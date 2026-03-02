  • Новость часаТрамп: После Ирана будет Куба и «это лишь вопрос времени»
    Испания мстит США за старые поражения
    Telegraph: Иран пытается превратить Ормузский пролив в «морской Вьетнам» для США
    Москалькова рассказала о возвращении из плена считавшегося погибшим военного
    Mysl Polska: Польша будет долго расплачиваться за русофобскую политику
    МИД Ирана: США ждет катастрофа при наземном вторжении
    США с Россией и КНР выступили против резолюции МАГАТЭ по Украине
    Генпрокуратура Ливии задержала подозреваемых в убийстве сына Каддафи
    Трамп: После Ирана будет Куба и «это лишь вопрос времени»
    Замглавы Пентагона Колби рассказал о стратегии США по России
    2 марта 2026, 09:09 • Новости дня

    Министр обороны Италии втрое переплатил ради бегства из Дубая без семьи

    Министр обороны Италии Крозетто втрое переплатил ради бегства из Дубая без семьи

    Министр обороны Италии втрое переплатил ради бегства из Дубая без семьи
    @ Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто втрое переплатил за экстренный вылет из Дубая, оставив там свою семью.

    Министр обороны Италии Гуидо Крозетто оказался в центре скандала после того, как на фоне обострения ситуации вокруг Ирана он спешно покинул Дубай, оставив там свою семью, передает РИА «Новости».

    Крозетто лично рассказал в социальной сети, что заплатил втрое больше стандартного тарифа, чтобы как можно скорее вылететь военным рейсом, подчеркнув, что семья осталась в Дубае по его выбору и понимает причины этого решения.

    Министр выразил возмущение развернувшейся среди итальянских парламентариев полемикой по поводу его действий после атаки на аэропорт Дубая.

    «Я нахожу этот способ ведения споров позорным и низким», – заявил Крозетто.

    Как пишет газета IL Fatto Quotidiano, споры вокруг министра возникли после сообщений о его пребывании в Дубае во время обострения ситуации на Ближнем Востоке. Лидер оппозиционного «Движения пять звезд» Риккардо Риккарди заявил, что инцидент потряс его партию, и по этой причине они намерены направить официальный запрос правительству.

    Ранее глава Минобороны Италии Крозетто застрял в Дубае из-за авиаударов.

    Спортсмены из России и других стран также оказались в числе тех, кто не может вылететь из ОАЭ, в том числе теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев.

    После массированной атаки Ирана в крупных городах ОАЭ сохраняется тревожная атмосфера, а отмена авиарейсов стала серьезной проблемой для российских туристов.

    5 марта 2026, 14:35 • Новости дня
    Иран вычислил пилотов, атаковавших школу для девочек в Минабе

    Власти Ирана установили личности виновных в гибели 171 школьницы

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские власти заявили об установлении личностей пилотов и авиабаз, причастных к авиудару по школе в Минабе, где погибли не менее 171 школьницы.

    По данным осведомленных источников, иранским властям удалось полностью установить исполнителей удара по школе для девочек в Минабе, передает Fars.

    «Осведомленные источники сообщают, что удалось полностью установить исполнителей, участвовавших в убийстве детей Минаба», – говорится в сообщении агентства. Там уточняется, что точно установлены личности пилотов, авиабазы, с которых они вылетали, а также их подданство, передает РИА «Новости».

    Иранская сторона заявила о готовности к жесткому и решительному ответу на это преступление. 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. В ответ Тегеран наносит удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

    В первый день конфликта, 28 февраля, под удар попала школа для девочек «Шаджаре Тайебе» в Минабе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор иранского города Минаб сообщил о гибели учеников в результате атаки на начальную школу.

    Представитель Минобрнауки исламской республики подтвердил информацию о 175 жертвах среди школьников и учителей за двое суток конфликта.

    5 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    Иран атаковал штаб военных США у аэропорта Абу-Даби
    Иран атаковал штаб военных США у аэропорта Абу-Даби
    @ REUTERS/Abdelhadi Ramahi

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иран нанес несколько ударов по штабу американских военных в районе международного аэропорта Заид в Абу-Даби, сообщила иранская гостелерадиокомпания.

    Иран нанес несколько ударов по штабу американских военных, расположенному рядом с международным аэропортом Заид в Абу-Даби, передает ТАСС со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию. Как отмечается, в районе аэропорта было слышно несколько взрывов, что подтвердило агентство Reuters.

    Министерство обороны ОАЭ сообщило, что системы противовоздушной обороны страны отражают ракетную атаку, осуществленную с территории Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько высокопоставленных сотрудников ЦРУ США погибли при ракетном ударе Ирана по их штабу в одной из ближневосточных стран.

    Иран заявил о неминуемом возмездии США за потопление иранского фрегата IRIS Dena у берегов Шри-Ланки.

    Вооруженные силы Ирана провели девятнадцатую волну операции «Правдивое обещание 4» и нанесли удары по американским и израильским объектам ракетами и беспилотниками.

    5 марта 2026, 19:09 • Видео
    Закавказье пытаются втянуть в войну с Ираном

    Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.

    5 марта 2026, 14:46 • Новости дня
    Иран уничтожил истребитель F-15 под Тегераном

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские системы противовоздушной обороны ликвидировали истребитель F-15 близ горной цепи на севере страны, сообщают информационные агентства.

    Военный самолет засекли и ликвидировали в воздушном пространстве исламской республики, передает ТАСС.

    Местом инцидента стала территория, расположенная к северу от столицы Ирана, рядом с высотами Альборз.

    Несколькими днями ранее иранские ПВО уничтожили американский истребитель F-15. Также иранские военные сбили американский ударный разведывательный беспилотник Reaper на юге страны.

    5 марта 2026, 17:18 • Новости дня
    АТОР внесла ряд отелей Дубая в черный список за выселения россиян

    АТОР направила в Дубай черный список отелей, выселявших россиян

    АТОР внесла ряд отелей Дубая в черный список за выселения россиян
    @ IMAGO/Michael Bihlmayer/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ассоциация туроператоров России передала властям Дубая перечень отелей, где туристов из России выселяли после отмены авиарейсов.

    Ассоциация туроператоров России направила туристическим властям Дубая так называемый черный список гостиниц, выселявших российских туристов в условиях отмены авиарейсов, передает ТАСС. В ассоциации отметили, что большинство путешественников были размещены в отелях, однако зафиксированы и случаи, когда россиян выселяли после отмены их рейсов.

    Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила: «Некоторые отели вели себя крайне некорректно, не гостеприимно, выселяя своих постояльцев либо не заселяя тех, кто пришел из других отелей. Пускай это будет на их совести. Мы направили туристическим властям Дубая информацию с полным перечнем таких отелей».

    Ломидзе подчеркнула, что сейчас ситуация с размещением и отправкой российских туристов находится под контролем. По ее словам, авиакомпании и туроператоры наладили оперативную работу по размещению и организации выезда граждан.

    Ранее в четверг Ломидзе заявила, что туроператоры полностью вернут российским туристам деньги за туры в страны Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, некоторые отели в ОАЭ выселяют российских туристов под предлогом скорого вылета рейса, а затем расселяют их по более дешевым гостиницам.

    Между тем еще 2 марта власти Дубая поручили местным отелям продлить проживание туристов из-за массовой отмены авиарейсов.

    5 марта 2026, 21:21 • Новости дня
    Telegraph: Иран пытается превратить Ормузский пролив в «морской Вьетнам» для США
    Telegraph: Иран пытается превратить Ормузский пролив в «морской Вьетнам» для США
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Тегеран стремится втянуть Вашингтон в затяжное противостояние в Ормузском проливе, превратив ключевой мировой нефтяной маршрут в «морской Вьетнам» для США.

    Как пишет британская The Telegraph, план Ирана может поставить США перед сложным выбором между риском военной эскалации и угрозой глобального энергетического кризиса. Иранские власти заявили о «полном контроле» над Ормузским проливом – одним из важнейших морских путей мира, через который проходит около пятой части глобальных поставок нефти и газа.

    Представители иранского Корпуса стражей исламской революции пригрозили атаковать любые суда, которые попытаются пересечь акваторию. По данным западных СМИ, на фоне угроз страховые компании резко повысили стоимость страхования морских перевозок или вовсе отказались страховать рейсы через пролив. В результате поток нефтяных танкеров через Ормуз сократился примерно на 90%.

    Сейчас Вашингтон рассматривает возможность предоставления государственныx страховых гарантий для торговых судов и отправки кораблей Военно-морские силы США для сопровождения танкеров. Однако, как отмечают эксперты, именно такого шага может добиваться Тегеран. По мнению специалистов, Иран пытается втянуть США в длительную и затратную военно-морскую операцию. Эксперт из Университет Санкт-Галлена Андреас Бем считает, что даже единичное попадание по американскому кораблю может стать серьезным политическим ударом по Вашингтону.

    Несмотря на значительные потери иранского флота в результате ударов США и Израиля, у Тегерана остаются инструменты давления. Среди них – подводные лодки, береговые ракетные комплексы и беспилотники, а также поддержка союзных группировок на Ближнем Востоке, включая движение хуситов в Йемене. Эксперты считают, что стратегия Ирана заключается в том, чтобы превратить конфликт в изматывающую кампанию, способную подорвать поддержку войны внутри США.

    При этом даже локальная зона напряженности вокруг Ормузского пролива серьезно бьет по мировой экономике. На фоне кризиса цена нефти уже выросла выше 80 долларов за баррель. Аналитики предупреждают, что дальнейшие перебои с поставками через Ормуз способны ускорить дальнейший цен на топливо и энергоресурсы по всему миру.

    Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что финансовые потери мировой экономики при закрытии Ормузского пролива на один день составляют порядка семи млрд долларов.

    5 марта 2026, 17:04 • Новости дня
    Рютте: НАТО не будет задействовать пятую статью после инцидента с ракетой в Турции

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что альянс не планирует задействовать пятую статью из-за уничтожения ракеты над Турцией.

    Об этом Рютте сообщил в интервью агентству Reuters, передает РИА «Новости». По его словам, речь о применении пятой статьи в нынешней ситуации не идет.

    По его словам, противники альянса увидели, насколько НАТО сильно и внимательно, особенно в условиях напряженности на Ближнем Востоке. Генсек уточнил, что альянс усилил меры безопасности с субботы, учитывая последние события в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, баллистический снаряд, выпущенный с территории Ирана и пролетевший над воздушным пространством Ирака и Сирии, перехватили и обезвредили силы ПВО и ПРО НАТО в Восточном Средиземноморье.

    Вооруженные силы Ирана опровергли сообщения о запуске ракет по турецкой территории.

    СМИ сообщили, что сбитая над Турцией иранская баллистическая ракета была направлена на авиабазу Инджирлик, где размещаются американские военные.


    5 марта 2026, 14:46 • Новости дня
    Иран опроверг запуск беспилотника по Азербайджану
    Иран опроверг запуск беспилотника по Азербайджану
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генеральный штаб Вооружённых сил Ирана опроверг сообщения о запуске беспилотника по территории Азербайджана.

    «Исламская Республика Иран, уважая суверенитет всех стран, особенно мусульманских и соседних, опровергает запуск беспилотника вооружёнными силами в сторону Азербайджанской Республики», – говорится в официальном сообщении, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг беспилотник, запущенный с территории Ирана, упал вблизи аэропорта Нахичевани на территории Азербайджана. При атаке дрона на аэропорт Нахичевани пострадали четыре человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Азербайджана пообещало ответить на удары иранских беспилотников. Азербайджан выразил официальный протест Ирану по данному инциденту.

    5 марта 2026, 21:57 • Новости дня
    МИД Ирана: США ждет катастрофа при наземном вторжении

    Аракчи: США ждет катастрофа при наземном вторжении в Иран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о полной готовности страны к ведению сухопутных боевых действий.

    В интервью NBC News он подчеркнул, что иранская армия не только не боится возможной наземной операции США, но и уверена в способности противостоять ей, передает РИА «Новости».

    «Нет, мы их (США) ждем… Потому что мы уверены, что сможем им противостоять, и это станет для них большой катастрофой», – заявил Аракчи.

    Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Иран ответит на возможную наземную операцию США.

    Военный министр США Пит Хегсет заявлял, что операция против Ирана под названием «Эпическая ярость» носит исключительно воздушный характер.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, насколько реалистично использование США курдских сил в наземной операции против Ирана.

    5 марта 2026, 20:07 • Новости дня
    Названо количество вывезенных из стран Персидского залива россиян

    АТОР сообщил о выезде 15,8 тыс. россиян из стран Персидского залива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Около 15,8 тыс. россиян уже покинули страны Персидского залива, причем за сутки из ОАЭ улетели примерно 7 тыс. пассажиров, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

    Страны Персидского залива уже покинули около 15,8 тыс. россиян, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Только за последние сутки из ОАЭ смогли вылететь примерно 7 тыс. пассажиров, из них 3,9 тыс. – с начала дня 5 марта.

    В Ассоциации отметили, что вывоз россиян продолжается, а объемы перевозки увеличиваются. С 2 по 4 марта из ОАЭ и Омана российские и иностранные авиакомпании выполнили 64 рейса, которыми в Россию вернулись 12,2 тыс. пассажиров. Самолеты прибывали не только в Москву, но и в Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Махачкалу, Казань и Краснодар.

    За последние сутки из ОАЭ в Россию было выполнено 35 рейсов из аэропортов Дубая и Шарджи. В ассоциации также сообщили, что до конца дня запланированы еще 11 рейсов, в том числе Flydubai, Utair, «Победа» и S7 Airlines в Москву, Екатеринбург, Казань и Минеральные Воды. Рейс Oman Air WY183 Маскат – Москва задерживается до 18:20 по местному времени, а рейс FZ977 в Минеральные Воды вылетит 6 марта в 00:50.

    «Если все рейсы будут выполнены, по итогам 5 марта за сутки из стран Персидского залива в Россию вылетят около 90 самолетов и примерно 17,5 тыс. пассажиров», – говорится в сообщении ассоциации.

    Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что до конца недели планируют вывезти всех российских туристов с Ближнего Востока.

    Также туроператоры пообещали вернуть средства за аннулированные туры в страны Ближнего Востока в полном объеме. Сейчас доля аннуляций туров в страны Персидского залива не превышает 15%, большинство туристов перебронируют свои поездки.

    Напомним, что накануне президент России дал поручение МЧС, МИД и другим ведомствам организовать вывозные рейсы для россиян, находящихся на Ближнем Востоке.

    5 марта 2026, 13:42 • Новости дня
    Стало известно о гибели высокопоставленных сотрудников ЦРУ после удара Ирана

    Mehr: Сотрудники ЦРУ погибли при ударе Ирана по одной из ближневосточных стран

    Tекст: Мария Иванова

    Несколько высокопоставленных сотрудников ЦРУ США погибли при ракетном ударе Ирана по их штаб-квартире в одной из ближневосточных стран, сообщило агентство Mehr.

    Группа сотрудников Центрального разведывательного управления США погибла после ракетной атаки по их командному пункту. Инцидент произошел в одном из ближневосточных государств, передает ТАСС.

    Согласно поступившим данным, среди убитых числятся высокопоставленные представители американской спецслужбы. Удар был нанесен иранскими силами непосредственно по штаб-квартире ведомства.

    Ранее сообщалось, что иранские военные уничтожили шесть офицеров ЦРУ в ходе ракетного удара по ОАЭ.

    5 марта 2026, 14:49 • Новости дня
    Медведев заявил, что у НАТО «поехала крыша»

    Медведев констатировал сумасшествие НАТО на фоне конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал действия Североатлантического альянса, обвинив организацию в полной потере рассудка из-за убийства лидера Ирана, а также предложил дать президенту США Дональду Трампу Нобелевскую премию за новую войну.

    НАТО сошла с ума, убив верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи и начав войну на Ближнем Востоке, считает Медведев. По его словам, у НАТО «поехала крыша», а «дегенераты из альянса» во главе с «сервильным сыночком Трампа» Рютте начинают обсуждать использование ст. 5 Вашингтонского договора для помощи США.

    «А слабо еще за новую войну выдвинуть главу Белого дома на Нобелевскую премию мира?» – написал в Max Медведев.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о готовности альянса к активации механизма коллективной обороны в случае нападения со стороны Ирана.

    Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин назвал заявление Рютте о применении статьи о коллективной обороне в операции США и Израиля против Ирана неприкрытым цинизмом.

    5 марта 2026, 15:54 • Новости дня
    КСИР подтвердил поражение американского F-15 средствами ПВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил информацию о сбитом американском истребителе у юго-западной границы Ирана.

    По данным пресс-службы, инцидент произошел утром в среду, передает ТАСС. Многоцелевой двухместный истребитель F-15E Strike Eagle был поражен современными средствами противовоздушной обороны КСИР.

    «В среду рано утром многоцелевой двухместный истребитель F-15E Strike Eagle американских захватчиков был успешно поражен современными средствами ПВО ВКС корпуса и упал рядом с юго-западной границей страны», – приводит заявление телеканал SNN.

    В четверг информагентства сообщили, что Иран уничтожил истребитель F-15 под Тегераном.

    Несколькими днями ранее иранские ПВО уничтожили американский истребитель F-15. Кроме того, иранские военные сбили американский ударный разведывательный беспилотник Reaper на юге страны.

    5 марта 2026, 15:00 • Новости дня
    Шойгу подсчитал ежедневные потери при перекрытии Ормузского пролива

    Шойгу сообщил об убытках до 7 млрд долларов за день блокады Ормузского пролива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финансовые потери мировой экономики при однодневном закрытии Ормузского пролива могут достигнуть 7 млрд долларов, что подтверждает глобальное значение этого маршрута, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

    Убытки от перекрытия Ормузского пролива за один день составляют до 7 млрд долларов. Об этом журналистам сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, отметив значимость пролива для мировой экономики, передает ТАСС.

    «По оценкам, один день перекрытия пролива – это примерно 7 млрд долларов убытков всем», – заявил Шойгу, подчеркивая, что конфликт на Ближнем Востоке был начат без осознания последствий.

    Он выразил мнение, что архитектура международной безопасности разрушается по всем направлениям, и отметил отсутствие четкого понимания у инициаторов войны, к чему приведет их политика. По его словам, «идет разрушение архитектуры безопасности. Причем по всем направлениям».

    Комментируя действия США и Израиля против Ирана, Шойгу заявил, что подобные атаки уже не требуют даже формального повода. По его словам, «мы дошли до того, что и пробирки уже не надо. Уже даже и слов не надо никаких».

    Шойгу назвал агрессию против Ирана беспрецедентным пренебрежением международным правом и отметил, что роль ООН в регулировании подобных конфликтов заметно снизилась за последние 15-20 лет.

    Напомним, с начала атак в результате ударов США и Израиля в Иране погибли 1 230 человек.

    5 марта 2026, 16:04 • Новости дня
    Алиев потребовал объяснений и извинений от Ирана за инцидент с дроном

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказал требование к официальным лицам Ирана дать разъяснения и извиниться за инцидент с дроном.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от иранских официальных лиц разъяснений и извинений после инцидента с дроном, передает РИА «Новости». Об этом он заявил в ходе заседания Совета безопасности Азербайджана в Баку.

    Алиев подчеркнул, что те, кто совершил этот террористический акт, должны быть привлечены к уголовной ответственности. Он отметил, что официальный Баку ожидает от Тегерана внятной реакции на произошедшее, а также официальных объяснений причин инцидента.

    Ранее Генштаб ВС Ирана опроверг сообщения о запуске беспилотника по территории Азербайджана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Азербайджана пообещало ответить на удары иранских беспилотников. Азербайджан выразил официальный протест Ирану по данному инциденту.

    5 марта 2026, 22:55 • Новости дня
    КСИР: БПЛА вынудили авианосец «Авраам Линкольн» уйти от иранского берега

    Tекст: Вера Басилая

    Американский корабль «Авраам Линкольн» подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов в акватории Оманского залива и был вынужден экстренно сменить дислокацию.

    Иранские военные заявили об атаке беспилотниками по американскому авианосцу «Авраам Линкольн», находившемуся в Оманском заливе, передает РИА «Новости».

    Центральный штаб военного командования «Хатам аль-Анбия» сообщил, что корабль подошел на расстояние 340 километров к морским границам Ирана для контроля над акваторией, после чего был атакован беспилотниками ВМС КСИР.

    «После атаки корабль быстро скрылся более чем на тысячу километров от залива», – говорится в заявлении, которое приводит IRIB.

    Ранее Тегеран объявил о запуске четырех баллистических ракет по американскому авианосцу «Авраам Линкольн». Центральное командование ВС США опровергло информацию о попадании боеприпасов по кораблю.

    КСИР заявил, что поразил эсминец США ракетами Qadr и Talaiyeh в 650 километрах от берега.

