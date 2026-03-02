В Вашингтоне признали отсутствие данных о подготовке атаки Ираном

Reuters: США не имели разведданных о планах атаки Ирана

Tекст: Вера Басилая

По данным Reuters, у США не было разведывательной информации о том, что Иран намеревался первым нанести удар по американским силам, передает РИА «Новости». Об этом представители администрации Дональда Трампа заявили в ходе закрытых брифингов для Конгресса, указав на отсутствие таких данных.

По словам источников, обсуждавших этот вопрос, на встречах с представителями профильных комитетов сената и палаты представителей подчеркивалось, что иранские баллистические ракеты и поддерживаемые Тегераном силы в регионе представляют собой «непосредственную угрозу» интересам США. Однако, как уточнили участники обсуждения, «разведывательных данных о том, что Тегеран планировал первым атаковать американские силы, не было».

Ранее представители администрации заявляли журналистам, что решение Трампа о нанесении ударов по Ирану было связано, в том числе, с признаками возможной подготовки упреждающего удара со стороны Тегерана на Ближнем Востоке.

Дональд Трамп заявил о намерениях вести войну с Ираном в течение четырех недель.

Иранские ВВСв ответ на атаки США и Израиля по Тегерану нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке.

Вооруженные силы Ирана также атаковали базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне.

Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил высокую точность ударов США и Израиля по Ирану.

