Daily Mail: Стармер не смог четко объяснить разрешение ударов по Ирану

Tекст: Ольга Иванова

Премьер-министр Британии Кир Стармер оказался в центре критики после обращения к нации по поводу разрешения США использовать британские военные базы для ударов по Ирану, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

Журналисты отмечают, что Стармер, читая речь с телесуфлера, выглядел неубедительно и не смог объяснить, почему Лондон принял такое решение.

В материале Daily Mail подчеркивается: «Читая текст с телесуфлера во время своего выступления, он выглядел не столько как лидер влиятельной страны, сколько как комментатор событий, не имеющих к нему или к нашему месту в мире никакого отношения. Но он был настолько неестественным и скучным, что даже The Guardian не взяла бы его на эту роль».

Издание также обратило внимание на задержку при принятии запроса США о предоставлении военных баз. Авторы статьи считают, что до событий, произошедших вчера поздно вечером, Стармер словно забыл о роли Британии как второго по величине игрока в НАТО.

В целом, Daily Mail отмечает неубедительность позиции премьер-министра и указывает, что его выступление оставило больше вопросов, чем ответов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о готовности предоставить США британские военные базы для подготовки ударов по Ирану.

Представитель Минобороны Британии подтвердил информацию об иранском ударе по военной базе на Кипре ранним утром понедельника.