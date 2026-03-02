Удары Израиля и США по Ирану привели к гибели 35 человек в провинции Фарс

Tasnim сообщило о 35 погибших при ударах США и Израиля в провинции Фарс

Tекст: Мария Иванова

Жертвами ударов стали не менее 35 граждан, причем число погибших может увеличиться из-за продолжающихся налетов, передает РИА «Новости». Иранское агентство Tasnim приводит данные по ситуации в провинции Фарс на юге страны.

«35 человек из числа жителей провинции Фарс погибли при атаках США и сионистского режима, с учетом продолжающихся атак с воздуха эта статистика может вырасти», – говорится в сообщении.

Основной удар пришелся на город Ламард, где под огнем оказался спортивный комплекс и погибли 20 человек. Также сведения о жертвах поступают из Шираза и других населенных пунктов региона.