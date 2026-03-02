  • Новость часаСпецборт МЧС с покинувшими Иран россиянами вылетел из Азербайджана в Москву
    Война на Ближнем Востоке подрывает украинскую ПВО
    Армия Израиля заявила об ударе по секретной ядерной базе Ирана
    Продажи новых авто в России показали худший за десять лет результат
    Сбитого пилота F-15 ВВС США в Кувейте местные жители едва не забили трубой
    Иран заявил об уничтожении 10 танкеров в Ормузском проливе
    СМИ сообщили о выборах сына Али Хаменеи новым верховным лидером Ирана
    На российском СПГ-танкере в Средиземном море возник пожар
    Армия Китая назвала пять уроков операции Израиля и США против Ирана
    Испания призвала США уважать международное право
    2 марта 2026, 11:55 • Новости дня

    Саудовские системы ПВО сбили два БПЛА над НПЗ Saudi Aramco

    Системы ПВО уничтожили два дрона над нефтеперерабатывающим заводом Saudi Aramco

    Tекст: Мария Иванова

    Попытка атаки двух дронов на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Рас-Таннуре сорвалась, однако обломки аппаратов вызвали небольшое возгорание на объекте, сообщил представитель Минобороны королевства Турки аль-Малики.

    Представитель Минобороны королевства Турки аль-Малики подтвердил факт инцидента, передает ТАСС. Попытка нападения на энергетическую инфраструктуру не привела к человеческим жертвам.

    В эфире канала Al Arabiya военный заявил: «Два беспилотника, которые пытались атаковать НПЗ в Рас-Таннуре, были перехвачены». Падение обломков уничтоженных аппаратов спровоцировало небольшое возгорание на территории предприятия.

    Часть фрагментов рухнула вблизи гражданских объектов. Власти уточнили, что сообщений о пострадавших среди населения не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в саудовском порту Рас-Таннура временно остановили производство после удара беспилотника.

    3 марта 2026, 18:02 • Новости дня
    Сбитого пилота F-15 ВВС США в Кувейте местные жители едва не забили трубой
    Сбитого пилота F-15 ВВС США в Кувейте местные жители едва не забили трубой
    @ Кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Сети появилось видео, на котором американский пилот в Кувейте был вынужден встать на колени.

    На кадрах видно, как летчик, все еще находящийся рядом с парашютом после приземления, окружен группой местных жителей. Один из мужчин держит над головой металлическую трубу, будто собираясь нанести удар. В ответ пилот кричит: «Отойдите, остановитесь!», пытаясь остановить приближающихся людей, передает New York Post.

    По данным публикации, самолет был сбит огнем союзной стороны во время активных боевых действий. Летчик несколько раз повторяет, что он американец, и в какой-то момент опускается на колени, демонстрируя, что не представляет угрозы. В итоге местные жители, по всей видимости, понимают, что перед ними не иранский военный, после чего мужчина опускает трубу, а напряженная ситуация сходит на нет.

    Отдельная фотография инцидента ранее вызвала сомнения у фактчекеров: портал Snopes указал на возможные признаки ИИ-обработки изображения. В то же время эксперты по верификации видео из Storyful подтвердили, что запись плохого качества была сделана в районе Аль-Ахмади в Кувейте. Подлинность эпизода также соотносится с материалами, проверенными агентством Reuters.

    Тем временем в интернете набирает популярность еще одно видео с места событий: на нем другой пилот F-15E Strike Eagle улыбается, общаясь с местными жителями, которые подбегают к ней с вопросами о самочувствии и предлагают помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США заявили, что три американских истребителя F-15E были потеряны над Кувейтом из-за «дружественного огня».

    Один из истребителей F-15 ВВС США был сбит в небе над Кувейтом по ошибке при идентификации.

    Случаи уничтожения американских военных самолетов «дружественным огнем» происходят с 1994 года, несмотря на развитие технологий и высокий уровень подготовки экипажей.

    3 марта 2026, 18:08 • Новости дня
    Захарова упомянула Христа и демократию, комментируя позицию МИД ФРГ по Ирану
    Захарова упомянула Христа и демократию, комментируя позицию МИД ФРГ по Ирану
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о том, что Берлин не располагает всей необходимой информацией для оценки законности ударов США и Израиля по Ирану.

    Вадефуль заявил, что МИД Германии не может сказать, нарушают ли действия США и Израиля международное право, поскольку у ведомства «нет всей полноты информации», напомнила Захарова в своем Telegram-канале.

    «При этом в ФРГ регулярно подтверждают законность Христианско-демократического союза, несмотря на отсутствие всей полноты информации как о Христе, так и о демократии», – отметила в ответ дипломат.

    Ранее Кремль указал на несоответствие действий США международному праву.

    Газета ВЗГЛЯД писала, на какие последствия рассчитывает Вашингтон после атаки на Иран и убийства Хаменеи.

    3 марта 2026, 14:40 • Видео
    Фактор Китая на войне с Ираном

    По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    3 марта 2026, 14:47 • Новости дня
    Иран пригрозил «открыть врата ада» для США и Израиля

    Представитель КСИР пригрозил США и Израилю «вратами ада»

    Иран пригрозил «открыть врата ада» для США и Израиля
    @ Leo Correa/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тегеран продолжит наносить целенаправленные удары по целям США и Израиля, для них будут открыты «врата ада», сообщил представитель иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Мохаммад Наини.

    О планах КСИР в отношении США и Израиля рассказал представитель Корпуса стражей исламской революции Али Мохаммад Наини, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство Mizan.

    Выступая с заявлением, он пообещал дальнейшие удары по американским и израильским целям.

    «Врагу следует ожидать продолжения целенаправленных… атак. Врата ада будут открываться США и Израилю с каждой минутой всё больше и больше», – сказал Наини. Агентство уточнило, что представитель КСИР увязал свои слова с намерением Тегерана наращивать давление на противников, подчеркивая, что атаки будут носить прицельный характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдеп США распорядился эвакуировать сотрудников американских посольств в Бахрейне, Ираке и Иордании. США приостановили работу своих генконсульств в Пакистане из-за массовых протестов. Взрыв привел к пожару в посольстве США в Эр-Рияде.


    3 марта 2026, 21:04 • Новости дня
    МОК отказался вводить санкции против США и Израиля за атаку на Иран в период Олимпиады
    МОК отказался вводить санкции против США и Израиля за атаку на Иран в период Олимпиады
    @ Revierfoto/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    МОК объяснил, почему не вводит санкции против спортсменов США и Израиля: в период Олимпийских игр комитет сохраняет нейтралитет, чтобы спорт оставался площадкой для мирной конкуренции, независимо от геополитических конфликтов.

    Международный олимпийский комитет (МОК) напомнил о своем нейтралитете после вопроса о возможных санкциях к спортсменам США и Израиля в связи с событиями на Ближнем Востоке.

    «В мире, потрясенном конфликтами, разногласиями и трагедиями, где гибнут люди и многие переживают трагедии, сейчас, как никогда прежде, МОК твердо убежден, что спорт должен оставаться маяком надежды – силой, объединяющей весь мир в мирной конкуренции», – цитирует заявление организации официальный сайт МОК.

    Также в комитете напомнили, что резолюция ООН об олимпийском перемирии носит декларативный характер и не имеет обязательной силы: ее принимают страны – члены ООН для каждой Олимпиады и Паралимпиады, а окончательное решение остается за государством-организатором. МОК при этом обладает лишь статусом постоянного наблюдателя при ООН, что не дает ему полномочий контролировать исполнение международных договоренностей.

    Напомним, что в феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от соревнований из-за СВО на Украине – это решение было поддержано большинством федераций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что МОК не осмелится ввести санкции против спортсменов из США и Израиля. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал еще куда более резко.

    Ранее представитель Ирана при ООН назвал действия США и Израиля военным преступлением. Также Тегеран сообщил о гибели 160 учеников при ударе по школе в Минабе.


    3 марта 2026, 17:18 • Новости дня
    Лихачев сообщил о приостановке строительства новых блоков АЭС «Бушер»
    Лихачев сообщил о приостановке строительства новых блоков АЭС «Бушер»
    @ Ahmad Halabisaz/Xinhua via ZUMA Wire/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Строительство новых блоков АЭС «Бушер» в Иране было остановлено на фоне боевых действий, однако проект останется в числе приоритетов Росатома, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

    Работы на стройплощадке новых блоков АЭС «Бушер» в Иране временно остановлены, передает РИА «Новости». Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил, что несмотря на сложную обстановку из-за боевых действий против Ирана, проект будет оставаться одним из ключевых для корпорации.

    Он отметил: «Конечно же, в Иране на объекте работа остановлена... В силу ведения боевых действий против Ирана прогнозировать пока дальнейший ход развития событий сложно, но наши люди там останутся в любом случае. Этот объект будет в числе наших приоритетов. Мы понимаем свою ответственность перед иранским народом, перед правительством Ирана за реализацию объекта «Бушер», второго и третьего блоков, за работу первого блока».

    На территории АЭС «Бушер» сейчас находятся 639 российских граждан, сообщает ТАСС. Детей удалось заранее вывезти, на объекте осталось немного женщин, хотя многие приняли решение остаться вместе с мужьями. Лихачев сообщил, что при первой же возможности и при наступлении паузы между ударами планируется эвакуировать около 150-200 человек. Для этого уже подготовлены автобусы и проработаны маршруты выезда.

    Лихачев также отметил, что ситуация находится на личном контроле у президента России. По его словам, российская сторона уведомила руководство Израиля, США, арабских стран и стран Персидского залива о необходимости недопущения рисков и тем более прямых ударов по ядерному объекту.

    28 февраля сообщалось, что атомная станция «Бушер» продолжает работать в штатном режиме, принимаются меры для обеспечения безопасности сотрудников.

    3 марта 2026, 15:31 • Новости дня
    CBS назвал ключевые цели операции США в Иране

    CBS: США будут продолжать операцию в Иране до достижения поставленных целей

    CBS назвал ключевые цели операции США в Иране
    @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп намерен продолжать военную операцию в Иране до достижения нескольких ключевых целей, сообщил канал CBS News со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

    По данным CBS News, Трамп делает упор на уничтожение ракетных сил и военно-морских сил Ирана, передает ТАСС.

    Кроме этого, глава Белого дома хочет не допустить, чтобы Тегеран «разработал ядерное оружие». Еще одна задача – лишить Иран возможности вооружать, финансировать и координировать «террористические армии» на территории других стран.

    Ранее военный министр США Пит Хегсет заявил о готовности Вашингтона идти настолько далеко, насколько этого потребуют американские интересы.

    3 марта 2026, 14:25 • Новости дня
    Qatar Energy заморозила производство алюминия и метанола вслед за СПГ

    Qatar Energy прекратила выпуск полимеров и алюминия вслед за СПГ

    Tекст: Мария Иванова

    После ударов иранской авиации Qatar Energy остановила переработку в Катаре, прекратив выпуск карбамида, полимеров, метанола, алюминия и других промышленных продуктов.

    Компания объявила о прекращении переработки вслед за остановкой производства сжиженного природного газа. Это решение связано с последствиями воздушных ударов Ирана, передает ТАСС.

    «Qatar Energy останавливает переработку. Вслед за решением Qatar Energy прекратить производство сжиженного природного газа и сопутствующих продуктов, Qatar Energy прекращает производство некоторых продуктов переработки в Катаре, включая карбамид, полимеры, метанол, алюминий и другие продукты», – отмечается в официальном заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания QatarEnergy полностью прекратила производство сжиженного природного газа на всех своих объектах

    Ранее министр энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби предупреждал о возможности остановки поставок топлива в Европу.

    3 марта 2026, 18:15 • Новости дня
    Ирак остановил добычу нефти на крупнейшем в стране месторождении

    Ирак остановил добычу нефти на крупнейшем в стране месторождении Румейла

    Ирак остановил добычу нефти на крупнейшем в стране месторождении
    @ Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Добыча нефти на крупнейшем иракском месторождении Румейла была полностью прекращена из-за сбоев в экспортных операциях, вызванных военными действиями в регионе Ближнего Востока.

    Добыча нефти на крупнейшем месторождении Ирака Румейла полностью остановлена, передает Shafaq News. Решение связано с возникшими перебоями в экспортных операциях, которые обусловлены обострением военной обстановки на юге страны.

    Источник портала уточнил, что «добыча нефти на всех скважинах месторождения Румейла прекращена». Ожидается, что приостановка работы затронет значительную часть нефтяного экспорта Ирака, поскольку Румейла играет ключевую роль в экономике страны. Власти пока не уточнили, как долго продлится остановка добычи.

    Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти на 206 тыс. баррелей в сутки в апреле. В частности, Ирак получил разрешение поднять добычу до 4,299 млн баррелей в сутки.

    До этого американская компания Chevron получила право управления месторождением «Западная Курна – 2» на юге Ирака, ранее контролируемым «Лукойлом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атаки Ирана охватили ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Кипр и Ирак, включая гостиницы и энергетические объекты.


    3 марта 2026, 18:30 • Новости дня
    WP: В посольстве США в Эр-Рияде обрушилась крыша из-за атак дронов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Частичное обрушение крыши произошло в одном из зданий посольства США в Саудовской Аравии после атаки с использованием нескольких беспилотников, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на предупреждение для сотрудников Госдепартамента.

    В материале WP уточняется, что беспилотники нанесли удар по посольству США в Эр-Рияде, в результате чего обрушилась часть крыши главного офисного здания, передает ТАСС.

    По информации издания, за атакой, предположительно, стоит иранская сторона. Инцидент произошел в понедельник, однако официальных комментариев от иранских властей пока не поступало.

    Напомним, взрыв вызвал пожар в посольстве США в Эр-Рияде. После атаки дипмиссия приостановила работу.

    3 марта 2026, 19:07 • Новости дня
    В Израиле заявили о гибели нового министра обороны Ирана
    В Израиле заявили о гибели нового министра обороны Ирана
    @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильский телеканал Channel 12 заявил о ликвидации нового министра обороны Ирана.

    Соответствующее сообщение появилось в соцсетях телеканала, передает РБК. «Новый министр обороны Ирана устранен», – сказано в публикации.

    Канал не раскрыл никаких подробностей инцидента и не назвал имя предполагаемого убитого министра.

    Накануне Иран подтвердил гибель глав Минобороны Азиза Насирзаде, КСИР Мохаммада Пакпури, Генштаба Абдулрахима Мусави и Совета по обороне Али Шахмани. Президент Ирана назначил нового главу Минобороны после гибели предшественника.

    Ранее во вторник Израиль заявил о начале «крупномасштабной волны ударов» по Тегерану.

    3 марта 2026, 18:46 • Новости дня
    Лавров поблагодарил Оман за помощь в возвращении россиян из ОАЭ

    Лавров поблагодарил главу МИД Омана за помощь в возвращении россиян из ОАЭ

    Лавров поблагодарил Оман за помощь в возвращении россиян из ОАЭ
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В телефонном разговоре Лавров поблагодарил главу МИД Омана за содействие в организации возвращения россиян, находившихся в ОАЭ, на родину.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Омана Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди, сообщает МИД России.

    В ходе беседы министры обсудили ситуацию вокруг Ирана и высказались за скорейшее прекращение любых военных действий, а также возвращение к политико-дипломатическим способам урегулирования. Особое внимание было уделено необходимости учитывать законные интересы всех арабских государств Персидского залива.

    Собеседники подчеркнули готовность России и Омана, в том числе в рамках ООН, содействовать поиску компромиссных и мирных решений на основе уважения базовых норм международного права.

    Лавров отдельно поблагодарил руководство Омана за помощь в организации возвращения российских граждан, находившихся в ОАЭ, на родину через территорию султаната.

    Дипломаты подтвердили намерение продолжать тесное взаимодействие по актуальным вопросам международной повестки и укреплять двусторонние отношения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минтранс сообщил, что российские и зарубежные авиакомпании планируют выполнить 24 рейса из ОАЭ и Омана для вывоза около 4,5 тыс. пассажиров в Россию.

    Напомним, что тысячи российских туристов столкнулись с задержками рейсов и сложностями при возвращении домой. Основной причиной ситуации стали ограничения, связанные с закрытием воздушного пространства Ирана на фоне обострения кризиса на Ближнем Востоке.


    4 марта 2026, 01:34 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении 10 танкеров в Ормузском проливе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана Мохаммад Акбарзаде заявил об уничтожении более 10 нефтяных танкеров в Ормузском проливе.

    «Учитывая неоднократные предупреждения ВМС КСИР о том, что Ормузский пролив небезопасен, более 10 нефтяных танкеров, проигнорировавших эти предупреждения, были поражены различными ракетными снарядами и сгорели», – заявил Акбарзаде, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fars.

    Он также отметил, что в настоящее время проход нефтяных, коммерческих и рыболовных судов через Ормузский пролив невозможен.

    Ранее Акбарзаде сообщил, что военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана установили полный контроль над Ормузским проливом.

    Во вторник индийское внешнеполитическое ведомство выразило обеспокоенность нападениями на торговые суда в Персидском заливе и призвало к прекращению эскалации.

    2 марта власти Омана сообщили о взрыве и пожаре на танкере у своих берегов, в результате которого погиб один из членов экипажа, гражданин Индии.

    3 марта 2026, 14:49 • Новости дня
    МИД Ирана: Тегеран не обогащал уран на момент ударов США и Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что на момент ударов США и Израиля Тегеран не занимался обогащением урана.

    По словам Багаи, Тегеран не занимался обогащением урана на момент ударов США и Израиля.

    «Мы не обогащали уран, мы лишь подчеркивали, что обогащение является нашим правом и мы как государство-член Договора были наделены этим правом», – заявил официальный представитель МИД Ирана.

    Он отметил, что заявления о том, что Иран близок к созданию ядерной бомбы, не соответствуют действительности. передает РИА «Новости».

    Багаи добавил, что после июньских ударов по ядерным объектам Ирана власти США заявили, что полностью их уничтожили. Тем не менее, ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщал, что Иран отделяет всего неделя от производства материалов, необходимых для ядерного оружия. Представитель МИД Ирана назвал это «очевидной несостыковкой» и «ложью на лжи».

    Президент США Дональд Трамп также заявлял, что Иран находился в двух неделях от обладания ядерным оружием. Уиткофф отмечал, что он и Джаред Кушнер были удивлены, когда иранская делегация на переговорах настаивала на своем праве на обогащение урана.

    По данным агентства, с начала года Иран и США провели три раунда переговоров по ядерной программе, в которых посредником выступал Оман. Третий раунд завершился 26 февраля, обе стороны заявили о прогрессе.

    Однако 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и жертвах среди мирных жителей. В ответ Иран наносит удары по израильской территории и военным базам США на Ближнем Востоке.

    США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории республики.

    Эскалация конфликта произошла несмотря на прошедший в Женеве раунд переговоров по ядерному досье.

    Иранские военные в ответ разбомбили базы США в Персидском заливе и Ираке.

    4 марта 2026, 02:39 • Новости дня
    Армия Китая назвала пять уроков операции Израиля и США против Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в соцсетях назвала «пять уроков после атак США и Израиля на Иран».

    Соответствующее заявление опубликовано в официальном аккаунте НОАК. «Самая смертоносная угроза – враг внутри. Самый дорогостоящий просчет – слепая вера в мир. Самая суровая реальность – логика превосходящей огневой мощи. Самый жестокий парадокс – иллюзия победы. Самая надежная опора – самодостаточность», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

    Во вторник NYT сообщила, что Пекин резко осудил удары США и Израиля по Ирану после гибели аятоллы Али Хаменеи, однако риски для торговли с Вашингтоном могут удержать от ухудшения отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg предупреждало о рисках срыва торгового перемирия между США и Китаем из-за иранского вопроса.

    Ранее министр иностранных дел Китая Ван И призвал к срочной остановке военных действий на Ближнем Востоке.

    3 марта 2026, 22:19 • Новости дня
    Армия Израиля заявила об ударе по секретной ядерной базе Ирана

    Армия Израиля заявила об ударе по секретному ядерному объекту близ Тегерана

    Армия Израиля заявила об ударе по секретной ядерной базе Ирана
    @ Fatemeh Bahrami/Anadolu/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские военные атаковали исследовательский центр Минзадехи, сообщил представитель израильской армии бригадный генерал Эфи Дефрин.

    Официальный представитель израильской армии бригадный генерал Эфи Дефрин подтвердил факт нападения на стратегически важный объект недалеко от иранской столицы, передает ТАСС.

    «Несколько часов назад мы нанесли удар по базе Минзадехи. Там находились ученые, которые пытались разработать ядерное оружие», – сообщил Дефрин в ходе брифинга.

    Ранее строительство новых блоков АЭС «Бушер» в Иране было остановлено из-за боевых действий.

    Росатом заявил о потере связи с руководством атомной отрасли Ирана.

    Официальный представитель МИД Ирана заявил, что во время ударов США и Израиля Тегеран не занимался обогащением урана.

