударе беспилотниками по израильской авиабазе Рамат-Давид

    Tекст: Мария Иванова

    Несколько беспилотников Aresh, запущенных из Ирана, поразили топливные резервуары на израильской авиабазе «Рамат-Давид».

    Подразделения иранской армии нанесли удар по инфраструктуре израильской авиабазы «Рамат-Давид», целью которого стали резервуары с горючим, передает РИА «Новости».

    В Тегеране уточнили, что для выполнения боевой задачи использовались беспилотные аппараты.

    «Военно-морские силы армии Ирана, запустив несколько беспилотников Aresh в сторону оккупированных территорий, нанесли удары по топливным резервуарам авиабазы «Рамат-Давид», – гласит заявление военных, опубликованное местной гостелерадиокомпанией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран начал наступательную операцию против Израиля под названием «Правдивое обещание 4». Иранская армия провела новый массированный ракетный обстрел израильской территории.

    Ранее ливанское движение «Хезболла» нанесло удары беспилотниками по авиабазе Рамат-Давид.

    5 марта 2026, 16:46 • Новости дня
    Алиев сообщил о приведении ВС Азербайджана в полную боеготовность

    Алиев сообщил о приведении ВС Азербайджана в готовность номер один

    Tекст: Ольга Иванова

    Азербайджанские военные структуры мобилизованы в связи с атакой беспилотников, прилетевших со стороны Ирана и нанесших удар по Нахичевани, заявил президент страны Ильхам Алиев.

    Все подразделения Вооруженных сил Азербайджана приведены в полную боевую готовность, передает ТАСС. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности, которое было посвящено атаке беспилотников, прилетевших со стороны Ирана и нанесших удар по Нахичевани.

    Алиев заявил: «Наши вооруженные силы – Министерство обороны, Государственная пограничная служба, а также все другие силы специального назначения – приведены в состояние мобилизационной готовности номер один и должны быть готовы провести любую операцию». По его словам, все подразделения страны находятся в состоянии полной боевой готовности и способны оперативно реагировать на любые угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана опроверг сообщения о запуске беспилотника по территории Азербайджана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Азербайджана пообещало ответить на удары иранских беспилотников. Азербайджан выразил официальный протест Ирану по данному инциденту.

    5 марта 2026, 11:50 • Новости дня
    Лавров раскрыл цель ударов США по Ирану

    Лавров заявил о попытке США и Израиля поссорить регион

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров считает, что действия США и Израиля в отношении Ирана направлены на раскол между странами региона и могут привести к серьезным последствиям.

    По словам Лаврова, одной из целей военной операции США и Израиля против Ирана было стремление внести раскол между Тегераном и другими странами региона, передает РИА «Новости».

    «У меня нет сомнений, еще раз хочу к этому вернуться, что одной из целей было внести раскол между странами региона, между странами Персидского залива», – заявил Лавров.

    Лавров отметил, что внутри самих США сейчас идут споры об истинных целях операции против Ирана. Он сообщил, что даже среди американских политиков нет единого мнения относительно задач, которые преследует проведение военных действий.

    Министр также предупредил о масштабных рисках текущего кризиса на Ближнем Востоке для всего мира и глобальной экономики. По его словам, действия Израиля и США несут «колоссальнейшие последствия» для международной стабильности и могут негативно повлиять на экономическое положение в мире.

    Россия выразила соболезнования в связи с жертвами среди мирного населения на Ближнем Востоке из-за развивающегося кризиса. Лавров отметил, что Москва разделяет боль утраты среди всех пострадавших в этом конфликте мирных жителей.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил о тяжелейших последствиях действий США и Израиля для всего Ближнего Востока.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал атаку Вашингтона и Иерусалима неспровоцированным актом вооруженной агрессии.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, когда конфликт на Ближнем Востоке станет опасным для России.

    5 марта 2026, 11:59 • Новости дня
    Тегеран объявил об уничтожении баз США и Израиля в Курдистане

    Иранские военные уничтожили базы США и Израиля в Курдистане

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Ирана полностью уничтожили американские и израильские базы в Курдистане, нанеся ответный удар после массированных атак США и Израиля по иранской территории, заявил член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Федахосейн Малеки.

    Член парламентской комиссии по нацбезопасности Федахосейн Малеки подтвердил успех операции, передает РИА «Новости».

    «Иран силой уничтожил базы США и сионистов в Курдистане», – приводит его слова агентство ISNA.

    Тегеран атакует объекты Соединенных Штатов на Ближнем Востоке и израильскую территорию в качестве ответной меры. Жертвами ударов западной коалиции в стране стали уже около 1 тыс. человек, включая учениц школы для девочек.

    Вашингтон и Тель-Авив назвали свои действия превентивными из-за якобы существующих ядерных угроз. При этом американские власти перестали скрывать стремление к смене руководства в Иране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке. Вооруженные силы США и Израиля атаковали более 2 тыс. целей на территории исламской республики.

    5 марта 2026, 13:32 • Новости дня
    Лавров осудил планы США по превращению Газы в «ривьеру»

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров выступил против инициативы США о превращении сектора Газа в курорт, призвав уважать право палестинцев на свою землю.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что инициатива президента США Дональда Трампа по превращению сектора Газа в «ближневосточную ривьеру» и возможное переселение жителей анклава является проявлением неуважения к палестинскому народу, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что говорить о восстановлении Газы нужно только в ключе гарантии права палестинцев на возвращение и проживание на собственной земле.

    «Уже сейчас, по-моему, про «ближневосточную ривьеру» не говорят, но непонятно, идет разговор о том, да, надо восстановить, наверное, лучше сделать какой-то курорт… Мне кажется, это будет неуважение к палестинцам, их пытаются расселить чуть ли не по всему миру – от Индонезии до Сомали», – заявил Лавров на круглом столе «Украинский кризис. Цифровые угрозы и международная информационная безопасность».

    Министр подчеркнул, что восстановление сектора Газа должно обеспечивать право палестинцев на возвращение.

    Ранее в феврале 2025 года президент США Дональд Трамп после встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху выдвинул идею о превращении сектора Газа после реконструкции в «ближневосточную ривьеру».

    Президент США Дональд Трамп назвал сектор Газа «первоклассной недвижимостью» с возможностью строительства гостиниц.

    Позднее американский лидер предложил Израилю передать анклав под контроль Вашингтона после завершения боевых действий.

    В Кремле в ответ на эти инициативы призвали дождаться деталей плана с учетом интересов местного населения.

    5 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    Иран пообещал заполнить палубы кораблей США гробами военных

    Командующий Ирана пообещал войну до раскаяния США и Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    Иранское военное командование заявило, что нынешний конфликт завершится лишь после достижения всех целей и «заполнения палуб американских кораблей гробами».

    Длительность конфликта не имеет принципиального значения для исламской республики, передает РИА «Новости».

    Заместитель командующего штабом «Хатам аль-Анбия» Каюмарс Хейдари подчеркнул: «Нам не важно, сколько дней продлится война. Мы выдержали восьмилетнюю войну, и эту войну мы закончим тогда, когда достигнем всех своих целей и заставим врага раскаяться и отчаяться в его позорных действиях».

    Военачальник пообещал продолжать активное противостояние до тех пор, пока палубы американских кораблей «не окажутся заполнены гробами военнослужащих США». Тегеран намерен вести боевые действия до полного отчаяния противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории республики. Вскоре было объявлено о гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в ходе бомбардировок.

    Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам в регионе.


