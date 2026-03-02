Глава Минобороны Израиля объявил мишенью лидера «Хезболлы»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Кац объявил генерального секретаря «Хезболлы» Наима Касема мишенью для уничтожения, передает ТАСС. Такое заявление он сделал после ночного обстрела из Ливана территории Израиля. Кац подчеркнул, что «Хезболла» заплатит высокую цену за ракетные атаки по Израилю.

В своем обращении министр отметил: «Хезболла» заплатит высокую цену за обстрел Израиля, и Наим Касем, решивший стрелять под давлением Ирана, теперь является мишенью для уничтожения».

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские истребители атаковали объекты организации «Хезболла» к северу от реки Литани. Министр обороны Израиля пригрозил уничтожить «Хезболлу» в случае эскалации конфликта. «Хезболла» обвинила США в поддержке израильского удара по Ирану.