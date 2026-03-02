NYT: Трамп начал операцию против Ирана без согласования с Конгрессом

NYT: Трамп начал крупнейшую военную операцию против Ирана без согласования с Конгрессом

Tекст: Ольга Иванова

Президент Дональд Трамп в одностороннем порядке отдал приказ о нанесении крупного удара по Ирану, что вызвало широкий резонанс и новую волну споров о том, кто вправе принимать решения о начале военных действий в США, пишет The New York Times.

Демократы и как минимум два республиканца в Конгрессе настаивают, что подобные шаги требуют одобрения законодательного органа. Сам Трамп назвал операцию «крупными боевыми действиями» и признал риск гибели американцев, подчеркнув: «Это часто случается на войне».

Критики президента обвиняют его в нарушении Конституции, поскольку объявление войны или начало боевых операций требуют одобрения Конгресса в соответствии с Военной резолюцией 1973 года. Этот закон был принят после войны во Вьетнаме, чтобы ограничить полномочия президента, однако все президенты с тех пор так или иначе выходили за его рамки, используя регулярную армию для ведения боевых действий без разрешения законодателей.

Военная резолюция предписывает, что любые несанкционированные развертывания американских войск должны быть прекращены через 60 дней, если Конгресс не даст на это согласие. Однако президенты, включая Барака Обаму и Дональда Трампа, утверждали, что эти ограничения не распространяются на воздушные операции, где американским военнослужащим не угрожает непосредственная опасность.

Ранее президенты получали одобрение Конгресса для масштабных наземных войн, таких как операции в Персидском заливе, Афганистане и Ираке. Однако в последние годы они всё чаще ссылаются на свои полномочия для проведения ограниченных интервенций, считая, что их характер не требует отдельного согласования.

Трамп уже проводил ряд подобных операций, включая убийство генерала Касема Сулеймани, удары по иранским ядерным объектам и вторжение в Венесуэлу для ареста Николаса Мадуро, при этом американские потери отсутствовали. Но нынешний удар по Ирану, по мнению наблюдателей, является самой значимой односторонней военной акцией Трампа и может стать поводом для разбирательства в Конгрессе по вопросу военных полномочий президента.

В субботу Армия обороны Израиля нанесла удар по Ирану. Позднее президент США Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана.



