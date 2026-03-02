Российские туристы массово застряли на Бали из-за закрытия аэропорта Дубая

Закрытие аэропорта Дубая отрезало российским туристам путь домой с Бали

Tекст: Мария Иванова

Отмены и переносы рейсов затронули пассажиров, планировавших возвращение в Москву и Петербург транзитом через Эмираты, передает РИА «Новости».

Путешественники жалуются на отсутствие конкретики от авиакомпаний и вынужденное продление проживания в отелях.

«Наш рейс Денпасар – Дубай сначала перенесли на несколько часов, потом вовсе отменили. В авиакомпании сказали ждать дальнейшей информации, но конкретных сроков никто не называет», – рассказала россиянка Анастасия, находящаяся в районе Кута.

Другие отдыхающие сообщили, что часть пассажиров уже несколько суток пытается переоформить билеты, однако альтернативных маршрутов практически нет. Людям приходится за свой счет продлевать аренду жилья, стоимость которого выросла из-за ажиотажного спроса.

Транспортный коллапс произошел на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после ударов США и Израиля по объектам в Иране. В Москве заявили, что ответственность за последствия этого рукотворного кризиса полностью лежит на западных странах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генконсульство России в Дубае рекомендовало соотечественникам воздержаться от необязательных поездок. Авиакомпания UTair временно приостановила перелеты между Россией и Дубаем из-за ограничений в воздушном пространстве.

