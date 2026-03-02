Туристке отказали в возврате денег за круиз из Дубая

Tекст: Ольга Иванова

Туристке из России отказали в отмене бронирования круиза из Дубая, несмотря на опасения из-за обстрелов в регионе, сообщает РИА «Новости».

Евгения, планировавшая путешествие с семьей на лайнере Aroya 14 марта, попыталась вернуть деньги за тур, но столкнулась с отказом туркомпании.

По ее словам, агент объяснил, что пока не будет официального заявления от круизного оператора об отмене рейса, возврата средств не предусмотрено. Она особо отметила: «Понимаю, что опасно пока ехать в такой ситуации. Дети и муж боятся. (Со слов агента – ред.) пока официального заявления от туроператора и аннуляции от круизной компании не придет, возвраты никто не осуществляет. Любые аннуляции до аннуляции официальной от оператора сейчас идут со 100-процентным штрафом».

Евгения также уточнила, что если турист самостоятельно отменяет поездку до официального регламента, добиться возврата денежных средств можно будет только через суд. По словам агента, средства в любом случае не пропадут, но туристам придется ждать официальных решений по отмене рейса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский союз туриндустрии рекомендовал россиянам аннулировать туры с перелетами через Ближний Восток, если вылеты запланированы на ближайшие дни.

Российские пассажиры отмененных рейсов в аэропорту Дубая столкнулись с острой нехваткой питания.

Компания-оператор Dubai Airports объявила о приостановке работы международных аэропортов на неопределенный срок.