Путин назвал подвиг псковских десантников святыми страницами истории

Tекст: Вера Басилая

Подвиг псковских десантников в Чечне навсегда останется святыми страницами истории России, заявил президент Владимир Путин, сообщается в телеграмме губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову и участникам мероприятий, посвященных 26-й годовщине подвига 6-й парашютно-десантной роты.

«Бесстрашие, отвага и мужество героев, их великий подвиг навсегда останутся святыми, незабываемыми страницами нашей истории, примером честного, беззаветного служения Отечеству и народу», – говорится в послании главы государства.

Путин отметил, что солдаты и офицеры легендарной роты приняли неравный бой в тот момент, когда международный терроризм пытался посягнуть на независимость и территориальную целостность страны. По его словам, подвиг десантников – это образец служения Родине.

Президент подчеркнул, что ратные традиции героев достойно продолжают современные десантники, участвующие в специальной военной операции. Он добавил, что сегодня военнослужащие проявляют силу духа, несгибаемый характер и готовность решать задачи ради защиты Отечества.

6-я рота второго батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка под командованием Марка Евтюхина вступила в бой с отрядом чеченских боевиков в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года. Боевиками командовали Хаттаб, Идрис, Абу аль-Валид, Шамиль Басаев, в бою участвовало до 2,5 тыс. боевиков.

В ходе боя погибли 84 российских военнослужащих, в живых остались только шестеро бойцов, потери боевиков составили от 400 до 500 человек.