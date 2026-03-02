Грузия заявила о зависти Запада из-за санкций против России

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Посол Великобритании Гарет Уорд потребовал, чтобы Грузия не получала из России газ и нефтепродукты, чтобы мы ввели санкции против поставщиков. Мы отвечаем, что если поступим так, у нас все подорожает. Но британский посол говорит нам, что ничего не поделать, у нас тоже все подорожало, и вы тоже платите больше», – сказал председатель парламента в интервью телекомпании «Имеди».

По его словам, такой подход является «циничным».

Также Шалва Папуашвили рассказал о позиции постпреда ЕС Павла Херчинского из Польши, который заявил, что Евросоюз не пускает к себе туристов из России, поэтому и Грузия должна так поступить.

«Херчинский говорит нам, что ЕС не пускает к себе туристов из России, ноносит себе этим ущерб, а вы пускаете, ваша экономика растет, - сказал председатель парламента Грузии. – Говорит нам также, что ЕС ограничил закупки нефтепродуктов и газа из России и пострадал от этого, а ваш народ почему не должен больше платить».

«Они хотят нанести ущерб России и не замечают ничего вокруг», – отметил глава высшего законодательного органа Грузии.

Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после войны-2008, но поддерживает торгово-экономические и гуманитарные. После начала СВО Грузия соблюдает режим международных санкций против России, но не ввела двусторонние рестрикции.