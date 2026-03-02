Британия решила вывести второстепенный персонал с базы на Кипре после удара Ирана

Tекст: Дмитрий Зубарев

После удара беспилотника по британской базе ВВС Акротири на Кипре, власти страны и Минобороны Британии приняли решение о временной эвакуации второстепенного персонала с базы, сообщает The Guardian. В результате атаки был нанесён незначительный материальный ущерб, пострадавших нет.

Жителям близлежащих районов было рекомендовано оставаться в укрытиях до особого распоряжения. Представитель Минобороны подчеркнул, что уровень защиты сил в регионе повышен до максимального, а база оперативно отреагировала для обеспечения безопасности.

Президент Кипра Никос Христодулидис подтвердил, что по базе ударил беспилотник Shahed и подчеркнул: «Наша страна никоим образом не участвует и не намерена участвовать в каких-либо военных операциях». По заявлениям администрации, эвакуация затрагивает только персонал британской базы, остальные объекты на острове продолжают работу в обычном режиме.

Инцидент произошёл спустя несколько часов после того, как Британия разрешила США использовать свои военные базы для нанесения ударов по иранским ракетным объектам. Прямого участия британских военных в ударах нет – базы используются для «ограниченных и оборонительных целей».

В свете обострения ситуации на Ближнем Востоке, британское правительство недавно усилило свою военную инфраструктуру на Кипре. По оценкам премьера, риску подвергаются порядка 200 тыс. британских граждан, включая военнослужащих, находящихся в регионе Персидского залива.

