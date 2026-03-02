WSJ: США и Израиль атаковали более двух тысяч целей в Иране

Tекст: Ольга Иванова

Вооруженные силы США и Израиля нанесли удары по более чем 2 тыс. целей на территории Ирана, передает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Издание сообщает, что военное руководство обеих стран совместно координировало список объектов для поражения в течение последних месяцев.

В первые дни операции основными целями стали места предполагаемого нахождения высшего руководства Ирана, объекты военных структур, системы ПВО, пусковые установки баллистических ракет и разведывательные центры. По данным WSJ, с 28 февраля израильские ВВС выполнили более 700 боевых вылетов в сторону Ирана.

Масштабная военная операция началась 28 февраля и затронула крупнейшие города, включая Тегеран. В Белом доме утверждают, что удары были вызваны якобы исходящей от Ирана ракетной и ядерной угрозой. Руководство США публично призвало иранское население выступить против правительства.

В результате атак погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и другие ключевые представители власти. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале собственной операции против США и Израиля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль нанесли удары по провинции Фарс на юге Ирана. В результате обстрела погибло не менее 35 человек. Под огонь попал городской спортзал.

Глава МИД Ирана сообщил о запуске процесса избрания нового лидера. Дональд Трамп рассказал о гибели 48 «лидеров Ирана». Аятолла Ширази объявил священную войну США и Израилю.