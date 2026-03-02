В НЦ «Россия» стартовала Школа юного журналиста для подростков

Tекст: Ольга Иванова

В Национальном центре «Россия» 1 марта, в Международный день детского телевидения и радиовещания, стартовало первое занятие «Школы юного журналиста».

В новый образовательный проект отобрали более 100 подростков в возрасте от 12 до 17 лет после заочного этапа и собеседований с написанием конкурсного эссе. Конкурс составил свыше 15 человек на место, заявки подали свыше 1 тыс. молодых участников.

Заместитель генерального директора НЦ «Россия» Анастасия Звягина приветствовала ребят словами: «Школа юного журналиста – ваш первый большой шаг. Желаю ярких открытий, интересных новостей, знакомств и дел, которыми вы будете гордиться». Она подчеркнула, что первоначальная квота в 50 мест была увеличена более чем в два раза благодаря сильным работам конкурсантов.

Школа – авторский проект НЦ «Россия» и реализуется совместно с движением «Движение Первых». Программа обучения рассчитана до конца июня и включает пять модулей: от углубленного изучения русского языка и основ журналистики до создания мультимедийного контента и развития аналитического мышления. Участники познакомятся с профессиональной этикой, медиаграмотностью и научатся работать с информацией под руководством экспертов.

Руководитель департамента медиакоммуникаций «Движения Первых» Елена Кунина отметила, что участники школы – целеустремленные и талантливые подростки, готовые реализовать свои идеи под наставничеством опытных профессионалов. В процессе обучения подростки смогут освещать события Центра, разрабатывать собственные медиапроекты, встречаться с представителями ведущих российских медиахолдингов и редакций.

На первом занятии телеведущая Анна Шафран дала участникам напутственные слова: «Я вам желаю и сегодня, и в последующие дни ухватить те позиции и опыт, которым с вами будут делиться наши коллеги… чтобы создать свою уникальную траекторию, линию и генеральную историю, с помощью которых вы будете заниматься словом и созиданием». По окончании программы выпускники получат свидетельства, рекомендации для поступления в профильные вузы, а также смогут пройти стажировку, в том числе в пресс-службе НЦ «Россия». Проект поддерживают ведущие медиаструктуры страны и Минпросвещения России.