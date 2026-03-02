Bloomberg: Убийство Хаменеи перевело Иран в режим выживания

Tекст: Ольга Иванова

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был убит в результате авиаудара США и Израиля, напоминает Bloomberg. Ему было 86 лет, он руководил страной почти четыре десятилетия, к его фигуре накопилось немало антипатии внутри страны, но его смерть стала мощным потрясением для всего Ближнего Востока. Спутниковые снимки показали, что резиденция и офис главы государства в центре Тегерана оказались разрушены, вместе с Хаменеи погибли четверо членов его семьи, включая дочь и внука.

Сразу после гибели Хаменеи контроль над ситуацией взяли вооруженные силы страны и Корпус стражей исламской революции (КСИР). «Они остаются едиными, контролируют силовой аппарат и решительно настроены сопротивляться США и Израилю до конца», – заявила старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Элли Геранмайех. Сообщается, что на улицах Тегерана и других городов усилены меры безопасности, появились военизированные патрули и полиция, а в соцсетях появились видео с празднующими гибель Хаменеи жителями.

В ближайшее время Иран продолжит жить по действующей конституции. Руководство временно переходит к совету из трех человек – президента Масуда Пезешкиана, главы судебной власти и старшего клирика из Совета стражей, а Ассамблея экспертов должна выбрать преемника Хаменеи. По словам профессора Мехрана Камрава из Джорджтаунского университета в Катаре, «его смерть неизбежно приведет к серьезным последствиям для жизни Исламской Республики, прежде всего в ее внутренней и внешней политике».

После январских массовых протестов, в ходе которых погибли более 7 тыс. человек, в стране нет организованной оппозиции, любые неугодные режиму политические движения подавляются, а большую часть альтернативной политической повестки формируют иранцы за рубежом. Бывший наследный принц Реза Пехлеви вновь стал заметной фигурой, однако в самой стране он остается спорной персоной.

Смерть Хаменеи также вызывает вопросы относительно ядерной политики Ирана. Несмотря на прежнее стремление Хаменеи к нераспространению, призывы к пересмотру ядерной доктрины звучали всё громче, особенно после нападения Израиля и США прошлым летом. Система власти, в том числе экономической и политической, во многом теперь зависит от КСИР, который за последние два десятилетия приобрел серьезное влияние.

В международной политике уход Хаменеи разделил реакцию мировых лидеров: президент России Владимир Путин назвал его «выдающимся государственным деятелем», а Китай осудил убийство как «неприемлемое». Внутри страны Хаменеи вспоминают прежде всего как жесткого лидера, не терпевшего инакомыслия. «Его наследие – это жесткость и репрессии», считает аналитик Bloomberg Economics Дина Эсфандияри.

Похороны Хаменеи, дата которых пока не объявлена, могут стать крупнейшим государственным событием, но из-за войны их проведение остается под вопросом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия созывает чрезвычайное совещание на фоне эскалации конфликта с Ираном. Страны Евросоюза демонстрируют разные взгляды на происходящее.

Решение президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану стало неожиданным для европейских лидеров. Это усугубило разногласия внутри Евросоюза по ближневосточному конфликту.