При ударах США и Израиля по Ирану утром погибли четыре мирных жителя

Tекст: Дмитрий Зубарев

В результате ракетных ударов, нанесённых утром США и Израилем по территории Ирана, погибли как минимум четыре мирных жителя, передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

Сообщается, что атаки пришлись на город Сенендедж на западе страны, а также населённый пункт Камиан на севере Ирана. Помимо погибших, несколько человек получили ранения.

США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана 28 февраля. Под удары попали крупнейшие города, включая столицу Тегеран.

В Белом доме объяснили начало боевых действий угрозой ракетного и ядерного характера, исходящей с территории Ирана. Также руководство США публично призвало граждан страны выступить против действующих властей и захватить власть.

В результате атаки погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд ключевых представителей руководства исламской республики. В ответ Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о начале собственной ответной военной операции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана сообщил о запуске процесса избрания нового лидера. Дональд Трамп рассказал о гибели 48 «лидеров Ирана». Аятолла Ширази объявил священную войну США и Израилю.