Bloomberg: Нефтяной рынок ожидает скачка цен из-за перекрытия Ормузского пролива

Tекст: Вера Басилая

После атак Ирана на три нефтяных танкера и введения самопровозглашенной паузы судовладельцами и трейдерами движение через Ормузский пролив практически прекратилось. Около пятой части мировой нефти и сжиженного природного газа ежедневно проходит через этот узкий участок, и аналитики ожидают, что цены на Brent превысят 72,48 доллара за баррель уже с открытия торгов, передает Bloomberg.

Физический рынок нефти располагает определенными буферами: Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива увеличили поставки, а стратегические резервы США и Китая могут быть использованы при необходимости. Однако эксперты предупреждают, что полное закрытие Ормузского пролива станет беспрецедентным шоком для мирового нефтяного рынка.

Несмотря на заявления Ирана о том, что пролив остается открыт, судовладельцы и трейдеры предпочитают не рисковать, ожидая ясности по поводу безопасности региона. Страховые компании уже готовятся к значительному увеличению ставок для судов, заходящих в Персидский залив. Несколько танкеров продолжают движение, хотя их количество резко сократилось.

Аналитики прогнозируют, что США предпримут меры для восстановления судоходства, включая возможное привлечение военных эскортов. Они отмечают, что нынешняя эскалация конфликта в регионе гораздо серьезнее прошлогодних событий, а дальнейшее развитие ситуации остается крайне неопределенным.

Мировые цены на нефть подскочили на 6% после начала военной операции США и Израиля против Ирана.

Минэнерго США исключило планы по распечатыванию стратегического нефтяного резерва для стабилизации рынка.

КСИР предупредил суда о возможном закрытии Ормузского пролива.

Страховые компании планируют повысить цены страхования судов, следующих в Персидском заливе.

Эксперты ранее предупреждали о риске глобального дефицита топлива при блокировке Ормузского пролива.